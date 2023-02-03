Определение термина "Внешнеторговые организации"

Внешнеторговые организации

юридически и хозяйственно самостоятельные организации, занимающиеся экспортом и импортом продукции и услуг. Они могут быть государственными, коммерческими, осуществляющими операции во внешней торговле по поручению производственно-хозяйственных организаций; могут создаваться на базе крупных компаний, которые являются основным производителем определенного вида продукции. В условиях рыночной экономики типичными являются коммерческие В.О. Их основными задачами являются: осуществление экспортно-импортных сделок и организация экспортно-импортных поставок продукции; изучение рынков и поиск продукции для импорта в страну или для конкретных потребителей; реклама продукции, изучение возможных рынков ее сбыта; организация сервиса потребителей экспортируемой и импортируемой продукции. Коммерческие В.О. часто занимаются посреднической деятельностью.