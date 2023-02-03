Определение термина "Закон синих небес"

Закон синих небес

законы в США, направленные на борьбу с мошенничеством на рынке ценных бумаг. Получили свое название на том основании, что ценность сомнительных акций сравнивается с ценностью небесной голубизны. Такие законы требуют лицензирования деятельности брокеров и соответствующих фирм, а также предоставления определенной информации от корпораций — эмитентов ценных бумаг.