Поиск
  1. tochka.com
  2. Внедрение Битрикс24

Внедрим Битрикс24 под ключ

Настроим CRM, чтобы она решала реальные задачи бизнеса, а не сливала бюджет

Адаптируем CRM  под ваши процессы

Внедрим за один раз, без затяжных доработок

Обучим команду и будем на связи после интеграции

Когда бизнесу нужно внедрять Битрикс24

Клиенты уходят

Заявка не доходит до сделки — обращения часто теряются в переписках и звонках, а единой клиентской базы нет

Задачи пропадают

Кто‑то забыл внести задачу или дал её на словах —  возникает путаница в договорённостях с клиентами, сдвигаются сроки и проседает качество сервиса

Результат сложно оценить

Аналитика живёт в ручных отчётах — легко допустить ошибку, убить весь день и не увидеть полной картины

Данные расходятся

Информация хранится в разных таблицах и не обновляется, а цифры не совпадают

Наведите порядок в процессах

Меньше операционки — больше времени на развитие бизнеса

Результаты уже в первый месяц

Вы сможете отслеживать путь каждого клиента и управлять всеми этапами продаж: от первого контакта до оплаты

Сайт, телефония и мессенджеры в одном окне

Не нужно переключаться между сервисами — отвечайте в моменте, повышайте конверсию и лояльность клиентов

Понятная отчётность

Дашборды помогут принимать решения на основе актуальных цифр: вы увидите, какие каналы приносят больше прибыли и как увеличить продажи

Слаженная работа отдела продаж

Автоматизируйте коммуникацию  в команде — сотрудники смогут вести переписки внутри CRM, отслеживать статусы задач и вовремя получать уведомления

Поможем внедрить Битрикс24

1

Проведём анализ бизнес‑процессов

Подберём подходящее решение под ваши цели, задачи и особенности бизнеса

2

Настроим и интегрируем CRM

Вы будете получать промежуточные результаты каждую неделю, чтобы контролировать ход работ и давать обратную связь

3

Обучим сотрудников

Менеджеры получат пошаговые инструкции и освоят CRM для эффективной и удобной работы

4

Поддержим после запуска

Ответим на вопросы по работе с CRM: как долго — зависит от выбранного тарифа

Тарифы на интеграцию с Битрикс24


МинимумПродажиПродвижениеИндивидуальный
Для когоИП и малый бизнес, в отделе продаж 1–2 человекаМалый и средний бизнес с 1–2 отделами продажСредний бизнес с отделом продаж и маркетингаСредний бизнес с любой структурой
Тариф Битрикс24БазовыйСтандартныйПрофессиональныйПрофессиональный
Срок внедрения5–7 дней7–10 дней10–14 днейОт 14 дней
Сотрудники1–5
1–10 
1–20
От 10
Воронки продаж122 + воронка лидогенерации Весь путь клиента от лидогенерации до отгрузки
Настройка карточек сделки и клиентаДаДаДаДа
Интеграция телефонии и мессенджеровДаДаДаДа
Настройка отчёта по продажамНетДаДаДа
Автоматизация роботамиНетПростая настройкаУглублённая настройкаУглублённая настройка
Настройка контакт-центраНетДаДаДа
Создание сделок из лидовНетНетДаДа
Распределение лидовНетНетДаДа
Отправка писем, смс и уведомленийНетНетДаДа
ОбучениеДо 1 часаДо 2 часовДо 4 часовДо 40 часов
Консультации после внедрения7 дней 14 дней30 дней90 дней
Стоимость35 000 ₽50 000 ₽70 000 ₽От 70 000 ₽
Лицензию на Битрикс24 и подписку «Маркетплейс» нужно приобрести отдельно

Подробнее

Пора внедрять CRM

Если созвониться неудобно, пишите на crm@tochka.com

Оставьте заявку — вам перезвонят до конца рабочего дня
Не хотите ждать звонка?
8 (911) 819 27 99
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Где посмотреть условия внедрения CRM?

Для этого ознакомьтесь с офертой

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка