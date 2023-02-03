Адаптируем CRM под ваши процессы
Внедрим за один раз, без затяжных доработок
Обучим команду и будем на связи после интеграции
Заявка не доходит до сделки — обращения часто теряются в переписках и звонках, а единой клиентской базы нет
Кто‑то забыл внести задачу или дал её на словах — возникает путаница в договорённостях с клиентами, сдвигаются сроки и проседает качество сервиса
Аналитика живёт в ручных отчётах — легко допустить ошибку, убить весь день и не увидеть полной картины
Информация хранится в разных таблицах и не обновляется, а цифры не совпадают
Результаты уже в первый месяц
Вы сможете отслеживать путь каждого клиента и управлять всеми этапами продаж: от первого контакта до оплаты
Сайт, телефония и мессенджеры в одном окне
Не нужно переключаться между сервисами — отвечайте в моменте, повышайте конверсию и лояльность клиентов
Понятная отчётность
Дашборды помогут принимать решения на основе актуальных цифр: вы увидите, какие каналы приносят больше прибыли и как увеличить продажи
Слаженная работа отдела продаж
Автоматизируйте коммуникацию в команде — сотрудники смогут вести переписки внутри CRM, отслеживать статусы задач и вовремя получать уведомления
Подберём подходящее решение под ваши цели, задачи и особенности бизнеса
Вы будете получать промежуточные результаты каждую неделю, чтобы контролировать ход работ и давать обратную связь
Менеджеры получат пошаговые инструкции и освоят CRM для эффективной и удобной работы
Ответим на вопросы по работе с CRM: как долго — зависит от выбранного тарифа
|Минимум
|Продажи
|Продвижение
|Индивидуальный
|Для кого
|ИП и малый бизнес, в отделе продаж 1–2 человека
|Малый и средний бизнес с 1–2 отделами продаж
|Средний бизнес с отделом продаж и маркетинга
|Средний бизнес с любой структурой
|Тариф Битрикс24
|Базовый
|Стандартный
|Профессиональный
|Профессиональный
|Срок внедрения
|5–7 дней
|7–10 дней
|10–14 дней
|От 14 дней
|Сотрудники
|1–5
|1–10
|1–20
|От 10
|Воронки продаж
|1
|2
|2 + воронка лидогенерации
|Весь путь клиента от лидогенерации до отгрузки
|Настройка карточек сделки и клиента
|Да
|Да
|Да
|Да
|Интеграция телефонии и мессенджеров
|Да
|Да
|Да
|Да
|Настройка отчёта по продажам
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Автоматизация роботами
|Нет
|Простая настройка
|Углублённая настройка
|Углублённая настройка
|Настройка контакт-центра
|Нет
|Да
|Да
|Да
|Создание сделок из лидов
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Распределение лидов
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Отправка писем, смс и уведомлений
|Нет
|Нет
|Да
|Да
|Обучение
|До 1 часа
|До 2 часов
|До 4 часов
|До 40 часов
|Консультации после внедрения
|7 дней
|14 дней
|30 дней
|90 дней
|Стоимость
|35 000 ₽
|50 000 ₽
|70 000 ₽
|От 70 000 ₽
Если созвониться неудобно, пишите на crm@tochka.com