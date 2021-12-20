Раскрытие информации и документы инвестиционной платформы Точки

Информация о действиях, которые могут быть предприняты займодавцем (инвестором) в случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции:

Неурегулированные в процессе переговоров споры Сторон (Займодавец/вцы(Инвестор/ы) и Заемщик) разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. (п. 9.19. Правил).

При наличии задолженности по Договору займа, Договору оказания услуг по привлечению инвестиций применяются действия и положения Регламента работы с просроченной задолженностью на инвестиционной платформе Точка Инвестиции.

Выдержки из Регламента:

Работа с просроченной задолженностью на Инвестиционной платформе реализуется следующим образом:

1. Автоматическое уведомление с помощью функционала Инвестиционной платформы Заемщика о наличии просроченной задолженности.

2. Автоуступка (инкассо-цессия для целей взыскания).

Автоуступка возникает при следующих условиях:

— между Займодавцем (Инвестором) и Заемщиком с использованием технической функциональности Инвестиционной платформы подписан и заключен Договор займа;

— В последний день срока оплаты платежа/очередного платежа по Договору займа от Заёмщика не поступил такой платеж полностью или в части. В указанном случае Соглашение инкассо-цессии заключается в день (дату) следующую за днем оплаты платежа/очередного платежа (Дата заключения Соглашения инкассо-цессии).

— Займодавец (Инвестор) до Даты заключения Соглашения инкассо-цессии не направил посредством Чата уведомление об отказе от уступки прав требования по соответствующему Договору займа. Форма уведомления приведена в Приложении № 2 к Регламенту.

В результате автоуступки автоматически между Инвестором(ами) и Оператором заключается договор инкассо-цессии. Инкассо-цессия — это цессия для целей взыскания и она не предполагает выкупа Оператором суммы задолженности.