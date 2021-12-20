Раскрытие информации и документы инвестиционной платформы Точки
1.
Информация об операторе инвестиционной платформы Точка Инвестиции и его деятельности:
1.1. Оператор: общество с ограниченной ответственностью «Точка Инвестиции», (ООО «Точка Инвестиции»), ОГРН: 1217700052349, ИНН: 9704047428
Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 10, ком. 24
Адрес электронной почты: investp2p@tochka.comУстав ООО «Точка Инвестиции»
1.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год
1.3. Сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги оператора инвестиционной платформы ООО «Точка Инвестиции», оказываемые участникам инвестиционной платформы:
Вознаграждение оператора определяется в Тарифах инвестиционной платформы Точка Инвестиции
1.4. АО «Точка» является единственным участником (владеет 100 % долей уставного капитала) и контролирующим лицом ООО «Точка Инвестиции».
2.
Правила инвестиционной платформы:
3.
Порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы:
Порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций и к Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, содержится в разделе 4 Правил инвестиционной платформы.
Порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы, содержится в разделе 8 Правил инвестиционной платформы.
4.
Информация о действиях, которые могут быть предприняты займодавцем (инвестором) в случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции:
Неурегулированные в процессе переговоров споры Сторон (Займодавец/вцы(Инвестор/ы) и Заемщик) разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. (п. 9.19. Правил).
При наличии задолженности по Договору займа, Договору оказания услуг по привлечению инвестиций применяются действия и положения Регламента работы с просроченной задолженностью на инвестиционной платформе Точка Инвестиции.
Выдержки из Регламента:
Работа с просроченной задолженностью на Инвестиционной платформе реализуется следующим образом:
1. Автоматическое уведомление с помощью функционала Инвестиционной платформы Заемщика о наличии просроченной задолженности.
2. Автоуступка (инкассо-цессия для целей взыскания).
Автоуступка возникает при следующих условиях:
— между Займодавцем (Инвестором) и Заемщиком с использованием технической функциональности Инвестиционной платформы подписан и заключен Договор займа;
— В последний день срока оплаты платежа/очередного платежа по Договору займа от Заёмщика не поступил такой платеж полностью или в части. В указанном случае Соглашение инкассо-цессии заключается в день (дату) следующую за днем оплаты платежа/очередного платежа (Дата заключения Соглашения инкассо-цессии).
— Займодавец (Инвестор) до Даты заключения Соглашения инкассо-цессии не направил посредством Чата уведомление об отказе от уступки прав требования по соответствующему Договору займа. Форма уведомления приведена в Приложении № 2 к Регламенту.
В результате автоуступки автоматически между Инвестором(ами) и Оператором заключается договор инкассо-цессии. Инкассо-цессия — это цессия для целей взыскания и она не предполагает выкупа Оператором суммы задолженности.
5.
Годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций.
6.
Срок восстановления функционирования инвестиционной платформы Точка Инвестиции в случае нарушения её функционирования.
7.
Является ли признание оператором инвестиционной платформы Точка Инвестиции гражданина квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании.
8.
Конфликт интересов и противодействие коррупции
Политика по управлению конфликтами интересов ООО Точка Инвестиции
Политика по противодействию коррупции ООО Точка Инвестиции
Если вы заметили ошибку в работе наших сотрудников или платформы, напишите нам! Это анонимно.
Здесь будет раскрываться информация о выявленных конфликтах интересов.
В целях соблюдения Политики по управлению конфликтами интересов в ООО «Точка Инвестиции» проведена проверка. На 04.02.2022 наличие конфликтов интересов не выявлено.
В целях соблюдения Политики по управлению конфликтами интересов в ООО «Точка Инвестиции» проведена проверка. На 09.01.2023 наличие конфликтов интересов не выявлено.
В целях соблюдения Политики по управлению конфликтами интересов в ООО «Точка Инвестиции» проведена проверка. На 09.01.2024 наличие конфликтов интересов не выявлено.
Потенциальный конфликт интересов между Обществом и Клиентом. АО «Точка» 22.02.2024 подало заявку на участие в качестве инвестора на инвестиционной платформе. Потенциальный конфликт интересов заключается в том, что АО «Точка» является единственным участником ООО «Точка Инвестиции». Была проведена проверка допустимости конфликта интересов, по итогам которой была установлена допустимость конфликта интересов. АО «Точка» подало заявку на участие в качестве инвестора на общих основаниях. Данный конфликт не способен повлечь за собой убытки или иные неблагоприятные последствия для других Клиентов и самого Общества.
В целях соблюдения Политики по управлению конфликтами интересов в ООО «Точка Инвестиции» проведена проверка. На 29.01.2025 наличие конфликтов интересов не выявлено.
Во исполнение действующей Политики по управлению конфликтами интересов ООО «Точка инвестиции» проведены проверочные мероприятия на предмет соблюдения указанной политики. В ходе и по результатам проверки случаев конфликта интересов согласно упомянутой политике в ООО «Точка инвестиции» в 2025 году не выявлено.
9.
Инвестиционные предложения, прекратившие действие в связи с достижением максимального объема денежных средств или истечением срока действия инвестиционного предложения
10.
Реквизиты расчётного счёта ООО «Точка Инвестиции» для выплаты вознаграждения оператору и номинального счёта для перечисления займа и процентов.
11.
Политика обработки персональных данных.
12.
Положение об оценке и мониторинге кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции:
13.
Тарифы инвестиционной платформы Точка Инвестиции
14.
Стратегии Автоинвестирования
15.
Регламент работы с просроченной задолженностью
16.
Декларация о рисках
17.
Информация о фактической доходности инвестиций и о доле общей стоимости не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательств по договорам займа
Информация о фактической доходности инвестиций и о доле общей стоимости не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательств по договорам займа (на 30.01.2026)
Информация о фактической доходности инвестиций и о доле общей стоимости не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательств по договорам займа (на 30.04.2026)
Информация о фактической доходности инвестиций и о доле общей стоимости не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательств по договорам займа (на 30.07.2026)
18.
Контакты для приема обращений, связанных с деятельностью оператора инвестиционной платформы
Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 10, ком. 24
Адрес электронной почты: investp2p@tochka.com