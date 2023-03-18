Предприниматели на АвтоУСН могут открывать счета в ООО «Банк Точка»

ООО «Банк Точка» попал в список уполномоченных банков, в которых предприниматели на Автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АвтоУСН) могут открывать счета. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба России.

Главная особенность АУСН в том, что на этом налоговом режиме не нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование сотрудников, на случай больничных или отпуска по уходу за ребёнком. А ещё компаниям и предпринимателям на АУСН не надо сдавать ряд документов, например, налоговые декларации.

Точка подробно рассказывала об АвтоУСН и о том, кто может применять новый налоговый режим. Для того, чтобы предприниматель мог применять АУСН, он должен попадать под конкретные критерии и соблюдать несколько условий. В частности, у него должен быть открыт счёт в уполномоченном банке. Если вы хотите открыть счёт в Точке, оставьте заявку, и специалист свяжется с вами, чтобы помочь.