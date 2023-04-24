Какой налог платится на АУСН

В этой статье расскажем, какие налоги предприниматели платят на АУСН и какие объекты налогообложения можно выбрать. Также разберёмся, какой налоговый период на АУСН и как часто надо платить налоги.

Кто может применять АУСН?

Автоматизированная упрощёнка — экспериментальная налоговая система, поэтому сейчас её применяют только в четырёх регионах. Применять АУСН могут ИП и ООО, зарегистрированные в Москве, Московской области, республике Татарстан и Калужской области. Но это не единственное требование для получения права на АУСН.

Помимо регистрации в одном из этих регионов, предприниматель должен попадать ещё под несколько критериев.

Доходы компании за год не превышают 60 миллионов рублей. Объём основных средств (то есть, материальных активов) — не больше 150 миллионов рублей. Среднесписочная численность работников не превышает 5 человек. Все сотрудники компании — резиденты РФ. Все сотрудники получают зарплату только на банковскую карту. Расчётный счёт компании должен быть открыт только в банке из «Перечня уполномоченных кредитных организаций». ООО «Банк Точка» состоит в этом перечне, поэтому открыть счёт для работы на АУСН можно в нём. У ООО нет филиалов или обособленных подразделений. ИП не совмещает АУСН с другими налоговыми режимами.

Если хотя бы одно из требований нарушается, предприниматель теряет право на применение АУСН. В этом случае он должен сам сообщить об утрате права на АУСН в налоговую, и его переведут на другой налоговый режим. Автоматически налогоплательщиков переводят на ОСНО, но если предприниматель хочет работать на другом режиме, он может подать заявление на переход.

ПРИМЕР ИП владеет кондитерской. В заведении работают 3 человека, доходы кондитерской за год — 2 000 000 рублей, а объём остаточных средств — 1 500 000 рублей. У ИП открыт только один расчётный счёт — в уполномоченном банке. Все сотрудники являются налоговыми резидентами РФ и получают зарплату через зарплатный проект на банковские карты. Кондитерская имеет право перейти на АУСН, поэтому ИП может попробовать новую налоговую систему.

Какой объект налогообложения на АУСН?

На АУСН предприниматели могут выбрать один из двух объектов налогообложения. Налоговые ставки на них отличаются.

Доходы — 8%. Если предприниматель платит торговый сбор, он может уменьшить сумму налога на сумму торгового сбора.

Доходы минус расходы — 20%. Если у бизнеса оказался нулевой доход, год принёс только убытки или расходы превысили доходы, надо заплатить минимальный налог по ставке 3% от дохода.

ПРИМЕР ИП заработал за год 600 000 рублей, а расходы составили 550 000 рублей. Разница между доходами и расходами — 50 000 рублей. 50 000 х 20% = 10 000 600 000 х 3% = 18 000 При обычном расчёте сумма оказалась меньше, чем при расчёте минимального налога. Поэтому ИП должен заплатить 3% от общей суммы — 18 000 рублей.

Все расходы должны проходить по безналу — с использованием расчётного счёта, открытого в уполномоченном банке.

Важно: ИП и ООО на автоматической упрощёнке освобождены от страховых взносов. Но если у них есть сотрудники, за них надо платить взнос на травматизм.

Где вести учёт доходов и расходов?

На АУСН предприниматели ведут учёт доходов и расходов в личном кабинете ФНС. Данные с расчётного счёта и онлайн-кассы поступают туда автоматически. А операции, которые прошли без их использования, нужно вносить в ЛК самостоятельно. Это касается, например, взаимозачёта или авансов по договорам, которые были получены до перехода на АУСН, но исполняются уже после перехода.

Кто считает налог?

Одна из главных особенностей АУСН в том, что ФНС сама считает налог. Информацию для расчётов налоговая получает из трёх источников:

Из банка, в котором у предпринимателя открыт расчётный счёт. Счёт должен быть в одном из уполномоченных банков. Например, в Точке. От оператора фискальных данных. ОФД передаёт информацию обо всех финансовых операциях, проведенных через онлайн-кассу. Из личного кабинета налогоплательщика. В нём содержится информация обо всех операциях, которые проводили не через банк и онлайн-кассу. Например, если компания провела взаимозачёт с другой компанией.

Дальше процесс проходит так.

До 7-го числа каждого месяца ФНС собирает данные об операциях за предыдущий месяц. Банк отправляет данные сам. Предприниматель может проверить и подтвердить правильность разметки операций по категориям. Налоговая сообщает предпринимателю сумму налога до 15-го числа. До 25-го числа предприниматель платит сумму налога.

От каких налогов освобождаются предприниматели на АУСН?

Предприниматель, который переходит на АУСН, освобождается от уплаты целого ряда налогов.

Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС, НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности и уплаты налога на имущество физических лиц, если его используют для бизнеса. Есть нюансы, например, импортный или агентский НДС платить всё-таки надо. То же самое касается НДФЛ с доходов бизнеса по ипотечным ценным бумагам, дивидендам и выигрышам.

Организации освобождены от уплаты нескольких налогов: НДС, налога на прибыль по стандартной ставке и налога на имущество ООО, для которого налоговая база рассчитывается по кадастровой стоимости. При этом, НДС по импорту и агентским договорам, а также налог на имущество, по которому кадастровая стоимость выступает налоговой базой, платить надо.

Преимущество АУСН — отсутствие выездных проверок. На новом налоговом режиме проводятся только камеральные проверки. Они проходят автоматически — 1 раз в год. Альбина Кильчукова Бухгалтер Точка Банк

Выгодно ли переходить на АУСН?

АУСН выгоден для микробизнеса с сотрудниками, потому что удаётся сэкономить за счёт страховых взносов. Но для каждой компании расчёты надо проводить индивидуально.

ПРИМЕР ИП работает один, работников у него нет, а годовой доход составляет 3 миллиона рублей. На УСН «Доходы» со ставкой 6% предприниматель должен заплатить фиксированные страховые взносы — 45 842 рубля. С суммы, превышающей 300 000 рублей, надо добавить 1% на страховые взносы: с 2 700 000 рублей надо заплатить 27 000 рублей. Итого: 72 842 рубля — страховые взносы, 180 000 рублей — налог. Итоговую сумму налога можно уменьшить на сумму страховых взносов, поэтому в итоге ИП заплатит всего 180 000 рублей. На АУСН страховые взносы не платят, но налоговая ставка составит 8%, то есть 240 000 рублей. Предпринимателю выгоднее остаться на УСН, несмотря на то, что он имеет право на применение АУСН.

При этом, для маленькой компании с сотрудниками может быть более выгодно работать на АУСН. Налоговая ставка выше, но за счёт отмены страховых взносов предприниматель экономит минимум 45 842 рубля. Итоговая сумма, которую он может сэкономить, зависит от дохода и количества работников.

Как перейти на АУСН?

Процесс перехода на новую систему налогообложения различается в зависимости от того, как давно предприниматель зарегистрировал бизнес.

Если компания только что зарегистрировалась, у неё есть 30 дней на смену налогового режима. Достаточно отправить в ФНС уведомление о своём намерении.

Если ИП или ООО работает уже давно, начать работать на АУСН можно с 1 января следующего года. Поэтому заявление о переходе нужно отправить до 31 декабря. Это можно сделать в личном кабинете налоговой или в приложении банка. Например, клиент Точки может отправить уведомление в налоговую в интернет-банке. После этого остаётся дождаться подтверждения от ФНС.