Как перейти на АУСН

В этой статье Точка разберёт, как перейти на автоматическую упрощёнку и как вернуться на прежний режим налогообложения при необходимости.

Что такое АУСН и в чём её особенность в 2025 году

Автоматическая упрощёнка, или АУСН, — это налоговый режим, при котором предприниматель сам не рассчитывает свои налоги, сдаёт минимум отчётности и не платит некоторые налоги и страховые взносы.

Автоматический расчёт налогов. ФНС автоматически рассчитывает сумму налога, которую предпринимателю нужно уплатить. Данные для расчёта берут из нескольких источников: от банка, через онлайн-кассу и из личного кабинета предпринимателя на сайте ФНС.

Это работает так: в первую неделю каждого месяца налоговая собирает данные обо всех финансовых операциях ИП или ООО за предыдущий месяц. До 15-го числа ФНС сообщает налогоплательщику сумму для уплаты. Предприниматель получает эту информацию и уплачивает налог до 25-го числа. Налоговый период на АУСН — календарный месяц.

ПРИМЕР Владелец магазина здорового питания перешёл на АУСН. Весь март он работает, и когда месяц заканчивается, ФНС рассчитывает за него налог. До 05.04 — он вносит в ЛК на сайте ФНС доходы, которые не прошли через банк → до 07.04 — может скорректировать эту информацию → до 10.04 — банк передаёт в ИФНС исправленные данные → до 15.04 — ФНС сообщение о сумме налога → до 25.04 — налог надо уплатить..

Объект налогообложения и ставки. На АУСН предприниматель может сам выбрать объект налогообложения — то, на что будет начисляться налог. Это могут быть доходы или разница между доходами и расходами. Ставка на разные объекты налогообложения отличается:

«Доходы» — 8%.

«Доходы минус расходы» — 20%.

Для объекта «Доходы минус расходы» есть нюанс: если налог, рассчитанный по итогам месяца, оказался меньше 3%, он рассчитывается по минимальной ставке — 3% от доходов. Его платят в том случае, если расходы превысили доходы или оказались такими же.

Отсутствие страховых взносов. Предприниматели на АУСН освобождаются от уплаты медицинских и пенсионных взносов, а также — взносов на случай больничного, беременности или родов. Если у предпринимателя есть сотрудники, он должен платить фиксированный взнос на травматизм. В 2025 году — это 2 750 рублей в год.

При этом предприниматель и его работники сохраняют право на получение пенсии в будущем. Социальные гарантии финансируются из бюджета, пенсионные баллы начисляются, а стаж идёт.

Минимум отчётности. Налогоплательщики на АУСН освобождаются от сдачи налоговой декларации. Если есть сотрудники, оформленные по трудовым договорам или ГПХ, то надо предоставить:

информацию о трудовой деятельности по форме ЕФС-1 с подразделом 1.1;

информацию о страховом стаже по форме ЕФС-1 с подразделом 1.2.

Освобождение от уплаты ряда налогов. На АУСН предприниматели могут не платить некоторые налоги. Их перечень зависит от статуса предпринимателя.

ИП освобождаются от:

уплаты налога на добавленную стоимость, за исключением импортного или агентского;

уплаты НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности, за исключением доходов по ипотечным ценным бумагам, от дивидендов и выигрышей;

уплаты налога на имущество физлиц, которое используется для бизнеса.

ООО освобождаются от:

уплаты налога на добавочную стоимость, за исключением импортного или агентского;

налога на прибыль по стандартной ставке;

налога на имущество ООО. Исключение — имущество, по которому налоговая база считается по кадастровой стоимости.

С учётом того, что предприниматели освобождаются от уплаты некоторых налогов, работа на АУСН может оказаться выгодной. Но в каждом конкретном случае важно всё просчитывать.

ПРИМЕР Годовой доход ИП — 1,1 млн рублей. На УСН он платит налог по ставке 6%, то есть 66 000 рублей. На АУСН ставка — 8%, то есть — 88 000 рублей. На УСН за себя также нужно делать страховые взносы. В 2025 году это 53 658 рублей. Дополнительно начисляется 1% от суммы свыше 300 000, то есть на 800 000. 1% от этой суммы составляет 8 000. Итого взносов: 61 658 рублей.На сумму страховых взносов можно уменьшить налог, поэтому из 66 000 вычитают 61 658. Итого, нужно заплатить 4 342 рубля налога и 61 658 рублей страховых взносов. То есть 66 000 рублей. На АУСН взносы делать не надо, а значит — вся сумма к уплате составит 88 000 рублей. В этом случае выгоднее окажется УСН, так что переходить не стоит.

Кто может использовать АУСН в 2025 году

АУСН — экспериментальный налоговый режим, который действует до 31 декабря 2027 года. Его можно применять не во всех регионах — актуальный список смотрите на сайте ФНС.

Если предприниматель зарегистрирован в одном из регионов, где проводится эксперимент, но ведёт бизнес в другом, он имеет право на АУСН. Главное, чтобы он попадал под Но к нему будут другие общие требования:

средняя численность работников не больше 5 человек;

годовой доход — до 60 миллионов рублей;

остаточная стоимость основных средств — до 150 миллионов рублей;

есть расчётный счёт только в уполномоченном банке;

сотрудники получают зарплату на банковские карты.

Есть список сфер бизнеса, которые не могут применять АУСН, даже если подходят по всем критериям. Среди них ломбарды, банки, микрофинансовые и страховые организации. Также работать на АУСН не могут адвокаты, нотариусы, владельцы крестьянских хозяйств и представители бизнеса в сфере азартных игр.

С 2025 года АУСН доступен тем, кто работает по агентским договорам: доверителям, комитентам или принципалам. Например, продавцам на маркетплейсах.При этом по-прежнему турагенты, агрегаторы такси и все, кто в договоре числится агентом или комиссионером, не могут переходить на автоматический спецрежим. Ольга Клепикова эксперт бухгалтерского сервиса Точки

Для предпринимателей на АУСН действует несколько ограничений. Нельзя совмещать АУСН с другими системами налогообложения и нанимать сотрудников, которые не являются резидентами РФ. Иначе предприниматель лишится права на применение нового налогового режима.

Как перейти на АУСН в 2025 году

Если предприниматель попадает под критерии АУСН, он может перейти на этот режим. Процесс перехода отличается в зависимости от того, как давно зарегистрирован бизнес.

Для нового бизнеса

Достаточно подать в налоговую уведомление о переходе на АУСН. Это нужно сделать в течение 30 дней со дня постановки на налоговый учёт — через личный кабинет ФНС или через личный кабинет уполномоченного банка.

Для действующего бизнеса

Предприниматель на ОСНО может подать заявление о переходе на АУСН в любой момент, но переход осуществится только со следующего года. То есть, чтобы получить право на применение АУСН в 2026 году, важно подать заявление на переход со своего налогового режима до 31 декабря 2025 года.

Плательщики УСН и НПД могут перейти на АУСН не только с 1 января, но и с 1-го числа следующего календарного месяца в текущем году. Уведомить о переходе на АУСН и отказаться от УСН и НПД нужно не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода на АУСН. Ольга Клепикова эксперт бухгалтерского сервиса Точки

Если предприниматель выбрал АУСН, он будет работать на нём ближайший год. Перевестись раньше по желанию не получится, но из-за невыполнения требований можно потерять право на АУСН и раньше.

Налоговый период

При переходе на АУСН важно знать, что налоговый период меняется. На УСН он составляет 1 год, а на АУСН — 1 месяц. То есть налоги придётся платить ежемесячно до 25-го числа. Например, налог за июль нужно уплатить до 25 августа.

Что нельзя делать, если применяешь АУСН в 2025 году

При переходе на АУСН предпринимателю запрещено:

совмещать АУСН с другими системами налогообложения;

нанимать сотрудников, не являющихся резидентами РФ;

выплачивать зарплату наличкой.

Кроме того, важно удерживаться в рамках лимитов АУСН: не превышать указанное количество сотрудников, годовой доход и так далее.

Что делать, если утратил право на АУСН

Если предприниматель утратил право на АУСН, он должен сообщить об этом в ФНС не позднее 15-го числа следующего месяца. По умолчанию его переведут на ОСНО с начала календарного месяца, в котором было превышение. Поэтому если ИП или ООО предпочитает работать на других налоговых режимах, например УСН или ЕСХН, об этом нужно сообщить отдельно.