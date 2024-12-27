Как создать логотип через нейросеть

В этой статье объясняем, как выбрать подходящую нейросеть, и на примерах показываем, как создать логотип с применением ИИ. Точка уже рассказывала, как самостоятельно создать логотип и для чего он вообще нужен.

Выбор нейросети для создания логотипа

При выборе нейросети важно знать несколько вещей:

Язык промптов. Большинство ИИ-помощников понимают промпты только на английском языке. Если вы хотите видеть в своём логотипе русские буквы и слова, в таком сервисе создать нужный логотип не получится. К счастью, есть нейросети, которые прекрасно понимают русский. Стоимость скачивания. Многие платные нейросети позволяют сгенерировать логотип бесплатно. Но на этапе скачивания выясняется, что загрузить готовую картинку получится только в низком качестве либо вообще не выйдет. Можно ли оплатить подписку с российской карты. Иностранные сервисы берут оплату в долларах и принимают карты международных банков. Если у вас нет такой карты, купить подписку вряд ли получится.

Обзор популярных нейросетей для создания логотипов

При составлении списка нейросетей для создания логотипов мы ориентировались на доступность сервисов для большинства российских пользователей и качество генерации. Все нейросети работают онлайн, не требуют скачивания программы на ваше устройство.

Собрали топ-5 нейросетей, для примера попросили их создать логотип фитнес-клуба для интровертов.

Logoza

Язык Русский Скачивание Бесплатное, набор файлов с логотипом в векторном и других форматах платный. Оплата В рублях

Подойдёт даже начинающим пользователям. Интерфейс интуитивно понятен, можно редактировать все детали логотипа: выбирать шрифт и иконку, писать любой текст, менять цвет текста, фона и иконки. Всё это бесплатно.

Сервис позволяет дать волю фантазии и найти интересный вариант. Скачать можно также бесплатно, но для полноценного использования необходим векторный формат. Его можно купить по цене чашки кофе.

Логотип сгенерирован на сайте app.logoza.ru

Вот такой логотип фитнес-клуба для интровертов у нас получился. Для подбора названия и слогана нашей выдуманной компании нам понадобилась помощь другой нейросети. Использовали генератор названий от Точки.

Генератор Точки за минуту предложил 10 комбинаций, из которых мы дофантазировали свою

Fabula AI

Язык Русский Скачивание Бесплатное, есть пробный период каждый день Оплата В рублях

Мы уже писали об этом сервисе, когда говорили про нейросети для создания картинок. Fabula AI также умеет создавать логотипы. Для этого нужно выбрать «Генерация изображения», ввести промпт на русском и выбрать стиль «Лого».

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Промпты можно писать на русском, но текст в логотипе нейросеть пока добавляет с трудом. Вот что у нас получилось при вводе промпта на русском в первом варианте, а также при замене названия на английский транслит — во втором.

Логотипы сгенерированы в телеграм-боте Fabula AI

Надписи нейросети пока удаются плохо

Веб-версия тоже не адаптирована к использованию слоганов и названий. Стиль «лого» пока новый для Fabula AI, и модель генерации несовершенна.

Даже негативный промпт не помог убрать буквы из лого при генерации

Ключевое удобство Fabula AI — в наличии телеграм-бота, который работает не хуже веб-сайта. Картинки и лого можно создавать даже с телефона, а затем скачать в высоком качестве.

Из минусов можно выделить ограниченное число генераций на бесплатном тарифе, а также отсутствие возможности скачать лого в векторном формате. Нейросеть создает картинки в формате JPG.

Точка AI

Язык Русский Скачивание Бесплатно с водяными знаками Оплата В рублях

Вы можете попробовать сгенерировать логотип с помощью Нейросети Точки.

Для начала работы с сервисом нужно авторизоваться по номеру телефона

Затем выберите раздел «Генерация логотипов» и нажмите кнопку «Создать логотип»

Далее введите промпт, как указано в подсказке, и пропишите желаемые цвета

Если включить тумблер «Добавить текст», то появятся дополнительные поля для заголовка и слогана. Также можно выбрать шрифт

В течение пары минут нейросеть создаст 8 логотипов. Их можно будет скачать бесплатно с водяными знаками или купить в высоком разрешении.

Вот какой логотип получился у нас для фитнес-клуба «Интроверт»

Попробуйте и вы создать логотип для своего бизнеса Попробовать Попробовать Попробовать

Logomaster.ai

Язык Русский Скачивание Платное, но генерация бесплатна Оплата Есть в рублях

Для начала работы нужно выбрать три варианта готовых логотипов в качестве референса, затем определить цвета и ввести название бренда. По желанию можно добавить слоган и выбрать иконку. Текст на логотипе может быть русский, а при выборе иконки придётся использовать английский.

Нейросеть покажет несколько вариантов вашего логотипа, каждый из которых вы можете доработать

Можно менять цвета, расположение элементов логотипа и их размер. А вот шрифты не все применимы к тексту на русском языке. Скачать получившийся логотип можно только за деньги, зато есть оплата в рублях с карт Mastercard и Visa, а также Apple Pay.

Интересная фишка нейросети — можно «примерить» логотип на разных предметах

Например, посмотреть как он будет выглядеть на визитках, сайте, одежде или вывеске

Tailor Brands

Язык Английский Скачивание Платное, но генерация бесплатна Оплата В долларах, евро и других иностранных валютах

Интуитивно понятный функционал. Нейросеть умеет создавать разные виды логотипов: инициалы, текстовое название и иконка.

Tailor Brands понимает только английский язык, но если это для вас не препятствие, она порадует разнообразием иконок, шрифтов и предпросмотром лого на товарах и промоматериалах.

Минус: нельзя задать текстовый промпт. Можно только выбрать детали из предлагаемых огромной библиотекой

Критерии выбора: функционал, стоимость, простота использования

Из рассмотренных выше нейросетей можно выделить лучшие по разнообразию функций, доступности и удобству интерфейса. Какой критерий для вас важнее, на ту нейросеть и стоит обратить внимание.

Топ-3 нейросетей для создания логотипов по функционалу: Logoza, Logomaster.ai, Tailor Brands.

По стоимости: Fabula AI, Logoza, Точка AI.

По удобству интерфейса: Logoza, Точка AI, Logomaster.ai.

Процесс создания логотипа с помощью ИИ

Чтобы создать логотип с применением ИИ, определитесь, что вы хотите на нём видеть. Важно передать через лого краткое послание для ваших клиентов и партнёров. Для этого ответьте себе на несколько вопросов:

Что вы хотите сказать своим лого? Сформулируйте миссию бренда, нематериальную ценность. Лого должно вызывать ассоциацию и влиять на восприятие бренда. Это его визитная карточка, как подпись у человека. На кого вы хотите быть похожи? А на кого не хотите? Изучите конкурентов, вдохновитесь удачными логотипами, составьте коллаж из лого и картинок, которые вам нравятся и ассоциируются у вас с вашим брендом. Задавайте нейросетям промпты и давайте референсы, а они в ответ сгенерируют идеи. Какие цвета и стили подходят вашему бренду? Подробно о видах логотипов и этапах его создания мы рассказали в статье «Как самостоятельно создать логотип: полное руководство»

Когда вы определились, каким хотите видеть свой логотип, можно выбрать нейросеть для его создания. Ниже мы рассказали, как грамотно объяснить ИИ своё видение и получить заветный результат.

После разработки логотипа можно внедрить его в бизнес: добавить в шаблон документов, разместить на сайте, распечатать на визитках и этикетках, сменить вывеску. Логотип — это ваше знамя и часть айдентики бренда. Если у вас еще нет своей странички в интернете, рекомендуем попробовать наш генератор сайтов онлайн от Точка AI. Или вы можете создать лендинг с помощью нейросетей.

Как написать правильный промпт

Не все нейросети для создания логотипов работают через промпты. Где-то можно только выбирать детали из библиотеки и собирать лого как конструктор. Но есть и нейросети, которые воспринимают текстовые запросы.

Важно помнить, что если нейросеть понимает только английский, будет бесполезно пытаться вводить запросы на другом языке. Тем не менее схема промпта для русского и английского языков похожа.

Формула хорошего промпта:ㅤЧто изобразить (предмет и его действие) + какое оно (прилагательные и причастия) + дополнительные детали + локация + стиль + цветовая гамма = хороший промпт

Чем детальнее вы пропишете промпт, тем больше контекста будет у нейросети. И тем лучше она сможет предложить генерацию. По такой же формуле промптов работает и генератор картинок.

Примеры промптов:

Логотип для технологической компании TechNova. Использовать минималистичный стиль с чистыми линиями и современным видом. Цветовая палитра: синий и серебристый, отражающие доверие и передовые технологии. Логотип должен выглядеть профессионально и технологично, подходить как для цифровых, так и для печатных материалов. Логотип для кафе «Солнечное Утро». Использовать теплые и приятные цвета: оранжевый, желтый и коричневый. Стиль — рукописный и уютный, передающий домашнюю атмосферу. Логотип должен быть простым, запоминающимся и вызывать ассоциации с уютным завтраком и приятным началом дня.

Вот такие логотипы получились по нашим промптам в Нейросети Точки.

Лаконичный для технологической компании

И милый в винтажном стиле для кафе

Существуют и негативные промпты. Это запрос на исключение чего-либо из генерации. Например, если в поле для негативного промпта написать «буквы», нейросеть не будет добавлять их в логотип. Главное, чтобы обычный промпт и негативный не противоречили друг другу.

Преимущества и недостатки использования нейросетей

У любой технологии есть плюсы и минусы. Нейросети не идеальны, но могут помочь выполнить некоторые задачи быстрее, чем люди.

Плюсы: скорость, доступность, разнообразие вариантов

Ключевой плюс использования нейросетей — скорость обработки запроса и получения результата. В этом плане с искусственным интеллектом не сравнится ни один дизайнер, копирайтер или айтишник. Для того и создавались ИИ-помощники — чтобы быстро выполнять простые действия на основе огромного массива данных.

Второй важный плюс работы с нейросетями — стоимость их использования. Разработка логотипа, отрисовка картинки, обработка фото, написание текста или сценария, создание лендинга и многое другое — всё это имеет свою цену. Подписка на платные ИИ-сервисы стоит дешевле, чем работа человека-специалиста. А есть и вовсе бесплатные нейросети.

Третье преимущество: нейросеть генерирует по одному запросу сразу несколько вариантов, и создавать их можно сколько угодно. Некоторые ИИ помогают редактировать и дорабатывать полученные изображения. Можно менять стили, цвета, детали. И всё это тоже с высокой скоростью.

Минусы: ограниченность креативности, возможное отсутствие уникальности

Есть и особенности работы с нейросетями. Во-первых, нужно уметь грамотно поставить задачу ИИ-помощнику, то есть написать хороший промпт. Это требует определённых знаний и навыков, но в целом несложно научиться говорить с нейросетями на их языке. Примеры промптов и формулы, по которым их составляют, можно найти в наших статьях о работе в ИИ-сервисах.

Во-вторых, нейросети не всегда могут дать качественный результат. Для разработки айдентики бренда, качественной фотосессии, разработки сайта со сложной архитектурой и подобных задач лучше обратиться к профильным специалистам. Они смогут провести с вами бриф по задаче, помочь сформулировать подробное техническое задание, внести корректировки именно так, как нужно вам.

В-третьих, пока не решён юридический вопрос о коммерческом использовании плодов работы ИИ, а также не гарантирована уникальность его трудов. Узел споров и противоречий настолько плотно запутан, что говорить о каком-либо решении пока рано.

Безопаснее всего будет использовать нейросети для вдохновения, поиска решений и временных мер. При публикации картинок лучше подписывать, что изображение было создано нейросетью и указывать её название. Также рекомендуем читать правила использования у сервиса, в котором вы генерируете логотип, лендинг или тексты. На практике многие разрешают делать с генерацией всё, что не запрещено законом и моралью.