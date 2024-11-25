Как самостоятельно создать логотип: полное руководство

Что такое логотип и для чего он нужен?

Логотип — это одна из отличительных черт узнаваемого бренда. Бизнес может существовать без логотипа, а бренд — нет. При этом бренд ≠ логотип.

К бизнесу без логотипа относятся более настороженно, тогда как наличие такого отличительного знака вызывает больше доверия у клиентов.

Логотип нужен, чтобы:

выделить вас среди других,

очень коротко и образно передать суть бизнеса,

брендировать этим отличительным знаком ваши продукты и промо-материалы,

выглядеть профессионально и вызывать доверие клиентов и партнёров.

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Признаки хорошего логотипа

Он «цепляет» и запоминается. При этом отражает философию бренда и не вводит в заблуждение.

У вас сервис доставки, а на логотипе разместили реактивный самолёт. Не у каждого возникнет ассоциация с быстрой доставкой. А вот бегущий человек с квадратным рюкзаком точно похож на курьера, который торопится к заказчику.

Так может выглядеть логотип доставки — в этом примере только рюкзака за спиной не хватает

Хорошее лого — простое и уникальное. Оно способно за секунду рассказать о вашем бренде и зафиксировать нужный образ в сознании. Один взгляд — и вас выделили среди конкурентов. Если человек может по памяти нарисовать или описать брендовую картинку — у вас хороший логотип.

Прежде чем создавать своё лого, нужно определиться с его стилем и видом. Это поможет придумать оригинальный и запоминающийся символ бренда.

Виды и стили логотипов

Буквенные логотипы. Название говорит само за себя: обычно в таких лого используют одно-два слова. Как правило, название компании или бренда.

Логотипы-знаки. Иначе говоря, иконки или графические лого. Это очень упрощённое изображение, без мелких деталей. Обычно не более трёх цветов.

Комбинированные логотипы. В них помимо графического изображения есть буквы.

Монограммы. Это аббревиатура или одна-два буквы, соединенные в образ.

Лого-эмблемы. Обычно подчёркивают многолетнюю историю компании и похожи на нагрудный значок или печать.

Абстрактные логотипы . Обычно относят к комбинированным. Они не буквальны, а концептуальны.

Маскоты. Это лого-персонажи. Как правило, либо персонаж-талисман, либо символ бренда.

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Этапы создания логотипа

Определите идентичность вашего бренда. Какие ассоциации вы хотите вызывать? Что хотите донести? Чем отличаетесь от конкурентов? Можно копнуть глубже и попробовать определить архетип бренда. Сформулированная идентичность и миссия помогает при разработке лого. Вдохновитесь. В этом помогут визуалы конкурентов, доски в Pinterest или детские рисунки. Вдохновиться можно чем угодно, главное помнить, что не всё это подходит именно вам. Хорошая идея — создавать коллажи с картинками, где вам нравятся детали, настроение, оттенки. Придумывать уникальный образ проще, опираясь на уже существующие. Выберите стиль логотипа. О них мы написали выше. Добавьте на свою доску с картинками логотипы компаний, которые вам импонируют. Определите цветовую палитру. Скорее всего, при подборе картинок у вас уже наметились основные цвета. И всё же не будет лишним ознакомиться с психологией цвета. Мышление людей ассоциативно, и на этом бессознательном восприятии часто играют хорошие маркетологи.

Цвета ассоциируются с эмоциями. Вот примерный список, на который можно ориентироваться при выборе цвета своего логотипа:

Красный — напор, скорость, страсть.

Розовый — романтика, нежность, забота.

Фиолетовый —роскошь, мистика, эзотерика.

Синий — спокойствие, уверенность, глубина, строгость и стабильность.

Голубой — доверие, медицина, легкость.

Зелёный — здоровье, природа, экология, свежесть.

Жёлтый — радость, тепло, энергия.

Где на цветовом круге находится ваш бренд? Если это, например, стоматология, то в секторе с голубыми и зелёными оттенками

Использование нескольких цветов позволит играть с оттенками. Но не стоит перегружать логотип: чем он проще, тем лучше запомнится. Достаточно использовать 1-3 цвета.

Что касается сочетаний, то универсально смотрятся белый и чёрный, а для акцента подойдет любой другой контрастный цвет. Гармоничные сочетания можно подсмотреть на палитрах в фотостоках.

Выберите шрифт

Как же найти тот самый шрифт самостоятельно и быстро? Есть пара рекомендаций.

Простота. Чем более распространённый и понятный шрифт вы выберете, тем меньше будет проблем с распечаткой брендовых материалов и внедрением шрифта на сайте. Придумывать оригинальный шрифт необязательно. Удобство использования. Шрифты бывают 4 стилей: с засечками, без засечек, имитирующие почерк и нетипографские. Первые два наиболее удобны в использовании — они более читабельны и хорошо запоминаются. Хотя можно придумать логотип в нетипографском или рукописном стиле. Но это скорее задача для опытного дизайнера по высокой стоимости.

Иногда шрифт прочно ассоциируется с логотипом конкретной компании. Поэтому для своего лого лучше выбрать другой

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Создайте логотип и его вариации

Как создать логотип? Ориентируйтесь на коллаж, который вы составили в процессе поиска вдохновения. Такую подборку картинок ещё называют мудборд (от англ. mood board — «доска настроения»). Можно рисовать от руки, а потом перенести в программу, или сразу сделать лого в любом графическом редакторе.

Также можно воспользоваться сервисом с искусственным интеллектом: просто задайте ему текстовый запрос (промпт) и загрузите исходное изображение.

Когда у вас появились несколько достойных вариантов, покажите их знакомым и независимой фокус-группе. Попросите не только оценить, но и прокомментировать каждый вариант.

Не стоит расстраиваться, если логотип не вызвал восторг. Конструктивная критика поможет сделать логотип лучше, а на неаргументированное мнение можно не обращать внимание.

Интегрируйте логотип в бизнес

Для начала разместите его на сайте или лендинге. Попробуйте генератор сайтов онлайн от Точки — он поможет сделать удобный и красивый за 5 минут, это бесплатно.

Лого можно добавить в бренд-бук или дать исходники маркетологу для промо-материалов и рекламы. Можно интегрировать его в шапку документов организации, на визитки, а также наклеить этикетки на продукцию. И даже сделать брендовую вывеску.

Точка использует логотип во всех своих сервисах, онлайн- и офлайн-рекламе, и даже на мерче — берите пример

Ошибки при разработке логотипа

Копирование известных брендов. Нет ничего постыдного в том, чтобы вдохновляться достойными примерами, но важно ограничиваться рамками закона. Избегайте прямого сходства, плагиата и заимствования элементов — это может привести к иску за нарушение авторских прав.

Обилие цветов и деталей. Человек воспринимает мир периферическим зрением, фокусируясь только на новых образах или на тех, которые он бессознательно узнал. Задача логотипа — броситься в глаза и остаться в памяти. Детали запомнить сложнее, чем очертания и общий образ.

Несвязность сути бизнеса и изображения на лого. Если вы выбрали графический стиль, маскот или комбинированный logo, изображение должно отражать миссию предприятия или присутствовать где-то кроме логотипа. Например, если у фирмы есть герой-маскот, то он же может быть ассистентом на сайте, автором рассылки, аватаркой бота и так далее.

Слишком простой логотип со стока. Если у предпринимателя нет времени и желания сделать логотип самостоятельно, он может скачать иконку из фотостока. Однако зачастую изображения загружают в плохом качестве, плюс такой лого точно не претендует на уникальность и даже может совпадать с айдентикой конкурентов. Всё это не вызывает уважения к бренду. Лучше сгенерировать оригинальное изображение.

Слишком сложный. Витиеватый шрифт не всегда удобен для массовой печати в типографии. При уменьшении для визиток или увеличении для баннера может стать нечитаемым.

Сервис для создания логотипов

Создать логотип самому достаточно просто, но процесс потребует времени. Если прибегать к помощи дизайнера всё же не хочется, а самому придумывать некогда или сделать красиво не получается, можно попробовать использовать генератор логотипов онлайн — нейросеть для бизнеса от Точки.

Выдает качественно проработанные логотипы, которые вы можете использовать, скачав в хорошем качестве. Достаточно авторизоваться по номеру телефона и ввести свой промпт. Просто укажите пожелания и выберите цвет. Один промпт создаёт 4 варианта. Бесплатный набор можно скачать 5 раз. То есть вы можете получить 20 бесплатных вариантов.

Сгенерировать логотип бесплатно

Совет: загружайте логотипы и другие картинки в максимальном качестве и разных форматах! Для дизайнера, маркетолога и айтишника понадобится формат SVG или EPS, реже — PDF и PNG/JPG.

Этот логотип сделан в Точка AI по промту: «Кондитерская, которая специализируется на свадебных тортах. Нужно изобразить белый свадебный торт с вишенкой наверху»