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Автор

Дарья Довбыш

Эксперт по ЭДО

С отличием окончила СибГУ им. М.Ф. Решетнёва: получила высшее образование в сфере рекламы и связей с общественностью. 

8 лет работала по специальности, а затем осуществила мечту - стала проджект-менеджером и разобралась в электронном документообороте. Внедрила ЭДО и ЭТрН в транспортной компании. Особая культура работы в IT-отделе и сама тема меня захватили, и я осталась. 

Затем я пошла дальше, и вот я в Точка Банке. С интересом помогаю предпринимателям разбираться в тонкостях ЭДО, слежу за изменениями законодательства и новостями.

Статьи автора

Всего 4 статьи
20 ФЕВРАЛЯ 2026
1271
Статусы в ЭДО
11 СЕНТЯБРЯ 2025
9017
Проверка кода маркировки в «Честном ЗНАКЕ»
19 АВГУСТА 2025
2641
Как ввести в оборот товар по кодам маркировки Честный ЗНАК
27 ИЮНЯ 2025
119 786
Личный кабинет в системе «Честный знак»

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