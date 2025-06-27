Дарья Довбыш

Эксперт по ЭДО

С отличием окончила СибГУ им. М.Ф. Решетнёва: получила высшее образование в сфере рекламы и связей с общественностью.

8 лет работала по специальности, а затем осуществила мечту - стала проджект-менеджером и разобралась в электронном документообороте. Внедрила ЭДО и ЭТрН в транспортной компании. Особая культура работы в IT-отделе и сама тема меня захватили, и я осталась.

Затем я пошла дальше, и вот я в Точка Банке. С интересом помогаю предпринимателям разбираться в тонкостях ЭДО, слежу за изменениями законодательства и новостями.