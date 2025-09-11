Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркировка
  4. Проверка кода маркировки в «Честном ЗНАКЕ»
Маркировка
Маркировка

Проверка кода маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

С 2025 года контроль маркировки ужесточается. На полке не должно быть товара без подтверждённого кода. Чтобы избежать штрафов и споров с поставщиками, предпринимателю нужно разобраться, как работает «Честный ЗНАК». В статье Точка Банк пошагово покажет, как проверить Data Matrix и какие изменения ждут рынок.

11.09.2025
9017
9017

Оглавление

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» обязательна для всех участников рынка. Проверять коды Data Matrix нужно производителям, дистрибьюторам и рознице. Проверка кода маркировки помогает защититься от подделок, вести точный учёт и избежать штрафов. Точка Банк разъясняет простыми словами, как работает проверка кода маркировки и какие новые правила появятся в 2025 году.

Коротко
Предприниматель может проверить код маркировки можно в личном кабинете «Честный ЗНАК». 
Предприниматели должны проверять код маркировки при приёмке и продаже товара. Если код не в обороте или данные не совпадают, продавать товар нельзя. За продажу предусмотрены штрафы до 300 000 рублей и конфискация. 
С 2025 года правила становятся строже. Теперь продавцы розницы обязаны проверять каждый код перед выкладкой на полку, а для производителей  вводится обязательная маркировка пива, детской воды, одежды и других категорий.

Что такое код маркировки

Код маркировки — это уникальный шифр, который получает каждый товар в системе «Честный ЗНАК». Он создаётся по установленным правилам и включает два элемента: код товара (GTIN) и криптозащиту. Код наносится на упаковку в виде DataMatrix и хранит данные о производителе, дате выпуска, серии и стране производства.

Зачем это нужно? Система «Честный ЗНАК» делает рынок прозрачным, помогает бороться с подделками и усиливает контроль государства. А покупатели могут быть уверены, что товар подлинный.

Кто может проверить код маркировки

Проверить код маркировки в России может каждый. Для проверки достаточно скачать мобильное приложение «Честный ЗНАК» и отсканировать код на упаковке. Если товар поддельный, приложение выдаст предупреждение и предложит отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Кто обязан проверять коды маркировки Data Matrix

Покупатели проверяют коды маркировки по желанию, а продавцы — в обязательном порядке.

  • Дистрибьюторы — при приёмке товаров от производителя.
  • Розничные магазины — при поступлении от поставщика и продаже.  

Как проверить код маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Есть два способа проверить штрих-код маркировки. 

На сайте «Честный ЗНАК» 

Нужно зайти в личный кабинет и выбрать группу товаров.

  1. Откройте раздел «Коды маркировки». Скопируйте код из электронной накладной (УПД) и вставьте его в строку поиска.
  2. Нажмите кнопку «Применить», и система покажет результат. Если в статусе указано «В обороте», товар можно свободно продавать. Если система показывает статус «Эмитирован», значит, товар ещё не введён в оборот. Продавать такую продукцию нельзя — это будет нарушением закона.

Через кассу

Некоторые модели онлайн-касс оснащены модулем «Маркировка», который автоматически определяет статус Data Matrix и показывает владельца товара.

Для сверки кодов с накладной удобно использовать терминал сбора данных (ТСД) со специализированным софтом. Он должен поддерживать работу с маркированной продукцией.

Принцип работы простой: на терминал загружается электронная накладная с товарами и кодами. Сотрудник сканирует штрихкоды продукции встроенным 2D-сканером. Программа сама сверяет данные и сообщает об ошибках. После приёмки результаты выгружаются на компьютер.

Оборудование и технологии для проверки

Чтобы работать с маркированным товаром без ошибок, бизнесу нужны не только знания правил, но и правильные инструменты. Проверка кодов невозможна без сканеров и удобного софта, а передача данных — без электронного документооборота. Разберём, какое оборудование выбрать и как настроить ЭДО для работы с системой «Честный ЗНАК».

Как выбрать 2D-сканеры

Для работы с маркированным товаром нужны 2D-сканеры, которые считывают коды Data Matrix. При выборе важно проверить, совместим ли сканер с вашим кассовым и складским ПО. Также обратите внимание на скорость работы, точность считывания и надёжность при постоянной нагрузке. Хорошее оборудование с гарантией и поддержкой избавит вас от простоев и проблем с законом.

ЭДО для маркировки: подключение и работа

Электронный документооборот помогает передавать сведения о маркированных товарах в систему «Честный ЗНАК». Через ЭДО оформляются документы, фиксируется движение товаров и подтверждаются сделки между компаниями. Чтобы подключиться, нужно выбрать оператора, заключить договор и настроить интеграцию с учётной системой. Персоналу стоит пройти обучение — это упростит работу и снизит риск ошибок.

Для небольших компаний, которым не требуется сложная интеграция с учётными системами, у «Честного ЗНАКА» есть встроенное решение — ЭДО Лайт. Оно позволяет работать с электронными документами прямо в личном кабинете, без подключения сторонних операторов. Такой вариант особенно удобен для малого бизнеса: быстрое подключение, минимальные затраты и простая работа с маркированными товарами.

Работайте с маркировкой прямо в интернет‑банке
Получайте и подписывайте УПД с кодами маркировки без переходов между сервисами. Мы сами передадим данные в «Честный ЗНАК».

Проверка кодов маркировки дистрибьютором и розницей

Бизнес получает коды маркировки через сайт «Честного ЗНАКА». Проверить их подлинность можно там же. Такой способ подходит дистрибьюторам и рознице, но работает только для товаров, находящихся на балансе компании.

Проверка кодов маркировки розницей

Предприниматели могут проверять коды маркировки разными способами. При больших поставках вручную сканировать каждый код неудобно, поэтому они часто используют автоматизированные решения.

Для работы с маркированной продукцией нужны 2D-сканеры. Они должны считывать Data Matrix и другие коды, быстро работать и распознавать даже повреждённые этикетки. Важно выбирать модели с широким углом обзора, защитой от бликов и экономным расходом батареи.

В некоторых онлайн-кассах, например SIGMA, встроен модуль «Маркировка». Он сам проверяет статус кода и данные о владельце товара. Это экономит время сотрудникам и снижает риск ошибок.

Удобно использовать и терминалы сбора данных с профессиональным ПО. Популярные решения — Mobile Smarts, DataMobile или Allegrosoft. Они помогают сканировать коды прямо на складе и вести точный учёт маркированной продукции.

Проверка кодов маркировки покупателем 

Покупатель может проверить код маркировки сам — до покупки или уже после неё. Для этого есть бесплатное приложение «Честный ЗНАК» и официальный сайт системы. Проверка покажет, легален ли товар, когда и где он выпущен, а также его основные характеристики и путь следования. 

Что делать, если найдены ошибки и несоответствия маркировки

Если при сканировании кода появляется сообщение об ошибке, сначала перепроверьте правильность данных. Если проблема повторяется, обратитесь в техподдержку «Честного ЗНАКА» или отправьте запрос прямо через приложение. Это поможет быстро разобраться в ситуации.

Что делать при несоответствиях

Если данные в приложении отличаются от информации на товаре, лучше отказаться от покупки. Например, может не совпадать дата производства или производитель. В таких случаях стоит сообщить о проблеме в Роспотребнадзор или через приложение — это поможет защитить себя от подделок.

Штрафы за нарушения

Несоблюдение правил маркировки может обойтись дорого. Для юридических лиц штраф достигает 300 000 рублей, а товар без кодов могут конфисковать. В особо серьёзных случаях деятельность компании могут приостановить. Для ИП штрафы меньше, но тоже существенные — до 50 000 рублей.

Работайте с маркировкой без боли
Подключите Продвинутый ЭДО от Точка Банк — поможем разобраться в новых законах и убережём от штрафов

Почему важно соблюдать правила

Система «Честный ЗНАК» постепенно охватывает всё больше товарных групп. Проверка маркировки защищает от подделок и помогает вести бизнес честно. Это не только требование закона, но и вклад в прозрачный и безопасный рынок.

Новые правила и сроки маркировки «Честный ЗНАК» в 2025 году 

В 2025 году правила маркировки в системе «Честный ЗНАК» меняются и становятся строже. Под обязательную маркировку попадают новые группы товаров — от пива и детской воды до одежды и текстиля. Для бизнеса это значит: без проверки и правильного учёта продукцию продавать нельзя. Давайте разберём, какие сроки установлены и что нужно учесть предпринимателям.

Маркировка детской воды

С 1 сентября 2025 года вводится обязательная маркировка детской питьевой воды. Это нужно, чтобы контролировать качество продукции, защитить детей от подделок и повысить доверие покупателей.

Маркировка пива

С 1 июля 2025 года пиво и пивные напитки также попадут под обязательную маркировку. Производители и импортёры должны регистрировать продукцию в «Честном ЗНАКЕ» и наносить коды на каждую единицу товара.

Офлайн-проверки в магазинах

С начала 2025 года розничные продавцы обязаны проверять каждый код перед тем, как выставить товар на полку. Это часть разрешительного режима, который усилил контроль в офлайн-торговле.

Партионный учёт молочной продукции

С октября 2025 года молочная продукция с коротким сроком годности будет учитываться партиями, а не поштучно. Такой учёт позволит отслеживать движение товара быстрее и проще.

Лёгкая промышленность

С 1 декабря 2025 года одежду, постельное бельё и полотенца без маркировки продавать будет нельзя. Проверки будут проводиться и на складах, и в торговых точках.

Вопросы по теме

Где скачать приложение «Честный ЗНАК»?

Приложение «Честный ЗНАК» доступно в App Store, Google Play, AppGallery, RuStore и NashStore. Выберите магазин в зависимости от операционной системы вашего телефона и скачайте приложение бесплатно. Проверить товар можно и через официальный сайт «Честного ЗНАКА».

Как покупателю проверить код маркировки онлайн?

Покупатель может проверить товар онлайн — через приложение или сайт «Честный ЗНАК». Для этого установите приложение из Google Play или App Store. Откройте сканер, наведите камеру на код и получите данные о товаре: сроке годности, составе и производителе. Если нашли нарушения, пожалуйтесь прямо в приложении.

Как продавцу проверить код маркировки онлайн?

Участники рынка могут проверить код через личный кабинет на сайте «Честный ЗНАК». Для этого зайдите в раздел «Коды маркировки», вставьте текстовую часть кода из УПД и нажмите «Применить». Система покажет статус кода и подтвердит, что он числится за вашей компанией.

Кто контролирует соблюдение правил маркировки?

За соблюдением правил маркировки следят сразу несколько органов. Роспотребнадзор проверяет, есть ли маркировка на товарах и соответствует ли она нормам. ФНС контролирует расчёты при продаже маркированной продукции. Таможня следит за импортом, а оператор системы «Честный ЗНАК» (ЦРПТ) отвечает за корректность данных в общей базе.

Какие существуют штрафы для ИП и организации при несоблюдении правил маркировки?

Штрафы за нарушение правил маркировки зависят от вида товара, статуса компании и тяжести ошибки. Ответственность наступает за отсутствие кода, несвоевременную регистрацию или непередачу данных в «Честный ЗНАК». Для ИП штрафы составляют от 5 000 до 50 000 рублей, а за пиво и табак — до 300 000 рублей. Для юрлиц суммы выше — от 50 000 до 300 000 рублей, а в отдельных случаях до 500 000 рублей. При крупных или повторных нарушениях возможна даже уголовная ответственность.

Другие статьи по теме

21 НОЯБРЯ 2025
46 614
Дарья Жуковская
Приёмка маркированного товара через систему «Честный ЗНАК»
22 МАЯ 2026
9469
Дарья Жуковская
УПД для маркированных товаров «Честный ЗНАК»: оформление и передача через ЭДО

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Проверка кода маркировки товара в «Честном ЗНАКЕ» — Точка Банк