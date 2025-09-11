Проверка кода маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» обязательна для всех участников рынка. Проверять коды Data Matrix нужно производителям, дистрибьюторам и рознице. Проверка кода маркировки помогает защититься от подделок, вести точный учёт и избежать штрафов. Точка Банк разъясняет простыми словами, как работает проверка кода маркировки и какие новые правила появятся в 2025 году.

Коротко Предприниматели должны проверять код маркировки при приёмке и продаже товара. Если код не в обороте или данные не совпадают, продавать товар нельзя. За продажу предусмотрены штрафы до 300 000 рублей и конфискация. С 2025 года правила становятся строже. Теперь продавцы розницы обязаны проверять каждый код перед выкладкой на полку, а для производителей вводится обязательная маркировка пива, детской воды, одежды и других категорий.

Предприниматель может проверить код маркировки можно в личном кабинете «Честный ЗНАК».

Что такое код маркировки

Код маркировки — это уникальный шифр, который получает каждый товар в системе «Честный ЗНАК». Он создаётся по установленным правилам и включает два элемента: код товара (GTIN) и криптозащиту. Код наносится на упаковку в виде DataMatrix и хранит данные о производителе, дате выпуска, серии и стране производства.

Зачем это нужно? Система «Честный ЗНАК» делает рынок прозрачным, помогает бороться с подделками и усиливает контроль государства. А покупатели могут быть уверены, что товар подлинный.

Кто может проверить код маркировки

Проверить код маркировки в России может каждый. Для проверки достаточно скачать мобильное приложение «Честный ЗНАК» и отсканировать код на упаковке. Если товар поддельный, приложение выдаст предупреждение и предложит отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Кто обязан проверять коды маркировки Data Matrix

Покупатели проверяют коды маркировки по желанию, а продавцы — в обязательном порядке.

Дистрибьюторы — при приёмке товаров от производителя.

Розничные магазины — при поступлении от поставщика и продаже.

Как проверить код маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Есть два способа проверить штрих-код маркировки.

На сайте «Честный ЗНАК»

Нужно зайти в личный кабинет и выбрать группу товаров.

Откройте раздел «Коды маркировки». Скопируйте код из электронной накладной (УПД) и вставьте его в строку поиска. Нажмите кнопку «Применить», и система покажет результат. Если в статусе указано «В обороте», товар можно свободно продавать. Если система показывает статус «Эмитирован», значит, товар ещё не введён в оборот. Продавать такую продукцию нельзя — это будет нарушением закона.

Через кассу

Некоторые модели онлайн-касс оснащены модулем «Маркировка», который автоматически определяет статус Data Matrix и показывает владельца товара.

Для сверки кодов с накладной удобно использовать терминал сбора данных (ТСД) со специализированным софтом. Он должен поддерживать работу с маркированной продукцией.

Принцип работы простой: на терминал загружается электронная накладная с товарами и кодами. Сотрудник сканирует штрихкоды продукции встроенным 2D-сканером. Программа сама сверяет данные и сообщает об ошибках. После приёмки результаты выгружаются на компьютер.

Оборудование и технологии для проверки

Чтобы работать с маркированным товаром без ошибок, бизнесу нужны не только знания правил, но и правильные инструменты. Проверка кодов невозможна без сканеров и удобного софта, а передача данных — без электронного документооборота. Разберём, какое оборудование выбрать и как настроить ЭДО для работы с системой «Честный ЗНАК».

Как выбрать 2D-сканеры

Для работы с маркированным товаром нужны 2D-сканеры, которые считывают коды Data Matrix. При выборе важно проверить, совместим ли сканер с вашим кассовым и складским ПО. Также обратите внимание на скорость работы, точность считывания и надёжность при постоянной нагрузке. Хорошее оборудование с гарантией и поддержкой избавит вас от простоев и проблем с законом.

ЭДО для маркировки: подключение и работа

Электронный документооборот помогает передавать сведения о маркированных товарах в систему «Честный ЗНАК». Через ЭДО оформляются документы, фиксируется движение товаров и подтверждаются сделки между компаниями. Чтобы подключиться, нужно выбрать оператора, заключить договор и настроить интеграцию с учётной системой. Персоналу стоит пройти обучение — это упростит работу и снизит риск ошибок.

Для небольших компаний, которым не требуется сложная интеграция с учётными системами, у «Честного ЗНАКА» есть встроенное решение — ЭДО Лайт. Оно позволяет работать с электронными документами прямо в личном кабинете, без подключения сторонних операторов. Такой вариант особенно удобен для малого бизнеса: быстрое подключение, минимальные затраты и простая работа с маркированными товарами.

Проверка кодов маркировки дистрибьютором и розницей

Бизнес получает коды маркировки через сайт «Честного ЗНАКА». Проверить их подлинность можно там же. Такой способ подходит дистрибьюторам и рознице, но работает только для товаров, находящихся на балансе компании.

Проверка кодов маркировки розницей

Предприниматели могут проверять коды маркировки разными способами. При больших поставках вручную сканировать каждый код неудобно, поэтому они часто используют автоматизированные решения.

Для работы с маркированной продукцией нужны 2D-сканеры. Они должны считывать Data Matrix и другие коды, быстро работать и распознавать даже повреждённые этикетки. Важно выбирать модели с широким углом обзора, защитой от бликов и экономным расходом батареи.

В некоторых онлайн-кассах, например SIGMA, встроен модуль «Маркировка». Он сам проверяет статус кода и данные о владельце товара. Это экономит время сотрудникам и снижает риск ошибок.

Удобно использовать и терминалы сбора данных с профессиональным ПО. Популярные решения — Mobile Smarts, DataMobile или Allegrosoft. Они помогают сканировать коды прямо на складе и вести точный учёт маркированной продукции.

Проверка кодов маркировки покупателем

Покупатель может проверить код маркировки сам — до покупки или уже после неё. Для этого есть бесплатное приложение «Честный ЗНАК» и официальный сайт системы. Проверка покажет, легален ли товар, когда и где он выпущен, а также его основные характеристики и путь следования.

Что делать, если найдены ошибки и несоответствия маркировки

Если при сканировании кода появляется сообщение об ошибке, сначала перепроверьте правильность данных. Если проблема повторяется, обратитесь в техподдержку «Честного ЗНАКА» или отправьте запрос прямо через приложение. Это поможет быстро разобраться в ситуации.

Что делать при несоответствиях

Если данные в приложении отличаются от информации на товаре, лучше отказаться от покупки. Например, может не совпадать дата производства или производитель. В таких случаях стоит сообщить о проблеме в Роспотребнадзор или через приложение — это поможет защитить себя от подделок.

Штрафы за нарушения

Несоблюдение правил маркировки может обойтись дорого. Для юридических лиц штраф достигает 300 000 рублей, а товар без кодов могут конфисковать. В особо серьёзных случаях деятельность компании могут приостановить. Для ИП штрафы меньше, но тоже существенные — до 50 000 рублей.

Почему важно соблюдать правила

Система «Честный ЗНАК» постепенно охватывает всё больше товарных групп. Проверка маркировки защищает от подделок и помогает вести бизнес честно. Это не только требование закона, но и вклад в прозрачный и безопасный рынок.

Новые правила и сроки маркировки «Честный ЗНАК» в 2025 году

В 2025 году правила маркировки в системе «Честный ЗНАК» меняются и становятся строже. Под обязательную маркировку попадают новые группы товаров — от пива и детской воды до одежды и текстиля. Для бизнеса это значит: без проверки и правильного учёта продукцию продавать нельзя. Давайте разберём, какие сроки установлены и что нужно учесть предпринимателям.

Маркировка детской воды

С 1 сентября 2025 года вводится обязательная маркировка детской питьевой воды. Это нужно, чтобы контролировать качество продукции, защитить детей от подделок и повысить доверие покупателей.

Маркировка пива

С 1 июля 2025 года пиво и пивные напитки также попадут под обязательную маркировку. Производители и импортёры должны регистрировать продукцию в «Честном ЗНАКЕ» и наносить коды на каждую единицу товара.

Офлайн-проверки в магазинах

С начала 2025 года розничные продавцы обязаны проверять каждый код перед тем, как выставить товар на полку. Это часть разрешительного режима, который усилил контроль в офлайн-торговле.

Партионный учёт молочной продукции

С октября 2025 года молочная продукция с коротким сроком годности будет учитываться партиями, а не поштучно. Такой учёт позволит отслеживать движение товара быстрее и проще.

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