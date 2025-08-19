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Маркировка
Маркировка

Как ввести в оборот товар по кодам маркировки Честный ЗНАК

Хотите продавать духи, одежду или другие товары, которые подлежат маркировке «Честный ЗНАК»? Для их продажи нужно нанести DataMatrix-коды и ввести в оборот. Узнайте, как правильно это сделать.

19.08.2025
2641
2641

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Авторы

Маркировка обязательна для 27 категорий товаров, в том числе для обуви, бакалеи, лекарств. Чтобы ввести такие изделия в оборот, нужно заполнить карточку в Национальном каталоге, заказать и оплатить коды, нанести их на упаковку. В статье дадим пошаговую инструкцию, как это сделать и на что обратить внимание.

Что значит ввод в оборот кодов маркировки «Честный ЗНАК»

Ввести в оборот — значит пройти процедуру регистрации в системе «Честный ЗНАК», промаркировать продукцию, которую с этого момента можно продавать или перемещать на территории России. 

Без маркировки некоторые категории нельзя реализовывать, за это предусмотрены штрафы.

Продукцию вводит в оборот производитель, импортёр или комиссионер.

  • Производитель — если товар изготовили в России, например фабрика из Москвы вводит в оборот новые партии обуви.
  • Импортёр — если продукция ввозится из-за границы, например компания завозит электронику из Китая.
  • Комиссионер — если изделия получены от физлица, например магазин принимает на реализацию одежду, пошитую самозанятым.
  • Представитель розницы — если нужно маркировать остатки.

Когда нужно вводить коды маркировки

СитуацияЧто это значитПример
Выпуск новой продукцииКогда товар только произведёнФабрика пошила 100 комплектов постельного белья, наносит DataMatrix, сведения отправляет в систему
Маркировка остатковЕсли партия уже была на складе до введения маркировкиУ магазина есть 50 наборов детских игрушек, оставшихся с прошлого года. Теперь их нужно зарегистрировать в «Честном ЗНАКЕ», чтобы легально продавать
ПеремаркировкаЕсли старая маркировка повреждена или нечитаемаНа упаковках с водой часть кодов стёрлась при транспортировке. Производитель печатает новые наклейки и вводит их в систему вместо старых
Импорт Когда продукцию ввозят в Россию из-за границыКомпания заказывает партию смартфонов из Китая. Перед продажей импортёр регистрирует каждый телефон в «Честном ЗНАКЕ»
Возврат с утерянным кодомЕсли товар поступает на склад или в магазин без маркировки после возврата от покупателяКлиент отказался от духов в пункте выдачи маркетплейса. При транспортировке код отклеился от коробочки. Магазин заказывает новую маркировку и заново вводит её в оборот

Какой порядок ввода в оборот кодов маркировки

Для ввода в оборот нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и заключить договор с оператором — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Документ подтверждает, что пользователь подключился к государственной системе цифровой маркировки и ему оказывают услуги по предоставлению кодов.

Шаг 1. Опишите товар в Национальном каталоге

Сначала нужно зарегистрироваться в Национальном каталоге маркированных товаров (КМТ) или в Ассоциации автоматической идентификации ГС1 РУС. Для этого понадобится электронная подпись.

В каталоге собирается база всей продукции на российском рынке. Каждая позиция получает цифровой паспорт с технической и разрешительной документацией. Так система защищает покупателей от подделок, нелегального импорта и некачественных изделий. 

Создайте в каталоге карточку товара. Для этого добавьте описание, в том числе фото и данные о весе, габаритах, разрешительных документах. После этого изделию присваивается код GTIN, который необходим для проведения операций в системе маркировки. Теперь можно начинать работать в системе ЧЗ.

Шаг 2. Закажите и оплатите коды

После описания товаров для каждой группы продукции откроют лицевой счёт. Посчитайте, какое количество кодов может понадобиться, и рассчитайте сумму для пополнения баланса. 

Одна позиция стоит 50 копеек без НДС (60 копеек с НДС). Но если компания участвует в эксперименте для пилотных групп, у которых только планируется внедрение маркировки, или продаёт лекарства дешевле 20 рублей, цифровые идентификаторы выдадут бесплатно.

Оплатить коды можно с помощью перевода по реквизитам или запросить счёт в личном кабинете: «Пользователь» → «Документы от оператора» → «Платежи» → «Получить счёт». Укажите сумму (с НДС) и email для счёта → «Заказать».

Проверьте поступление денег в разделе «Платежи». При положительном балансе закажите нужное количество через «Станцию управления заказами» (СУЗ):

  • Создайте новый заказ: выберите товарную группу, заполните данные, сохраните. Подпишите усиленной КЭП и отправьте оператору.
  • Дождитесь проверки. Если всё верно — статус сменится на «Доступен». Если есть ошибки — заказ отклонят. Его нужно исправить и отправить снова.

Шаг 3. Напечатайте коды

Когда заказ получит статус «Эмитирован. Выпущен», коды можно напечатать. Для печати подойдёт специальный принтер этикеток — термопринтер или термотрансферный принтер. Также можно напечатать типографским способом или в процессе производства.

В личном кабинете, в разделе «Товары», выберите из списка нужный заказ и нажмите кнопку «Напечатать». Укажите количество, затем подтвердите печать, после чего с лицевого счёта спишутся средства. 

Коды доступны для скачивания и печати в течение 60 рабочих дней с момента их выпуска.

Шаг 4. Нанесите маркировку

DataMatrix нужно размещать на упаковке, изделии или этикетке. Способ и место нанесения зависят от типа упаковки, например:

  • Пластиковая бутылка (ПЭТ) → боковая поверхность или крышка.
  • Картонная коробка (Tetra Pak) → торцевая сторона, верхняя часть.
  • Стеклянная банка/бутылка → этикетка или крышка.
  • Металлическая банка → боковая поверхность или дно.
  • Пластиковый контейнер (ведро, ванночка) → верхняя часть или боковая стенка.

Решение о том, где разместить наклейку или изображение, принимает изготовитель или импортёр. Строгими правилами это не регламентировано.

После нанесения кода товар можно вводить в оборот.

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Какими способами ввести в оборот маркированный товар

Товары вводят в оборот через личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКА». Данные вводят вручную или импортируют из таблицы в формате xml, csv. Это завершает процедуру ввода товара в оборот.

Вручную

Для ввода маркированных товаров в оборот в личном кабинете откройте раздел «Документы», нажмите «+Добавить» и выберите операцию «Ввод в оборот».

Укажите происхождение продукции:

  • РФ;
  • импорт из-за пределов ЕАЭС;
  • контрактное производство в России сторонними организациями;
  • от физлиц;
  • трансграничная торговля.

В зависимости от того, где изготовили товар, в форме нужно указать разные данные. Например, при «Производстве РФ» — ИНН производителя и собственника, дату производства, тип производственного заказа, при «Контрактном производстве РФ» — ИНН собственника или производителя, дату производства, тип производственного заказа, тип участника («Собственник» или «Производитель»). 

Автоматизированным способом

Для быстрого оформления товара подготовьте файл в формате xml или csv. В личном кабинете перейдите во вкладку «Документы». Выберите опцию «Загрузить», укажите тип операции — «Ввод в оборот». Загрузите файл с информацией о товаре, проверьте все данные и нажмите «Сохранить».

Для окончательного подтверждения потребуется подписать документ УКЭП. 

Вопросы по теме

Можно ли ввести в оборот маркировку позже даты изготовления?

Да, можно ввести в оборот позже. Тогда дату производства указывают задним числом. А вот выпускать код ещё не изготовленного товара запрещено.

Если товар уже ввезён в Россию без маркировки, может ли предприниматель промаркировать его на территории РФ и легально продавать?

Нет, не может. Коды должны быть нанесены до ввоза товара в Россию. Если заказанная партия пересекла границу без маркирования, она считается немаркированной, и предприниматель не сможет её продать.

Почему при проверке напечатанных кодов система показывает товар как «сомнительный», хотя все данные введены корректно?

До момента официального ввода кодов в оборот система «Честный ЗНАК» временно помечает их как «сомнительные».

Можно ли сначала отгрузить товар покупателю, а через несколько дней ввести маркировку в оборот?

Нет, это нарушение правил маркировки. Вводить коды в оборот необходимо строго до передачи товара покупателям, перевозчикам или другим контрагентам.

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