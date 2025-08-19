Маркировка обязательна для 27 категорий товаров, в том числе для обуви, бакалеи, лекарств. Чтобы ввести такие изделия в оборот, нужно заполнить карточку в Национальном каталоге, заказать и оплатить коды, нанести их на упаковку. В статье дадим пошаговую инструкцию, как это сделать и на что обратить внимание.

Что значит ввод в оборот кодов маркировки «Честный ЗНАК»

Ввести в оборот — значит пройти процедуру регистрации в системе «Честный ЗНАК», промаркировать продукцию, которую с этого момента можно продавать или перемещать на территории России.

Без маркировки некоторые категории нельзя реализовывать, за это предусмотрены штрафы.

Продукцию вводит в оборот производитель, импортёр или комиссионер.

Производитель — если товар изготовили в России, например фабрика из Москвы вводит в оборот новые партии обуви.

Импортёр — если продукция ввозится из-за границы, например компания завозит электронику из Китая.

Комиссионер — если изделия получены от физлица, например магазин принимает на реализацию одежду, пошитую самозанятым.

Представитель розницы — если нужно маркировать остатки.

Когда нужно вводить коды маркировки

Ситуация Что это значит Пример Выпуск новой продукции Когда товар только произведён Фабрика пошила 100 комплектов постельного белья, наносит DataMatrix, сведения отправляет в систему Маркировка остатков Если партия уже была на складе до введения маркировки У магазина есть 50 наборов детских игрушек, оставшихся с прошлого года. Теперь их нужно зарегистрировать в «Честном ЗНАКЕ», чтобы легально продавать Перемаркировка Если старая маркировка повреждена или нечитаема На упаковках с водой часть кодов стёрлась при транспортировке. Производитель печатает новые наклейки и вводит их в систему вместо старых Импорт Когда продукцию ввозят в Россию из-за границы Компания заказывает партию смартфонов из Китая. Перед продажей импортёр регистрирует каждый телефон в «Честном ЗНАКЕ» Возврат с утерянным кодом Если товар поступает на склад или в магазин без маркировки после возврата от покупателя Клиент отказался от духов в пункте выдачи маркетплейса. При транспортировке код отклеился от коробочки. Магазин заказывает новую маркировку и заново вводит её в оборот

Какой порядок ввода в оборот кодов маркировки

Для ввода в оборот нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и заключить договор с оператором — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Документ подтверждает, что пользователь подключился к государственной системе цифровой маркировки и ему оказывают услуги по предоставлению кодов.

Шаг 1. Опишите товар в Национальном каталоге

Сначала нужно зарегистрироваться в Национальном каталоге маркированных товаров (КМТ) или в Ассоциации автоматической идентификации ГС1 РУС. Для этого понадобится электронная подпись.

В каталоге собирается база всей продукции на российском рынке. Каждая позиция получает цифровой паспорт с технической и разрешительной документацией. Так система защищает покупателей от подделок, нелегального импорта и некачественных изделий.

Создайте в каталоге карточку товара. Для этого добавьте описание, в том числе фото и данные о весе, габаритах, разрешительных документах. После этого изделию присваивается код GTIN, который необходим для проведения операций в системе маркировки. Теперь можно начинать работать в системе ЧЗ.

Шаг 2. Закажите и оплатите коды

После описания товаров для каждой группы продукции откроют лицевой счёт. Посчитайте, какое количество кодов может понадобиться, и рассчитайте сумму для пополнения баланса.

Одна позиция стоит 50 копеек без НДС (60 копеек с НДС). Но если компания участвует в эксперименте для пилотных групп, у которых только планируется внедрение маркировки, или продаёт лекарства дешевле 20 рублей, цифровые идентификаторы выдадут бесплатно.

Оплатить коды можно с помощью перевода по реквизитам или запросить счёт в личном кабинете: «Пользователь» → «Документы от оператора» → «Платежи» → «Получить счёт». Укажите сумму (с НДС) и email для счёта → «Заказать».

Проверьте поступление денег в разделе «Платежи». При положительном балансе закажите нужное количество через «Станцию управления заказами» (СУЗ):

Создайте новый заказ: выберите товарную группу, заполните данные, сохраните. Подпишите усиленной КЭП и отправьте оператору.

Дождитесь проверки. Если всё верно — статус сменится на «Доступен». Если есть ошибки — заказ отклонят. Его нужно исправить и отправить снова.

Шаг 3. Напечатайте коды

Когда заказ получит статус «Эмитирован. Выпущен», коды можно напечатать. Для печати подойдёт специальный принтер этикеток — термопринтер или термотрансферный принтер. Также можно напечатать типографским способом или в процессе производства.

В личном кабинете, в разделе «Товары», выберите из списка нужный заказ и нажмите кнопку «Напечатать». Укажите количество, затем подтвердите печать, после чего с лицевого счёта спишутся средства.

Коды доступны для скачивания и печати в течение 60 рабочих дней с момента их выпуска.

Шаг 4. Нанесите маркировку

DataMatrix нужно размещать на упаковке, изделии или этикетке. Способ и место нанесения зависят от типа упаковки, например:

Пластиковая бутылка (ПЭТ) → боковая поверхность или крышка.

Картонная коробка (Tetra Pak) → торцевая сторона, верхняя часть.

Стеклянная банка/бутылка → этикетка или крышка.

Металлическая банка → боковая поверхность или дно.

Пластиковый контейнер (ведро, ванночка) → верхняя часть или боковая стенка.

Решение о том, где разместить наклейку или изображение, принимает изготовитель или импортёр. Строгими правилами это не регламентировано.

После нанесения кода товар можно вводить в оборот.

Какими способами ввести в оборот маркированный товар

Товары вводят в оборот через личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКА». Данные вводят вручную или импортируют из таблицы в формате xml, csv. Это завершает процедуру ввода товара в оборот.

Вручную

Для ввода маркированных товаров в оборот в личном кабинете откройте раздел «Документы», нажмите «+Добавить» и выберите операцию «Ввод в оборот».

Укажите происхождение продукции:

РФ;

импорт из-за пределов ЕАЭС;

контрактное производство в России сторонними организациями;

от физлиц;

трансграничная торговля.

В зависимости от того, где изготовили товар, в форме нужно указать разные данные. Например, при «Производстве РФ» — ИНН производителя и собственника, дату производства, тип производственного заказа, при «Контрактном производстве РФ» — ИНН собственника или производителя, дату производства, тип производственного заказа, тип участника («Собственник» или «Производитель»).

Автоматизированным способом

Для быстрого оформления товара подготовьте файл в формате xml или csv. В личном кабинете перейдите во вкладку «Документы». Выберите опцию «Загрузить», укажите тип операции — «Ввод в оборот». Загрузите файл с информацией о товаре, проверьте все данные и нажмите «Сохранить».