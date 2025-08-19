Маркировка обязательна для 27 категорий товаров, в том числе для обуви, бакалеи, лекарств. Чтобы ввести такие изделия в оборот, нужно заполнить карточку в Национальном каталоге, заказать и оплатить коды, нанести их на упаковку. В статье дадим пошаговую инструкцию, как это сделать и на что обратить внимание.
Что значит ввод в оборот кодов маркировки «Честный ЗНАК»
Ввести в оборот — значит пройти процедуру регистрации в системе «Честный ЗНАК», промаркировать продукцию, которую с этого момента можно продавать или перемещать на территории России.
Без маркировки некоторые категории нельзя реализовывать, за это предусмотрены штрафы.
Продукцию вводит в оборот производитель, импортёр или комиссионер.
- Производитель — если товар изготовили в России, например фабрика из Москвы вводит в оборот новые партии обуви.
- Импортёр — если продукция ввозится из-за границы, например компания завозит электронику из Китая.
- Комиссионер — если изделия получены от физлица, например магазин принимает на реализацию одежду, пошитую самозанятым.
- Представитель розницы — если нужно маркировать остатки.
Когда нужно вводить коды маркировки
|Ситуация
|Что это значит
|Пример
|Выпуск новой продукции
|Когда товар только произведён
|Фабрика пошила 100 комплектов постельного белья, наносит DataMatrix, сведения отправляет в систему
|Маркировка остатков
|Если партия уже была на складе до введения маркировки
|У магазина есть 50 наборов детских игрушек, оставшихся с прошлого года. Теперь их нужно зарегистрировать в «Честном ЗНАКЕ», чтобы легально продавать
|Перемаркировка
|Если старая маркировка повреждена или нечитаема
|На упаковках с водой часть кодов стёрлась при транспортировке. Производитель печатает новые наклейки и вводит их в систему вместо старых
|Импорт
|Когда продукцию ввозят в Россию из-за границы
|Компания заказывает партию смартфонов из Китая. Перед продажей импортёр регистрирует каждый телефон в «Честном ЗНАКЕ»
|Возврат с утерянным кодом
|Если товар поступает на склад или в магазин без маркировки после возврата от покупателя
|Клиент отказался от духов в пункте выдачи маркетплейса. При транспортировке код отклеился от коробочки. Магазин заказывает новую маркировку и заново вводит её в оборот
Какой порядок ввода в оборот кодов маркировки
Для ввода в оборот нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и заключить договор с оператором — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Документ подтверждает, что пользователь подключился к государственной системе цифровой маркировки и ему оказывают услуги по предоставлению кодов.
Шаг 1. Опишите товар в Национальном каталоге
Сначала нужно зарегистрироваться в Национальном каталоге маркированных товаров (КМТ) или в Ассоциации автоматической идентификации ГС1 РУС. Для этого понадобится электронная подпись.
В каталоге собирается база всей продукции на российском рынке. Каждая позиция получает цифровой паспорт с технической и разрешительной документацией. Так система защищает покупателей от подделок, нелегального импорта и некачественных изделий.
Создайте в каталоге карточку товара. Для этого добавьте описание, в том числе фото и данные о весе, габаритах, разрешительных документах. После этого изделию присваивается код GTIN, который необходим для проведения операций в системе маркировки. Теперь можно начинать работать в системе ЧЗ.
Шаг 2. Закажите и оплатите коды
После описания товаров для каждой группы продукции откроют лицевой счёт. Посчитайте, какое количество кодов может понадобиться, и рассчитайте сумму для пополнения баланса.
Одна позиция стоит 50 копеек без НДС (60 копеек с НДС). Но если компания участвует в эксперименте для пилотных групп, у которых только планируется внедрение маркировки, или продаёт лекарства дешевле 20 рублей, цифровые идентификаторы выдадут бесплатно.
Оплатить коды можно с помощью перевода по реквизитам или запросить счёт в личном кабинете: «Пользователь» → «Документы от оператора» → «Платежи» → «Получить счёт». Укажите сумму (с НДС) и email для счёта → «Заказать».
Проверьте поступление денег в разделе «Платежи». При положительном балансе закажите нужное количество через «Станцию управления заказами» (СУЗ):
- Создайте новый заказ: выберите товарную группу, заполните данные, сохраните. Подпишите усиленной КЭП и отправьте оператору.
- Дождитесь проверки. Если всё верно — статус сменится на «Доступен». Если есть ошибки — заказ отклонят. Его нужно исправить и отправить снова.
Шаг 3. Напечатайте коды
Когда заказ получит статус «Эмитирован. Выпущен», коды можно напечатать. Для печати подойдёт специальный принтер этикеток — термопринтер или термотрансферный принтер. Также можно напечатать типографским способом или в процессе производства.
В личном кабинете, в разделе «Товары», выберите из списка нужный заказ и нажмите кнопку «Напечатать». Укажите количество, затем подтвердите печать, после чего с лицевого счёта спишутся средства.
Коды доступны для скачивания и печати в течение 60 рабочих дней с момента их выпуска.
Шаг 4. Нанесите маркировку
DataMatrix нужно размещать на упаковке, изделии или этикетке. Способ и место нанесения зависят от типа упаковки, например:
- Пластиковая бутылка (ПЭТ) → боковая поверхность или крышка.
- Картонная коробка (Tetra Pak) → торцевая сторона, верхняя часть.
- Стеклянная банка/бутылка → этикетка или крышка.
- Металлическая банка → боковая поверхность или дно.
- Пластиковый контейнер (ведро, ванночка) → верхняя часть или боковая стенка.
Решение о том, где разместить наклейку или изображение, принимает изготовитель или импортёр. Строгими правилами это не регламентировано.
После нанесения кода товар можно вводить в оборот.
Какими способами ввести в оборот маркированный товар
Товары вводят в оборот через личный кабинет на сайте «Честного ЗНАКА». Данные вводят вручную или импортируют из таблицы в формате xml, csv. Это завершает процедуру ввода товара в оборот.
Вручную
Для ввода маркированных товаров в оборот в личном кабинете откройте раздел «Документы», нажмите «+Добавить» и выберите операцию «Ввод в оборот».
Укажите происхождение продукции:
- РФ;
- импорт из-за пределов ЕАЭС;
- контрактное производство в России сторонними организациями;
- от физлиц;
- трансграничная торговля.
В зависимости от того, где изготовили товар, в форме нужно указать разные данные. Например, при «Производстве РФ» — ИНН производителя и собственника, дату производства, тип производственного заказа, при «Контрактном производстве РФ» — ИНН собственника или производителя, дату производства, тип производственного заказа, тип участника («Собственник» или «Производитель»).
Автоматизированным способом
Для быстрого оформления товара подготовьте файл в формате xml или csv. В личном кабинете перейдите во вкладку «Документы». Выберите опцию «Загрузить», укажите тип операции — «Ввод в оборот». Загрузите файл с информацией о товаре, проверьте все данные и нажмите «Сохранить».
Для окончательного подтверждения потребуется подписать документ УКЭП.