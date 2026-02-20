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Статусы в ЭДО

Статусы в ЭДО позволяют проверить статус электронного документа онлайн. Узнайте, что такое ожидание подтверждения оператора и как отслеживать этапы обработки документов. Полное описание статусов в ЭДО.

20.02.2026
1263
1263

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ЭДО от Точка Банк — это документооборот прямо в вашем интернет‑банке. Выставляйте счета, подписывайте документы и сразу увидите их оплату — без переключения между сервисами. Обмен доступен с контрагентами из других систем ЭДО.
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Авторы

Статусы в электронном документообороте (ЭДО) — это метки, которые показывают текущее состояние документа на каждом этапе. Они помогают контролировать движение документов, понимать, кто и что должен сделать, и обеспечивать прозрачность обмена между вами и контрагентами.

Коротко
Статусы в ЭДО — это индикаторы жизненного цикла документа: от черновика до подписания и архивации. Они помогают отслеживать, на каком этапе находится документ и кто должен подписать его следующим, а также фиксируют ошибки или возвраты.
В личном кабинете Точка Банка статусы отображаются в разделе «Документооборот» автоматически, даже если контрагент использует другую систему ЭДО. Для маркированных товаров в УПД дополнительно показываются статусы передачи данных в «Честный ЗНАК». Это позволяет сразу видеть, прошла ли проверка кодов или требуется исправление.

Что такое статус в электронном документообороте

Статус в электронном документообороте (ЭДО) — это индикатор этапа жизненного цикла документа. Как трек-номер для посылки, статус показывает в режиме онлайн, где находится ваш документ: только создан или уже отправлен, ждёт подписи партнёра, подписан или перемещён в архив.

Зачем нужны статусы ЭДО:

  1. Контроль. Вы всегда видите, на каком этапе находится каждый документ.
  2. Прозрачность. Понятно, кто отвечает за следующий шаг — вы или контрагент. Это исключает потерю документов и лишние звонки с вопросом: «Вы получили?»
  3. Оперативность. Сокращается время на согласование, потому что все видят, что документ завис на этапе подписания, и при необходимости могут поторопить подписанта.

Базовые статусы, которые встречаются в любой системе ЭДО:

  • Черновик / Создан: документ сформирован, но ещё не готов к отправке и не имеет юридической силы.
  • Готов к отправке / Отправлен: документ подготовлен и готов к отправке либо уже отправлен.
  • Ожидает подписи / Подписан контрагентом: документ ждёт подписания или уже подписан.
  • Подписан / Завершён: обе стороны подписали документ, он получил полную юридическую силу.
  • Отклонён / Требуется уточнение: контрагент не принял документ, указал на ошибку и вернул его на доработку.
  • Архив: работа с документом полностью завершена, он помещён в цифровое хранилище.

Удалить статусы или сам электронный документ возможно двумя способами. 

1. Если контрагент ещё не подписал документ, его можно отозвать — аннулировать в одностороннем порядке.

2. Если обе стороны подписали документ, нужна специальная процедура соглашения об аннулировании.  

Удаление цифрового документа или его статуса – это юридически значимая операция, требующая создания служебных сообщений и подписи КЭП. Односторонне удалить подписанный документ нельзя, но можно отправить запрос с указанием причин.

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП
Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.

Где смотреть статус в ЭДО от Точка Банк

Отслеживать статусы документов можно в интернет-банке. Откройте tochka.com, нажмите «Войти». Авторизуйтесь по электронной почте или номеру телефона и паролю. Подтвердите вход с помощью одноразового кода, который придёт в SMS или пуш-уведомлении.

Отдельной авторизации для входа в ЭДО не требуется. При подключении ЭДО рабочее пространство для электронных документов создаётся автоматически после входа в раздел «Документооборот».

Как посмотреть статус в ЭДО: пошаговая инструкция

  1. Войдите в личный кабинет Точка Банка.
  2. В главном меню перейдите в раздел «Сервисы».
  3. Выберите сервис «Документооборот».
  4. Откроется список всех документов: счета, акты, УПД, договоры.
  5. Напротив каждого документа будет указан его текущий статус.

Интерфейс выглядит так:

раздел «Документооборот» со статусами документов в банке Точка

Какие статусы ЭДО существуют и их значение

Статусы можно условно разделить на три большие группы: завершённые, незавершённые и статусы внутреннего согласования документов.

ЭДО завершён

Статусы этой группы означают, что работа с документом закончена.

  • Документооборот завершён. Все стороны поставили свои подписи. Документ имеет полную юридическую силу и не требует никаких действий.
  • Подписан. Подтверждает успешное подписание контрагентом.
  • Подписан с разногласиями. Контрагент подписал документ, но оставил к нему протокол разногласий с замечаниями. Сам документ действует, но к нему есть приложение с предложениями по изменениям.
  • Аннулирован. Документ был отозван или признан недействительным по согласованию сторон до момента его полного подписания.

ЭДО не завершён

Документ находится в процессе обработки, и от пользователя требуются действия.

  • Требуется подписать и отправить. Документ создан, заполнен и готов. Нужно подписать его вашей ЭП и отправить контрагенту.
  • Ожидается подпись оператора / контрагента. Вы уже всё сделали со своей стороны. Теперь документ ждёт подписи у партнёра.
  • Ожидается извещение о получении. Система ждёт подтверждения от оператора ЭДО или контрагента о факте получения документа.
  • Требуется уточнение / Ожидается уточнение. Контрагент вернул вам документ с комментариями. Нужно внести правки и отправить исправленную версию.
  • В подписи отказано / Контрагент отказал в подписи. Партнёр отклонил документ без возможности доработки. Обмен по этому документу прекращён.

Статус «Ожидание подтверждения оператора» означает, что документ успешно отправлен вашей системой оператору и теперь ожидается подтверждение от самого оператора или контрагента через оператора, что он его принял в обработку и передал получателю.

Статусы ЭДО при согласовании документов

Часто перед подписанием документ проходит внутреннее согласование в компании. Для этого используются свои статусы.

  • На согласовании: ФИО сотрудника. Документ отправлен на проверку указанному сотруднику, например юристу или руководителю отдела.
  • Согласован: ФИО сотрудника. Сотрудник одобрил документ.
  • Отказано в согласовании: ФИО сотрудника. Внутренний рецензент забраковал документ и вернул его автору на доработку.
  • На подписании: ФИО сотрудника/ Документ прошёл согласование и направлен руководителю или уполномоченному лицу для финальной подписи.
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Как проверить статусы электронных документов

Проверка статуса занимает минуту.

Общий алгоритм для большинства систем:

  1. Войти в личный кабинет вашей системы ЭДО.
  2. Найти нужный документ в списке по номеру, дате или контрагенту.
  3. Посмотреть его статус.

ЭДО от Точка Банк сотрудничает со многими операторами — Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Это значит, что статусы документов будут видны прямо в вашем интернет-банке, даже если контрагент пользуется другой системой.

Как проверить статус обработки электронного документа с маркировкой

Для работы с маркированными товарами используют универсальные передаточные документы (УПД). Смена их статуса отображает переход права собственности в системе «Честный ЗНАК».

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Статусы в ЭДО: что это, проверка статусов в электронном документообороте — Точка Банк