Коротко

В личном кабинете Точка Банка статусы отображаются в разделе «Документооборот» автоматически, даже если контрагент использует другую систему ЭДО. Для маркированных товаров в УПД дополнительно показываются статусы передачи данных в «Честный ЗНАК». Это позволяет сразу видеть, прошла ли проверка кодов или требуется исправление.

Статусы в ЭДО — это индикаторы жизненного цикла документа: от черновика до подписания и архивации. Они помогают отслеживать, на каком этапе находится документ и кто должен подписать его следующим, а также фиксируют ошибки или возвраты.