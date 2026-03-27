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Автор

Татьяна Бавыкина

Эксперт по регистрации бизнеса
  • Более 7 лет работаю в Точка Банке, всё это время занимаюсь регистрацией ИП и ООО.
  • Забочусь о том, чтобы регистрация бизнеса была удобной и понятной для клиентов.
  • Отслеживаю изменения в законодательстве в сфере регистрации бизнеса. 
  • Собираю и систематизирую опыт работы с регистрирующими налоговыми инспекциями в разных регионах России.


Статьи автора

Всего 6 статей
31 ИЮЛЯ 2026
5805
Регистрация ООО с иностранным учредителем
17 ИЮЛЯ 2026
195
Может ли иностранец открыть ИП и расчётный счёт в России в 2026 году: пошаговый разбор
5 МАЯ 2026
2375
Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП
2 МАЯ 2026
5978
Как зарегистрировать ИП через МФЦ
12 АПРЕЛЯ 2026
8227
Какие документы нужны для открытия ИП
27 МАРТА 2026
24 666
Как иностранцу зарегистрировать ИП

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