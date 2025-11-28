АУСН — это специальный налоговый режим для малого бизнеса. Его задача — упростить работу с налоговой и убрать большую часть бумажной рутины. Данные о доходах и расходах автоматически уходят в инспекцию через онлайн-кассы, банки или личный кабинет предпринимателя. На основе этих сведений налоговая сама рассчитывает сумму к оплате.

Коротко АУСН — это экспериментальный автоматизированный налоговый режим для малого бизнеса. Данные о доходах, расходах и зарплатах сотрудников автоматически передаются в налоговую через банк или онлайн‑кассу. АУСН нельзя совмещать с другими режимами, выплачивать зарплату наличными, нанимать иностранных сотрудников и работать на вредных производствах. Объекты: налог «Доходы» — 8% или «Доходы минус расходы» — 20%, минимальный 3%. Налог рассчитывает ФНС автоматически, уплата ежемесячная. ИП на АУСН не платят взносы за себя, а только за сотрудников. Взносы на травматизм в 2026 году — 2 959 ₽ в год. АУСН подходит начинающим предпринимателям с небольшой командой.



Какие ограничения у АУСН

Если ИП выбрал АУСН, сочетать её с другими налоговыми режимами нельзя. То есть параллельно работать, например, на патенте и на АУСН не получится.

Зарплату сотрудникам можно платить только через банк, участвующий в эксперименте. Наличные выплаты полностью запрещены. Это одно из ключевых требований АУСН.

На АУСН нельзя нанимать иностранных сотрудников и специалистов, которые работают на вредных или опасных производствах.

Доходы сотрудникам нельзя выплачивать в натуральной форме. Под запретом продукты, товары, имущественные права и любая материальная выгода.

Если компания нарушит любое из требований, она потеряет право на применение АУСН. Поэтому важно соблюдать все условия заранее и не допускать ошибок.

Изменения в 2026 году

С 2026 года для малого бизнеса вводятся важные налоговые изменения. Лимит дохода для применения ПСН и УСН станет ниже. Раньше он был 60 млн ₽, в 2026 году станет 20 млн ₽. Если доход превышает эту сумму, нужно будет платить НДС.

Порог доходов будет снижаться постепенно. В 2027 году он уменьшится до 15 млн ₽, а в 2028 году — до 10 млн ₽. Предпринимателям важно заранее учитывать эти изменения при планировании доходов.

С 1 января 2026 года повысится и ставка НДС. Она вырастет с 20 до 22%.

Размер ставки АУСН в 2026 году

На АУСН бизнес платит налог по одной из двух схем. Можно выбрать налог с доходов — 8% от всей выручки. Или платить 20% с разницы между доходами и расходами, но не менее 3% от месячного оборота.

В Москве для бизнеса на АУСН действует дополнительная поддержка. Налог с доходов можно уменьшить на сумму торгового сбора. Если выбран вариант «Доходы минус расходы», торговый сбор включается в расходы.

Организации и предприниматели с сотрудниками продолжают платить НДФЛ с зарплаты и взносы на травматизм. Ставка фиксированная и не зависит от количества работников. С 1 января 2026 года взнос составит 2 970 ₽ в год.

Хотя АУСН упрощает налоги, полностью от отчётности он не освобождает. Некоторые отчёты всё равно придётся сдавать.

Какую отчётность нужно вести при АвтоУСН

Компания подаёт декларацию по налогу на прибыль, если выступала налоговым агентом или выплачивала дивиденды другим компаниям. Такие же правила действуют и для НДС: отчётность нужна, если выставлялись счета-фактуры с налогом или возникали обязательства как налогового агента.

Обязательной остаётся форма ЕФС-1. Подраздел 1.1 подают при приёме, увольнении сотрудников и других кадровых изменениях.

Также подаётся форма ЕФС-1 с подразделом 1.2. Она заменяет СЗВ-СТАЖ и нужна для сотрудников по трудовым договорам и ГПХ, если были периоды отпуска, ухода за ребёнком или работы в районах Крайнего Севера.

ООО по-прежнему обязаны сдавать ежегодную бухгалтерскую отчётность. Кроме того, у бизнеса может возникнуть обязательство по сдаче отчёта в Росстат, если компания попадёт в выборку.

Налогообложение АУСН

Налоговый период на АУСН в 2026 году

Налоговым периодом для АУСН остаётся календарный месяц. Это значит, что налог рассчитывается и уплачивается ежемесячно.

ИФНС сама считает сумму налога на основе данных, которые передаёт банк и по операциям через кассу. Предпринимателю нужно только до 7-го числа следующего месяца проверить, правильно ли банк разместил операции. Банк делает это автоматически: в соответствии с рекомендациями ФНС он определяет поступления как доходы, расходы или суммы, которые не облагаются налогом.

Как рассчитать страховые взносы ИП на АУСН в 2026 году

Если ИП применяет АвтоУСН, то не нужно платить страховые взносы за себя. Но если есть сотрудники, то ИП обязан за них платить взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер фиксированного взноса в 2026 году — 2 959 ₽.

Эти взносы нужно уплачивать ежемесячно. Для этого фиксированную сумму делят на 12 и платят равными частями каждый месяц.

Как рассчитать налог на АУСН

Рассмотрим пример расчёта налога АУСН для ИП «Доходы» и «Доходы минус расходы».

ИП на АУСН «Доходы»

Налоговая ставка — 8%.

За 2026 год ИП заработал 3 000 000 ₽.

3 000 000 × 8% = 240 000 ₽.

У ИП есть сотрудник, сумма взноса на травматизм составила 2 959 ₽.

Значит, итоговая сумма к уплате в год:

240 000 + 2 959 = 242 959 ₽.

ИП на АУСН «Доходы минус расходы»

Налоговая ставка — 20%.

За 2026 год ИП заработал 3 000 000 ₽.

Расходы — 1 500 000 ₽.

У ИП есть два сотрудника, сумма взноса на травматизм составила 2 750 ₽:

3 000 000 – (1 500 000 + 2 959) = 1 497 041 ₽ × 20% = 299 408 ₽.

Минимальный налог 3% составит: 3 000 000 × 3% = 90 000 ₽.

Налог по расчёту больше, чем минимальный, значит, ИП обязан уплатить 299 408 ₽.

Вывод: для ИП объект «Доходы» АУСН более выгоден, чем «Доходы минус расходы».

Лимит по доходам и выручке для АУСН в 2026 году

АвтоУСН сохраняет свои главные преимущества до конца 2027 года. Участники эксперимента не платят НДС.

Предельный доход для работы на АУСН закреплён на уровне 60 млн ₽. Этот лимит останется неизменным до завершения эксперимента 31 декабря 2027 года.

Сходства и различия АУСН и УСН

На АУСН налог может быть немного выше из-за повышенных ставок. Но при этом не нужно платить страховые взносы. Это упрощает расчёты и ведение учёта.

Особенно это удобно начинающим предпринимателям с сотрудниками и без собственного бухгалтера. Они платят чуть больше налога с доходов, но экономят на взносах за себя и за сотрудников.

Сравним УСН с АУСН

УСН АУСН Ставки 15% — УСН «Доходы минус расходы», минимальный налог — 1% от доходов. 6% — УСН «Доходы». Если доход свыше 20 млн ₽, с 2026 года нужно платить ещё НДС по сниженным ставкам 5 или 7% либо по стандартным 0, 10 и 22%

20% — «Доходы минус расходы», минимальный налог — 3% от доходов. 8% — «Доходы». Льгот нет

Расходы Перечень по ст. 345.16 НК РФ Все операции через онлайн‑кассу или расчётный счёт, а неденежные доходы и расходы — через кабинет налогоплательщика АУСН. Подробнее со списком расходов, которые нельзя учитывать, можно ознакомиться п. 4 ст. 6 17‑ФЗ Взносы ИП за себя Фиксированные взносы ИП 2026 составляют 57 390 ₽; предельный размер взноса 1% на ОПС в 2026 году — 321 818 ₽ Нет Взносы за сотрудников На медицинское, пенсионное, социальное страхование и травматизм в процентах от зарплаты Травматизм в 2026 году 2 959 ₽. Сотрудники До 130 человек До 5 человек Параметры сотрудников Без исключения Только налоговые резиденты Лимит дохода В 2026 году — 490,5 млн ₽ Лимит 60 млн ₽ Совмещение С патентом Нет

Когда и как можно перейти на АУСН в 2026 году

На АУСН могут работать и ИП, и компании. Главное, чтобы регион участвовал в эксперименте. С 1 января 2026 года АУСН доступна во многих регионах, и их перечень продолжает расширяться. Актуальный список регионов всегда можно посмотреть на сайте ФНС.

Если бизнес только открывается, то перейти на АУСН можно сразу с первого дня регистрации. Для этого нужно подать уведомление вместе с документами на регистрацию или в первые 30 дней. Сделать это можно через сайт налоговой службы или через банк-партнёр, например Точка Банк.

Если бизнес уже действует на НПД или УСН, переходить на АУСН можно с первого числа любого месяца. Главное — отказаться от текущей системы до конца месяца, предшествующего переходу.

С общей системы налогообложения перейти на АУСН внутри года нельзя. В этом случае придётся ждать начала следующего календарного года.

Подать уведомление можно также через налоговую или банка-партнёр.

Как сообщить о выборе автоматизированной упрощёнки

Сообщение о переходе на АУСН подаётся онлайн. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика — для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В правом верхнем углу выберите кнопку «Перейти в АУСН». Откроется специальный интерфейс с несколькими вкладками.

Сначала заполните контактные данные — телефон и электронную почту. Далее укажите дату постановки на учёт. Для перехода с УСН или НПД выбирайте начало месяца, а с общей системы или ЕСХН — начало года.

Плательщики УСН и НПД могут перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца. Здесь же можно отметить отказ от УСН, если вы её использовали.

Укажите объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Следующая вкладка — «Выбор банка» для открытия расчётного счёта. Помните, что работать с АУСН можно только через уполномоченные банки из таблицы.

Аналогичное уведомление можно заполнить через:

Маркетплейсы и владельцы ПВЗ на АвтоУСН

В 2026 году АУСН могут продолжать использовать владельцы пунктов выдачи заказов, даже если у них несколько ПВЗ в одном городе. Главное условие — у бизнеса не должно быть филиалов и подразделений. Также нужно соблюдать критерии по выручке и численности персонала.

Продавцы на маркетплейсах тоже могут перейти на АУСН, если соответствуют требованиям по доходам и количеству сотрудников. Пока маркетплейс не передаёт сведения о таких продавцах в налоговую.

Суммы, которые маркетплейс перечисляет на счёт предпринимателя, приходят уже без учёта комиссий. Это значит, что фактический доход выше и именно он должен облагаться налогом на АУСН. Поэтому продавцу нужно самостоятельно внести в ЛК АУСН данные о комиссиях, баллах и других удержаниях, если маркетплейс не передаёт информацию в ФНС автоматически.

Если маркетплейс подключён к обмену данными и продавец дал ему разрешение в личном кабинете, то всё проще. В этом случае маркетплейс сам передаст сведения в ФНС, и продавцу ничего дополнительно отражать не нужно.

Расходы бизнеса, оплаченные не через расчётный счёт банка, фиксируйте вручную в ЛК АУСН. Сохраняйте все первичные документы для учёта и отчётности.

Подтверждение операций при автоматизированной УСН

Когда бизнес работает на АУСН, налоговая автоматически фиксирует все операции. Данные появляются в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в кабинетах от уполномоченных банков.

При расчёте налога учитываются категория и сумма каждой операции. Разметка операций проходит автоматически, но предпринимателю важно её проверять. Если что-то отмечено неверно, данные можно сразу исправить. Без контроля есть риск, что в налог попадут не все доходы и расходы или, наоборот, система учтёт лишнее.

Как взаимодействуют участники налогового учёта при АУСН

Применение АУСН распределяет обязанности по учёту между плательщиком, налоговой и банком, где открыт расчётный счёт. У каждого свои задачи.

Налоговая собирает данные из онлайн-кассы и рассчитывает налог. Дополнительно она использует сведения от банков, подключённых к АУСН. Часть данных предприниматель или организация вносят в ЛК АУСН самостоятельно — например, комиссии маркетплейсов, если площадка ещё не передаёт информацию в ФНС автоматически.

Если банк, где у предпринимателя счёт, не входит в список участников, нужно выбрать другой банк. После смены банка появится возможность подать заявление в налоговую на постановку на учёт в качестве налогоплательщика АУСН.

Перечень банков-участников опубликован на сайте ФНС. Например, Точка Банк входит в список и может работать с клиентами на АУСН.

Банк передаёт в налоговую данные, необходимые для расчёта налога. Это доходы и расходы бизнеса, суммы которых прошли через расчётный счёт, сведения о сотрудниках и их зарплатах, а также НДФЛ. Если работодатель на АУСН передал банку необходимые данные.

Финансовая организация рассчитывает НДФЛ за сотрудников и предоставляет клиенту удобный контроль всех операций. Через уполномоченный банк можно так же быстро и безопасно оплатить налог.

Ошибки и штрафы на АУСН

После перехода на АУСН сменить добровольно налоговый режим до конца года нельзя. Исключение — если вы начали использовать АУСН не с начала календарного года, тогда запрет действует 12 месяцев.

Следите за квотой и доходами. Если доходы превышают лимит или нарушена численность сотрудников, специальных штрафов за это нет. Но налоговая может начислить штраф 20% от суммы неуплаченного налога, если в ИФНС были переданы некорректные данные.

Например, если вы близки к 60 млн ₽ в год и бизнес растёт, есть риск превысить лимит. В этом случае уведомите ФНС через личный кабинет или банк не позднее 15-го числа месяца, когда потеряли право на АУСН. Одновременно можно подать заявление о переходе на другой режим, например на УСН.

Если налоговая сама заметит, что условия АУСН нарушены, то пришлёт уведомление. После этого у предпринимателя есть 30 дней, чтобы подать заявление и перейти на УСН.

Если вовремя не подать заявление, ФНС автоматически переведёт бизнес на ОСНО. Это значит, что придётся работать по общей системе налогообложения.

Просрочка платежа тоже грозит штрафом и пенями. При АУСН проверку расчёта лучше сделать до 7-го числа следующего месяца, оплатить налог — до 25-го числа.

Следите за учётом доходов. Если платформа или маркетплейс удержала часть суммы, включайте её в налоговую базу. Например, банк зафиксировал 100 ₽, а маркетплейс удержал 20 ₽, всего продажа 120 ₽. Налог нужно платить с полной суммы — 120 ₽.

Храните все первичные документы минимум пять лет. Если их не будет, есть риск доначислений со стороны налоговой при проведении проверки.

Проверки бизнеса на АвтоУСН

Если компания перешла на АУСН, выездные проверки проводиться не будут. Это облегчает работу бизнеса.

Остаются камеральные проверки. Их делают за весь календарный год, когда компания использовала АУСН. Максимальный срок такой проверки — 3 месяца.

Если компания нарушает условия АУСН, также может назначаться проверка. Она проводится с даты выявления нарушения или с момента, когда плательщик сообщил, что больше не соответствует требованиям.

Если компания решит ликвидироваться, это внесут в ЕГРЮЛ. Появление записи станет основанием для камеральной проверки. Пока проверка не закончена, завершить ликвидацию нельзя.

Какую схему налогообложения выбрать в 2026 году

Какой налоговый режим выбрать для бизнеса, однозначно сказать нельзя. Всё зависит от конкретной ситуации.

АУСН имеет много ограничений. Из-за этого преимущества от режима могут быть незначительными. Например, предпринимателю без сотрудников с годовым доходом 2–5 млн ₽ выгоднее использовать УСН «Доходы».

С патентной системой АУСН тоже конкурировать не может. Обычно патент более выгоден, хотя доступен не всем.

Но, иногда микробизнес может сэкономить на нулевых взносах за работников, используя АУСН. Важно заранее делать расчёты индивидуально, чтобы понять реальную выгоду.