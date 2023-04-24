Плюсы и минусы АУСН

АвтоУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения. На ней минимум отчётности, не нужно платить страховые взносы и самому считать налоги.

Спецрежим во многом похож на УСН, но между ними есть различия — в этой статье разберём их. А ещё расскажем, какие налоги и взносы платит ИП на АУСН.

Плюсы АУСН

Минимум отчётности. Нужно сдавать только:

— декларацию по налогу на прибыль, если налогоплательщик был налоговым агентом или выплачивал дивиденды;

— декларацию по НДС, если налогоплательщик был налоговым агентом или выставлял счёт-фактуру с НДС;

— сведения о трудовой деятельности, если есть сотрудники. Нужно заполнить подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1;

— сведения о страховом стаже, если есть сотрудники. Нужно заполнить подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС-1.

Предприниматели на АУСН освобождены от декларации по УСН, расчёта 6-НДФЛ и справок о доходах и суммах налога физического лица, расчётов по страховым взносам, книг учёта доходов и расходов.

Минимум страховых взносов. На данном спецрежиме есть все социальные гарантии, при этом платить нужно только взнос на травматизм за нанятых сотрудников. Сумма взноса фиксированная и не зависит от количества сотрудников. Но она ежегодно меняется. В 2025 году это 2 750 рублей в год.

Освобождение от некоторых налогов. ИП освобождены от:

НДС. За исключением импортного или агентского.

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности. За исключением доходов по ипотечным ценным бумагам, от дивидендов и выигрышей.

Налога на имущество физлиц, которое используют для бизнеса.

Организации освобождены от:

НДС. За исключением импортного или агентского.

Налога на прибыль по стандартной ставке.

Налога на имущество ООО. Важный нюанс: имущество, по которому налоговая база считается по кадастровой стоимости, облагается налогом на АУСН.

Ещё одно преимущество заключается в том, что налоги не нужно считать самому — это делает налоговый орган на основании данных, полученных от уполномоченных банков, из ЛК АУСН и информации с онлайн-касс.

Освобождение от выездных проверок. На АУСН есть только камеральные проверки — они проходят один раз в год автоматически. На проверку документов выделяется 3 месяца.

Минусы АУСН

Перейти на АУСН могут не все. Кому можно применять АУСН:

Бизнес зарегистрирован в регионе, в котором действует спецрежим. Актуальный список регионов есть на сайте ФНС.

Суммарный доход за год не превышает 60 миллионов рублей.

Объём основных средств по остаточной стоимости или остаточная стоимость ОС не превышает 150 миллионов рублей.

Не более 5 сотрудников, и они получают зарплату по безналу.

Расчётный счёт открыт в одном из уполномоченных банков

У ООО нет филиалов и обособленных подразделений.

Предприниматель не совмещает АУСН с другими налоговыми режимами.

Кому нельзя переходить на АУСН. Есть список сфер бизнеса, в которых нельзя работать на АУСН, даже если подходишь под требования. В него входят микрофинансовые организации, банки, ломбарды, бюджетные учреждения, НКО, крестьянские фермерские хозяйства и многие другие организации. Полный список тех, кто не вправе применять новый налоговый режим, прописан в № 17-ФЗ.

Налоговый период — месяц.

Некоторым неудобно платить налоги ежемесячно, так как нужно выделять деньги из оборота.

Ставка налога выше, чем на УСН.

Сравнение УСН и АУСН

При выборе системы налогообложения предприниматели часто сравнивают обычную и автоматическую упрощёнку.

УСН АУСН Максимальный доход Не более 450 млн рублей в год Не более 60 млн рублей в год Максимальное количество сотрудников Не более 130 человек Не более 5 человек Страховые взносы Взносы за сотрудников (пенсионные, медицинские, ФСС, травматизм), ИП — ещё и фиксированные взносы за себя и дополнительные (1% с доходов, превышающих 300 000 рублей в год) Только фиксированные взносы на травматизм, если есть сотрудники Кто рассчитывает налог Сам предприниматель Автоматически на основе данных банка и ОФД Налоговая декларация Обязательно сдаётся Не требуется Налоговый период Календарный год Календарный месяц Периодичность уплаты налога 4 раза в год: 3 аванса + итоговый платёж за год Каждый месяц

Что выгоднее — УСН или АУСН: пример расчёта

Налоговая ставка на автоматической упрощёнке выше, чем на УСН.

УСН АУСН Ставка налога 6% — с доходов; 15% — с доходов минус расходы 8% — с доходов; 20% — с доходов минус расходы Минимальный налог 1% от дохода, если налог по ставке 15% меньше этой суммы 3% от дохода, если налог по ставке 20% меньше этой суммы

Что выгоднее, зависит от каждого конкретного случая. Например, Карина продаёт натуральную косметику ручной работы. Её доход за год — 290 000 рублей. Карина подпадает по требования АУСН и планирует перейти на неё. Чтобы принять окончательное решение, она проводит расчёты.

На УСН «Доходы» налоговая ставка — 6%, то есть Карина заплатит 17 400 рублей.

На АУСН «Доходы» налоговая ставка — 8%, то есть Карина заплатит 23 200 рублей.

Сумма налога на АУСН выше, поэтому на первый взгляд кажется, что лучше остаться на УСН. Однако на УСН Карине нужно будет заплатить страховые взносы за себя — в 2025 году это как минимум 53 658 рублей. На АУСН их платить не придётся.

По закону сумму налога по УСН можно уменьшить на сумму страховых взносов. В ситуации Карины сумма взносов больше, чем сумма налогов, поэтому сумма налога по упрощёнке равна 0. Остаётся заплатить только страховой взнос — 53 658 рублей.

На АУСН страховых взносов нет. Надо заплатить только налог — 23 200 рублей. Так что Карине выгодно перейти на АУСН.

Отличие отчётности АУСН от УСН