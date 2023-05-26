Как платить налоги при работе с маркетплейсами

В статье разберём, какие режимы налогообложения подходят для работы с маркетплейсами, какие ставки применяются и нужно ли включать комиссию в расчёт налоговой базы.
— самозанятые платят 4–6% с полной суммы, включая комиссию;
— ИП и ООО чаще выбирают УСН — 6% с доходов или 15% с прибыли;
— крупные компании работают на ОСНО с НДС и налогом на прибыль.
Какие системы налогообложения используют продавцы маркетплейсов
Чтобы продавать товары на маркетплейсах, нужно зарегистрироваться как ИП, юридическое лицо или самозанятый. Самый оптимальный вариант — открыть ИП для маркетплейса. В отличие от самозанятых, предприниматели могут продавать любую продукцию, а не только ту, которую произвели сами. И у них меньше отчётности, чем у ООО.
ИП и ООО после регистрации автоматически попадают на общую систему налогообложения (ОСНО). Она не имеет ограничений по доходам, количеству сотрудников, видам деятельности. Из минусов — сложный налоговый учёт, для которого нужно нанимать бухгалтера.
Кроме ОСНО торговать на маркетплейсах можно на упрощённой системе налогообложения (УСН). Чтобы на неё перейти, нужно подать в ФНС уведомление о переходе на УСН. Сделать это можно сразу во время регистрации бизнеса либо в течение 30 дней после регистрации ИП или ООО.
Если пропустить сроки, то изменить налоговый режим получится только со следующего календарного года. В таком случае уведомление нужно подать до 31 декабря.
Самозанятость тоже подходит для селлеров. А патентная система и АУСН — нет.
УСН
УСН подходит селлерам, чья годовая выручка не превышает 450 000 000 ₽, а средняя численность работников — 130 человек. При этом нужно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или разницу между доходами и расходами.
УСН «Доходы»
На УСН «Доходы» предприниматель платит налог с доходов, в эту сумму входит комиссия маркетплейса.
|Ставка
|Формула расчёта
|Сроки уплаты
|Стандартная — 6%. В некоторых регионах устанавливают льготные ставки до 1%
|Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога
|За первый квартал — до 28 апреля,
за полугодие — до 28 июля,
за девять месяцев — до 28 октября.
За год: для ООО — до 28 марта года, следующего за отчётным; для ИП — до 28 апреля года, следующего за отчётным
УСН «Доходы минус расходы»
На УСН «Доходы минус расходы» налоги платят с разницы между доходами и расходами. Этот вариант обычно выгоден предпринимателям с большими затратами, например на производство, транспортировку товаров, хранение, упаковку, комиссии.
Нужно обосновать, что расходы связаны с получением дохода в рамках предпринимательской деятельности. Это подтверждается документами, например накладными, чеками, актами об оказанных услугах или УПД.
|Ставка
|Формула расчёта
|Сроки уплаты
|Стандартная — 15%. В некоторых регионах устанавливают льготные ставки до 5%
|(Доходы — Расходы) × Налоговая ставка = Сумма налога
|За первый квартал — до 28 апреля,
за полугодие — до 28 июля,
за девять месяцев — до 28 октября.
За год: для ООО — до 28 марта года, следующего за отчётным; для ИП — до 28 апреля года, следующего за отчётным
Если годовой доход на УСН превысит 60 млн ₽, предприниматель обязан заплатить с продаж НДС 20, 10, 5 или 7%.
При этом возместить НДС смогут только те предприниматели, которые используют обычные ставки — 20, 10%. Для тех, кто применяет специальные ставки 5 или 7%, такая возможность не предусмотрена.
ОСНО
Общая система налогообложения более сложная для расчётов и отчётности, поэтому её обычно выбирают крупные компании с большими объёмами продаж на маркетплейсах.
ИП на ОСНО
ИП на ОСНО платят налог на добавленную стоимость и налог на доход физических лиц. Есть и другие обязательные платежи, например транспортный, земельный и имущественный налоги, но платить их надо только при наличии объекта налогообложения, например грузового автомобиля для доставки, складского помещения с участком земли.
|НДС
|НДФЛ
|Ставка
|Стандартная ставка — 20%, но для некоторых товаров она ниже, например на изделия для детей — 10%, на продукцию для экспорта — 0%
|Прогрессивная шкала НДФЛ в зависимости от годового дохода:
— До 2 400 000 ₽ в год — 13%.
— От 2 400 000 до 5 000 000 ₽ — 15%.
— От 5 000 000 до 20 000 000 ₽ — 18%.
— От 20 000 000 до 50 000 000 ₽ — 20%.
— Свыше 50 000 000 ₽ — 22%
|Формула расчёта
|Налоговая база × Ставка НДС = НДС с продажи
НДС с продажи – НДС с закупки = НДС к уплате
|(Доходы без НДС – Профессиональные вычеты) × Ставка = НДФЛ
|Сроки уплаты
|Сумма за квартал уплачивается частями: по одной трети до 28-го числа каждого месяца в течение следующего квартала
|Авансовые платежи платят по кварталам — до 28-го числа месяца после отчётного квартала, например за III квартал 2025 года — до 28 октября.
За год уплатить нужно до 15 июля
Для расчёта НДФЛ можно делать профессиональный вычет, то есть вычитать из доходов траты на ведение бизнеса и платить налоги только с прибыли. Но эти расходы важно документально подтвердить.
Если ИП не может подтвердить траты, он всё равно может получить профессиональный вычет 20%. Но чаще расходы бывают выше 20%, поэтому селлерам выгоднее сохранять подтверждающие документы.
Расчёт НДС
НДС с продажи: (50 000 / 120) × 20 = 8 333,33 ₽.
НДС с закупки: 35 000 × 0,20 = 7 000 ₽.
НДС к уплате в бюджет: 8 333,33 – 7 000 = 1 333,33 ₽.
Расчёт НДФЛ
Доход без НДС: 50 000 – 8 333,33 = 41 666,67 ₽.
Профессиональный вычет (закупка + логистика + комиссия): 35 000 + 500 + 5 000 = 40 500 ₽.
Прибыль до налогообложения: 41 666,67 — 40 500 = 1 166,67 ₽.
НДФЛ, 13% от прибыли: 1 166,67 × 0,13 = 151,67 ₽.
В итоге предприниматель должен заплатить: НДС — 1 333,33 ₽, НДФЛ с прибыли — 151,67 ₽.
ООО на ОСНО
ООО на ОСНО платят налог на прибыль и НДС, а при наличии недвижимости — ещё налог на имущество. Если в штате есть сотрудники, то предприниматели обязаны как налоговые агенты удерживать с зарплаты сотрудников НДФЛ 13% и перечислять его в бюджет.
Для расчёта налогов за основу берётся налоговая база, то есть разница между доходами и расходами.
|Налог на прибыль
|НДС
|Ставка
|Ставка — 25%
|Стандартная ставка — 20%, для некоторых категорий, например при продаже детских товаров — 10%
|Формула расчёта
|Налоговая база × 25% = Налог на прибыль
|Налоговая база × Ставка НДС = НДС с продажи
НДС с продажи – НДС с закупки = НДС к уплате
|Сроки уплаты
|Ежеквартально или ежемесячно, срок — не позднее 28-го числа месяца после отчётного периода. По итогам года — до 28 марта.
|Сумма за квартал уплачивается частями: по одной трети до 28-го числа каждого месяца в течение следующего квартала
Расчёт НДС к уплате
Считаем, что сумма 350 000 ₽ включает НДС. Чтобы выделить НДС:
НДС = 350 000 / 120 × 20 = 58 333,33 ₽.
НДС для вычета (от закупок) можно рассчитать от стоимости закупки материалов. Логистика и комиссия маркетплейса НДС не содержат или не подлежат вычету:
НДС вычет = 200 000 × 0,20 = 40 000 ₽.
Итоговый НДС к уплате в бюджет: 58 333,33 — 40 000 = 18 333,33 ₽.
Расчёт налога на прибыль
Налоговая база: доход 350 000 ₽ – расходы (200 000 + 15 000 + 25 000) = 110 000 ₽.
Налог на прибыль: 110 000 × 0,25 = 27 500 ₽.
Налоги для самозанятых при работе на маркетплейсах
Самозанятые могут продавать только собственноручно сделанные товары, например футболки с ручной росписью, ароматические свечи, вязаные шарфы и шапки.
|Если покупатель — физлицо
|Если покупатель — юрлицо
|Ставка
|4%
|6%
|Формула расчёта
|Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога
|Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога
|Сроки уплаты
|До 12-го числа каждого месяца в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог» появится сумма к уплате. Её нужно внести до 28-го числа этого же месяца
|До 12-го числа каждого месяца в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог» появится сумма к уплате. Её нужно внести до 28-го числа этого же месяца
После регистрации самозанятости селлер получает 10 000 ₽ в качестве налогового вычета. Первое время он платит налоги по сниженным ставкам: 3% — для физлиц и 4% — для юрлиц. Разница погашается из 10 000 ₽. После того как сумма израсходуется, продавец начинает платить по стандартной ставке.
Размер НПД рассчитывают с полной суммы продажи с учётом комиссии. Если этого не сделать, ФНС сочтёт это занижением налоговой базы и оштрафует предпринимателя на 20-40% от суммы неуплаченного налога.
Футболки заказывают физические лица. Налоговая ставка — 4% от суммы покупки, то есть 120 ₽. Но из-за того что Марина только что оформила самозанятость и у неё есть 10 000 ₽ в качестве налогового вычета, она платит по сниженной ставке — 3%, то есть — 90 ₽ за штуку.
Если Марина за месяц продаст 10 футболок, ФНС выставит сумму на оплату налога 900 ₽. 300 ₽ вычтут из 10 000 ₽, у неё останется неизрасходованный вычет 9 700 ₽.
Заключение
НПД подходит тем, кто продаёт товары собственного производства. Из плюсов: простой учёт, низкие ставки, налоговый вычет. Платить налог нужно с полной суммы продажи с комиссией маркетплейса.
УСН «Доходы» подходит, когда у бизнеса небольшие расходы. Налог платят со всего оборота, в том числе комиссии площадки.
УСН «Доходы минус расходы» выгоден при существенных затратах, например на закупку, логистику, рекламу. Налог платят с прибыли, а комиссия площадки учитывается в расходах.
ОСНО подходит крупным компаниям, которые работают с другими юрлицами, возмещают НДС или делают профессиональный вычет.