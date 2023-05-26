Как платить налоги при работе с маркетплейсами

В статье разберём, какие режимы налогообложения подходят для работы с маркетплейсами, какие ставки применяются и нужно ли включать комиссию в расчёт налоговой базы.

Коротко

— самозанятые платят 4–6% с полной суммы, включая комиссию;

— ИП и ООО чаще выбирают УСН — 6% с доходов или 15% с прибыли;

— крупные компании работают на ОСНО с НДС и налогом на прибыль.

Продавать на маркетплейсах можно самозанятым, ИП или ООО. У каждого статуса свои налоги:

Какие системы налогообложения используют продавцы маркетплейсов

Чтобы продавать товары на маркетплейсах, нужно зарегистрироваться как ИП, юридическое лицо или самозанятый. Самый оптимальный вариант — открыть ИП для маркетплейса. В отличие от самозанятых, предприниматели могут продавать любую продукцию, а не только ту, которую произвели сами. И у них меньше отчётности, чем у ООО.

ИП и ООО после регистрации автоматически попадают на общую систему налогообложения (ОСНО). Она не имеет ограничений по доходам, количеству сотрудников, видам деятельности. Из минусов — сложный налоговый учёт, для которого нужно нанимать бухгалтера.

Кроме ОСНО торговать на маркетплейсах можно на упрощённой системе налогообложения (УСН). Чтобы на неё перейти, нужно подать в ФНС уведомление о переходе на УСН. Сделать это можно сразу во время регистрации бизнеса либо в течение 30 дней после регистрации ИП или ООО.

Если пропустить сроки, то изменить налоговый режим получится только со следующего календарного года. В таком случае уведомление нужно подать до 31 декабря.

Самозанятость тоже подходит для селлеров. А патентная система и АУСН — нет.

УСН

УСН подходит селлерам, чья годовая выручка не превышает 450 000 000 ₽, а средняя численность работников — 130 человек. При этом нужно выбрать один из двух объектов налогообложения: доходы или разницу между доходами и расходами.

УСН «Доходы»

На УСН «Доходы» предприниматель платит налог с доходов, в эту сумму входит комиссия маркетплейса.

Ставка Формула расчёта Сроки уплаты Стандартная — 6%. В некоторых регионах устанавливают льготные ставки до 1% Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога За первый квартал — до 28 апреля,

за полугодие — до 28 июля,

за девять месяцев — до 28 октября.

За год: для ООО — до 28 марта года, следующего за отчётным; для ИП — до 28 апреля года, следующего за отчётным



ПРИМЕР РАСЧЁТА Предприниматель продаёт на маркетплейсе сумки из экокожи за 5 000 ₽ за штуку. Несмотря на то что он тратит 1 500 ₽ на закупку товара у поставщика, 300 ₽ на логистику и упаковку, 500 ₽ на комиссию маркетплейса, налог он платит со всей суммы, которую получает от покупателя, без вычета расходов. Налог: 5 000 × 6% = 300 ₽ с каждой проданной сумки.

УСН «Доходы минус расходы»

На УСН «Доходы минус расходы» налоги платят с разницы между доходами и расходами. Этот вариант обычно выгоден предпринимателям с большими затратами, например на производство, транспортировку товаров, хранение, упаковку, комиссии.

Нужно обосновать, что расходы связаны с получением дохода в рамках предпринимательской деятельности. Это подтверждается документами, например накладными, чеками, актами об оказанных услугах или УПД.

Ставка Формула расчёта Сроки уплаты Стандартная — 15%. В некоторых регионах устанавливают льготные ставки до 5% (Доходы — Расходы) × Налоговая ставка = Сумма налога За первый квартал — до 28 апреля,

за полугодие — до 28 июля,

за девять месяцев — до 28 октября.

За год: для ООО — до 28 марта года, следующего за отчётным; для ИП — до 28 апреля года, следующего за отчётным



Если годовой доход на УСН превысит 60 млн ₽, предприниматель обязан заплатить с продаж НДС 20, 10, 5 или 7%.

При этом возместить НДС смогут только те предприниматели, которые используют обычные ставки — 20, 10%. Для тех, кто применяет специальные ставки 5 или 7%, такая возможность не предусмотрена.

ПРИМЕР РАСЧЁТА Предприниматель работает на УСН «Доходы минус расходы» и продаёт на маркетплейсе детские игрушки. Производство одной штуки обходится в 500 ₽, затраты на транспортировку и упаковку — 100 ₽, комиссия площадки — 100 ₽. Стоимость, за которую предприниматель продаёт товар, — 1 000 ₽. Налог: (1000 – 500 – 100 – 100) × 15% = 300 × 15% = 45 за каждую игрушку.

ОСНО

Общая система налогообложения более сложная для расчётов и отчётности, поэтому её обычно выбирают крупные компании с большими объёмами продаж на маркетплейсах.

ИП на ОСНО

ИП на ОСНО платят налог на добавленную стоимость и налог на доход физических лиц. Есть и другие обязательные платежи, например транспортный, земельный и имущественный налоги, но платить их надо только при наличии объекта налогообложения, например грузового автомобиля для доставки, складского помещения с участком земли.

НДС НДФЛ Ставка Стандартная ставка — 20%, но для некоторых товаров она ниже, например на изделия для детей — 10%, на продукцию для экспорта — 0% Прогрессивная шкала НДФЛ в зависимости от годового дохода:

— До 2 400 000 ₽ в год — 13%.

— От 2 400 000 до 5 000 000 ₽ — 15%.

— От 5 000 000 до 20 000​​ 000 ₽ — 18%.

— От 20 000 000 до 50 000 000 ₽ — 20%.

— Свыше 50 000 000 ₽ — 22%

Формула расчёта Налоговая база × Ставка НДС = НДС с продажи

НДС с продажи – НДС с закупки = НДС к уплате

(Доходы без НДС – Профессиональные вычеты) × Ставка = НДФЛ Сроки уплаты Сумма за квартал уплачивается частями: по одной трети до 28-го числа каждого месяца в течение следующего квартала Авансовые платежи платят по кварталам — до 28-го числа месяца после отчётного квартала, например за III квартал 2025 года — до 28 октября.

За год уплатить нужно до 15 июля



Для расчёта НДФЛ можно делать профессиональный вычет, то есть вычитать из доходов траты на ведение бизнеса и платить налоги только с прибыли. Но эти расходы важно документально подтвердить.

Если ИП не может подтвердить траты, он всё равно может получить профессиональный вычет 20%. Но чаще расходы бывают выше 20%, поэтому селлерам выгоднее сохранять подтверждающие документы.

ПРИМЕР РАСЧЁТА Продавец продаёт на маркетплейсе смартфоны. На закупку он тратит 35 000 ₽, это цена без НДС, на логистику — 500 ₽, комиссия маркетплейса составляет 5 000 ₽. Цена продажи одного смартфона, включая НДС, — 50 000 ₽.

Расчёт НДС

НДС с продажи: (50 000 / 120) × 20 = 8 333,33 ₽.

НДС с закупки: 35 000 × 0,20 = 7 000 ₽.

НДС к уплате в бюджет: 8 333,33 – 7 000 = 1 333,33 ₽.

Расчёт НДФЛ

Доход без НДС: 50 000 – 8 333,33 = 41 666,67 ₽.

Профессиональный вычет (закупка + логистика + комиссия): 35 000 + 500 + 5 000 = 40 500 ₽.

Прибыль до налогообложения: 41 666,67 — 40 500 = 1 166,67 ₽.

НДФЛ, 13% от прибыли: 1 166,67 × 0,13 = 151,67 ₽.

В итоге предприниматель должен заплатить: НДС — 1 333,33 ₽, НДФЛ с прибыли — 151,67 ₽.

ООО на ОСНО

ООО на ОСНО платят налог на прибыль и НДС, а при наличии недвижимости — ещё налог на имущество. Если в штате есть сотрудники, то предприниматели обязаны как налоговые агенты удерживать с зарплаты сотрудников НДФЛ 13% и перечислять его в бюджет.

Для расчёта налогов за основу берётся налоговая база, то есть разница между доходами и расходами.

Налог на прибыль НДС Ставка Ставка — 25% Стандартная ставка — 20%, для некоторых категорий, например при продаже детских товаров — 10% Формула расчёта Налоговая база × 25% = Налог на прибыль Налоговая база × Ставка НДС = НДС с продажи

НДС с продажи – НДС с закупки = НДС к уплате

Сроки уплаты Ежеквартально или ежемесячно, срок — не позднее 28-го числа месяца после отчётного периода. По итогам года — до 28 марта. Сумма за квартал уплачивается частями: по одной трети до 28-го числа каждого месяца в течение следующего квартала

ПРИМЕР РАСЧЁТА ООО на маркетплейсе продаёт мягкую мебель. На закупку материалов компания потратила 200 000 ₽ без учёта НДС, на логистику — 15 000 ₽, комиссии маркетплейса — 25 000 ₽. За продажи фирма получила 350 000 ₽.

Расчёт НДС к уплате

Считаем, что сумма 350 000 ₽ включает НДС. Чтобы выделить НДС:

НДС = 350 000 / 120 × 20 = 58 333,33 ₽.

НДС для вычета (от закупок) можно рассчитать от стоимости закупки материалов. Логистика и комиссия маркетплейса НДС не содержат или не подлежат вычету:

НДС вычет = 200 000 × 0,20 = 40 000 ₽.

Итоговый НДС к уплате в бюджет: 58 333,33 — 40 000 = 18 333,33 ₽.

Расчёт налога на прибыль

Налоговая база: доход 350 000 ₽ – расходы (200 000 + 15 000 + 25 000) = 110 000 ₽.

Налог на прибыль: 110 000 × 0,25 = 27 500 ₽.

Налоги для самозанятых при работе на маркетплейсах

Самозанятые могут продавать только собственноручно сделанные товары, например футболки с ручной росписью, ароматические свечи, вязаные шарфы и шапки.

Если покупатель — физлицо Если покупатель — юрлицо Ставка 4% 6% Формула расчёта Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога Доходы с учётом комиссии × Налоговая ставка = Сумма налога Сроки уплаты До 12-го числа каждого месяца в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог» появится сумма к уплате. Её нужно внести до 28-го числа этого же месяца До 12-го числа каждого месяца в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог» появится сумма к уплате. Её нужно внести до 28-го числа этого же месяца

После регистрации самозанятости селлер получает 10 000 ₽ в качестве налогового вычета. Первое время он платит налоги по сниженным ставкам: 3% — для физлиц и 4% — для юрлиц. Разница погашается из 10 000 ₽. После того как сумма израсходуется, продавец начинает платить по стандартной ставке.

Размер НПД рассчитывают с полной суммы продажи с учётом комиссии. Если этого не сделать, ФНС сочтёт это занижением налоговой базы и оштрафует предпринимателя на 20-40% от суммы неуплаченного налога.

ПРИМЕР РАСЧЁТА Марина оформила самозанятость и начала продавать футболки с авторскими рисунками по 3 000 ₽, из них 300 ₽ — комиссия маркетплейса с каждой продажи.

Футболки заказывают физические лица. Налоговая ставка — 4% от суммы покупки, то есть 120 ₽. Но из-за того что Марина только что оформила самозанятость и у неё есть 10 000 ₽ в качестве налогового вычета, она платит по сниженной ставке — 3%, то есть — 90 ₽ за штуку.

Если Марина за месяц продаст 10 футболок, ФНС выставит сумму на оплату налога 900 ₽. 300 ₽ вычтут из 10 000 ₽, у неё останется неизрасходованный вычет 9 700 ₽.

Заключение

НПД подходит тем, кто продаёт товары собственного производства. Из плюсов: простой учёт, низкие ставки, налоговый вычет. Платить налог нужно с полной суммы продажи с комиссией маркетплейса.

УСН «Доходы» подходит, когда у бизнеса небольшие расходы. Налог платят со всего оборота, в том числе комиссии площадки.

УСН «Доходы минус расходы» выгоден при существенных затратах, например на закупку, логистику, рекламу. Налог платят с прибыли, а комиссия площадки учитывается в расходах.