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Бухгалтерия
Бухгалтерия

Проверки ФНС в 2025 году: рост рисков для работодателей

Во второй половине 2025 года налоговая усилит проверки работодателей. Инспекторы будут искать сотрудников без официального трудоустройства. Особое внимание уделят сотрудничеству с ИП и самозанятыми.

24.09.2025
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Во втором полугодии 2025 года ФНС планирует увеличить количество проверок работодателей на 15–25%. Главная цель — выявить сотрудников, которые работают без официального трудоустройства. Под особым вниманием инспекторов окажутся IT-сфера, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании.

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ФНС также усиливает контроль за схемами с участием самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компаний-заказчиков. Такая схема нарушает критерии трудовых отношений, согласно ст. 15 ТК РФ

Налоговая будет проводить автоматические сверки данных с банками о движении средств самозанятых. Это исключит возможность скрыть доходы и уйти от налогов.

Для бизнеса растут риски. Помимо доначисления налогов, счета компании могут заблокировать уже на этапе проверки. Также предусмотрена ответственность:

  • Административная. Для ИП штраф от 5 000 до 10 000 ₽, за повторное нарушение от 30 000 до 40 000 ₽. Для компаний штраф от 50 000 до 100 000 ₽, за повторное нарушение от 100 000 до 200 000 ₽ — основание ст. 5.27 КоАП.
  • Налоговая. Штраф 40% от недоимки в бюджет плюс уплата налога и пени за каждый день просрочки — основание ст. 122 НК РФ.

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ФНС усилит проверки в 2025 году: ключевые риски и штрафы для бизнеса — Точка Банк