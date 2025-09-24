Проверки ФНС в 2025 году: рост рисков для работодателей

Во втором полугодии 2025 года ФНС планирует увеличить количество проверок работодателей на 15–25%. Главная цель — выявить сотрудников, которые работают без официального трудоустройства. Под особым вниманием инспекторов окажутся IT-сфера, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании.
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ФНС также усиливает контроль за схемами с участием самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компаний-заказчиков. Такая схема нарушает критерии трудовых отношений, согласно ст. 15 ТК РФ.
Налоговая будет проводить автоматические сверки данных с банками о движении средств самозанятых. Это исключит возможность скрыть доходы и уйти от налогов.
Для бизнеса растут риски. Помимо доначисления налогов, счета компании могут заблокировать уже на этапе проверки. Также предусмотрена ответственность:
- Административная. Для ИП штраф от 5 000 до 10 000 ₽, за повторное нарушение от 30 000 до 40 000 ₽. Для компаний штраф от 50 000 до 100 000 ₽, за повторное нарушение от 100 000 до 200 000 ₽ — основание ст. 5.27 КоАП.
- Налоговая. Штраф 40% от недоимки в бюджет плюс уплата налога и пени за каждый день просрочки — основание ст. 122 НК РФ.