Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

На маркетплейсах можно найти практически любой товар. За этим разнообразием ассортимента стоит работа селлеров — предпринимателей, которые строят бизнес на торговых площадках.

В статье разберём, чем занимаются селлеры и с чего начать путь в этой профессии.

Коротко Чтобы начать, нужно зарегистрироваться на площадке, добавить ассортимент и выбрать модель работы.

Селлер — это предприниматель, который строит бизнес на маркетплейсе. Он сам выбирает товары, управляет продажами, анализирует спрос и зарабатывает на онлайн-торговле.

Что такое маркетплейс

Если говорить простыми словами, то маркетплейс — это безграничный виртуальный торговый центр, который селлеры наполняют товарами или услугами.

Маркетплейсы могут быть универсальными или нишевыми. На универсальных — Wildberries и Ozon — можно найти практически любую категорию товаров. А нишевые работают с конкретной категорией. Например, Lamoda специализируется на моде: одежде, обуви и аксессуарах.

Кто такой селлер

Селлер — это предприниматель, который продаёт на маркетплейсах. В переводе с английского seller означает «продавец». Он использует инфраструктуру площадки как инструмент для развития бизнеса.

Чем селлер отличается от обычного продавца

У селлера и обычного продавца общая цель — это продажи. Но различия между ними есть.

Что делает селлер маркетплейса Что делает продавец в офлайн-магазине Торгует онлайн Торгует офлайн Работает дистанционно Работает в магазине Не общается с покупателями очно, только онлайн в чате Лично общается с покупателями Показывает товар только в карточках Показывает изделие лично Деньги от покупателей получает через маркетплейс Получает деньги от покупателя напрямую Имеет большой функционал: ищет поставщиков, занимается закупкой и поставками, регистрирует магазин на маркетплейсе, решает вопросы с хранением, заполняет карточки, отвечает на вопросы и отзывы клиентов Обычно занимается только продажей, за аренду магазина, контракты, поставки и другие процессы отвечает управляющий или владелец

Типы селлеров на маркетплейсах

На маркетплейсах работают в трёх статусах: ИП, ООО или самозанятые. У каждого варианта есть преимущества и ограничения.

Самозанятые

Этот статус подходит для физических лиц, которые реализуют товары собственного производства, не подлежащие сертификации и маркировке «Честный знак». Это простой способ начать бизнес без сложного юридического и бухгалтерского оформления.

Но самозанятым нельзя нанимать сотрудников, а годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽. Налог составит 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от дохода, полученного от юрлиц.

Индивидуальные предприниматели (ИП)

Самый распространённый вариант. Предприниматели могут продавать товары собственного производства или закупать продукцию у других, но для этого им нужно зарегистрироваться как ИП для маркетплейсов. Это можно сделать в Точка Банке — у нас есть специальный пакет для селлеров, в который кроме регистрации, входят необходимые для старта сервисы.

Если предприниматель работает на упрощённой системе налогообложения, то он может нанять до 130 сотрудников и получать до 450 млн ₽ в год. А лимит стоимости остаточных основных средств должен быть не более 200 млн ₽ за вычетом стоимости российского высокотехнологичного оборудования.

Юридические лица (ООО)

Статус рассчитан на крупные компании и бренды. Его особенность — большие возможности для развития бизнеса, но сложная отчётность.

Что касается ограничений:

Для ООО на УСН действуют лимиты — до 130 сотрудников в штате и годовой доход до 450 млн ₽.

Для ОСН подобных ограничений нет.

Какую систему налогообложения выбрать

Основные задачи и обязанности селлера

Есть обязательные условия для работы на маркетплейсе. Если их не выполнять, аккаунт заблокируют.

Соблюдать законы РФ, в том числе в части отчётов перед налоговой.

Поставлять продукцию, которая соответствует описанию, отправлять заказы покупателям в срок.

Соблюдать права потребителей на возможность возврата товар.

Этого набора достаточно для простого присутствия на площадке. Но для построения прибыльного и растущего бизнеса нужно:

Управлять остатками, работать со складом.

Привлекать покупателей: запускать рекламу на площадках, работать с внешними источниками трафика.

Управлять репутацией и клиентским опытом, работать с отзывами, вопросами и возвратами.

Плюсы и минусы работы селлера

Ключевым плюсом для селлера является широкая аудитория площадки. Например, Ozon и Wildberries дают доступ к миллионам покупателей, то есть селлерам не нужно самим искать клиентов.

Также маркетплейсы берут на себя логистику, обработку заказов и часть клиентской поддержки, что снижает риски для продавцов.

Но есть и ограничения. Высокая конкуренция требует вложений в продвижение, а комиссии и расходы на хранение могут съедать значительную часть прибыли.

Кроме того, обязанность соблюдать правила платформы и реагировать на отзывы покупателей создаёт дополнительную нагрузку.

Что могут продавать селлеры

На маркетплейсах можно продавать товары из разных категорий:

одежду;

обувь;

аксессуары;

детские товары;

мебель;

косметику;

инструменты и другие.

У каждой площадки есть ограничения, чем нельзя торговать. Обычно это продукция, которую не примут на склады маркетплейса по техническим причинам, например из-за отсутствия условий для хранения скоропортящихся продуктов.

На всех площадках не продают товары, для которых запрет установлен законом. Это продукция без государственной регистрации, изъятая из оборота, алкоголь, оружие и боеприпасы, рецептурные лекарства, нелицензированные БАДы, табачные изделия, живые животные, ювелирные изделия без клейма, а также товары, опасные для здоровья и окружающей среды.

В Базе знаний Ozon подробно расписаны категории, которые нельзя продавать через маркетплейс

Как стать селлером: пошаговое руководство

Шаг 1. Выберите организационно-правовую форму и зарегистрируйте бизнес

Чаще всего для работы на маркетплейсах выбирают статус ИП. При регистрации важно выбрать подходящий код ОКВЭД. Например, подходит код 47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Шаг 2. Выберите маркетплейс

В России есть несколько популярных маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Магнит Маркет, Lamoda, Мегамаркет и другие.

Шаг 3. Зарегистрируйтесь на маркетплейсе

Процесс регистрации отличается в зависимости от площадки. Например, на Ozon нужно зайти на сайт Ozon Seller, после заполнения всех полей система переведёт в личный кабинет. В нём нужно указать реквизиты, режим налогообложения и другие данные.

В некоторых случаях за регистрацию нужно заплатить, например на Wildberries — 5 000 ₽.

Шаг 4. Добавьте товары

Правильный выбор ниши — основа успешных продаж на маркетплейсе. Не полагайтесь на интуицию, проведите исследование: изучите категории на площадке, учитывайте сезонность и уровень спроса у конкурентов.

Для закупки селлеры обычно обращаются к производителям, которые предлагают большие партии по оптовым ценам. Либо можно сотрудничать с дистрибьюторами с более высокими ценами, но меньшими объемами для заказа.

Не стоит закупать сразу большие партии. Закажите сначала небольшое количество, протестируйте спрос, а затем планируйте масштабные закупки.

После того как закупили товар, нужно создать карточки товара. Заполните всю важную информацию:

название, бренд, цвет, характеристики, описание и другие параметры, которые зависят от типа продукции. Для одежды это могут быть тип застёжки и особенности конструкции, для техники — тип кофе или ёмкость резервуара.

характеристики, например ростовка, спортивное назначение, повод, праздник. Это позволит попасть в дополнительные категории и расширить трафик.

Качественные фотографии и видео играют ключевую роль. Они помогают покупателю подробно рассмотреть товар с разных сторон. Для этого можете сделать фото с разных ракурсов, 360-градусные обзоры или видеообзоры.

Шаг 5. Выберите модель работы

Ещё один важный момент — выбор модели сотрудничества с маркетплейсом. Условия отличаются в зависимости от площадки.

Среди самых популярных:

FBO. Весь фулфилмент берёт на себя маркетплейс. Селлер привозит партию на склад, а дальше хранение и доставку до заказчика обеспечивают сотрудники маркетплейса.

FBS. Селлер хранит товар у себя, например в магазине или на складе. Когда поступает заказ, продавец отправляет его на склад или ПВЗ маркетплейса. Доставкой до покупателя занимается площадка.

DBS. Селлер хранит и доставляет товар сам. Маркетплейс выступает в роли витрины, на которой можно выбрать и сделать заказ.

Шаг 6. Настройте логистику

Согласуйте условия по перевозке товара с транспортными компаниями, продумайте маршруты, выберите склады, ПВЗ, оптимальные тарифы на доставку.

Шаг 7. Анализируйте и работайте с отзывами

Для сбора данных о продажах, оборотах, спросе на товары можно использовать встроенные инструменты маркетплейса или специализированные сервисы аналитики. Они помогут понять, какие позиции лучше продаются и какие регионы приносят больше прибыли.

Не менее важны отзывы покупателей. Это важный источник обратной связи, инструмент улучшения продаж, повышения лояльности. Если их анализировать, можно выявить сильные и слабые стороны товара, понять, что ценят клиенты, а что требует доработки.

Чтобы получить первые отзывы, можно подключить баллы за оставленное клиентом мнение о покупке.

Сколько зарабатывает селлер

Ответить на вопрос: «Сколько зарабатывает селлер?» сложно, многое зависит от товара, объёма продаж, вложений и репутации магазина. Продавцу стоит стремиться к маржинальной прибыли от 20% и выше.

Чего ждать от профессии в будущем

Профессия селлера движется в сторону более технологичной работы. Уже сейчас есть много сервисов, которые помогают с рутинными задачами. Например, сервис «Единый кабинет селлера».

Использование искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования

ИИ будут самостоятельно обрабатывать огромные массивы информации. Это позволит заранее прогнозировать всплески спроса и оптимизировать закупки.

Уже сейчас нейросети генерируют описания, обрабатывают фотографии и создают рич-контент.

Автоматизация рутинных процессов

Обновление цен, управление остатками и обработка части запросов — этим могут заниматься автоматические сервисы.

Внедрение виртуальной и дополненной реальности в клиентский опыт