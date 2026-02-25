Новые обязанности страхователей с 1 июля 2026 года

18 февраля 2026 года Совет Федерации одобрил законопроект №1075364-8 о новых обязанностях для страхователей. Поправки внесены в закон о персонифицированном учёте. Документ меняет порядок заполнения отчётности и состав сведений по работникам.

С 1 июля 2026 года страхователи должны будут отражать в форме ЕФС-1, есть ли в договоре ГПХ условие об уплате взносов на травматизм. Информацию придётся указывать отдельно. Это касается всех, кто работает с физлицами по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, расширяется состав данных в индивидуальном лицевом счёте. Добавят суммы страховых взносов по ВНиМ за периоды с 1 января 2023 года по доле единого тарифа 8,9%. Эти сведения будут учитываться при расчёте пособий.

Также в лицевом счёте появятся периоды, которые входят в страховой стаж для оплаты больничных и пособия по беременности и родам. Изменения направлены на более точный учёт прав работников на выплаты.

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