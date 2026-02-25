Сроки уплаты налогов и взносов в 2026 году

В этом материале Точка Банк собрал полный календарь на 2026 год: по налогу на прибыль, НДС, УСН, имущественным налогам, НДФЛ и страховым взносам. С учётом переносов и особенностей для ИП и организаций.

Коротко По налогу на прибыль, НДС, УСН, имущественным налогам, транспортному и земельному налогам предусмотрены свои графики авансов и годовых платежей. ИП дополнительно платят фиксированные взносы за себя и 1% с доходов сверх лимита. Взносы на пенсионное и медицинское страхование входят в единый тариф и уплачиваются в ФНС, а взносы на травматизм перечисляют в СФР отдельным платёжным поручением. Чтобы избежать пеней и блокировок, важно учитывать не только даты уплаты, но и сроки сдачи отчётности. В 2026 году большинство налогов и страховых взносов бизнес перечисляет через единый налоговый платёж. Основной срок — не позднее 28‑го числа месяца, следующего за отчётным периодом, с учётом переносов из‑за выходных. Перед уплатой нужно подать уведомление о начисленных суммах, иначе деньги могут некорректно распределиться на ЕНС. Отдельные правила действуют для НДФЛ налоговых агентов и взносов на травматизм.

Сроки уплаты налогов и взносов в налоговую в 2026 году

В 2026 году для налогов и страховых взносов действует единый порядок уплаты. Большинство обязательных платежей перечисляют через единый налоговый платёж (ЕНП). Основной срок — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. По этому правилу уплачивают налог на прибыль, УСН, НДС, имущественные налоги и страховые взносы за работников.

Индивидуальные предприниматели перечисляют фиксированные страховые взносы за себя в установленные годовые сроки.

За 2026 год срок уплаты 28.12.2026.

Дополнительный взнос с доходов сверх установленного лимита уплачивают по итогам года.

За 2025 год срок уплаты 01.07.2026.

За 2026 год — 01.07.2027.

НДФЛ с доходов работников также входит в состав единого налогового платежа. Срок его перечисления зависит от даты выплаты заработной платы.

ПРИМЕР Выплата заработной платы и удержание налога НДФЛ было в период с 1 по 22 января 2026 года. Значит, уплатить налог необходимо 28 января 2026 года.

Перед перечислением налогов и взносов необходимо направить уведомление о начисленных суммах. Его подают не позднее 25-го числа месяца, в котором планируется уплата. Если нарушить срок или допустить ошибки в реквизитах, налоговый орган не сможет корректно распределить платёж, что может привести к образованию пеней.

Экспертное мнение В 2026 году главный риск для бизнеса — не сама уплата налогов, а ошибки в сроках уведомлений и распределении сумм на ЕНС. Если не подать уведомление вовремя, деньги могут зависнуть на счёте, а по налогу появятся пени. Особенно внимательно нужно следить за НДФЛ и страховыми взносами, где действуют разные периоды внутри месяца. Также важно контролировать взносы на травматизм — они не входят в ЕНП и перечисляются отдельно.

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Сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами в 2026 году

Работодатель удерживает НДФЛ при каждой выплате дохода — авансе, зарплате, отпускных, больничных и других выплатах. В течение месяца действуют два налоговых периода:

с 1-го по 22-е число;

с 23-го по последнее число месяца.

По каждому периоду налог считают и платят отдельно.

НДФЛ, удержанный с 1-го по 22-е число, отражают в уведомлении до 25-го числа и перечисляют до 28-го числа того же месяца.

Налог с выплат с 23-го по последнее число месяца показывают в уведомлении до 3-го числа следующего месяца и платят до 5-го числа.

НДФЛ с выплат с 23 по 31 декабря перечисляют не позднее последнего рабочего дня года.

Помесячная таблица сроков уплаты НДФЛ в 2026 году

Месяц удержания НДФЛ Срок уплаты за период с 1-го по 22-е число Срок уплаты за период с 23-го по последнее число Январь 28.01.2026 05.02.2026 Февраль 28.02.2026 (суббота) → перенос на 02.03.2026 (понедельник) 05.03.2026 Март 28.03.2026 (суббота) → перенос на 30.03.2026 (понедельник) 05.04.2026 Апрель 28.04.2026 05.05.2026 Май 28.05.2026 05.06.2026 Июнь 28.06.2026 (воскресенье) → перенос на 29.06.2026 (понедельник) 05.07.2026 Июль 28.07.2026 05.08.2026 Август 28.08.2026 05.09.2026 (суббота) → перенос на 07.09.2026 (понедельник) Сентябрь 28.09.2026 05.10.2026 Октябрь 28.10.2026 05.11.2026 Ноябрь 28.11.2026 (суббота) → перенос на 30.11.2026 (понедельник) 05.12.2026 (суббота) → перенос на 07.12.2026 (понедельник) Декабрь 28.12.2026 До последнего рабочего дня года — 30.12.2026

Сроки уплаты налога на прибыль в 2026 году

Налог на прибыль в 2026 году платят организации на ОСНО. Сроки и порядок уплаты зависят от сроков уплаты авансовых платежей. Возможны три варианта:

только по итогам кварталов;

ежемесячно по фактической;

сочетание ежемесячных и ежеквартальных авансов.

От выбранного способа зависит график платежей в течение года. Рассмотрим это подробнее.

Ежеквартальные авансовые платежи

Период, за который считают налог Когда перечислять налог Налог за 2025 год До 30.03.2026 Аванс за I квартал 2026 года До 28.04.2026 Аванс за полугодие 2026 года До 28.07.2026 Аванс за 9 месяцев 2026 года До 28.10.2026

При этом в течение квартала ежемесячных платежей нет — налог перечисляют только по итогам отчётных периодов.

Ежемесячные авансы по фактической прибыли

Год и месяц, за который рассчитан аванс Крайний срок уплаты За 2025 год 30.03.2026 — перенос с субботы 28.03.2026 За январь 2026 года 28.01.2026 За февраль 2026 года 02.03.2026 — перенос с субботы 28 февраля За март 2026 года 30.03.2026 — перенос с субботы 28 марта Доплата за Ⅰ квартал 2026 года 28.04.2026 За апрель 2026 года 28.04.2026 За май 2026 года 28.05.2026 За июнь 2026 года 29.06.2026 — перенос с воскресенья 28.06.2026 Доплата за Ⅰ полугодие 2026 года 28.07.2026 За июль 2026 года 28.07.2026 За август 2026 года 28.08.2026 За сентябрь 2026 года 28.09.2026 Доплата за 9 месяцев в 2026 года 28.10.2026 За октябрь 2026 года 28.10.2026 За ноябрь 2026 года 30.11.2026 — перенос с субботы 28.11.2026 За декабрь 2026 года 28.12.2026 За 2026 год 29.03.2027 — перенос с воскресенья 28.03.2027

В этом случае налог уплачивают ежемесячно — исходя из фактически полученной прибыли за прошедший месяц. Квартальные авансовые платежи при таком порядке не предусмотрены.

Важно учесть, что с 1 января 2026 года действует обновлённая форма декларации по налогу на прибыль с учётом изменений, утверждённых приказом ФНС России от 03.10.2025 №ЕД-7-3/855@. Сроки уплаты налога при этом не изменились, но отчётность нужно сдавать по новой форме.

Сроки уплаты НДС в 2026 году

НДС рассчитывают по итогам каждого квартала. Полученную сумму делят на три равные части и платят в течение трёх месяцев после окончания квартала. Но также налогоплательщик вправе уплатить сразу всю сумму в первый месяц. Каждый платёж нужно перечислить не позднее 28-го числа. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день.

Порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС для малого и среднего бизнеса будут снижать постепенно. В 2026 году он составит 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, а в 2028 году — 10 млн ₽.

Календарь уплаты НДС в 2026 году

Месяц уплаты За какой период Крайний срок Январь IV квартал 2025 года 28.01.2026 Февраль IV квартал 2025 года 02.03.2026 Март IV квартал 2025 года 30.03.2026 Апрель I квартал 2026 года 28.04.2026 Май I квартал 2026 года 28.05.2026 Июнь I квартал 2026 года 29.06.2026 Июль II квартал 2026 года 28.07.2026 Август II квартал 2026 года 28.08.2026 Сентябрь II квартал 2026 года 28.09.2026 Октябрь III квартал 2026 года 28.10.2026 Ноябрь III квартал 2026 года 30.11.2026 Декабрь III квартал 2026 года 28.12.2026

Уплата НДС при импорте и правопреемстве

При ввозе товаров в Россию НДС уплачивают одновременно с таможенными платежами. Режим налогообложения значения не имеет — обязанность возникает в любом случае.

Для импорта из стран ЕАЭС установлен отдельный срок. Налог нужно перечислить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учёту или за месяцем, в котором наступил срок лизингового платежа.

Правопреемники уплачивают восстановленный НДС не позднее 28-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором налог был восстановлен.

Все плательщики подают декларацию по НДС, утверждённую приказом ФНС России от 05.11.2024 №ЕД-7-3/989@.

Сроки уплаты налога на имущество организаций в 2026 году

В 2026 году налог на имущество уплачивают компании, на балансе которых числится недвижимость. К ней относятся здания, сооружения, нежилые и коммерческие помещения, а также гаражи. Движимое имущество в расчёт не включают.

Порядок и сроки уплаты зависят от регионального законодательства. Также имеет значение, установлены ли в субъекте отчётные периоды по этому налогу.

Декларацию по налогу на имущество подают по форме, утверждённой приказом ФНС России от 24.08.2022 №ЕД-7-21/766@. Если в течение года у компании были только объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, декларацию сдавать не нужно.

Налоговый период — календарный год.

Отчётные периоды регионы устанавливают самостоятельно. Чаще всего это I квартал, полугодие и 9 месяцев. По объектам с кадастровой стоимостью отчётные периоды — I, II и III кварталы.

Налог и авансовые платежи перечисляют не позднее 28-го числа. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок переносят на ближайший рабочий день. Заплатить налог можно и раньше установленной даты.

Ниже приведён календарь уплаты налога на имущество в 2026 году с учётом переносов.

Календарь уплаты налога на имущество в 2026 году

Что платят За какой период Крайний срок Налог 2025 год 02.03.2026 Аванс I квартал 2026 года 28.04.2026 Аванс Полугодие 2026 года 28.07.2026 Аванс 9 месяцев 2026 года 28.10.2026

Сроки уплаты транспортного налога в 2026 году

В 2026 году транспортный налог уплачивают организации и ИП, на которых зарегистрированы транспортные средства. Это автомобили, спецтехника, водный и воздушный транспорт. Фактическое использование транспорта значения не имеет — налог возникает по факту регистрации.

Налог рассчитывают за календарный год. В течение года его можно перечислять авансовыми платежами — по одной четверти от годовой суммы. Авансы уплачивают только в том случае, если это предусмотрено региональным законом.

График уплаты транспортного налога в 2026 году

Платёж За какой период Крайний срок Налог 2025 год 02.03.2026 Аванс I квартал 2026 года 28.04.2026 Аванс II квартал 2026 года 28.07.2026 Аванс III квартал 2026 года 28.10.2026 Налог 2026 год 26.02.2027

Ставки, льготы и порядок уплаты транспортного налога устанавливают регионы.

Сроки уплаты земельного налога в 2026 году

В 2026 году земельный налог уплачивают организации и ИП, если земельные участки находятся у них в собственности, в постоянном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Если участок арендуется, налог платить не нужно.

Сроки уплаты устанавливает муниципалитет. Если предусмотрены отчётные периоды, в течение года перечисляют авансовые платежи. Если отчётных периодов нет, налог уплачивают один раз — по итогам года.

Все суммы перечисляют на единый налоговый счёт в составе ЕНП. Получатель — Казначейство России.

Календарь платежей в 2026 году

Месяц За что платят Крайний срок Февраль Налог за 2025 год 02.03.2026 Апрель Аванс за I квартал 2026 года 28.04.2026 Июль Аванс за II квартал 2026 года 28.07.2026 Октябрь Аванс за III квартал 2026 года 28.10.2026

Если в муниципалитете не предусмотрены авансы, платят только годовой налог — не позднее 2 марта 2026 года.

Земельный налог — местный. Ставки, льготы и порядок авансов устанавливают власти на местах, поэтому перед уплатой стоит проверить правила по месту нахождения участка.

Сроки уплаты налога при УСН в 2026 году

В 2026 году налог при УСН уплачивают организации и ИП. В течение года они перечисляют авансовые платежи, а по итогам года — окончательную сумму налога. Все платежи проводят в составе ЕНП.

Авансы рассчитывают нарастающим итогом по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев. Уплатить их нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день.

Сроки уплаты налога при УСН в 2026 году

Платёж Период Кто платит Срок Аванс I квартал 2026 года ООО и ИП 28.04.2026 Аванс Полугодие 2026 года ООО и ИП 28.07.2026 Аванс 9 месяцев 2026 года ООО и ИП 28.10.2026 Годовой налог 2026 год ООО 29.03.2027 Годовой налог 2026 год ИП 28.04.2027

При расчёте годового налога учитывают все авансы, уплаченные в течение года. Перед уплатой нужно сдать декларацию по УСН по новой форме.

Для организаций и ИП установлены разные сроки сдачи отчётности по УСН.

Организации должны представить декларацию за 2026 год не позднее 25 марта 2027 года.

Индивидуальные предприниматели сдают отчётность позже — не позднее 26 апреля 2027 года.

Сроки уплаты ЕСХН в 2026 году

В 2026 году ЕСХН уплачивают организации и ИП, которые применяют этот спецрежим. Налог рассчитывают два раза в год: по итогам первого полугодия и по итогам года.

Все суммы перечисляют на единый налоговый счёт. Предприниматели платят налог в инспекцию по месту жительства, а организации — по месту учёта.

Налог за 2025 год нужно перечислить не позднее 30 марта 2026 года, так как 28 марта приходится на выходной день. Авансовый платёж за первое полугодие 2026 года уплачивают до 28 июля 2026 года.

По авансовому платежу необходимо подать уведомление о сумме налога. Сделать это нужно не позднее 25 июля 2026 года. На основании уведомления налоговая инспекция спишет средства с ЕНС. Других платежей по ЕСХН в течение года не предусмотрено.

Отчитываются организации и ИП на ЕСХН по форме, указанной в приказе ФНС России от 28.07.2014 №ММВ-7-3/384@.

НДФЛ у ИП на общей системе налогообложения в 2026 году

ИП на ОСНО не платит налог на прибыль, а рассчитывается по НДФЛ за себя. Форму декларации 3-НДФЛ утвердила ФНС приказом от 20.10.2025 №ЕД-7-11/913@. Эту форму применяют, начиная с отчётности за 2025 год.

В течение года ИП платит налог авансами, а по итогам года — окончательный НДФЛ. Чтобы не дублировать привычную схему «квартал — срок», ниже приведён календарь обязательных действий.

Календарь НДФЛ для ИП на ОСНО

Период Что подают Крайний срок I квартал Уведомление До 27.04.2026 I квартал Авансовый платёж До 28.04.2026 Полугодие Уведомление До 27.07.2026 Полугодие Авансовый платёж До 28.07.2026 9 месяцев Уведомление До 26.10.2026 9 месяцев Авансовый платёж До 28.10.2026 Год Декларация 3-НДФЛ До 30.04.2027 Год Уплата налога До 15.07.2027

Сроки уплаты страховых взносов в 2026 году

В 2026 году страховые взносы уплачивают организации и ИП. Предприниматели также перечисляют взносы за себя. Платежи направляют в ФНС и СФР. Срок уплаты зависит от вида взноса и месяца начисления. Если дата выпадает на выходной или праздник, её переносят на ближайший рабочий день.

Взносы на пенсионное, медицинское страхование и пособия по временной нетрудоспособности входят в единый тариф. Их перечисляют в ФНС не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем начисления.

Все взносы рассчитывают нарастающим итогом с начала года.

Календарь платежей в ФНС страховых взносов с выплат физическим лицам в 2026 году

Месяц уплаты За какой месяц начислены взносы Крайний срок Январь Декабрь 2025 года 28.01.2026 Февраль Январь 2026 года 02.03.2026 Март Февраль 2026 года 30.03.2026 Апрель Март 2026 года 28.04.2026 Май Апрель 2026 года 28.05.2026 Июнь Май 2026 года 29.06.2026 Июль Июнь 2026 года 28.07.2026 Август Июль 2026 года 28.08.2026 Сентябрь Август 2026 года 28.09.2026 Октябрь Сентябрь 2026 года 28.10.2026 Ноябрь Октябрь 2026 года 30.11.2026 Декабрь Ноябрь 2026 года 28.12.2026 Январь 2027 Декабрь 2026 года 28.01.2027

Взносы ИП за себя

Предприниматели платят фиксированные взносы и дополнительный взнос 1% с доходов выше лимита 300 000 ₽.

Вид взноса За какой период Срок Дополнительный 1% Доходы за 2025 год 01.07.2026 Фиксированные взносы 2026 год 28.12.2026 Дополнительный 1% Доходы за 2026 год 01.07.2027

Все взносы перечисляют через единый налоговый счёт. Чтобы избежать пеней, важно следить за сроками и остатком на ЕНС.

Сроки уплаты взносов на травматизм в СФР в 2026 году

В 2026 году взносы на травматизм уплачивают организации и ИП, у которых есть наёмные работники. Эти платежи перечисляют в СФР по правилам Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ.

Взносы платят ежемесячно — не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем начисления выплат. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок переносят на ближайший рабочий день. Например, взносы за январь 2026 года можно перечислить до 16 февраля.

Взносы на травматизм не входят в ЕНП. Их уплачивают отдельным платёжным поручением по реквизитам территориального отделения СФР. Уведомление по этим взносам подавать не требуется.

Сроки уплаты взносов на травматизм в СФР в 2026 году