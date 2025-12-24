Страховые взносы в 2026 году: что изменилось

Одна из задач налоговой реформы — сделать расчёт страховых взносов единым для всех. При этом правила для компаний и предпринимателей с пониженными тарифами стали жёстче: теперь право на льготу нужно подтверждать документами.
Напомним, изменения в налоговом законодательстве отражены в Федеральном законе от 28.11.2025 №425‑ФЗ.
Базовые тарифы страховых взносов в 2026 году
В 2026 году для большинства компаний действует единый базовый тариф. Он применяется ко всем выплатам сотрудникам.
Размер ставок:
- 30% с выплат, не превышающих предельную базу;
- 15,1% с выплат сверх установленного лимита.
Предельная база в 2026 году увеличена. Она составляет 2 979 000 ₽ на одного сотрудника в год. После достижения этой суммы применяется пониженная ставка.
Взносы на травматизм в 2026 году
Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев не меняются. Они рассчитываются по действующим тарифам. Размер ставки зависит от класса профессионального риска и вида деятельности компании.
Льготы по страховым взносам в 2026 году
МСП в обрабатывающих производствах
Компании из обрабатывающих производств, которые относятся к МСП, сохраняют право на льготы. Пониженный режим действует при соблюдении всех установленных условий.
Порядок расчёта:
- до 1,5 МРОТ ставка 30%;
- с суммы сверх 1,5 МРОТ ставка 7,6%.
С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 ₽. Порог в 1,5 МРОТ равен 40 639,50 ₽.
Условия для применения льготы:
- основной ОКВЭД из перечня обрабатывающих производств;
- доля профильных доходов не менее 70%;
- компания включена в реестр МСП.
ИТ-компании
Для ИТ-компаний пониженные тарифы сохраняются, но правила меняются. Поэтому важно заранее проверить соответствие требованиям.
Ставки в 2026 году:
- 15% с выплат, не превышающих предельную базу;
- 7,6% с выплат сверх лимита.
Чтобы применять льготу, ИТ-компания должна:
- пройти аккредитацию, как ИТ-компания;
- подтвердить долю ИТ-доходов не менее 70%.
Участники проекта «Сколково» не могут применять общие ИТ-льготы. Для них действуют отдельные ставки:
- 30% до 1,5 МРОТ;
- 15% с суммы сверх этого уровня.
Радиоэлектронная промышленность
Компании радиоэлектронной отрасли также сохраняют пониженный тариф. Но порядок расчёта в 2026 году изменился.
Ставки:
- 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу;
- 0% с выплат сверх лимита.
Ранее ставка 7,6% применялась ко всем выплатам без ограничений.
Для применения льготы компания должна:
- входить в реестр организаций радиоэлектронной промышленности;
- соблюдать требования к доле профильных доходов.
Сроки уплаты страховых взносов в 2026 году
Сроки уплаты остаются прежними.
Основные даты:
- взносы с выплат работникам до 28-го числа следующего месяца;
- взносы на травматизм до 15 числа;
- фиксированные взносы ИП за себя до 28 декабря;
- дополнительные взносы ИП до 1 июля следующего года.
Если срок попадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.
Штрафы за нарушения по страховым взносам
За ошибки и просрочки предусмотрена ответственность.
Основные санкции:
- 20% от суммы недоимки при обычном нарушении;
- 40% при умышленной неуплате;
- пени за каждый день просрочки.
При грубых нарушениях учёта возможен дополнительный штраф 20% от долга, но не менее 40 000 ₽. Одновременно по двум статьям не штрафуют.
За несдачу или задержку отчётности штраф составляет:
- 5% от суммы долга за каждый месяц;
- минимум 1 000 ₽;
- максимум 30%.
Как не потерять льготы в 2026 году
Чаще всего право на льготу теряют из-за ошибок в документах и расчётах. Основные риски: неверный ОКВЭД, недостаточная доля профильных доходов и утрата статуса МСП.
Что нужно сделать до 1 января 2026 года:
- проверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ;
- рассчитать долю профильных доходов;
- убедиться в наличии статуса МСП, если он требуется;
- пересчитать фонд оплаты труда на 2026 год;
- обновить настройки в учётных программах.