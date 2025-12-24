Страховые взносы в 2026 году: что изменилось

Коротко

Пониженные тарифы сохраняются для МСП в обрабатывающих отраслях, ИТ‑компаний и радиоэлектронной промышленности, но требования к применению льгот стали строже. Теперь право на льготы нужно подтверждать документально и регулярно проверять условия для сохранения.



С 2026 года меняются правила расчёта страховых взносов. Для большинства компаний вводится единый базовый тариф: 30% в пределах предельной базы и 15,1% с доходов сверх лимита. Предельная база увеличена до 2 979 000 ₽ на одного сотрудника в год. Взносы на травматизм и сроки уплаты в целом остаются без изменений.