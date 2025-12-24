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Страховые взносы в 2026 году: что изменилось

С 1 января 2026 года меняется порядок начисления страховых взносов. Новые правила установлены Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ. Изменения касаются ставок, предельной базы и условий применения льгот.

24.12.2025
6954
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Одна из задач налоговой реформы — сделать расчёт страховых взносов единым для всех. При этом правила для компаний и предпринимателей с пониженными тарифами стали жёстче: теперь право на льготу нужно подтверждать документами.

Напомним, изменения в налоговом законодательстве отражены в Федеральном законе от 28.11.2025 №425‑ФЗ.

Коротко
С 2026 года меняются правила расчёта страховых взносов. Для большинства компаний вводится единый базовый тариф: 30% в пределах предельной базы и 15,1% с доходов сверх лимита. Предельная база увеличена до 2 979 000 ₽ на одного сотрудника в год. Взносы на травматизм и сроки уплаты в целом остаются без изменений.
Пониженные тарифы сохраняются для МСП в обрабатывающих отраслях, ИТ‑компаний и радиоэлектронной промышленности, но требования к применению льгот стали строже. Теперь право на льготы нужно подтверждать документально и регулярно проверять условия для сохранения.

Базовые тарифы страховых взносов в 2026 году

В 2026 году для большинства компаний действует единый базовый тариф. Он применяется ко всем выплатам сотрудникам.

Размер ставок:

  • 30% с выплат, не превышающих предельную базу;
  • 15,1% с выплат сверх установленного лимита.

Предельная база в 2026 году увеличена. Она составляет 2 979 000 ₽ на одного сотрудника в год. После достижения этой суммы применяется пониженная ставка.

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Взносы на травматизм в 2026 году

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев не меняются. Они рассчитываются по действующим тарифам. Размер ставки зависит от класса профессионального риска и вида деятельности компании.

Льготы по страховым взносам в 2026 году

МСП в обрабатывающих производствах

Компании из обрабатывающих производств, которые относятся к МСП, сохраняют право на льготы. Пониженный режим действует при соблюдении всех установленных условий.

Порядок расчёта:

  • до 1,5 МРОТ ставка 30%;
  • с суммы сверх 1,5 МРОТ ставка 7,6%.

С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 ₽. Порог в 1,5 МРОТ равен 40 639,50 ₽.

Условия для применения льготы:

  • основной ОКВЭД из перечня обрабатывающих производств;
  • доля профильных доходов не менее 70%;
  • компания включена в реестр МСП.
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ИТ-компании

Для ИТ-компаний пониженные тарифы сохраняются, но правила меняются. Поэтому важно заранее проверить соответствие требованиям.

Ставки в 2026 году:

  • 15% с выплат, не превышающих предельную базу;
  • 7,6% с выплат сверх лимита.

Чтобы применять льготу, ИТ-компания должна:

  • пройти аккредитацию, как ИТ-компания;
  • подтвердить долю ИТ-доходов не менее 70%.

Участники проекта «Сколково» не могут применять общие ИТ-льготы. Для них действуют отдельные ставки:

  • 30% до 1,5 МРОТ;
  • 15% с суммы сверх этого уровня.

Радиоэлектронная промышленность

Компании радиоэлектронной отрасли также сохраняют пониженный тариф. Но порядок расчёта в 2026 году изменился.

Ставки:

  • 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу;
  • 0% с выплат сверх лимита.

Ранее ставка 7,6% применялась ко всем выплатам без ограничений. 

Для применения льготы компания должна:

  • входить в реестр организаций радиоэлектронной промышленности;
  • соблюдать требования к доле профильных доходов.

Сроки уплаты страховых взносов в 2026 году

Сроки уплаты остаются прежними.

Основные даты:

  • взносы с выплат работникам до 28-го числа следующего месяца;
  • взносы на травматизм до 15 числа;
  • фиксированные взносы ИП за себя до 28 декабря;
  • дополнительные взносы ИП до 1 июля следующего года.

Если срок попадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.

Штрафы за нарушения по страховым взносам

За ошибки и просрочки предусмотрена ответственность.

Основные санкции:

  • 20% от суммы недоимки при обычном нарушении;
  • 40% при умышленной неуплате;
  • пени за каждый день просрочки.

При грубых нарушениях учёта возможен дополнительный штраф 20% от долга, но не менее 40 000 ₽. Одновременно по двум статьям не штрафуют.

За несдачу или задержку отчётности штраф составляет:

  • 5% от суммы долга за каждый месяц;
  • минимум 1 000 ₽;
  • максимум 30%.

Как не потерять льготы в 2026 году

Чаще всего право на льготу теряют из-за ошибок в документах и расчётах. Основные риски: неверный ОКВЭД, недостаточная доля профильных доходов и утрата статуса МСП.

Что нужно сделать до 1 января 2026 года:

  • проверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ;
  • рассчитать долю профильных доходов;
  • убедиться в наличии статуса МСП, если он требуется;
  • пересчитать фонд оплаты труда на 2026 год;
  • обновить настройки в учётных программах.

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Страховые взносы в 2026 году: ставки, лимиты, льготы и сроки уплаты — Точка Банк