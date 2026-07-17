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Как установить электронную подпись на компьютер

Электронная подпись — это неотъемлемый инструмент для работы с государственными органами и ведения электронного документооборота. Чаще всего удостоверяющие центры выдают подпись на съёмном носителе — обычной USB-флешке или защищённом токене. Точка Банк разберёт пошаговую установку ЭЦП на компьютер. Также вы узнаете об ошибках, которые могут возникнуть в ходе подключения контейнеров, и способах их устранения.

17.07.2026
4563
4563

Оглавление

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Автор

Коротко
Для успешной установки ЭЦП на ПК необходимо подготовить систему — установить криптопровайдер КриптоПро CSP, плагин для браузера и корневые сертификаты.

Как подготовиться к установке электронной подписи на компьютер

Для установки ЭЦП на компьютер необходимо выполнить несколько подготовительных шагов.

1. Проверьте системные требования:

  • операционная система: Windows — не менее версии 7; MacOS — частично поддерживается от версии 10.7;
  • оперативная память — от 2 ГБ;
  • доступные браузеры — актуальные версии Chrome, Яндекс Браузера, Firefox;
  • присутствуют права администратора на компьютере — обязательно для установки криптопровайдеров.

2. Установите криптографический провайдер КриптоПро CSP. Сделать это можно через официальный сайт.

3. Подготовьте носитель сертификата КЭП. Это может быть USB-токен — Рутокен ЭЦП 3.0, Рутокен Лайт, JaCarta-3 ГОСТ и JaCarta LT. 

4. Установите необходимое ПО для работы с электронной подписью:

  • программное обеспечение для проверки ЭЦП на веб-страницах — КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0;
  • корневые сертификаты удостоверяющих центров и файл открытого ключа вашей УКЭП. Без них браузер и криптопровайдер не смогут проверить цепочку доверия и подтвердить валидность подписи.

5. Получите электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС или в офисе доверенных лиц УЦ.

Экспертное мнение

Электронная подпись давно стала обязательным инструментом для работы с ФНС, государственными сервисами и контрагентами. На практике большинство проблем возникает не при получении сертификата, а при его установке и настройке на компьютере. Поэтому важно своевременно обновлять КриптоПро, устанавливать корневые сертификаты и хранить резервные копии ключей. Если компания регулярно обменивается документами с партнёрами, стоит использовать электронный документооборот — это ускоряет подписание документов и снижает риск ошибок.

Сервис ЭДО от Точка Банк позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами в электронном виде, подписывать их электронной подписью и хранить документы без бумажного архива.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Как найти сертификат электронной подписи на компьютере

Найти установленный сертификат ЭЦП на компьютере можно через КриптоПро CSP. Для этого:

  1. Откройте программу КриптоПро CSP.
  2. Перейдите на вкладку «Сертификаты».
  3. Нажмите «Показать скрытые», если кнопка активна.

В списке «Личные» вы увидите все установленные ЭЦП с указанием ФИО владельца и срока действия.

Важно: на MacOS используйте «Инструменты КриптоПро». В них порядок действий будет следующим: открыть «Инструменты КриптоПро», перейти на вкладку «Сертификаты» и нажать «Личное». На появившемся экране откроется список всех сертификатов ЭЦП. 

Двойной клик по сертификату покажет все его данные.

Как установить сертификат ЭП на компьютер с помощью КриптоПро

Установить ЭЦП на ПК можно с помощью интерфейса «Инструменты КриптоПро». Для этого: 

  1. Зайдите во вкладку «Контейнеры».
  2. Выберите нужный вариант.
  3. Установите сертификат на ПК. 

Важно: этот вариант подходит как для Windows, так и для MacOS. 

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Как скопировать сертификат электронной подписи на компьютер

Существует два способа копирования ЭЦП с флешки на компьютер:

  • с помощью КриптоПро CSP;
  • с помощью средств Windows.

Важно: такие способы копирования не подходят для сертификатов, которые принадлежат руководителям ООО и ИП, — их выдаёт ФНС. У таких ключей будет указана пометка «Экспорт ключа: Запрещён».    

Копируем сертификат ЭЦП через КриптоПро

1. Вставьте USB-токен в ПК.

2. Откройте КриптоПро CSP.

3. Зайдите во вкладку «Сервис» и нажмите «Скопировать».

4. В копировании контейнерного ключа кликните на «Обзор». 

5. Выберите нужный контейнер — тот, что установлен на токене, — и нажмите кнопку «ОК».

6. Введите название для ключевого контейнера и нажмите «Готово».

7. В окне «Выбор ключевого носителя КриптоПро CSP» кликните на нужный. Если вы используете Windows, нажмите на «Реестр» и «ОК». 

8. Придумайте пароль для защиты ЭЦП.

Копирование ЭЦП в локальный реестр завершено. Далее сертификат необходимо установить на ПК.

1. Снова зайдите в КриптоПро CSP, в раздел «Просмотреть сертификаты в контейнере».

2. В появившейся вкладке нажмите на «Обзор» и выберите нужный контейнер.

3. Проверьте информацию о контейнере, которая появится у вас на экране. Если всё верно, кликните на «Установить» и «ОК».

После установки контейнера в хранилище вам придёт уведомление на главный экран ПК. 

Копируем сертификат ЭЦП средствами Windows

  1. Откройте «Свойства обозревателя». Их можно найти в «Панели управления» через кнопку «Пуск» в ПК. 
  2. Зайдите во вкладку «Содержание». 
  3. Кликните на кнопку «Сертификаты» и выберите нужный. 
  4. Далее при нажимании «Экспорт» откроется «Мастер экспорта сертификатов». В нём кликните на «Далее». 
  5. В появившейся вкладке появятся два варианта на выбор:
  • «нет, не экспортировать закрытый ключ» — сохранится только открытый ключ;
  • «да, экспортировать закрытый ключ» — этот способ доступен только в том случае, если вам необходимо передать ЭЦП целиком. 
  1. Выберите первый вариант и нажмите «Далее». 
  2. При появлении форматов файла кликните на «Файлы X.509» в кодировке DER. 
  3. Выберите место для сохранения файла на ПК с помощью кнопки «Обзор». 
  4. Нажмите «Сохранить».
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Как сделать копирование ЭЦП с флешки на флешку

1. Откройте КриптоПро CSP.

2. Зайдите во вкладку «Сервис» и нажмите «Скопировать».

3. В появившемся окне в «Обзоре» выберите нужный контейнер для копирования. Затем кликните на «Далее». 

4. Придумайте новое название копии контейнера и впишите его в строку. Нажмите кнопку «Готово».

5. На экране у вас появится окно — в нём укажите носитель, на который вы хотите дублировать контейнер. При копировании на флешку укажите USB-диск. Далее нажмите «ОК». 

Если КриптоПро CSP не видит вашу флешку, его нужно добавить в считыватели. 

1. Зайдите в ПО.

2. Кликните на вкладки «Оборудование» и «Настроить считыватели».

3. В появившемся окне нажмите «Добавить» и выберите нужный носитель. Для завершения кликните на кнопку «Готово».

Важно: для начала работы с новым носителем, на который вы скопировали ключ, свяжите его с оригинальным контейнером. 

Как это сделать:

  1. Запустите КриптоПро CSP.
  2. Откройте меню «Пуск». Перейдите в «Панель управления». Найдите и откройте программу «КриптоПро CSP». Перейдите в раздел работы с контейнерами.
  3. В окне программы выберите вкладку «Сервис». Нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере».
  4. Кликните на «Обзор». В списке найдите и выберите тот контейнер, из которого вы копировали ключ. Нажмите «ОК» и «Далее».
  5. Выполните привязку — в открывшемся окне с информацией о сертификате кликните на «Установить». Если система спросит, хотите ли вы заменить существующий сертификат, ответьте «Да».
  6. Завершите процесс — нажмите «Готово» и «ОК».

После этого новый носитель будет связан с контейнером и вы сможете использовать его для подписания документов.

Как удалить старый сертификат ЭП с компьютера

  1. Зайдите в «Инструменты КриптоПро».
  2. Выберите сертификат, который нужно удалить.
  3. Нажмите на кнопку «Удалить».  

Важно: удалять старые сертификаты не обязательно — они не мешают работе новым. 

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Как установить ЭП налоговой на компьютер

Перед тем как устанавливать ЭЦП налоговой, убедитесь, что у вас есть на ПК:

  • КриптоПро CSP;
  • КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in версии 2.0;
  • корневые сертификаты ФНС и Минцифры;
  • браузер, поддерживающий российские стандарты шифрования, например Яндекс Браузер.

Пошаговая инструкция установки ЭЦП налоговой:

  1. Зайдите в «Инструменты КриптоПро».
  2. Нажмите на вкладку «Контейнеры».
  3. Выберите нужный контейнер и установите его.

Важно: после установки ЭЦП проверьте, работает ли она на ПК. Для этого попробуйте подписать документ с помощью электронной подписи.  

Как обновить сертификат ЭЦП на компьютере

Обновление сертификата ЭЦП означает перевыпуск, то есть получение нового сертификата. Сделать это можно в удостоверяющем центре или офисе доверенных лиц УЦ.

После получения новой ЭЦП её необходимо заново установить на ПК. Для этого:

  1. Зайдите в «Инструменты КриптоПро».
  2. Нажмите на вкладку «Контейнеры».
  3. Выберите нужный вариант.
  4. Установите сертификат на ПК.

Возможные проблемы при установке ЭЦП и как с ними справиться

ПроблемаЧто значитКак решить
КриптоПро CSP не запускаетсяПрограмма не открывается или пишет, что лицензия закончиласьПроверьте, установлена ли программа: Пуск → Панель управления → Программы и компоненты.

Если не установлена, скачайте ПО с официального сайта и установите его.

Если срок лицензии истёк, используйте только электронную подпись, в которую встроена лицензия КриптоПро. Все сертификаты в ФНС выпускаются с ней.

Для тестовой работы можно использовать бесплатную лицензию на 90 дней
Не найден криптопровайдер для данного контейнераПри попытке открыть контейнер КриптоПро CSP выдаёт ошибкуУбедитесь, что контейнер создан именно для КриптоПро CSP, а не для ViPNet или другого провайдера.

Проверьте, что в настройках контейнера указан правильный провайдер. Это можно сделать во вкладке «Просмотреть сертификаты в контейнере»
Ключ не соответствует сертификатуСертификат установлен, но при подписании появляется ошибкаПроверьте, что контейнер с закрытым ключом доступен.

Если контейнер на флешке, убедитесь, что флешка подключена и не повреждена.

Если контейнер в реестре, возможно, он был удалён при переустановке Windows. Проверьте наличие резервной копии.

Если контейнер утерян безвозвратно, придётся перевыпустить ЭЦП в УЦ
Флешка не видна или контейнер не найденКриптоПро CSP не видит флешки или папку с контейнеромПроверьте, что флешка подключена и видна в «Моём компьютере».

Попробуйте другой USB‑порт.

Проверьте, что на флешке есть папка с файлами *.key.

Если флешка повреждена, попробуйте скопировать контейнер с резервной копии
Сайт не видит сертификатаНа Госуслугах, ФНС или других сайтах не работает подписьУстановите плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug‑in.

Используйте рекомендуемые браузеры — актуальные версии Chrome, Яндекс Браузера, Firefox.

Очистите кеш браузера и перезапустите его.

Проверьте, что в настройках браузера разрешены плагины и JavaScript

Чтобы избежать большинства проблем:

  • устанавливайте ПО и плагины только с официальных сайтов;
  • делайте резервные копии контейнеров;
  • обновляйте КриптоПро CSP и плагины до актуальных версий;
  • используйте защищённые токены вместо обычных флешек;
  • не переустанавливайте Windows без предварительного сохранения контейнеров;
  • записывайте пароли от контейнеров в надёжном месте.

Вопросы по теме

Что делать, если компьютер не видит ЭЦП?

Компьютер не видит электронную подпись по пяти основным причинам:


1. Проблемы с носителем. Токен или флешка вставлены не до конца, неисправен USB-порт или на ПК не установлены драйверы для токена — Рутокен или JaCarta.


2. Не настроен КриптоПро CSP. Сама программа не установлена, или контейнер с ключом просто не привязан к сертификату внутри системы.


3. Нет связки с браузером. Не установлен, устарел или отключён плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, который передаёт сигнал от сайта к программе на ПК.


4. Неподходящий браузер. Обычные Chrome или Safari часто не поддерживают отечественные ГОСТ-алгоритмы. Нужны актуальные версии Chrome, Яндекс Браузера и Firefox.


5. Блокировки и сбои. Антивирус блокирует криптографию, на компьютере сбиты дата и время, либо истёк срок действия самого сертификата.


Чтобы быстро решить проблему, откройте программу КриптоПро CSP:


— если подпись там есть и она действительна, проблема в браузере или плагине;


— если подписи нет и в программе, компьютер физически не видит флешки, токена или слетели драйверы.

Достаточно ли прав администратора на компьютере для корректной установки ЭЦП с флешки?

Да, прав администратора достаточно для установки всех необходимых программ и сертификатов. Однако процесс может не удасться по причинам, не связанным с правами доступа, а именно:


— антивирус или корпоративные политики могут блокировать установку криптографического ПО;


— файлы на флешке повреждены или несовместимы с вашей версией Windows;


— аппаратные проблемы, например неисправен USB-порт или сама флешка.

Как узнать, на каком именно носителе записана моя электронная подпись?

Проще всего узнать это через программу КриптоПро CSP:


1. Откройте её, перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите на «Просмотреть сертификаты в контейнере».


2. Кликните на «Обзор». В списке появятся все подключённые к ПК носители, на которых есть ключи.


3. Выбирайте их по очереди и жмите «Далее» — программа покажет ФИО владельца и вид носителя. 

Как открыть и посмотреть сертификат ЭЦП на флешке через КриптоПро?

1. Откройте «Инструменты КриптоПро».


2. Нажмите на вкладку «Сертификаты».


3. Выберите нужный вариант.


4. Нажмите на «Свойства сертификата», в них вы увидите все сведения.  

Что делать, если при установке ЭЦП появляется сообщение «контейнер ключа не найден» или «носитель не обнаружен»?

1. Смените USB-порт. Переключите флешку или токен в другой разъём.


2. Укажите путь вручную – в окне выбора контейнера в КриптоПро CSP нажмите кнопку «Обзор» и самостоятельно найдите папку с ключами на флешке.


3. Проверьте файлы на флешке. Для этого откройте флешку через «Мой компьютер» и убедитесь, что папка с контейнером на месте и содержит нужные файлы.


4. Установите драйверы токена. Если у вас защищённый токен — Рутокен или JaCarta, скачайте и установите драйверы для него с официального сайта производителя. Затем перезагрузите ПК.


5. Перезагрузите компьютер с уже вставленной в порт флешкой или токеном.

 

Если ничего не помогло, возможно, контейнер на флешке повреждён или это вообще другая флешка, не та, на которую записывали ключ.

Нужно ли дополнительно устанавливать драйверы для флеш‑носителя электронной подписи?

Обязательная установка драйверов зависит от типа устройства:


— обычная USB-флешка — нет, драйверы не нужны. Windows распознаёт её автоматически как стандартное устройство хранения;


— защищённый токен Рутокен или JaCarta — да, обязательно нужны драйверы. Хотя они внешне выглядят как флешки, внутри у них криптографический чип. Чтобы КриптоПро CSP увидел на нём закрытый ключ, нужно скачать и установить специальные драйверы с сайта производителя.

Как выбрать в КриптоПро правильное хранилище сертификата?

При установке вашей личной электронной подписи через КриптоПро CSP всегда выбирайте хранилище «Личное».


Если вы устанавливаете корневой сертификат УЦ, это делается через стандартную оснастку Windows. Для него нужно выбирать хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».

Можно ли установить один и тот же сертификат ЭЦП с одной флешки на несколько компьютеров?

Установить один и тот же сертификат ЭЦП с одной флешки на несколько ПК технически можно, но крайне не рекомендуется.


— Если у вас защищённый токен, скопировать ключ на другие ПК невозможно. Он физически не покидает устройство — вы просто вставляете токен в тот компьютер, с которого нужно подписать документ.


— Если у вас обычная флешка, скопировать контейнер на другие ПК можно. Но правила УЦ требуют хранить ключ только на одном контролируемом устройстве. 

Как проверить, что ЭЦП с флешки установлена и видна системам ФНС, «Честного ЗНАКА» и 1С, МойСклад?

Для проверки видимости ЭЦП в этих системах выполните следующие шаги:


— Базовая проверка. Откройте КриптоПро CSP во вкладке «Сертификаты». Ваша подпись должна быть в списке «Личные» со статусом «Действителен».


— Через ФНС. Зайдите в ЛК налогоплательщика ФНС или воспользуйтесь сервисом «Проверка электронной подписи». Если вход выполнен или тестовый файл подписался, налоговая видит ключ.


— С помощью системы «Честный ЗНАК». Авторизуйтесь в ЛК, выбрав вход по сертификату. Важно: для этого в браузере должен быть установлен плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.


— Через 1С и МойСклад. Зайдите в раздел настроек ЭДО внутри программы и нажмите кнопку проверки настроек и соединения. Также вы можете попробовать подписать любой тестовый документ или счёт.

Что делать, если после установки ЭП браузер всё равно не видит никаких сертификатов?

Если браузер не видит установленную ЭЦП, проверьте три основные вещи:


— установлено и активно ли расширение КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в настройках расширений вашего браузера;


— отображается ли ЭЦП в плагине. Для этого откройте настройки самого плагина — ваша ЭЦП должна отображаться во вкладке «Сертификаты»; 


— совместимость браузера — убедитесь, что используете поддерживаемый браузер.


Если ничего не помогает, полностью закройте браузер и откройте заново либо просто перезагрузите компьютер.

Нужно ли менять настройки безопасности браузера для работы с электронной подписью с флешки?

Глобально менять или понижать уровень безопасности браузера не нужно. Однако для корректной работы с государственными порталами обычно требуется сделать две вещи:


— убедиться, что в настройках браузера включено и разрешено запускаться расширению КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;


— в настройках самого плагина или в «Свойствах браузера» добавить адреса нужных порталов в список доверенных узлов. 

Какие ошибки чаще всего возникают при установке ЭЦП с флешки и как их трактовать?

1. «Контейнер не найден», «Носитель не обнаружен» — компьютер физически не видит флешки или файлы ключей на ней были удалены либо повреждены.


2. «Неверный пароль» — вы ввели неправильный пароль от контейнера. Если пароль утерян, контейнер придётся перевыпустить.


3. «Сертификат недействителен», «Не удаётся построить цепочку доверия» — в системе не установлены корневые сертификаты УЦ, который выдал подпись. Также эта проблема может возникнуть, если на ПК сбиты дата и время.


4. «Ключ не соответствует сертификату» — вы пытаетесь связать файл сертификата .CER и папку с ключами, которые относятся к разным ЭЦП.

Можно ли использовать ЭЦП с флешки на компьютере без постоянного подключения носителя или нужно перенести контейнер в реестр?

Без подключённой флешки работать не получится. При попытке подписать документ система выдаст ошибку, что контейнер не найден.


Чтобы не зависеть от носителя, контейнер с закрытым ключом нужно установить или скопировать в реестр ПК. После этого флешка для подписания документов не понадобится.


Важно: хранение ключа на компьютере менее безопасно, чем на съёмном носителе. 

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Как установить сертификат ЭЦП на компьютер — Точка Банк