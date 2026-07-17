Как установить электронную подпись на компьютер

Компьютер не видит электронную подпись по пяти основным причинам:





1. Проблемы с носителем. Токен или флешка вставлены не до конца, неисправен USB-порт или на ПК не установлены драйверы для токена — Рутокен или JaCarta.





2. Не настроен КриптоПро CSP. Сама программа не установлена, или контейнер с ключом просто не привязан к сертификату внутри системы.





3. Нет связки с браузером. Не установлен, устарел или отключён плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, который передаёт сигнал от сайта к программе на ПК.





4. Неподходящий браузер. Обычные Chrome или Safari часто не поддерживают отечественные ГОСТ-алгоритмы. Нужны актуальные версии Chrome, Яндекс Браузера и Firefox.





5. Блокировки и сбои. Антивирус блокирует криптографию, на компьютере сбиты дата и время, либо истёк срок действия самого сертификата.





Чтобы быстро решить проблему, откройте программу КриптоПро CSP:





— если подпись там есть и она действительна, проблема в браузере или плагине;





— если подписи нет и в программе, компьютер физически не видит флешки, токена или слетели драйверы.