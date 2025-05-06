Установка и настройка КриптоПро ЭП Browser plug-in для браузеров

Главное преимущество — можно использовать одну и ту же подпись на разных сайтах, не беспокоясь о её конфиденциальности. Простыми словами, это «печать», которую можно поставить прямо в браузере. Она позволяет:
- Подтверждать, что документ подписали именно вы.
- Защищать бумаги от редактирования другими лицами.
- Работать с документами онлайн.
ЭП Browser plug-in — это инструмент, который делает работу с электронной подписью простой и безопасной.
Как работает плагин КриптоПро ЭП Browser plug‑in
Для того чтобы применять ЭП на сайтах, программу нужно скачать и активировать в расширениях. Плагин взаимодействует с большинством популярных браузеров. Система ЭП связывается с установленным КриптоПро CSP, получает права к сертификатам пользователя и позволяет ему использовать их.
Что подписывать
Плагин используют для подписания документов на сайтах.
- Цифровые документы: договоры с контрагентами, акты, налоговые декларации.
- Данные веб-форм: заявления, формы регистрации, исковые заявления в суд.
- Файлы с компьютера: любые счета-фактуры, учётные документы, отчёты.
- Уведомления и сообщения. Например, согласование документов, подтверждения о получении.
Где подписывать
Подписывать ЭП можно документы в разных сервисах. Разберём подробнее.
Клиентские порталы
- Госуслуги.
- Сайты ведомств: ФНС, ЗАГС, Росреестр и другие.
- Корпоративные порталы: в рамках внутреннего документооборота компаний.
- Торговые площадки и система «Честный ЗНАК» для маркировки товаров.
Интернет-банк
- Подтверждение платежей: авторизация ПП, работа с выставленными счетами, одобрение переводов.
- Работа с документами: подписание договоров, справок.
- Подтверждение операций: одобрение подключения услуг, работа с заявками, авторизация транзакций.
Электронные офисы
- Работа с документами: согласование, создание, редактирование и прочее.
- Подписание договоров: коммерческих, трудовых, договоров на поставку и других.
- Обработка заявок: рассмотрение обращений, утверждение документов, контроль исполнения.
Системные требования КриптоПро ЭП Browser plug-in
- ОС: Windows 7/8/10, macOS 10.12 и выше.
- Браузеры: Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Edge и другие.
- Установленный КриптоПро CSP 4.0 или выше.
Поддерживаемые операционные системы
При установке опирайтесь на особенности своей операционной системы, которую поддерживает плагин.
ЭП Browser plug-in совместим с основными ОС:
- Windows 7/8/10;
- macOS 10.12 и выше;
- Linux.
Особенности некоторых браузеров по настройке работы плагина
Чтобы начать работать с ЭП, нужно установить и включить расширение через настройки. Некоторым браузерам этого не нужно делать, например Internet Explorer. Но при этом нужно подтвердить безопасность программы для ЭП.
Установка и активация плагина КриптоПро в браузерах
Шаг 1.
Чтобы скачать плагин, зарегистрируйтесь на официальном сайте. Нажмите на раздел «Продукты» и выберите КриптоПро ЭП Browser plug-in.
Шаг 2.
Скачайте сертифицированный плагин для вашей ОС.
Шаг 3.
После скачивания установите плагин на компьютер. Если высветится сообщение, что нужно разрешить расширение, подтвердите. Далее плагин будет настраиваться в браузере.
Шаг 4.
В Google Chrome
Расширение КриптоПро ЭП Browser Plug-in было удалено из магазина Chrome Web Store. Поэтому у новых пользователей может возникнуть проблема при установке расширения в браузере Google Chrome.
Но установить его по-прежнему можно — файл расширения доступен для скачивания на официальном сайте КриптоПро. Пользователю нужно скачать установочный пакет и установить расширение вручную в браузере.
Что делать в этом случае?
Вы можете продолжить работу с электронной подписью через браузеры Chromium-Gost или Яндекс Браузер — они полностью поддерживают нужный функционал.
Также есть возможность установить расширение вручную. Для этого воспользуйтесь подробной инструкцией.
Если расширение уже установлено, оно продолжит работать как обычно. Мы не советуем удалять или переустанавливать его без особой необходимости.
В Яндекс Браузере
Скачайте программу по ссылке.
- Меню → Дополнения.
- Найдите «КриптоПро ЭП».
- Активируйте расширение.
В Mozilla Firefox
Скачайте по ссылке.
- Скачайте расширение.
- Меню → Дополнения.
- Вкладка «Расширения».
- Найдите нужное расширение и активируйте его.
В Safari
- Откройте браузер.
- Слева вверху экрана нажмите Safari – Настройки – Расширения Safari. Поставьте галочку напротив плагина «Крипто-про», если она не установлена.
Шаг 5.
Проверьте работу плагина.
- Перейдите на любой сайт, где можно применить ЭП, например ФНС.
- При переходе плагин попросит доступ к сертификатам.
- Нажмите «Ок» для подтверждения.
Например, удобно использовать ЭП можно в сервисе Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.
- Откройте нужный документ.
- Подпишите его ЭП.
Шаг 6.
Если возникли ошибки:
Куда обращаться за помощью в настройке:
- Документация на сайте КриптоПро — инструкции.
Если вы правильно выполнили все действия, плагин будет готов к работе с электронной подписью на разных сайтах, включая государственные порталы и торговые площадки.
Старые версии КриптоПро ЭП Browser plug-in и версии для разработчиков
Версии для разработчиков включают дистрибутивы под все операционные системы, содержат дополнительные инструменты для разработки, позволяют создавать собственные решения с использованием ЭП.
Версия 2.0 для пользователей
- Поддерживает ГОСТ Р 34.10/11-2012 при использовании КриптоПро CSP 4.0 и выше.
- Требуется отдельное расширение для Firefox 52 и выше.
- Совместим с Windows — КриптоПро CSP 3.6 R4 и выше. С другими операционными системами — КриптоПро CSP 4.0 и выше.
Требуется отдельное расширение для Firefox 52 и выше.
При работе со старыми версиями учитывайте возможные ограничения безопасности и функциональности.