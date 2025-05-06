Установка и настройка КриптоПро ЭП Browser plug-in для браузеров

Коротко

Плагин используют на порталах госорганов, в интернет‑банках, системах электронного документооборота и корпоративных сервисах. Он поддерживает популярные браузеры и операционные системы, но для работы его нужно установить и активировать в браузере. После настройки пользователь может подписывать документы онлайн и подтверждать различные операции электронной подписью.

КриптоПро ЭП Browser plug‑in — это браузерное приложение, которое позволяет использовать электронную подпись прямо на сайтах. С его помощью можно подписывать документы, отправлять заявления и авторизоваться на государственных порталах. Плагин работает вместе с программой КриптоПро CSP и получает доступ к сертификатам пользователя для подписания документов.