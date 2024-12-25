Что такое шорт на бирже: объясняем простыми словами

Инвесторы на бирже могут продавать только те активы, которые уже есть у них в инвестиционном портфеле. Это значит, что нельзя продать акции компании, которых у вас нет. Зато можно взять их в долг у брокера, а потом продать.

Такой подход называется шорт, или короткая позиция. Её открывают, когда хотят заработать на падении цены. Это одна из двух ключевых стратегий в маржинальной торговле наряду с лонгом, где трейдер зарабатывает на росте цены.

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Что такое шорт и лонг в инвестициях

Шорт, простыми словами, это сделка, при которой трейдер зарабатывает на падении цены актива. Представьте: вы взяли акции в долг, продали их по высокой цене, а затем купили обратно дешевле. Разница в цене и будет вашей прибылью.

Лонг — это длинная позиция. Такую сделку открывают, когда считают, что цена на актив возрастёт.

Интересный факт: инвесторов, которые открывают сделки в шорт, называют медведями, потому что эти животные атакуют врага лапой сверху вниз.

А инвесторов, которые открывают сделки в лонг, называют быками. Это связано с тем, что эти животные рогами поднимают врага снизу вверх.

Как работает торговля в шорт

Представим ситуацию: инвестор предполагает, что скоро цена на определённый актив упадёт. Он хочет на этом заработать.

Только есть один нюанс: у него нет этого актива в инвестиционном портфеле и денег на покупку тоже нет. Поэтому ему нужно зашортить, то есть взять у брокера в долг активы и продать их пока цена высокая.

Как закрыть шорт? Когда активы подешевеют, инвестор выкупит их — и брокер автоматически спишет их себе обратно. После этого сделка будет считаться закрытой.

Как правильно шортить на бирже акций

Шорт называют короткой позицией, потому что обычно такие сделки закрывают быстро. В течение дня или максимум нескольких недель. Вот почему:

цена всегда падает резко — намного быстрее, чем растёт;

брокер платит за кредит процент;

брокер доплачивает комиссию за каждый день использования чужого актива.

Получается, что каждый дополнительный день, когда открыта сделка, уменьшает потенциальную прибыль. Поэтому выгоднее закрывать шорты как можно скорее. Но это необязательное правило — можно держать шорт хоть несколько лет, если на брокерском счёте достаточно денег для страховки сделки.

Участники процесса: брокеры и инвесторы

Брокеры не рискуют своими активами. Они оценивают риски и платёжеспособность трейдеров: проверяют, сможет ли инвестор закрыть свой долг, если цена поведёт себя не так, как он планировал. Например, трейдер поставил на понижение рынка, а он, наоборот, пошёл в рост. Только после этого брокеры принимают решение о сумме, которую могут выдать в кредит.

У сделок есть ставка риска. В каждом случае она рассчитывается индивидуально, исходя из прогнозов экспертов — будет цена актива падать или расти. Чем ниже ставка риска, тем легче брокер одолжит деньги или активы. В этом случае инвестору достаточно оставить небольшой залог. Если же ставка риска высокая, залог будет больше.

Что может быть залогом? Деньги на брокерском счёте и активы — акции, облигации, фьючерсы. Брокер рассчитывает ликвидность портфеля и оценивает, за сколько можно продать активы, которыми владеет инвестор, чтобы в случае неудачного исхода забрать долг.

Ставка риска — это порог входа в сделку, но есть ещё и порог выхода. Так как при торговле в шорт размер убытков не ограничен, брокер хочет убедиться, что инвестор не уйдёт в большой минус, который не сможет закрыть.

Поэтому для сделки рассчитывается минимальная маржа, ниже которой ликвидность портфеля не может падать.

Представьте: ликвидность портфеля инвестора внезапно стала ниже установленной минимальной маржи, потому что активы из портфеля упали в цене. Для брокера это знак, что теперь у инвестора не хватает денег для погашения долга. Трейдеру необходимо немедленно внести деньги на брокерский счёт. В противном случае ему объявят маржин-колл.

Маржин-колл — требование брокера пополнить счёт, если активы сильно упали в цене.Например, если у вас заложены акции и их стоимость снизилась, брокер попросит вас внести дополнительные деньги или продаст ваши активы. Поэтому важно следить за маржой и держать на счету запас денег для таких случаев. Егор Коломеец эксперт по инвестиционным продуктам

Примеры шортовых сделок

Пример № 1

Алексей прочитал в новостях, что по итогам года доход продуктового магазина YUI упал в два раза. Мужчина понимал, что после таких известий акционеры начнут избавляться от своей доли, а значит — цена на акцию упадёт.

Алексей решил заработать на этом. Правда, свободных денег у него не было, поэтому он взял у брокера в долг 100 акций компании YUI и тут же продал их по 100 рублей за штуку. Так заработок трейдера составил 10 000 рублей — эти деньги остались у него на счёте.

Через два дня, когда цена на акцию опустилась до 80 рублей, Алексей выкупил 10 активов и вернул их биржевому брокеру. Всего он потратил 8 000 рублей. Ещё 100 рублей ушло на комиссию брокеру. В итоге мужчина заработал 9 900 рублей (10 000 - 8 000 - 100) за два дня.

Пример № 2

Дела у крупного автоконцерна GHJ шли плохо, поэтому многие инвесторы открыли сделки в шорт. Они взяли в долг акции GHJ и продали их по 100 рублей за штуку. Например, Виталий одолжил у брокера 10 акций, поэтому заработал 1 000 рублей.

Но вдруг произошло непредвиденное — GHJ выкупил другой автоконцерн, вложил в него много денег, и дела пошли в гору. Цена на одну акцию GHJ выросла в 100 раз и стала стоить 10 000 рублей. И это был не предел — цена продолжала расти.

Виталий решил срочно закрывать сделку, для этого ему было нужно вернуть брокеру 10 акций. Он выкупил их по текущей рыночной цене и потратил 100 000 рублей. В результате он потерял 90 000 рублей и комиссию брокеру.

Зачем использовать шорт

Шорт — высокорисковый инструмент, однако трейдеры всё равно им пользуются. И вот почему:

Прибыль в шорте хоть и ограниченная, но потенциально — высокая. К тому же деньги можно заработать очень быстро.

Открывать сделки можно вообще без личных вложений или когда своей суммы недостаточно.

При помощи шортов можно страховать свои риски по другим активам. Это называется хеджирование рисков.

Хеджирование рисков

При помощи короткой сделки можно страховать (хеджировать) риски по активам в портфеле, которые нацелены на повышение цены. Тогда в случае их просадки получится либо сократить потери, либо компенсировать их полностью.

Пример: 16 декабря Анатолий на свои деньги купил 3 акции компании ERTY по 300 за штуку. А 17 декабря появились новости, что дела у фирмы ухудшились. Анатолий понял, что скоро акции начнут обесцениваться. Чтобы не потерять свои деньги, он решил купить 5 дополнительных акций в шорт, пока они ещё стоили 300 рублей. Короткая сделка принесла 1 500 рублей. Неблагоприятный прогноз сбылся — цена опустилась с 300 до 100 рублей. По своим акциям Анатолий потерял 600 рублей, но у него ведь была ещё открыта короткая позиция. В ней он получил 1 500 рублей, а потратил всего 500 рублей. Поэтому его доход составил 1000 рублей. Вычитаем из этих денег 600 рублей — остаётся 400 рублей. Выходит, Анатолий не только не прогорел, но и заработал.

Риски и недостатки шортов

Тем, кто только начинает торговать на бирже, брокеры не советуют сразу открывать шорты. Объясняем, почему.

Неограниченные убытки

Продажа в шорт — это рискованная сделка, в которой размер потенциальных убытков не ограничен. Всё потому, что стоимость ценных бумаг может резко увеличиться в сотни раз, что для шортиста невыгодно.

Просто переждать колебание цены тоже не всегда лучшая стратегия, ведь трейдер обязан за каждый день открытой позиции платить брокерскую комиссию.

Влияние рыночных условий

Сколько завтра будет стоить акция, зависит от многих показателей. Например, от того, как обстоят дела у компании. Если прибыль растёт, то инвесторы с удовольствием инвестируют в такое предприятие; если падает — наоборот, избавляются от доли. Всё это сказывается на стоимости акций компании.

Имеют значение и внешние обстоятельства. Например, на предприятии может произойти крупная авария, которая повлечёт большие расходы. Государство может ввести дополнительные пошлины и налоги для этого вида деятельности, а другие страны наложить санкции.

На эти факторы инвесторы не могут повлиять, поэтому они никогда не могут предсказать на 100% точный прогноз. А это значит, что даже самый опытный трейдер может ошибиться и сделать неправильную ставку.

Шорты — это высокорисковый инструмент, поэтому они не подходят для новичков. У Точки есть альтернатива с минимальными рисками — это инвестиции в бизнес.

Регуляторные ограничения

Брокеры могут вынужденно закрыть шорт без согласия трейдера в двух случаях.

1. Перед закрытием реестра акционеров, так называемой отсечкой. Отсечка — это время, когда акционерам выплачивают дивиденды. Если трейдер держит акции на момент отсечки, он обязан выплатить брокеру дивиденды и налог на них из своих средств. Это компенсация за то, что владелец не получит выплаты по своим ценным бумагам.

Чтобы не списывать деньги со счёта клиента, иногда брокеры принудительно закрывают позиции перед отсечкой и забирают обратно свои активы, чтобы получить дивиденды напрямую.

2. Если счёт трейдера стал отрицательным. То есть денег на балансе трейдера недостаточно для погашения задолженности перед брокером. В таком случае брокер объявляет клиенту маржин-колл. Теперь он может продать любые активы из портфеля инвестора, чтобы вернуть свои деньги.

Убытки в шортах действительно не ограничены. Например, если акции взлетят с 100 до 1000 рублей, трейдеру придется компенсировать эту разницу из своего кармана.Совет: чтобы снизить риск, используйте стоп-лосс — автоматическое закрытие сделки при достижении определенного убытка. Егор Коломеец эксперт по инвестиционным продуктам

Как начать шортить на бирже

Чтобы начать шортить на бирже, инвестору нужно выполнить три действия: