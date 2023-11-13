Отличие факторинга от кредита

Предпринимателям часто нужно финансирование: арендовать более просторный офис, закупить увеличенную партию товара, расширить автопарк. Чтобы инвестировать в развитие бизнеса, ИП и юрлица обращаются в банки, факторинговые компании и другие финансовые организации.

Источники финансирования бывают разными: их подбирают с учётом целей, размера комиссии, срока займа и других особенностей. Среди источников — кредит и факторинг. Что такое кредит знают почти все, а вот факторинг менее распространён.

В этой статье расскажем об обоих источниках финансирования, разберёмся чем отличается кредит и факторинг, какие у них есть плюсы и минусы. Расскажем, на что обратить внимание в договоре и рассмотрим, в какой ситуации предпринимателю больше подойдёт факторинг, а в какой — кредит.

Что такое факторинг

Факторинг — финансирование для предпринимателей, которые продают товар с отсрочкой платежа. Суть факторинга в том, что предприниматель может получить деньги сразу после отгрузки товара, даже если договор заключён с условием постоплаты. А значит — можно не ставить работу на паузу, продолжать заключать сделки и выполнять обязательства.

Есть важный нюанс — деньги предпринимателю даёт не покупатель, а фактор — банк или финансовая организация.

Покупатель, как и оговорено в договоре факторинга, отдаёт деньги, когда подойдёт срок оплаты. Факторинг бывает открытый и закрытый.

Открытый факторинг. Покупатель знает, что продавец воспользовался услугой факторинга и соглашается на то, чтобы заплатить фактору, когда придёт время рассчитываться. Но на практике это не очень удобно: требуется трёхсторонний договор, а такие договора часто долго находятся на проверке у юристов.

Закрытый факторинг. Покупатель не знает, что продавец оформил факторинг, и расплачивается с продавцом. А тот уже сам возвращает нужную сумму фактору. В Точке именно такой вид факторинга. Это удобно, потому что позволяет не ждать переподписания договора и его одобрения всеми сторонами. Можно просто быстро получить деньги и пойти работать.

Есть и другая классификация факторинга: с регрессом и без регресса.

Факторинг с регрессом: ответственность за деньги лежит на продавце. Если контрагент не выплатит нужную сумму, предпринимателю всё равно придётся отдать её фактору.

Факторинг без регресса: продавец не несёт ответственность, если покупатель не выплатит деньги. Решать вопросы с ним будет уже фактор.

Факторинг бывает не только для продавцов. Ещё бывает:

Финансирование под постоплату. Подходит для поставщиков, которые совершили поставку с отсрочкой платежа и хотят получить деньги раньше. Уведомлять покупателя не нужно. Финансирование под покупку. Подходит для покупателей: компаний, которым нужны деньги на оплату товаров, сырья, материалов или услуг. Финансирование под работу с маркетплейсами. Подходит для селлеров на маркетплейсах и Авито, которые не хотят ждать, пока партия товара будет продана и площадка переведет деньги. Финансирование под госконтракт. Подходит для тех, кто работает госконтрактПодходит для тех, кто работает по 44-ФЗ , но не может вложить свои деньги в исполнение контракта.

Кому подходит факторинг

Факторинг подходит ИП и юрлицам, которые работают с отсрочкой платежа. Рассмотрим преимущества факторинга на примерах и разберёмся, как на практике работает отсрочка платежа.

Пример финансирования под постоплату:

Предприниматель производит злаковые батончики и хочет выйти с ними в крупную сеть супермаркетов. Руководство сети говорит: мы возьмём батончики, но заплатим за них только когда сможем их продать — через два месяца.

Предприниматель хочет согласиться, для него важно выйти на новый уровень продаж. Но без денег он не сможет производить новые батончики, платить зарплату и налоги.

ИП заключает сделку и отправляет батончики в магазины, а деньги на продолжение работы берёт у фактора. Когда сеть выплатит деньги, предприниматель вернёт их фактору.

Пример финансирования под покупку:

ИП делает гравировку на украшениях. Но внезапно у него ломается аппарат для гравировки, и починить его уже нельзя. Нужно срочно покупать новый, его цена — 220 000 рублей. В обороте таких денег нет, поэтому ИП берёт финансирование под покупку.

Фактор оплачивает аппарат и берёт за это комиссию. А ИП возвращает деньги фактору в оговоренный срок — два месяца. За это время он как раз сможет заработать с помощью нового станка.

Пример финансирования под работу с маркетплейсами:

Селлер открывает новый магазин на маркетплейсе. У него хватает денег на закупку товара, а вот на рекламу уже не хватает. Селлер обращается к фактору и получает лимит финансирования — деньги, которыми он может пользоваться на любые цели.

Финансирование для селлеров нецелевое и возобновляемое, то есть, селлер может взять деньги на рекламу, вовремя вернуть их на счёт и при необходимости снова взять, например, на дополнительную закупку.

Пример финансирования под контракт:

ИП выиграл тендер по 44-ФЗ на поставку парт в школы. Заказ выгодный, но у ИП нет денег на закупку такой большой партии: нужны деньги на оплату парт, их доставку и сборку, дополнительные выплаты сотрудникам и другие расходы.

ИП берёт заказ и обращается к фактору, чтобы получить деньги на исполнение заявки. Благодаря этому, он выполняет заказ, зарабатывает и получает нового крупного заказчика.

В договоре факторинга есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание при оформлении. Среди них:

ставка факторинга;

срок использования и пролонгации;

наличие грейс-периода по договору факторинга;

форма факторинга ( с регрессом или без/открытый или закрытый;);

залог;

поручительство;

порядок изменения условий договора факторинга.

У факторинга высокий процент одобрения, но некоторые факторы снижают процент одобрения. Среди них:

просрочки по кредитам;

долги, превышающие выручку;

отрицательный финансовый результат компании;

компания зарегистрирована меньше 6 месяцев назад.

Что такое кредит

Кредит — это финансирование, при котором клиент берёт в банке нужную сумму под процент. Он использует деньги и возвращает их по индивидуальному графику платежей.

Кредит берут и физлица, и юрлица. В этой статье мы говорим о кредитах для бизнеса.

Для получения кредита предпринимателю нужно предоставить документы. Для ИП это могут быть:

паспорт;

ИНН;

выписка из ЕГРИП.

В зависимости от финансовой организации список может отличаться.

Для ООО может понадобиться больше документов. Например:

устав ООО;

учредительный договор;

документы, подтверждающие постановку на налоговый учёт;

данные об учредителях, директоре и главбухе;

выписку из ЕГРЮЛ;

лицензии или разрешения на конкретную деятельность

оттиски печатей и образцы подписей.

Кредит выдают в фиксированной сумме и на определённый срок. Для каждого клиента разрабатывают индивидуальный график платежей, в нём прописывают когда и какую сумму надо возвращать.

Кредиты для бизнеса предоставляют на конкретные цели. Например, на исполнение контракта или закупку — ни на что, кроме указанной цели, тратить деньги нельзя.

Кредиты часто выдают под залог: транспорт, недвижимость или другие активы. Возможен вариант получения кредита под поручительство.

Начинающим ИП и руководителям ООО обычно сложно получить кредит: финансовые организации предпочитают выдавать займы бизнесу старше 6-12 месяцев. Это связано с тем, что сложно прогнозировать, как будет работать компания и будет ли у неё достаточно денег, чтобы вернуть займ. Поэтому лучше подавать заявку на кредит после того, как бизнес проработает полгода-год.

Пример использования кредита ИП купил кофейню. Он хочет сделать ремонт и обновить интерьер кофейни, сделать ребрендинг. На это нужны деньги, но большую часть своих запасов он потратил на покупку бизнеса. Поэтому он решает воспользоваться кредитом — берёт 1 000 000 рублей на три года под 23% годовых.

Это позволит ему запустить бизнес и постепенно вернуть деньги в банк. Раз в месяц он будет возвращать фиксированную сумму, а если захочет закрыть кредит досрочно, сможет выплатить его без комиссий в дату очередного платежа.

Чем факторинг отличается от кредита

Факторинг и кредит — продукты для финансирования бизнеса, но при этом факторинг отличается от кредита. Каждое отличие надо учитывать при выборе финансирования для конкретного бизнеса.

Особенности кредита:

кредит выдают на длительный срок — от 6 месяцев до нескольких лет (хотя бывают и краткосрочные кредиты);

если вы возвращаете кредит досрочно, сумма переплаты по нему не уменьшается;

банк может потребовать внести залог или привлечь поручителя;

платежи по кредиту надо вносить регулярно, а это не всегда удобно — приходится вынимать деньги из оборота, чтобы внести очередной платёж;

кредит для бизнеса выдают на конкретные цели, а если потратить деньги на что-то другое, будут грозить санкции со стороны банка;

для оформления нужно большое количество документов;

кредит — невозобновляемое финансирование (за исключением возобновляемой кредитной линии). Деньги можно взять только один раз. Если они потребуются снова, придется проходить всю процедуру одобрения кредита заново;

кредит отражается как кредитная нагрузка — если вам понадобится другой кредитный продукт или лизинг, банк, скорее всего, предложит меньше денег, чем мог бы.

Особенности факторинга:

факторинг оформляют на короткий срок — до 120 дней;

комиссию начисляют на время использования денег;

оформить можно по 1-2 документам;

деньги возвращают единоразово;

нецелевое финансирование;

возобновляемое финансирование;

можно подобрать для конкретной цели бизнеса;

не отражается как кредитная нагрузка.

У факторинга и кредита есть отличия, преимущества и недостатки, поэтому подбирать вид финансирования надо с учётом потребностей предпринимателя.