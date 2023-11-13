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Кредиты
Кредиты

Отличие факторинга от кредита

13.11.2023
359
359

Кредиты для ИП и ООО

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Предпринимателям часто нужно финансирование: арендовать более просторный офис, закупить увеличенную партию товара, расширить автопарк. Чтобы инвестировать в развитие бизнеса, ИП и юрлица обращаются в банки, факторинговые компании и другие финансовые организации. 

Источники финансирования бывают разными: их подбирают с учётом целей, размера комиссии, срока займа и других особенностей. Среди источников — кредит и факторинг. Что такое кредит знают почти все, а вот факторинг менее распространён. 

В этой статье расскажем об обоих источниках финансирования, разберёмся чем отличается кредит и факторинг, какие у них есть плюсы и минусы. Расскажем, на что обратить внимание в договоре и рассмотрим, в какой ситуации предпринимателю больше подойдёт факторинг, а в какой — кредит.

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Что такое факторинг

Факторинг — финансирование для предпринимателей, которые продают товар с отсрочкой платежа. Суть факторинга в том, что предприниматель может получить деньги сразу после отгрузки товара, даже если договор заключён с условием постоплаты. А значит — можно не ставить работу на паузу, продолжать заключать сделки и выполнять обязательства. 

Есть важный нюанс — деньги предпринимателю даёт не покупатель, а фактор — банк или финансовая организация. 

Покупатель, как и оговорено в договоре факторинга, отдаёт деньги, когда подойдёт срок оплаты. Факторинг бывает открытый и закрытый.

Открытый факторинг. Покупатель знает, что продавец воспользовался услугой факторинга и соглашается на то, чтобы заплатить фактору, когда придёт время рассчитываться. Но на практике это не очень удобно: требуется трёхсторонний договор, а такие договора часто долго находятся на проверке у юристов. 

Закрытый факторинг. Покупатель не знает, что продавец оформил факторинг, и расплачивается с продавцом. А тот уже сам возвращает нужную сумму фактору. В Точке именно такой вид факторинга. Это удобно, потому что позволяет не ждать переподписания договора и его одобрения всеми сторонами. Можно просто быстро получить деньги и пойти работать. 

Есть и другая классификация факторинга: с регрессом и без регресса. 

Факторинг с регрессом: ответственность за деньги лежит на продавце. Если контрагент не выплатит нужную сумму, предпринимателю всё равно придётся отдать её фактору.

Факторинг без регресса: продавец не несёт ответственность, если покупатель не выплатит деньги. Решать вопросы с ним будет уже фактор.

Факторинг бывает не только для продавцов. Ещё бывает: 

  1. Финансирование под постоплату. Подходит для поставщиков, которые совершили поставку с отсрочкой платежа и хотят получить деньги раньше. Уведомлять покупателя не нужно. 
  2. Финансирование под покупку. Подходит для покупателей: компаний, которым нужны деньги на оплату товаров, сырья, материалов или услуг. 
  3. Финансирование под работу с маркетплейсами. Подходит для селлеров на маркетплейсах и Авито, которые не хотят ждать, пока партия товара будет продана и площадка переведет деньги. 
  4. Финансирование под госконтрактПодходит для тех, кто работает по 44-ФЗ, но не может вложить свои деньги в исполнение контракта. 

Кому подходит факторинг

Факторинг подходит ИП и юрлицам, которые работают с отсрочкой платежа. Рассмотрим преимущества факторинга на примерах и разберёмся, как на практике работает отсрочка платежа.

Пример финансирования под постоплату: 

Предприниматель производит злаковые батончики и хочет выйти с ними в крупную сеть супермаркетов. Руководство сети говорит: мы возьмём батончики, но заплатим за них только когда сможем их продать — через два месяца.

Предприниматель хочет согласиться, для него важно выйти на новый уровень продаж. Но без денег он не сможет производить новые батончики, платить зарплату и налоги. 

ИП заключает сделку и отправляет батончики в магазины, а деньги на продолжение работы берёт у фактора. Когда сеть выплатит деньги, предприниматель вернёт их фактору.

Пример финансирования под покупку:

ИП делает гравировку на украшениях. Но внезапно у него ломается аппарат для гравировки, и починить его уже нельзя. Нужно срочно покупать новый, его цена — 220 000 рублей. В обороте таких денег нет, поэтому ИП берёт финансирование под покупку. 

Фактор оплачивает аппарат и берёт за это комиссию. А ИП возвращает деньги фактору в оговоренный срок — два месяца. За это время он как раз сможет заработать с помощью нового станка. 

Пример финансирования под работу с маркетплейсами: 

Селлер открывает новый магазин на маркетплейсе. У него хватает денег на закупку товара, а вот на рекламу уже не хватает. Селлер обращается к фактору и получает лимит финансирования — деньги, которыми он может пользоваться на любые цели.

Финансирование для селлеров нецелевое и возобновляемое, то есть, селлер может взять деньги на рекламу, вовремя вернуть их на счёт и при необходимости снова взять, например, на дополнительную закупку.

Пример финансирования под контракт:

ИП выиграл тендер по 44-ФЗ на поставку парт в школы. Заказ выгодный, но у ИП нет денег на закупку такой большой партии: нужны деньги на оплату парт, их доставку и сборку, дополнительные выплаты сотрудникам и другие расходы. 

ИП берёт заказ и обращается к фактору, чтобы получить деньги на исполнение заявки. Благодаря этому, он выполняет заказ, зарабатывает и получает нового крупного заказчика.

В договоре факторинга есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание при оформлении. Среди них: 

  • ставка факторинга;
  • срок использования и пролонгации;
  • наличие грейс-периода по договору факторинга;
  • форма факторинга ( с регрессом или без/открытый или закрытый;);
  • залог;
  • поручительство;
  • порядок изменения условий договора факторинга.

У факторинга высокий процент одобрения, но некоторые факторы снижают процент одобрения. Среди них: 

  • просрочки по кредитам;
  • долги, превышающие выручку;
  • отрицательный финансовый результат компании;
  • компания зарегистрирована меньше 6 месяцев назад.

Что такое кредит

Кредит — это финансирование, при котором клиент берёт в банке нужную сумму под процент. Он использует деньги и возвращает их по индивидуальному графику платежей. 

Кредит берут и физлица, и юрлица. В этой статье мы говорим о кредитах для бизнеса. 

Для получения кредита предпринимателю нужно предоставить документы. Для ИП это могут быть:

  • паспорт;
  • ИНН;
  • выписка из ЕГРИП. 

В зависимости от финансовой организации список может отличаться.

Для ООО может понадобиться больше документов. Например:

  • устав ООО;
  • учредительный договор;
  • документы, подтверждающие постановку на налоговый учёт;
  • данные об учредителях, директоре и главбухе;
  • выписку из ЕГРЮЛ;
  • лицензии или разрешения на конкретную деятельность
  • оттиски печатей и образцы подписей.

Кредит выдают в фиксированной сумме и на определённый срок. Для каждого клиента разрабатывают индивидуальный график платежей, в нём прописывают когда и какую сумму надо возвращать. 

Кредиты для бизнеса предоставляют на конкретные цели. Например, на исполнение контракта или закупку — ни на что, кроме указанной цели, тратить деньги нельзя.

Кредиты часто выдают под залог: транспорт, недвижимость или другие активы. Возможен вариант получения кредита под поручительство. 

Начинающим ИП и руководителям ООО обычно сложно получить кредит: финансовые организации предпочитают выдавать займы бизнесу старше 6-12 месяцев. Это связано с тем, что сложно прогнозировать, как будет работать компания и будет ли у неё достаточно денег, чтобы вернуть займ. Поэтому лучше подавать заявку на кредит после того, как бизнес проработает полгода-год. 

Пример использования кредита
ИП купил кофейню. Он хочет сделать ремонт и обновить интерьер кофейни, сделать ребрендинг. На это нужны деньги, но большую часть своих запасов он потратил на покупку бизнеса. Поэтому он решает воспользоваться кредитом — берёт 1 000 000 рублей на три года под 23% годовых.

Это позволит ему запустить бизнес и постепенно вернуть деньги в банк. Раз в месяц он будет возвращать фиксированную сумму, а если захочет закрыть кредит досрочно, сможет выплатить его без комиссий в дату очередного платежа.

Чем факторинг отличается от кредита

Факторинг и кредит — продукты для финансирования бизнеса, но при этом факторинг отличается от кредита. Каждое отличие надо учитывать при выборе финансирования для конкретного бизнеса. 

Особенности кредита: 

  • кредит выдают на длительный срок — от 6 месяцев до нескольких лет (хотя бывают и краткосрочные кредиты); 
  • если вы возвращаете кредит досрочно, сумма переплаты по нему не уменьшается; 
  • банк может потребовать внести залог или привлечь поручителя; 
  • платежи по кредиту надо вносить регулярно, а это не всегда удобно — приходится вынимать деньги из оборота, чтобы внести очередной платёж; 
  • кредит для бизнеса выдают на конкретные цели, а если потратить деньги на что-то другое, будут грозить санкции со стороны банка;
  • для оформления нужно большое количество документов;
  • кредит — невозобновляемое финансирование (за исключением возобновляемой кредитной линии). Деньги можно взять только один раз. Если они потребуются снова, придется проходить всю процедуру одобрения кредита заново;
  • кредит отражается как кредитная нагрузка — если вам понадобится другой кредитный продукт или лизинг, банк, скорее всего, предложит меньше денег, чем мог бы.

Особенности факторинга: 

  • факторинг оформляют на короткий срок — до 120 дней;
  • комиссию начисляют на время использования денег; 
  • оформить можно по 1-2 документам; 
  • деньги возвращают единоразово;
  • нецелевое финансирование; 
  • возобновляемое финансирование;
  • можно подобрать для конкретной цели бизнеса;
  • не отражается как кредитная нагрузка.

У факторинга и кредита есть отличия, преимущества и недостатки, поэтому подбирать вид финансирования надо с учётом потребностей предпринимателя. 

Каждое отличие факторинга от кредита важно учитывать при подборе финансирования. Например, если нужна небольшая сумма на короткий срок для оплаты нового оборудования, выгоднее оформить факторинг. А если требуется крупная сумма на длительный срок, например, для ремонта или масштабной покупки, стоит рассмотреть классическое кредитование.

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Чем факторинг отличается от кредита – Банк Точка