Обеспечение исполнения контрактов по 44-ФЗ

эксперт по тендерному сопровождению и банковским гарантиям в Точка Банк

Государство заключит сделку с победителем тендера только после того, как он предоставит обеспечение в виде банковской гарантии или денежного депозита.

Точка Банк разобрался, зачем это нужно и как правильно оформить обеспечение.

Коротко Размер обеспечения определяет заказчик. Обычно это 0,5–30% от начальной максимальной цены контракта, но в некоторых закупках сумма рассчитывается от цены выигранного контракта.

Гарантию или деньги предоставляют до подписания контракта. У победителя закупки есть на это 10 календарных дней после размещения протокола с итогами. А в случае с электронным аукционом — 5 рабочих дней. Обеспечением по госконтракту может быть независимая (банковская) гарантия или деньги поставщика.

Что такое обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ

Обеспечение исполнения контракта — это деньги, которые исполнитель госконтракта отправляет заказчику перед тем, как приступить к работе.

Это залог, который защищает интересы заказчика: если работа не будет выполнена, он сможет забрать деньги себе. Если же условия будут соблюдены, то он вернёт деньги обратно поставщику.

Когда у исполнителя нет собственных денег, которые можно оставить в качестве залога, он может прибегнуть к банковской гарантии. В этом случае банк выступит его поручителем и пообещает выплатить компенсацию заказчику в случае нарушения договора.

Зачем обеспечивать госконтракты

В торгах по 44-ФЗ участвуют любые компании, даже представители других регионов или новички. Заказчик может ничего не знать об участнике, который выиграл конкурс. Это повышает риск того, что он окажется ненадёжным, потратит время, но не выполнит обещания.

Обеспечение контракта снижает риск для заказчика тем, что:

Мотивирует поставщика не нарушать условия . Ведь тогда исполнитель не только получит штрафы и пени, но и лишится своих денег.

Возмещает убытки заказчика . Если поставщик всё же не выполнит контракт, заказчик быстро покроет часть затрат обеспечением.

Отсеивает сомнительных поставщиков. Если победитель торгов не сможет обеспечить контракт, то наверняка не выполнит и другие условия.

Как получить банковскую гарантию через Точка Банк

Клиенты Точка Банка могут получить гарантию от наших банков-партнёров. Алгоритм действий следующий:

Зайдите в интернет-банк → перейдите в раздел «Банковские гарантии» и оставьте заявку. Обязательно укажите номер закупки и тип гарантии. Дальше мы направим заявку на рассмотрение в банки-партнёры. Иногда они могут запросить, чтобы вы предоставили дополнительные документы, а также подписали заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Статус изменится на «Одобрено» или «Отказ». Если заявка одобрена — в интернет-банк придёт согласованный проект банковской гарантии. Проверьте его:

Если всё верно — согласуйте проект, подпишите ссылку для выпуска гарантии с помощью электронной цифровой подписи и подтвердите оплату по направленному счёту.

Если нужно внести правки в текст гарантии, загрузите исправленный проект. Мы повторно направим его партнёрам.

Если нужно изменить сумму или срок — отредактируйте эти параметры прямо в заявке, без загрузки нового проекта.

После оплаты гарантия будет выпущена в течение одного рабочего дня. Она появится в приложении и веб‑версии интернет-банка. Статус заявки обновится на «Завершено». Банк-партнёр разместит гарантию в Единой информационной системе в течение одного рабочего дня после выпуска. Когда гарантия появится в реестре, в заявке отобразится реестровый номер.

Когда требуется обеспечение исполнения контрактов по 44‑ФЗ

Гарантия или денежный депозит нужны не всегда. В одних случаях заказчик обязан запросить обеспечение, в других, наоборот, не имеет на это право.

По 44-ФЗ требуется обеспечение:

Для аукционов.

Для конкурсов.

Обеспечение может быть, но необязательно:

При запросе котировок.

Для закупок у единственного поставщика.

По контрактам, которые проверяет Федеральное казначейство РФ.

Не требуется обеспечение:

От поставщиков — казённых учреждений.

От банков и других организаций, которые дают заказчику кредит или независимую гарантию.

От поставщиков со статусом «субъект малого предпринимательства» (СМП) или «социально ориентированная некоммерческая организация» (СОНКО), которые участвуют в спецзакупках для СМП и СОНКО.

Чтобы СМП или СОНКО освободили от обеспечения, нужно подтвердить, что за три последних года они исполнили три контракта:

На сумму не меньше начальной максимальной цены.

Без пеней и штрафов.

Без субподрядчиков.

Достаточно направить заказчику номера этих закупок вместе с заявкой. Он проверит закупки по реестру контрактов на сайте «ЕИС Закупки».

Размер обеспечения исполнения контрактов по 44-ФЗ

Есть два способа рассчитать размер обеспечения: от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) или от цены выигранного контракта. Процент устанавливает заказчик, но в законе есть границы, выходить за которые нельзя:

Минимальный процент — 0,5%.

Максимальный процент — 30%.

ПРИМЕР НМЦК по госконтракту — 1 000 000 ₽. Заказчик может запросить обеспечение от 5 000 до 300 000 ₽.

Особые правила в расчёте обеспечения

Если в контракте предусмотрен аванс, то обеспечение должно быть больше аванса. Например, при авансе 20% обеспечение может быть от 20 до 30%. При авансе 40% сумма гарантии или денежного депозита тоже будет 40%.

Но если выплату аванса проверяет казначейство, обеспечение, наоборот, уменьшают на сумму такой выплаты.

ПРИМЕР По госконтракту на 100 000 000 ₽ заказчик установил обеспечение 10%, или 10 000 000 ₽. В условиях есть аванс 5 000 000 ₽, который подлежит казначейскому сопровождению. Значит, обеспечить нужно: 10 000 000 – 5 000 000 = 5 000 000 ₽.



Если есть казначейское сопровождение. Если расчёты по контракту проверяет Федеральное казначейство РФ, обеспечение не может быть более 10% от начальной максимальной цены.

Обычно казначейство проверяет контакты на суммы от 50 000 000 ₽, проекты с высоким риском, например строительные или оборонные контракты или те договоры, в которых вносились изменения.

Если контракт заключается с малым бизнесом (СМП) или социально ориентированной некоммерческой организацией (СОНКО). Если у таких победителей тендера нет трёх исполненных контрактов, они обеспечивают контракт наравне со всеми. Единственная особенность — сумму обеспечения для них считают от итоговой цены контракта, а не начальной максимальной.

Если у малого бизнеса и некоммерческой организации достаточно опыта по госконтрактам, оформлять гарантию не нужно.

Если начальная максимальная цена снижена на 25% и более. Когда поставщик предлагает слишком низкую цену в ходе торгов, размер обеспечения для него повышается. Есть два варианта:

Если начальная минимальная цена больше 15 000 000 ₽, то обеспечение увеличивается в 1,5 раза, но минимум до 10%.

Если начальная минимальная цена меньше 15 000 000 ₽, то поставщик:

Увеличивает размер гарантии или денежного депозита в 1,5 раза.

Оставляет первоначальные условия, но подтверждает заказчику свою добросовестность. Для этого у участника должно быть три контракта без субподрядов, штрафов и пеней за последние три года. Стоимость хотя бы одного контракта должна быть больше 20% от начальной минимальной цены.

ПРИМЕР 1. По контракту на 20 000 000 ₽ поставщик предложил цену — 10 000 000 ₽, то есть снизил НМЦК на 50%. Процент обеспечения в извещении — 5%. Если увеличить его в 1,5 раза, он всё равно останется меньше 10% (7,5% < 10%). Значит, поставщику нужно обеспечить контракт на 10%, или 2 000 000 ₽.

2. По контракту на 10 000 000 ₽ поставщик снизил цену также на 50% до 5 000 000 ₽. У него нет опыта в аналогичных контрактах. Значит, размер обеспечения будет не менее 10% от НМЦК — 1 000 000 ₽.

Но если бы у поставщика был опыт исполнения трёх аналогичных контрактов, он был бы освобождён от предоставления обеспечения.

Способы обеспечения исполнения контрактов по 44‑ФЗ

Госконтракт можно обеспечить одним из двух способов.

Денежные средства

Победитель торгов может внести деньги на счёт, который заказчик указывает в документах по закупке. Эти деньги хранятся там, пока поставщик не исполнит контракт.

Банковская, или независимая, гарантия

Поставщик предоставляет заказчику независимую гарантию. Это значит, что если он не выполнит контракт, другая организация как гарант заплатит за него компенсацию.

Независимую гарантию за небольшую комиссию выдают следующие учреждения:

Банки из перечня Минфина

Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ».

Региональные фонды содействия кредитованию малого бизнеса.

Евразийский банк развития.

Требования к банковской гарантии по 44-ФЗ

Обязательные условия для гарантий перечислены в статье 45 закона о госзакупках. Вот основные:

Гарантия должна быть безотзывной, это значит, что гарант не может её аннулировать по собственному желанию.

Если гарант получил требование от заказчика, то переводит ему деньги в течение 10 рабочих дней.

Документ добавляют в реестр независимых гарантий на ЕИС Закупки.

Срок действия гарантии должен быть на 1 месяц дольше срока исполнения работ по контракту.

Причины отказа в принятии гарантии

Заказчик может отклонить гарантию по трём причинам:

Гарантию не включили в реестр независимых гарантий.

Текст гарантии не подходит под условия статьи 45 №44-ФЗ.

Текст гарантии не соответствует требованиям в документах о закупке.

Преимущества и недостатки способов обеспечения

Денежное обеспечение Банковская гарантия Плюсы Нет дополнительных расходов. Если компания использует собственные деньги, то экономит на комиссии банков за гарантии Можно выполнить больше контрактов. Гарантия высвободит деньги, и поставщик сможет направить их на другие заявки Минусы Деньги нужно извлекать из оборота. Если размер обеспечения большой, у компании может не оказаться свободных денег на него Поставщик зависит от гаранта. Банк может отказать в гарантии в последний момент — поставщик рискует потерять уже выигранный контракт.

Также банк могут исключить из списка Минфина — придётся срочно искать новое обеспечение



Порядок внесения обеспечения исполнения контрактов по 44-ФЗ

Сроки внесения обеспечения

Предоставить гарантию нужно ещё до того, как контракт подпишут. Поставщику на это даётся 10 дней со дня победы в закупке. А в случае с электронным аукционом — всего 5 рабочих дней. Если за это время обеспечения не будет, поставщика признают уклонившимся от заключения контракта и внесут в реестр недобросовестных подрядчиков.

Действия заказчика при приёме обеспечения

Перед заключением сделки заказчик обязательно проверяет обеспечение:

Считает все поступления от поставщика на счёт.

или

Ищет банковскую гарантию в реестре.

Изменение обеспечения во время действия контракта

Обеспечение контракта по 44-ФЗ можно поменять. Например, вначале можно внести деньги на счёт, а после заменить их на гарантию. Но перед этим нужно заранее направить заказчику уведомление.

Также размер обеспечения можно сократить, если поставщик выполнил часть контракта.

Возврат обеспечения после исполнения договорных обязательств

Если поставщик закладывал в качестве залога собственные деньги, то ему их вернут в течение 30 дней после исполнения контракта. Или в течение 15 дней, если поставщик — это малый бизнес или социально ориентированная некоммерческая организация.

Банковскую гарантию не возвращают, она просто перестаёт действовать.

Ответственность при нарушении условий обеспечения исполнения контрактов

Последствия для поставщика

Если победитель торгов не предоставит гарантию или деньги:

С ним не заключат контракт.

Его признают уклонившимся от обязательств.

Он попадёт в реестр недобросовестных поставщиков. Это значит, что он не сможет участвовать в закупках два года.

Заказчику в этом случае придётся повторно проводить конкурс или аукцион, потому что он не может заключить договор без обеспечения.

Рекомендации для поставщиков и заказчиков

Законодательство по закупкам часто меняется, поэтому с обеспечением контрактов нужно быть внимательным и поставщикам, и заказчикам. Вот несколько советов для обеих сторон.

Поставщикам

Внимательно знакомьтесь с документами по закупкам. Даже если вы давно работаете с одним и тем же заказчиком, он может изменить подход к обеспечению. Чтобы не попасть в реестр недобросовестных поставщиков по невнимательности, читайте все извещения перед участием.

При участии в торгах помните об антидемпинговых мерах. Если сильно снизите цену контракта, обеспечение для вас может увеличиться. Тогда есть риск не осилить контракт.

Позаботьтесь об обеспечении ещё до участия в конкурсе. Получите предварительное согласие банка на гарантию или оформите лимит — с ним вам наверняка выдадут гарантию в срок.

Заказчикам

Проверяйте всю конкурсную документацию. Требования в извещении, проекте контакта и других документах по закупке не должны различаться.