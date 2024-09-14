Как проверить кредитную историю юридического лица

В этой статье рассказываем, что такое кредитная история, что она показывает, как её запросить и проверить.

Что такое кредитная история юридического лица

Предприниматели часто берут кредит для бизнеса. Например, чтобы расширить производство, рассчитаться с контрагентами, купить готовый бизнес или франшизу.

Сколько займов брала фирма и отдавала ли долг без задержек – эту информацию можно посмотреть в кредитной истории (КИ). Она показывает, насколько юридическое лицо платёжеспособно и является ли надёжным заёмщиком. В ней можно узнать о долгах за ЖКХ и алименты, банкротстве и независимых банковских гарантиях.

Плохая КИ портит репутацию юрлица. Ни банки, ни партнёры не захотят иметь финансовых дел с контрагентом. Поэтому её всегда проверяют перед тем как выдать займ. Запросы делают не только контрагенты и банки. Изучить историю займов могут, например, адвокаты или работодатели. А вот просто из любопытства посмотреть её нельзя - нужно разрешение.

Кто может запрашивать кредитную историю юрлица

О себе. Каждый вправе получить отчёт бесплатно два раза в год. Можно и чаще (неограниченное количество раз), но уже за деньги.

О своей компании. Если вы руководитель, можете сами запросить отчёт. Либо это может сделать за вас другой человек, если у него есть заверенная у нотариуса доверенность. Ответ выдадут в письменной или электронной форме в течение трёх рабочих дней.

О контрагенте. Если вы захотите проверить контрагента, понадобится заключить с БКИ договор об оказании информационных услуг. Также потребуется письменное согласие контрагента. Вот что должно в нём быть.

Информация о том, кто запрашивает отчёт.

Паспортные данные контрагента, которого проверяют.

Согласие руководителя компании, которую проверяют. Он должен написать: «Даю своё согласие на раскрытие основной части моей кредитной истории в целях …» + для какой цели нужны данные + подпись с расшифровкой;

ОГРН и ИНН фирмы, которую проверяют.

Контактные данные контрагента - адрес, телефон, электронная почта.

Дата оформления документа.

КИ контрагента могут выдать и без его согласия, если вы собираетесь выдать ему займ или кредит. В КИ будет только информационная часть: данные о выданных кредитах, отказах и причинах отказов, просрочках больше 90 дней. А вот подробностей о том, кто именно выдавал кредиты и отказывал в них, не будет. Они содержатся в закрытой части, которую видит только сам заёмщик.

Впрочем, для оценки добросовестности достаточно и данных из информационной части. Отчёт будет готов за 5 рабочих дней.

Как запросить кредитную историю юридического лица

Кредитные истории хранятся в БКИ - бюро, которые получают информацию от банков, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний и других источников. Сведения о кредитной истории в БКИ хранятся в течение семи лет после последнего займа или лизинга.

БКИ перечислены на сайте Центробанка. Сейчас в списке шесть компаний.

Приводим пошаговую инструкцию.

1. Отправьте запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Специалисты определят, в каком именно бюро хранится ваша информация, и ответят вам.

Подать заявление можно на сайте Центробанка, Госуслуг, через БКИ, банк или микрофинансовую организацию.

2. Сформируйте запрос в БКИ. В заявлении должно быть название юрлица, ОГРН, ИНН.

3. Оплатите квитанцию. Реквизиты и цены предоставляет организация, через которую вы запрашиваете КИ.

4. Отправьте запрос в БКИ. К нему приложите копии оплаченной квитанции, ОГРН, ИНН.

Это можно сделать разными способами: отправить документы дистанционно или прийти с ними лично.

Отправить дистанционно:

бумажный документ с подписью руководителя по почте;

цифровой документ с электронной подписью на email;

заверенную телеграмму по почте;

через банк-посредник.

Лично:

посетить БКИ в Москве в рабочее время.

Дождитесь кредитной истории. При посещении БКИ отчёт выдадут сразу, в других случаях – в течение трёх рабочих дней.

Анализ кредитной истории

Проверить кредитную историю юрлица стоит до заключения с ним договора. Так вы поймёте, отдаёт ли партнёр долги вовремя. А ещё – может ли он выполнить обязательства перед вами. Возможно, у него сейчас большая кредитная нагрузка. Тогда её нужно соотнести с отчётом бухгалтерии и только потом принимать решение о сотрудничестве.

Особенно важны проверки при работе с ИП. Просрочки более чем на месяц и большое количество отказов в кредите – плохой знак.

Анализ бухгалтерской отчётности

Даже если у контрагента много займов, это не повод сразу отказывать ему. Сперва проанализируйте бухгалтерский отчёт компании. Возможно, динамика роста фирмы перекрывает долги. Оцените:

активы/пассивы;

доходы/расходы;

прибыль/убытки;

с какой динамикой растёт капитал, а в какие периоды было падение;

движение денег на счетах.

Ошибки и неточности в КИ

Иногда в кредитных историях бывают ошибки. Например, написано, что юрлицо взяло крупный займ и не выплатило его. Но займ на самом деле никто не брал. Или есть информация о просрочках, которых на деле не было. Такое случается из-за ошибок финансовых организаций или действий мошенников.

Из-за недостоверных сведений могут отказать в кредите, а ещё это снижает доверие партнёров и бьёт по имиджу. К счастью, всё можно исправить.

Обратитесь в БКИ, которое выдало отчёт, и докажите, что была совершена ошибка. Например, приложите документы. Это могут быть:

справки;

квитанции;

выписки.

Получив ваше заявление, БКИ отправит запрос в банк, который предоставил ваши данные. Потом банку нужно будет ещё раз перепроверить информацию и либо подтвердить, либо аннулировать её.

После этого БКИ направит вам ответ и, если была ошибка, исправит её.