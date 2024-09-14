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Кредиты
Кредиты

Как проверить кредитную историю юридического лица

Прежде чем заключать договор с партнёром, стоит проверить его кредитную историю. Это поможет на берегу решить, стоит ли иметь с контрагентом финансовые дела. 


14.09.2024
4783
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В этой статье рассказываем, что такое кредитная история, что она показывает, как её запросить и проверить.

Что такое кредитная история юридического лица

Предприниматели часто берут кредит для бизнеса. Например, чтобы расширить производство, рассчитаться с контрагентами, купить готовый бизнес или франшизу. 

Сколько займов брала фирма и отдавала ли долг без задержек – эту информацию можно посмотреть в кредитной истории (КИ). Она показывает, насколько юридическое лицо платёжеспособно и является ли надёжным заёмщиком. В ней можно узнать о долгах за ЖКХ и алименты, банкротстве и независимых банковских гарантиях. 

Плохая КИ портит репутацию юрлица. Ни банки, ни партнёры не захотят иметь финансовых дел с контрагентом. Поэтому её всегда проверяют перед тем как выдать займ. Запросы делают не только контрагенты и банки. Изучить историю займов могут, например, адвокаты или работодатели. А вот просто из любопытства посмотреть её нельзя - нужно разрешение.

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Кто может запрашивать кредитную историю юрлица

О себе. Каждый вправе получить отчёт бесплатно два раза в год. Можно и чаще (неограниченное количество раз), но уже за деньги. 

О своей компании. Если вы руководитель, можете сами запросить отчёт. Либо это может сделать за вас другой человек, если у него есть заверенная у нотариуса доверенность. Ответ выдадут в письменной или электронной форме в течение трёх рабочих дней.

О контрагенте. Если вы захотите проверить контрагента, понадобится заключить с БКИ договор об оказании информационных услуг. Также потребуется письменное согласие контрагента. Вот что должно в нём быть.

  • Информация о том, кто запрашивает отчёт.
  • Паспортные данные контрагента, которого проверяют. 
  • Согласие руководителя компании, которую проверяют. Он должен написать: «Даю своё согласие на раскрытие основной части моей кредитной истории в целях …» + для какой цели нужны данные + подпись с расшифровкой;
  • ОГРН и ИНН фирмы, которую проверяют.
  • Контактные данные контрагента - адрес, телефон, электронная почта. 
  • Дата оформления документа. 

КИ контрагента могут выдать и без его согласия, если вы собираетесь выдать ему займ или кредит. В КИ будет только информационная часть: данные о выданных кредитах, отказах и причинах отказов, просрочках больше 90 дней. А вот подробностей о том, кто именно выдавал кредиты и отказывал в них, не будет. Они содержатся в закрытой части, которую видит только сам заёмщик. 

Впрочем, для оценки добросовестности достаточно и данных из информационной части. Отчёт будет готов за 5 рабочих дней. 

Как запросить кредитную историю юридического лица

Кредитные истории хранятся в БКИ - бюро, которые получают информацию от банков, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний и других источников. Сведения о кредитной истории в БКИ хранятся в течение семи лет после последнего займа или лизинга. 

БКИ перечислены на сайте Центробанка. Сейчас в списке шесть компаний. 

Приводим пошаговую инструкцию.

1. Отправьте запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Специалисты определят, в каком именно бюро хранится ваша информация, и ответят вам.

Подать заявление можно на сайте ЦентробанкаГосуслуг, через БКИ, банк или микрофинансовую организацию.

2. Сформируйте запрос в БКИ. В заявлении должно быть название юрлица, ОГРН, ИНН. 

3. Оплатите квитанцию. Реквизиты и цены предоставляет организация, через которую вы запрашиваете КИ. 

4. Отправьте запрос в БКИ. К нему приложите копии оплаченной квитанции, ОГРН, ИНН. 

Это можно сделать разными способами: отправить документы дистанционно или прийти с ними лично. 

Отправить дистанционно:

  • бумажный документ с подписью руководителя по почте;
  • цифровой документ с электронной подписью на email; 
  • заверенную телеграмму по почте;
  • через банк-посредник.

Лично:

  • посетить БКИ в Москве в рабочее время.

Дождитесь кредитной истории. При посещении БКИ отчёт выдадут сразу, в других случаях – в течение трёх рабочих дней.

Анализ кредитной истории

Проверить кредитную историю юрлица стоит до заключения с ним договора. Так вы поймёте, отдаёт ли партнёр долги вовремя. А ещё – может ли он выполнить обязательства перед вами. Возможно, у него сейчас большая кредитная нагрузка. Тогда её нужно соотнести с отчётом бухгалтерии и только потом принимать решение о сотрудничестве.

Особенно важны проверки при работе с ИП. Просрочки более чем на месяц и большое количество отказов в кредите – плохой знак. 

Анализ бухгалтерской отчётности

Даже если у контрагента много займов, это не повод сразу отказывать ему. Сперва проанализируйте бухгалтерский отчёт компании. Возможно, динамика роста фирмы перекрывает долги. Оцените:

  • активы/пассивы;
  • доходы/расходы;
  • прибыль/убытки;
  • с какой динамикой растёт капитал, а в какие периоды было падение;
  • движение денег на счетах.

Ошибки и неточности в КИ

Иногда в кредитных историях бывают ошибки. Например, написано, что юрлицо взяло крупный займ и не выплатило его. Но займ на самом деле никто не брал. Или есть информация о просрочках, которых на деле не было. Такое случается из-за ошибок финансовых организаций или действий мошенников.

Из-за недостоверных сведений могут отказать в кредите, а ещё это снижает доверие партнёров и бьёт по имиджу. К счастью, всё можно исправить. 

Обратитесь в БКИ, которое выдало отчёт, и докажите, что была совершена ошибка. Например, приложите документы. Это могут быть:

  • справки;
  • квитанции;
  • выписки.

Получив ваше заявление, БКИ отправит запрос в банк, который предоставил ваши данные. Потом банку нужно будет ещё раз перепроверить информацию и либо подтвердить, либо аннулировать её. 

После этого БКИ направит вам ответ и, если была ошибка, исправит её.

Если ответ не пришёл за месяц, запросите письменное объяснение у БКИ. Дальше нужно действовать по ситуации, возможно – придётся пойти в суд.

Вопросы по теме

Какие данные содержатся в кредитной истории?

В отчёте будут паспортные данные заёмщика, юридический и фактический адрес компании, ИНН, информация о банкротстве, действующих кредитах и кредитных картах, просрочках по платежам, количество заявок на займ.

Как долго хранится кредитная история?

Все сведения хранятся в бюро 7 лет после последнего изменения информации в БКИ. Изменение информации происходит при разных событиях: погашение задолженности, вынос на просрочку, платеж по графику и т.д. 

Даже при отсутствии событий, информация в БКИ направляется раз в 30 дней до закрытия договора. То есть, 7 лет можно считать с закрытия договора займа или лизинга.

Можно ли проверить кредитную историю без согласия юридического лица?

Кредитную историю могут выдать без согласия, если вы планируете выдать партнёру кредит или займ. В документе будет информация о выданных кредитах, просрочках платежей более 90 дней, отказах в выдаче и причинах отказов. Информацию предоставят в течение пяти рабочих дней.

Сколько стоит проверка кредитной истории?

Вы можете бесплатно проверить свою КИ два раза в год. Последующие запросы будут платными. Цены зависят от тарифов в разных организации, которые готовят отчёт.

Дешевле всего подавать заявление прямо в БКИ. Если обращаться к посредникам, нужно будет заплатить процент. 

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Как проверить кредитную историю юридического лица - Банк Точка