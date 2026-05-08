Как использовать кредит в бизнесе: когда заёмные средства помогают компании расти

С кредитованием у предпринимателей иногда бывает две крайности. Одни не берут деньги в долг никогда, другие соглашаются на все предложения от банков. Обе стратегии — неверные. Кредит — это помощь бизнесу, но она не бесплатная. Поэтому брать деньги в долг у банка можно, но делать это нужно с умом.

Как бизнесу правильно использовать заёмные деньги — в статье Точка Банк.

Коротко — Заёмные деньги нужно использовать осторожно. Если у компании есть проблемы, новый долг их только усугубит. — Прежде чем оформить займ, нужно оценить текущую кредитную нагрузку, процентную ставку и стадию развития компании. — Кредит помогает компании развиваться. Например, с ним можно нарастить объёмы продаж или обновить производство.

Когда кредит помогает развитию бизнеса

Использовать заёмные деньги точно можно, если компания активно растёт. Например, кредит поможет бизнесу:

Масштабироваться — открыть новую точку, расширить ассортимент или запустить дополнительное направление. Например, чем быстрее подготовить магазин к открытию — сделать в нём ремонт, закупить товар — тем быстрее придут первые результаты. Дополнительные деньги приблизят этот момент.

Построить объект — новое здание, производственный цех или офис. Когда строительство затягивается, это опасно для компании. Из-за инфляции можно не уложиться в первоначальную смету или вообще не закончить стройку. В этом случае тоже лучше взять кредит. Хоть компания и переплатит проценты, но не остановит работу и не понесёт убытки.

Модернизировать производство — обновить оборудование или технику. Заменить старый станок на новый, у которого в разы выше производительность и ниже брак, — это выгодное действие. На него тоже можно направить заёмные деньги.

Нарастить обороты — пополнить товарные остатки с выгодой. Например, если взять займ на товар перед началом сезонного спроса, можно увеличить продажи в несколько раз и получить больше прибыли.

Примеры эффективного использования кредита

Для наглядности покажем, в каких ситуациях кредит принесёт пользу компании.

Пример 1. Поставщик спортивных товаров объявил акцию: скидка 50% на партию от 1 млн ₽. Спортивный магазин берёт займ и пополняет остатки на полгода вперёд. Магазин возвращает долг банку через год. Его переплата — 200 000 ₽, а экономия на закупке — 500 000 ₽.

Пример 2. Компания выпускает детское питание и собирается строить второй цех. Без кредита стройка закончится только через три года. Но компания берёт деньги в банке и запускает вторую линию уже через год. Следующие два года бизнес получает в два раза больше прибыли благодаря заёмным деньгам.

Пример 3. У доставки роллов старый автомобиль, который постоянно ломается. Из-за этого сервис часто не работает, продукты портятся, заказы отменяются. Предприниматель берёт автокредит, покупает новую машину и перестаёт нести убытки и портить репутацию.

Когда кредит может навредить бизнесу

Если в бизнесе не всё ладится, заёмные деньги только добавят компании проблем. Вот несколько таких случаев:

Деньги «на выживание». Если компания оформляет новый займ, потому что ей не хватает на текущие платежи, — это плохой знак. На месяц или два займ поможет, а потом проблемы только увеличатся. Ведь компании нужно будет возвращать деньги с процентами. В таких случаях лучше не брать новые обязательства, а пересмотреть действующие. Например, попросить отсрочку у партнёров или провести реструктуризацию действующих кредитов.

Слишком большая кредитная нагрузка. Бывает так, что видимых проблем у компании нет. Есть хорошая кредитная история и действующие займы. Компания берёт ещё один кредит, и дела резко портятся, начинаются просрочки. Всё дело в том, что кредитная нагрузка оказалась непосильной. Даже прибыльный бизнес может не справиться с 3–4 займами одновременно.

Неокупаемые проекты. Иногда предприниматели замахиваются на непосильные цели. Берут кредит на проект, который и без заёмных денег будет окупаться годами. А с кредитом становится невыгодным бизнесу.

ПРИМЕР Предприниматель берёт в банке 1 млрд ₽ и строит пятизвёздочную гостиницу на черноморском побережье. В низкий сезон половина номеров не занята, и гостиница не приносит прибыль, на которую рассчитывал ИП. Предприниматель выставляет её на продажу, чтобы закрыть долги.

Что важно учесть, перед тем как использовать заёмные средства

Есть несколько показателей, которые можно использовать как ориентир при кредитовании. Если сомневаетесь, стоит ли брать деньги в долг или нет:

Оцените финансовую устойчивость. Чем меньше заёмных средств, тем более устойчивой считается компания. Чтобы оценить устойчивость в цифрах, считают коэффициент финансовой независимости. Формула выглядит так:

ПРИМЕР К ф.н. = ((И – О) ÷ И) × 100%, где И — стоимость всего имущества; О — все обязательства, то есть банковские займы и долги перед другими компаниями.



Оптимальным считается значение от 50 до 70%. Если показатель меньше 50%, кредитная нагрузка высокая, бизнес зависит от заёмных средств.

ПРИМЕР ИП занимается грузоперевозками. У него есть: — грузовик за 3 млн ₽; — гараж за 5 млн ₽; — расходники и запчасти на 500 000 ₽. Предприниматель должен банку 1 млн ₽ и автосервису 100 000 ₽ за техобслуживание. Стоимость имущества ИП = 3 + 5 + 0,5 = 8,5 млн ₽. Обязательства ИП = 1 +,01 = 1,1 млн ₽. Коэффициент финансовой независимости = ((8,5 – 1,1) / 8,5) * 100% = 87,1%



ИП из примера может взять в долг ещё несколько миллионов без опаски.

Сравните процентную ставку и рентабельность активов. Выгодность заёмных денег зависит от процентной ставки. Но для каждого бизнеса приемлемы разные проценты. Одна компания может позволить себе кредит под 20%, другой — и 10% много.

Чтобы определить выгоду от кредита, нужно сравнить ставку с рентабельностью активов компании. Она считается по формуле:

ПРИМЕР Ра = П ÷ И × 100%, где П — прибыль; И — стоимость имущества.



Рентабельность активов показывает долю прибыли во всём имуществе компании.

ПРИМЕР У Алёны салон красоты. Оборудование в салоне, инструменты и косметика стоят 1 млн ₽. Прибыль ИП — 250 000 ₽ в месяц. Рентабельность активов = 250/1000 * 100% = 25%.



Если предприниматель из примера возьмёт кредит по ставке ниже 25%, заёмные деньги помогут её бизнесу. А при ставке выше проценты сведут к нулю весь эффект от кредита.

Постройте прогноз денежных потоков и окупаемости проекта. Если вы запускаете новое направление или только начинаете бизнес, спланируйте:

Будущие доходы и расходы;

Первоначальные вложения, которые нужны на запуск дела.

Затем посчитайте, в каком месяце проект накопит столько прибыли, что вы вернёте все вложения обратно. Если придётся ждать много лет, от идеи лучше отказаться.

ПРИМЕР Михаил хочет открыть бургерную на фудкорте. Он посчитал, что на ремонт и оборудование на старте ему нужно 300 000 ₽. Дело будет приносить доход по 500 000 ₽ в месяц, а расходы будут по 350 000 ₽. При таком прогнозе вложения окупятся всего за два месяца: 300 000 ₽ ÷ (500 000 ₽ – 350 000 ₽) = 2.

Если вы берёте кредит, учитывайте, что срок окупаемости будет больше.

ПРИМЕР На запуск точки Михаил берёт 300 000 ₽ в банке. Теперь из‑за возврата долга его расходы не 350 000 ₽, а 400 000 ₽ каждый месяц. Первоначальные вложения окупятся через три месяца: 300 000 ₽ ÷ (500 000 ₽ – 400 000 ₽) = 3.

На какой стадии развития бизнеса стоит использовать заёмные средства

При кредитовании нужно учитывать этап развития, на котором находится бизнес. Дальше расскажем, что лучше подойдёт компаниям на разных этапах.

Стартап — это компания, которая только появилась на рынке. Брать кредит стоит с осторожностью: ещё непонятно, насколько прибыльным будет дело и удастся ли вернуть займ. Лучше использовать бесплатные источники финансирования. Например, подать заявку на грант.

Активный рост — компания набирает обороты. Такой фирме можно занимать деньги, чтобы ускорить рост: открыть больше торговых точек, расширить ассортимент. Подойдут оборотные или бесцелевые займы.

Топ — компания, которая закрепилась на рынке и имеет успех. Такому бизнесу кредиты помогут сделать скачок в развитии: масштабироваться, построить собственный цех или офис. Подойдут инвестиционные займы.

Зрелость — компания начинает терять позиции. Наращивать долги опасно. Если на продукт падает спрос, то дополнительная закупка не поможет. Лучше заняться обновлением продукта или поиском новых идей, а вот с займами быть аккуратнее.

Вывод: как использовать заёмные средства с умом

Прежде чем оформлять кредит, ответьте на пять вопросов: