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Кредиты
Кредиты

Субсидии для малого бизнеса и ИП в 2026 году

Как работает господдержка и кто может на неё рассчитывать — в статье Точка Банка.

28.04.2026
629
629

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Авторы

Субсидия — это когда государство помогает деньгами важным для общества предпринимателям и возмещает часть их трат. Для этого бизнес должен подходить под критерии и подать документы. И если заявку одобрят, то деньги вернут — полностью или частично.

Эксперт по кредитам Ангелина Крашенинникова и Точка Банк расскажут, какие субсидии есть для бизнеса и как их получить в 2026 году.

Коротко
— Субсидия — это компенсация расходов, которую бизнес получает от государства.
— Субсидии выплачивают компаниям и ИП, которые занимаются важным для государства бизнесом, принимают на работу определённых сотрудников или делают скидки своим покупателям.
— Не каждому предпринимателю удобно работать с субсидиями. Если деньги нужны срочно и на разные цели, иногда лучше оформить кредит.

Какие субсидии для бизнеса доступны в 2026 году

Сейчас есть множество программ господдержки, по которым бизнес может возместить свои затраты. Они бывают федеральными, для всей страны, и региональными, для отдельных городов и областей. Расскажем о самых популярных.

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Федеральные программы господдержки

Федеральные программы запускают министерства. В 2026 году программы поддержки есть у Минцифры, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга. Вот на что можно получить компенсацию по этим программам:

На продажу отечественного ПО по льготным ценам

Эта поддержка — для разработчиков программного обеспечения. Если они продадут своё ПО малому бизнесу со скидкой, государство возместит им разницу между стандартной и льготной ценой. Вернуть можно 50% от стоимости ПО, но не более 300 млн ₽.

ПРИМЕР
Компания разработала бухгалтерский сервис. Его установка стоит 50 000 ₽, но малому бизнесу его продают за 30 000 ₽. Компания может получить субсидию 20 000 ₽ с одной сделки.

Где узнать условия и подать заявку: на сайте Минэкономразвития.

На приём работников

Компании получают компенсации за найм:

  • людей с инвалидностью. Предпринимателю выплатят 200 000 ₽ на оборудование рабочего места для такого сотрудника.
  • ветеранов боевых действий и членов семей погибших. Компании возместят от трёх до шести МРОТ.

Где узнать условия и подать заявку: на сайте Соцфонда России.

На участие в зарубежных выставках

Компании, которые представляют товар на международных выставках и заключают контракты на экспорт, тоже получают поддержку. Им возмещают затраты на аренду площадки, оборудования и регистрационные сборы. Максимальная сумма — 700 000 ₽ для малого бизнеса и 2 млн ₽ для других компаний и ИП.

Где узнать условия и подать заявку: на портале «Мой экспорт».

Региональные субсидии для ИП и компаний

В регионах деньги выдают местные власти, поэтому в разных городах и областях они могут различаться. Для примера расскажем о некоторых программах в Московской области. А вы можете узнать, что доступно в вашем регионе, на сайте «Мой бизнес»

На маркетплейсы

В Подмосковье для малого бизнеса действует субсидия «Маркетплейсы». По ней продавцы на маркетплейсах могут возместить до 50% расходов на продвижение и логистику. Максимальный размер помощи — 500 000 ₽.

Где узнать условия и подать заявку: на странице программы в Центре развития предпринимательства Московской области.

На покупку франшизы

Компаниям и ИП, которые покупают франшизу, возместят до 2 млн ₽ или до 50% затрат. Компенсировать можно оплату паушального взноса, аренды, обучение персонала и другие стартовые расходы. 

Где узнать условия и подать заявку: на странице программы в Центре развития предпринимательства Московской области.

На социальное предпринимательство

Социальное предпринимательство — это бизнес, который приносит пользу обществу. Например, образовательные и медицинские центры, культурные пространства, экологические проекты.

Компаниям и ИП, которые занимаются социальным предпринимательством, компенсируют оплату аренды, выплату зарплаты и другие расходы. Максимальная сумма — 85% от затрат, но не более 2 млн ₽.

Где узнать условия и подать заявку: на странице программы в Центре развития предпринимательства Московской области.

Кто может получить субсидию

Обычно государство субсидирует предпринимателей, которым нужна помощь. Рассчитывать на компенсации могут:

  • Малый и средний бизнес.
  • Компании и ИП социальных направлений: образовательные, спортивные, культурные проекты.
  • Сельское хозяйство.
  • Высокотехнологичный бизнес: инновационное производство, ИТ.

Как получить субсидию для бизнеса

Чтобы возместить свои затраты, предпринимателю нужно пройти несколько шагов:

Шаг 1. Подготовьте документы

Подтвердите расходы договорами купли-продажи оборудования, оплаченными счетами, приказами о приёме сотрудников.

Шаг 2. Подайте заявку

Дождитесь, когда стартует приём заявок, и отправьте документы.

Шаг 3. Ответьте на вопросы

Будьте готовы доработать заявку: ведомство может уточнить информацию или попросить переделать заявку. По некоторым субсидиям нужно будет пройти конкурс и защитить свой проект перед комиссией.

Шаг 4. Получите деньги

Если все документы в порядке, вам вернут деньги в течение месяца или раньше.

Основные сложности при получении субсидий

Несмотря на то, что субсидии — это бесплатная помощь, ими не всегда удобно пользоваться из-за следующих особенностей: 

Ограниченные суммы. Размер поддержки зависит от затрат. Иногда компенсация может быть настолько небольшой, что компании нет смысла подавать заявку.

Конкурсный отбор. Чтобы получить некоторые субсидии, мало собрать документы. Компания должна поучаствовать в конкурсе с остальными претендентами. Если комиссия ведомства посчитает, что другой бизнес больше нуждается в помощи, то компании деньги не достанутся.

Длительные сроки. Обычно возмещения приходится ждать долго: заявки принимаются один или несколько раз в год. А ещё выплаты зависят от бюджета. В любой год ведомству могут сократить финансирование, и программу поддержки не получится провести.

Требования к софинансированию. По субсидиям почти никогда не возмещают 100% затрат. Сумма компенсации зависит от программы и обычно составляет от 50 до 70%.

Когда субсидия не решает задачу бизнеса

Ниже три конкретных примера, когда господдержка не поможет предпринимателю.

Ситуация 1: нет собственных денег

Сельхозпроизводитель хочет купить комбайн. В будущем ему возместят 90% от стоимости техники, но расплатиться с продавцом нужно сейчас. На это у него не хватает собственных денег.

Ситуация 2: неоднородные расходы

Кондитерская только начинает работать. Компании нужно арендовать и отремонтировать помещение, купить оборудование, мебель, служебный транспорт, нанять сотрудников. Из всех расходов кондитерская может возместить только покупку оборудования. Остальные траты под программу господдержки не подойдут.

Ситуация 3: невозможно подтвердить затраты

Предприниматель планирует делать мебель на заказ. Он купил облицовочный станок с рук, а рабочие инструменты — за наличные. Документов на оборудование у ИП нет, а без них затраты никто не компенсирует.

Кредит для развития малого бизнеса и его преимущества

Если деньги нужны срочно или на разные цели, рассмотрите банковский кредит. У него есть несколько преимуществ перед субсидией:

Понятные сроки рассмотрения. Банк согласует сделку за неделю или раньше. По сложным и нестандартным заявкам времени потребуется больше — месяц или два. Но всё же это быстрее сроков по программам господдержки.

Деньги наперёд. Банк даёт кредит сразу под потребности. Бизнесу не придётся оплачивать расходы из собственных денег, а потом их возмещать.

Крупные суммы. Размер кредита почти всегда зависит от возможностей компании — её залога и финансов. Бизнес с хорошим финансовым состоянием и залогом получит в долг крупную сумму.

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Когда кредит подходит лучше всего

Покажем на примерах, когда предпринимателю выгодно взять кредит.

Ситуация 1. Глобальные цели

Владелец турагентства собрался масштабировать бизнес. Он открывает сразу несколько офисов в соседнем регионе. Ему нужны деньги на аренду, ремонт, мебель, найм сотрудников. Лучше взять кредит и быстрее запустить точки, чем ждать возмещения от государства по разным программам поддержки.

Ситуация 2. Крупная покупка

Производственная компания покупает оборудование за 50 млн ₽. По программе господдержки можно возместить до 90% стоимости, но это будет через год. Компания может взять инвестиционный кредит на то время, пока не получит компенсацию.

Ситуация 3. Текущие нужды

Предпринимателю нужны деньги на закупку товара, уплату налогов и выплату зарплат сотрудникам. Но на такие цели господдержку обычно не дают. Зато можно взять оборотный кредит или подключить к расчётному счёту овердрафт.

Вопросы по теме

Какие субсидии для ИП действуют в 2026 году?

Индивидуальные предприниматели претендуют на те же субсидии, что и юрлица. Например, предпринимателям могут компенсировать затраты на оснащение рабочих мест для инвалидов, продвижение на маркетплейсах, сертификацию продукции. Узнать о вариантах поддержки можно в региональных центрах «Мой бизнес».

Какие субсидии есть для продавцов маркетплейсов?

В Подмосковье действует программа, по которой продавцам компенсируют до 50% затрат на продвижение и логистику. Подробнее о льготе можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Нужно ли возвращать субсидию?

Нет, но если нарушить условия господдержки, то государство потребует деньги обратно.

Почему могут отказать в субсидии?

В поддержке отказывают, если компания не подходит под условия программы. Например, у неё нет документов, чтобы подтвердить затраты.


Бывают и программы с конкурсным отбором. По ним могут отказать, если бизнес проиграет другим компаниям в конкурсе.

Чем кредит для бизнеса лучше субсидии?

Чтобы получить субсидию, нужно сначала потратить свои деньги, а затем подать документы на возмещение и дождаться выплаты. Банковский кредит можно получить ещё до основных расходов.

Какие есть субсидии для ИП на развитие бизнеса?

Индивидуальный предприниматель может получить те же субсидии, что и компания. Например, для ИП есть программы на возмещение затрат по модернизации оборудования, трудоустройству некоторых категорий работников, цифровизации. Узнать обо всех мерах поддержки можно в центрах «Мой бизнес».

Как подготовиться к получению финансирования?

Уточните условия, сроки подачи и рассмотрения заявок и соберите документы, которые подтверждают затраты.

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Субсидии для ИП и малого бизнеса в 2026 году: как получить и где взять деньги на развитие — Банк Точка