Что такое инвестиционный кредит простыми словами

Расходы бизнеса бывают текущими и капитальными. Текущие связаны с ежедневными делами компании: закупкой товара, оплатой налогов и счетов. А капитальные — с развитием бизнеса и планами на будущее.

Чтобы воплотить в жизнь масштабные идеи, банки дают бизнесам инвестиционный кредит. Подробнее о нём — в статье Точка Банка.

Что такое инвестиционный кредит и на какие цели его берут

Инвестиционный кредит — это деньги, которые ИП и ООО берут у банка для долгосрочных вложений в бизнес. Например, чтобы:

обновить производство;

открыть филиал в другом городе;

запустить новое направление;

купить автомобиль, оборудование или помещение для бизнеса;

построить или отремонтировать здание;

погасить другие инвестиционные кредиты.

Обычно инвестиционный кредит — целевой. А значит, клиент банка будет подтверждать документами, куда он потратил деньги. Если целей несколько, банк может открыть кредитную линию. Чтобы взять из неё транш, клиент должен предоставить конкретный договор или счёт. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Особенности инвестиционного кредита

Большинство банков предлагает такие условия для инвестиционного кредита:

Срок — от 5 до 15 лет.

Процентная ставка — индивидуальная. Банк учтёт, какие у бизнеса показатели и залог, кредитовался ли клиент раньше.

Инвестиционные кредиты могут подходить под условия госпрограмм льготного кредитования. В этом случае процентная ставка будет существенно ниже рыночной. Но даже если заёмщик не попадает под льготную программу, ставку по инвестиционным кредитам можно снизить за счёт залога. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Обеспечение — чаще требуется, чем нет. Но постоянным клиентам на небольшие суммы банк согласует инвестиционный кредит и без залога.

График — клиенты вместе со специалистом банка выбирают, как погашать кредит. Платежи бывают:

аннуитетными, или равными;

дифференцированными, то есть в начале срока платежи выше, а в конце — ниже;

индивидуальными — с учётом особенностей бизнеса.

ПРИМЕР Производственная компания берёт инвестиционный кредит 12 млн рублей на запуск нового цеха. По планам строительство займёт полгода, ещё через два года новая линия начнёт зарабатывать. Поэтому банк предложил индивидуальные условия: полгода, пока идёт строительство, платить ничего не нужно. Следующие два года, пока нет прибыли, платёж будет 50 тыс. рублей. А когда цех начнёт приносить доход, платёж вырастет до 198 тыс. рублей.



Плюсы и минусы инвестиционного кредита

Преимущества

Длительный срок. Банки дают инвестиционный кредит на срок до 15 лет. За это время окупаются даже крупные проекты. К тому же чем дольше срок кредита, тем ниже платёж.

Крупная сумма кредита. У некоторых банков максимальная сумма неограниченна. Главное, чтобы у бизнеса хватало денег на возврат кредита и проценты.

Возможность господдержки. В некоторых случаях государство субсидирует ставки по инвестиционным кредитам. Например, для IT-компаний или агрокомплекса.

Недостатки

Целевое использование. Когда бизнес получает инвестиционный кредит, то берёт на себя обязательство, что направит деньги на цель, которую согласовал банк. За потраченную сумму нужно будет отчитаться.

Иногда банки контролируют бизнес весь срок кредитования. Например, если цель кредита — строительство, банк отслеживает ход стройки и её соответствие планам.

Дополнительные комиссии. Некоторые банки взимают комиссию за выдачу кредита или за его досрочное погашение. Сумму и условия дополнительных выплат прописывают в договоре.

Обязательно проверьте, есть ли комиссия за досрочное погашение. Она может быть прописана в договоре или тарифах. Если захотите погасить такой кредит досрочно, сравните величину комиссии с величиной оставшихся процентов. Так вы оцените, что выгоднее — закрыть кредит раньше срока или по графику. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Виды инвестиционного кредита

Выделяют два вида инвестиционного кредита.

Разовый заём

Заёмщик получает всю сумму за одну выдачу.

Кому подходит. Компаниям и ИП, которые смогут потратить деньги за раз. Например, купят на них автомобиль или оборудование.

Альтернативой для разового инвестиционного кредита может быть лизинг. Но у кредитования есть несколько преимуществ. Например, имущество сразу переходит в собственность бизнеса. И если оно не в залоге, его можно свободно продать. Также проценты по кредиту не облагаются НДС, а банки меньше ограничивают выбор техники или оборудования.

ПРИМЕР У предпринимателя свой цех по производству полуфабрикатов. Сейчас там готовят котлеты и фарш, но ИП хочет запустить ещё линию по производству пельменей. Для этого он берёт инвестиционный кредит на 2 млн рублей и оплачивает оборудование одной суммой.

Кредитная линия

Заёмщик получает деньги не единовременно, а несколькими траншами. Проценты начисляются только после выдачи денег.

Кому подходит. Бизнесу, который потратит деньги в несколько этапов. Например, сперва построит, а потом отремонтирует офис.

ПРИМЕР Владелец кафе полезного питания решает открыть вторую точку в другом городе. Для этого он оформляет кредитную линию на 3 млн рублей. Вначале предприниматель находит помещение и платит за аренду 500 тыс. рублей, затем делает ремонт на 1 млн рублей. После закупает оборудование и мебель ещё на 1 млн рублей. Последние 500 тыс. рублей кредитной линии оказываются не нужны и остаются у банка. ИП не платит на них проценты.

Требования при выдаче инвестиционного кредита

Требования банка зависят от суммы и срока кредита. Вот основные моменты, на которые банки обычно обращают внимание:

Кредитная история. Перед выдачей займа сотрудники банка проверят, как бизнес выплачивал кредиты в прошлом. Допускал ли просрочки и на сколько дней. Важны не только коммерческие займы — личную кредитную историю владельцев бизнеса тоже учитывают.

Финансы. Для банка важно, чтобы у бизнеса был стабильный доход, которого хватит на возврат кредита.

Обеспечение кредита. На крупную сумму банк попросит залог. В обеспечение обычно берут недвижимость, автомобиль или оборудование, приобретаемые в кредит, и дополнительный залог. Собственники не смогут продать или подарить это имущество, пока не погасят всю сумму кредита.

В банке также проверяют, как бизнес платит налоги и исполняет обязательства перед партнёрами, есть ли у него действующие штрафы или исполнительные производства.

Как получить инвестиционный кредит

Чтобы оформить инвестиционный кредит, выполните четыре шага.

1-й шаг: изучите предложения банков и выберите подходящее. Условия банков различаются. Некоторые дают кредит только на 5 лет, другие — на 15. Одни требуют залог, другие — нет. Различаются и ставки. Прежде чем обращаться в финансовую организацию, найдите предложение, которое подойдёт вашему бизнесу.

2-й шаг: подайте онлайн-заявку. Часто на этом этапе достаточно оставить телефон на сайте банка. Сотрудник перезвонит и подберёт подходящую программу, подскажет список документов для оформления кредита.

3-й шаг: подготовьте документы. Для принятия решения банку нужна самая свежая информация о бизнесе, поэтому собирать документы нужно быстро. Если затянете, документы придётся обновлять — это увеличит срок рассмотрения.

4-й шаг: дождитесь решения. Банк может как одобрить инвестиционный кредит, так и отказать. Если решение положительное, вас пригласят в офис или предложат подписать договор онлайн.

В случае отказа уточните, с чем это связано. Банк имеет право не объяснять причины. Но, возможно, сотрудники подскажут, что бизнесу не хватило дохода или обеспечения. Тогда вы сможете поправить положение и подать заявку повторно через пару месяцев.

Итоги