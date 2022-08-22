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Кредиты

Что такое оборотный кредит для бизнеса

На развитие своего дела можно направить деньги инвесторов, накопить или взять в долг. Например, оформить в банке оборотный кредит. Точка расскажет, каким он бывает и когда подойдёт бизнесу.

14.05.2025
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У бизнесов много разных трат, и не всегда на них хватает денег в обороте. Например, когда падает сезонный спрос или поставщик просит оплатить заранее крупную партию. 

Оборотный кредит поможет бизнесу пережить временный спад, не нарушить условия договоров, исполнить новый выгодный контракт и расти дальше.

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Особенности оборотного кредита

Оборотный кредит, или кредит на текущие бизнес-цели, — это популярная услуга, почти каждый банк предлагает его клиентам. Условия примерно следующие:

Срок кредита — до 3–4 лет.

Процентная ставка — индивидуальная. Банк устанавливает ставку с учётом кредитной истории, суммы и срока кредита, финансовых показателей компании и других нюансов.

Обеспечение — зависит от суммы и кредитной истории. Для постоянных клиентов кредит могут выдать и без залога.  

График платежей — банки устанавливают в трёх вариантах:

— аннуитетный — равные платежи на весь срок кредита;

— дифференцированный — платёж уменьшается с каждым месяцем;

— индивидуальный — такой график учитывает сезонные спады, крупные поступления выручки и другие особенности бизнеса.

ПРИМЕР
Ежемесячная выручка кафе рядом с горнолыжным комплексом — 1,2 миллиона рублей, но в три зимних месяца выручка возрастает в два раза. Бизнес оформляет кредит на 600 тысяч рублей на один год. Банк устанавливает платёж по основному долгу с декабря по февраль — 80 тысяч рублей, с марта по ноябрь — 40 тысяч рублей.

Условия оформления — в каждом банке будут разными. Но из стандартных требований — это регистрация в России, срок ведения бизнеса от 3 месяцев и стабильные финансы.

Плюсы и минусы оборотного кредита

Преимущества оборотного кредита

Широкие возможности использования. Банк позволяет вкладывать деньги сразу в несколько целей. С одного и того же кредита получится заплатить по счетам, выдать зарплату, оплатить налог и не только.

Удобный график. Банки подбирают график платежей, который подойдёт бизнесу. Поэтому погашать оборотный кредит удобнее, чем тот же овердрафт, где график запутанный, а срок погашения траншей короткий.

Невысокая процентная ставка. В случае если оборотный кредит выдаётся под залог, ставка будет ниже.

Недостатки оборотного кредита

Короткий срок. Обычно до 4 лет. На 5 или 10 лет кредит не оформят.

Дополнительные комиссии. За перевод на расчётный счёт или выдачу наличных из кассы заёмщики часто платят комиссии. Точные условия в каждом случае банк пропишет в договоре.

Виды оборотных кредитов

Есть три формы кредитования, в которых банки выдают деньги на оборотные средства.

Единовременный кредит. В этом случае заёмщику необходимо за раз выбрать всю сумму. Единовременный кредит подойдёт, если компания сможет потратить деньги за день. Например, оплатить крупную партию товара или рассчитаться с подрядчиком за работу. 

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ). Банк откроет компании или ИП лимит на определённый срок. Часто это период от 1 до 6 месяцев. Пока лимит открыт, заёмщик выбирает сумму кредита в несколько заходов. А когда период выборки закончится — погашает задолженность по графику.

НКЛ удобна, если потребность в деньгах растянута во времени. Например, сегодня нужно заплатить одному поставщику, через неделю — второму, а через месяц — третьему.

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ). Принцип работы схож с кредитной картой. Банк открывает лимит, а компания выбирает нужную сумму, возвращает и пользуется деньгами снова.

ВКЛ подойдёт для покрытия кассовых разрывов или если крупный закуп компания делает несколько раз в год. Чтобы не обращаться каждый раз в банк за новым займом, можно открыть возобновляемую линию, лимит по которой восстанавливается после внесения денег.

Когда выгодно взять оборотный кредит

Вот несколько ситуаций, когда бизнесу поможет оборотный кредит.

Сезонный закуп. Компании, у которых выручка в течение года сильно меняется, обычно готовятся к активным периодам заранее. Например, пополняют товарные запасы, производят больше продукции, нанимают дополнительных работников. Но из-за спадов продаж собственных денег может не хватать. В этом случае можно оформить кредит.

ПРИМЕР
В магазине детской одежды продажи растут в августе, когда родители покупают детям форму перед школой. Владелец магазина в июле берёт оборотный кредит — 500 тысяч рублей. В августе увеличивает выручку магазина на 800 тысяч рублей за счёт продаж школьной формы. А в сентябре делает возврат кредита и оставляет себе прибыль.

Расширение бизнеса. Другой случай, когда бизнес выручит оборотный кредит, — запуск нового направления, открытие ещё одной торговой точки или расширение ассортимента.

ПРИМЕР
Владелец хозяйственного магазина решает открыть вторую точку в новом торговом центре. Чтобы закупить товар, заплатить за аренду и рассчитаться с продавцами в первые месяцы, собственник берёт кредит на 1 миллион рублей. Когда новый магазин выходит в плюс, собственник возвращает кредит.

Контракт по постоплате. Иногда заказчики готовы сотрудничать только на условиях постоплаты. А значит, бизнесу приходится вкладывать свои деньги, чтобы исполнить такой контракт. Если собственных денег нет, можно воспользоваться кредитными.

ПРИМЕР
Строительная компания получает заказ на изготовление дверей от крупного завода. Заказчик готов платить только после поставки дверей. Денег на закупку такого количества материалов и фурнитуры у компании нет. Собственник оформляет кредит, и компания выполняет работу. В итоге бизнес зарабатывает прибыль, хорошую репутацию и нового клиента.

Другие нужды бизнеса. За счёт банковского кредитования можно заплатить налоги или страховые взносы, поучаствовать в тендерах и даже рефинансировать другой кредит на выгодных условиях.

ПРИМЕР
Компания оформила кредит год назад. За это время условия в банках изменились и появились предложения выгоднее. Компания обращается в другой банк, получает новый кредит на погашение действующего и экономит на процентах.

Когда оборотный кредит не выгоден

Оборотный кредит невыгоден, если:

Потребность бизнеса — долгосрочные инвестиции. За счёт краткосрочного оборотного кредита не стоит строить новый офис, делать капитальный ремонт имущества или покупать дорогую технику. За несколько лет вложения компании не успеют окупиться. Бизнес попадёт в тяжёлую ситуацию, когда кредит уже нужно отдавать, а денег на это нет.

Предприниматель не уверен в успешности идеи. Когда предприниматель берёт кредит на расширение бизнеса, новое направление должно «отбить» заёмные деньги. Если бизнес-идея сомнительная, компания или ИП рискуют не только потерять прибыль, но и остаться с долгом.

Кредит нужен, чтобы покрыть долги. Если речь не о рефинансировании невыгодного кредита, то от погашения другого долга эффекта не будет. В этом случае одни заёмные средства лишь заменят другие. 

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Что такое оборотный кредит для бизнеса простыми словами — Банк Точка