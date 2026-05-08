Кредитный рейтинг компании: что это и как его узнать

Олег собрался расширять бизнес и хочет построить завод. Сумма нужна крупная, и без внешнего финансирования не обойтись.

Олег разработал бизнес-план, но инвесторы холодно встречают его идею. Дело в том, что компания никогда не оформляла кредиты и не привлекала инвестиции. А без кредитной истории инвесторам непонятно, насколько серьёзно бизнес относится к деньгам.

Чтобы повысить их лояльность, нужно получить кредитный рейтинг. Что это такое — читайте в статье.

Коротко — Он поможет бизнесу доказать платёжеспособность, привлечь инвестиции и повысить лояльность банков. — Ещё по рейтингу можно оценить надёжность партёров и понять, как с ними работать. Например, стоит ли отгружать им товары с длительной отсрочкой или нет. — Любая компания может обратиться в независимое агентство за кредитным рейтингом.

Что такое кредитный рейтинг юридического лица

Кредитный рейтинг — это оценка финансового состояния организации, её надёжности и кредитоспособности, то есть способности возвращать долги.

Такая оценка есть не у всех компаний. Чтобы её получить, нужно обратиться в независимые экспертные агентства. Они анализируют организацию со всех сторон и присваивают категорию, например АА или В+.

Агентства устанавливают категории на один год, но следят за показателями бизнеса и могут пересмотреть оценку досрочно.

ВАЖНО Не путайте кредитные рейтинги организаций и физических лиц. Последним рейтинги присваивает Бюро кредитных историй. Для этого оценивают их кредитную нагрузку, количество кредитов и просрочек по ним. Шкала оценки — от 1 до 999. Свой рейтинг, или скоринговый балл, можно посмотреть в отчётах из БКИ. Бюро может выдать скоринговый балл и компании.

Для оценки бизнеса индивидуальных предпринимателей используют кредитный рейтинг, который присваивает им БКИ как физлицам.

Зачем компании нужен кредитный рейтинг

Оценка надёжности помогает бизнесу зарекомендовать себя. Часто это нужно для того, чтобы:

Привлечь инвестиции. Высокий рейтинг убедит инвесторов в благонадёжности организации и её готовности отдавать долги. Ценные бумаги такой компании купят скорее, а доходность по ним можно устанавливать ниже. Для бизнеса это значит, что инвестиции обойдутся дешевле.

Повысить лояльность банков. Если организация обращается за кредитом, банк учтёт её категорию, когда будет принимать решение. Некоторые банки даже предлагают более лояльные условия для клиентов с высокой категорией.

Как правило, компания с кредитным рейтингом считается достаточно крупной. Банк может снизить для неё процентную ставку, принять решение только по кредитному рейтингу без анализа, не требовать залог или поручительство. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Заключать выгодные сделки. Бизнесу тоже важно, с кем иметь дело. Другие компании с большим желанием станут партнёрами бизнеса с высокой оценкой.

Кто и как присваивает кредитный рейтинг организации

В России действуют четыре рейтинговых агентства:

АО «Эксперт РА» — Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;

АКРА (АО) — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство;

ООО «НРА» — Национальное рейтинговое агентство;

ООО «НКР» — Национальные кредитные рейтинги.

Для работы они получили аккредитацию Центробанка (Федеральный закон №222-ФЗ). Поэтому только их оценки считаются действительными. Актуальный список аккредитованных агентств всегда можно проверить на сайте ЦБ РФ.

Как происходит рейтингование

Для оценки бизнеса агентства используют свои уникальные методики. Например, в методологии АО «Эксперт РА» оценка проводится по трём направлениям:

Бизнес-риски : оценивается рискованность отрасли, конкуренция, диверсификация продаж.

Финансовые риски : рассчитывается ликвидность организации, долговая нагрузка, рентабельность.

Корпоративные риски: оценивается структура компании, качество управления.

Какие документы нужны для рейтингования

У разных компаний агентства могут попросить разные документы, но обязательно среди них будут:

Финансовая отчётность за три года.

Прогнозы компании, например по рискам.

Стратегии и цели, которые ставила себе фирма, и результаты их выполнения. А также комментарии руководства по поводу достижений: что получилось, а что нет, и почему.

Анкеты с вопросами для руководителей.

Как читать кредитный рейтинг и что означают буквы

Все агентства используют одну национальную российскую рейтинговую шкалу и ставят оценки по ней. Поэтому организации, которые рейтингуются в разных агентствах, можно сравнивать между собой.

По национальной рейтинговой шкале оценка выражается одной из четырёх букв:

А — означает, что у компании высокий уровень кредитного качества.

В — уровень от умеренного до низкого. У бизнеса уже могут быть проблемы с возвратом долгов.

С — низкий уровень кредитного качества. Обычно значит, что компания станет банкротом в течение года.

D — компания является банкротом.

Ещё в оценке может быть не одна буква, а две или даже три. Количество букв усиливает позицию. Например, АА лучше, чем А. Сочетаться буквы не могут. То есть категории АВ не существует.

Также агентство может добавить в оценку плюсы или минусы. Например, ВВ– или ВВ+. Знаки тоже усиливают или снижают позицию, но в меньшей степени, чем буквы. Другими словами, категория ВВ лучше, чем В+.

Российские агентства добавляют к буквам приписку ru. Она означает, что оценка присвоена по российской шкале.

Как узнать кредитный рейтинг компании

Обычно бизнес сам заявляет о кредитном рейтинге. Например, на сайте или в отчётах для инвесторов. Но это делают не все.

Чтобы наверняка узнать, есть ли оценка у организации и какая, можно проверить сайты рейтинговых агентств. Для этого откройте каждый и введите наименование интересующей компании в строке поиска. Если какое-то из агентств работает с бизнесом, вы найдёте его в списках.

На главной странице «Эксперт РА» публикует актуальные данные вместе с датой обновления и прогнозом, если он есть

Что означает отсутствие кредитного рейтинга организации

Если у компании нет оценки, это не значит, что она ненадёжна. Рейтинг — лишь один из способов подтвердить платёжеспособность. В большинстве случаев он необязателен и присваивается по инициативе бизнеса. Рейтингование стоит денег и требует усилий по сбору документов. Поэтому скорее всего компания решила, что рейтинг для неё не настолько важен.

Чем кредитный рейтинг отличается от финансовой оценки банка

Когда бизнес обращается за кредитом, банк также проводит анализ его финансового состояния. Но работа банка отличается от рейтингования:

По глубине оценки. Чтобы присвоить рейтинг, нужен более глубокий и детальный анализ. Например, банки редко запрашивают долгосрочные стратегии развития бизнеса.

По времени работы. Банк проведёт анализ за одну–две недели или даже быстрее. А агентство работает над буквенной категорией один–два месяца.

По возможности использования. Оценка банка — внутренняя, её использует только сама кредитная организация. А вот оценка рейтингового агентства нужна как партнёрам бизнеса, так и инвесторам и банкам.

На что обратить внимание при самостоятельной проверке рейтинга

Рейтинговую систему можно использовать и для проверки своих партнёров. Особенно если заключаете с ними договор на крупную сумму и на условиях отсрочки платежа. Другими словами, становитесь кредитором. Вот на что стоит обращать внимание при оценке другого бизнеса:

Совет 1. Сравнивайте показатели в динамике

Если организация рейтингуется давно, у неё уже есть история кредитных оценок. Даже если у компании категория А, посмотрите на динамику. Может, ещё год назад значение было АА, а два года назад — АА+. Значит, несмотря на хорошие показатели, что-то в бизнесе ухудшилось.

Совет 2. Учитывайте уровень компании

Сопоставляйте рейтинг с размером бизнеса и его позицией на рынке. У малого бизнеса просто не может быть категории на уровне крупной корпорации. У небольшой фирмы не настолько хорошо выстроена система управления, нет глубоко проработанной стратегии, системы риск-менеджмента. И это нормально, так как бизнес только развивается. Поэтому одна и та же оценка А для малого бизнеса и крупной корпорации — это разные оценки.

Совет 3. Смотрите прогноз

Экспертное агентство обычно даёт прогноз по изменению категории. То есть предполагает, какой она будет через год. Сегодня компания может быть надёжной, но в будущем показатели изменятся. Учитывайте прогноз, особенно если собираетесь долго работать с партнёром.

Совет 4. Отслеживайте изменения

Рейтинговые агентства мониторят компанию постоянно. В случае негативных ситуаций могут изменить категорию досрочно. Следите за обновлениями, чтобы об этом узнать.

Совет 5. Читайте пресс-релизы

Экспертные агентства выпускают пресс-релизы, в которых вкратце описывают, почему присвоили организации ту или иную категорию. Из них можно почерпнуть:

Какие риски есть в бизнесе.

Как сильные и слабые стороны у бизнеса. Допустим, к финансам у агентства вопросов нет, а вот стратегическое планирование не на высшем уровне.

Как влияет состояние отрасли и другие внешние факторы на бизнес.

Совет 6. Следите за развитием организации

Даже рейтинговое агентство может реагировать на изменения с опозданием. Поэтому если у вас есть информация об изменениях в компании, учтите её.

ПРИМЕР Ваш поставщик получил рейтинг два месяца назад. На прошлой неделе у него сменилось руководство. Сейчас вы заключаете с предприятием контракт на условиях постоплаты. Предварительно познакомьтесь с новым руководителем, узнайте о его планах, и только потом заключайте сделку.