Что такое облигация

Облигации — это один из наиболее надёжных активов на фондовом рынке. Но разобраться в теме бывает трудно. Возникает много вопросов: что такое бонды, кто такой эмитент облигации и как на этом вообще заработать?

Точка ответит на основные вопросы. С нашей шпаргалкой разберётся даже новичок, который никогда раньше не занимался инвестициями.

Для чего выпускают облигации

Облигация — это ценная бумага, которая подтверждает, что эмитент взял деньги в долг у физического или юридического лица под процент. Облигации ещё называют «бондами». По сути, это долговая ценная бумага, в которой указаны:

сумма займа;

срок возврата денег;

размер процента, который инвестор получит.

Кто такой эмитент облигации

Эмитент — это тот, кто занимает деньги. Например, государство/банк/завод или иная организация.

Зачем это делается? Государству, муниципалитетам или компаниям нужны дополнительные деньги, например, на развитие и увеличение выручки. Можно взять кредит в банке, но это не всегда выгодно из-за большого процента. Поэтому, чтобы получить заёмные деньги, некоторые эмитенты выпускают облигации.

Облигации — это не просто долговые бумаги, а инструмент, позволяющий диверсифицировать инвестиционный портфель и получать стабильный доход.

Они особенно привлекательны для консервативных инвесторов, стремящихся к балансу между риском и доходностью.

Инвесторы тоже остаются в плюсе — они получают проценты, так называемые купоны. Это работает так: пока действует бонд, владелец получает выплаты по указанной ставке. А когда срок подходит к концу — ему выплачивают номинал бонда.

Какие бывают виды облигаций

Бонды делятся по типу эмитента, то есть по тому, кто выпускает облигации. Например, государство, муниципалитет, банк или компания – это и есть основные виды облигаций.

Разберёмся поподробнее в видах облигаций:

Государственные. Это облигации федерального займа (ОФЗ) и от Банка России (облигации КОБР для банков). Их выпускают, чтобы пополнить бюджет или финансировать государственные и целевые программы. Проценты выплачивает правительство.

Муниципальные. Это подвид государственных облигаций, но проценты в данном случае выплачивают региональные администрации. Выпускают муниципальные бонды для пополнения региональных и городских бюджетов. Они считаются менее надёжными, чем предыдущие, но на них можно больше заработать, так как процент выше.

Корпоративные. Эти бонды выпускают частные организации. По сути, это активы коммерческих организаций. Они ещё более рисковые и ещё более доходные.

Евробонды. Их выпускает наше государство или российские компании, но в иностранной валюте. Эмитенты так делают, когда хотят занять деньги у иностранных инвесторов.

Замещающие. Их выпускают российские эмитенты, чтобы заменить свои евробонды. Номинал и купоны замещающих облигациях обозначены в валюте, а по факту инвесторы получают выплаты в рублях по официальному курсу к нужной валюте.

Субординированные. Их выпускают банки для быстрого пополнения своих активов. Это одновременно самые денежные облигации и наименее надёжные, так как у них низкий кредитный рейтинг.

Важно: если банк обанкротился, сперва он выплатит компенсацию держателям основных облигаций и только потом держателям субординированных. Это называется низкий кредитный рейтинг облигации.

Вид облигаций Уровень риска Потенциальная доходность Особенности Государственные (ОФЗ) Низкий Низкая Наибольшая надёжность Муниципальные Низкий к среднему Низкая к средней Чуть более рискованные, чем гособлигации. Могут давать налоговые льготы Корпоративные (крупные компании) Средний Средняя Более высокий доход, чем у гособлигаций.Риск зависит от финансового состояния компании Корпоративные (малые и средние компании) Средний к высокому Средняя к высокой Потенциально высокая доходность.Выше риск дефолта. Еврооблигации Средний к высокому Средняя к высокой Номинированы в иностранной валюте. Дополнительный валютный риск Высокодоходные облигации Высокий Высокая Наибольшая потенциальная доходность. Высокий риск дефолта эмитента

Примечание: уровни риска и доходности указаны относительно друг друга в рамках рынка облигаций. Даже «высокий» риск для облигаций обычно ниже, чем риск инвестиций в акции.

Бонды можно классифицировать и по сроку действия. Они бывают нескольких видов.

Срочные, когда срок погашения указан.

Бессрочные с определёнными условиями. Например, эмитент предупреждает, что выкупит свои облигации обратно, когда сам захочет.

Краткосрочные, которые действуют до года.

Среднесрочные — до 5 лет.

Долгосрочные — от 10 лет.

Доходность облигаций

Чтобы покупать только выгодные бонды, нужно определять доходность облигации ещё до покупки. Рассказываем, на чём можно заработать:

Дисконтная (бескупонная) доходность. Здесь зарабатывают на разнице между покупкой и продажей. Это работает так: инвестор покупает облигацию дешевле номинальной цены, по купону ничего не получает, но в конце срока действия бонда продаёт её обратно эмитенту уже по номинальной цене, то есть дороже, чем купил.

Купонная доходность. Владельцы облигаций получают проценты. Как часто — зависит от условий выпуска, например, раз в квартал, полгода или год.

Номинальная доходность. Это соотношение выплат по купону (процента) и цены за облигацию на момент покупки.

Текущая доходность. Это соотношение выплат по купону (процента) и цены за облигацию на данный момент на рынке. Если вы покупаете облигации с рук, иногда в эту формулу можно добавить выплаты по купонам, которые полагаются, но предыдущий держатель их не получил.

Доходность к погашению. Это сумма, которую получит владелец, если купит бонд прямо сейчас по рыночной цене и не будет продавать его до окончания действия. Эта доходность учитывает все выплаты по купонам и компенсацию за покупку облигации.

Доходность после уплаты налога показывает, каким будет реальный доход после удержаний. Сумма налога считается по этой схеме:

13% — если доход до 5 млн. рублей.

15% — если доход больше 5 млн. рублей.

30% — для иностранных граждан.

Как заработать на облигациях

Чтобы выбрать самые выгодные облигации, обратите внимание на эти параметры:

цена и ставка,

срок действия бонда,

ликвидность облигации,

надёжность эмитента.

Примерная доходность облигаций следующая:

государственные около 11-12% в год,

корпоративные — 13-14% в год.

Самыми надёжными эмитентами являются государство и крупные компании с сильным брендом. Чтобы собрать стабильный инвестиционный портфель, который будет регулярно приносить прибыль, большая часть бондов должна быть именно от этих эмитентов.

Единственные облигации, которые не имеют кредитного риска — это государственные (ОФЗ). Но у них минимальная доходность.

Во вторую очередь присмотритесь к мелким государственным компаниям. Доходность их облигаций выше, чем у крупных, но и надёжность меньше — это стоит понимать.

Небольшую часть денег можно потратить на акции с высокой доходностью. Это примерно 16-20% годовых. Но учитывайте, что такие сделки самые ненадёжные: в облигациях нет страхования от государства, поэтому если эмитент оформит банкротство, вы потеряете деньги.

При инвестициях в облигации действует правило: чем больше доходность бонда, тем выше риск потерять деньги.

Поэтому основу инвестиционного портфеля стоит создавать из надежных государственных облигаций.

Ещё правила, как составить сильный облигационный портфель:

Один эмитент не должен составлять более 5% от инвестиционного портфеля. Не стоит складывать все яйца в одну корзину. Один эмитент не должен составлять меньше 1% от всего портфеля — это тоже рискованно. Когда вы покупаете много облигаций от разных компаний, сложнее контролировать активы и следить за их ставками — выше шанс не отследить дефолт. Не стоит все свободные деньги инвестировать в облигации. В противном случае если на рынке появится интересное предложение, у вас не будет средств на сделку. Храните часть средств на депозите. Подпишитесь на специализированные каналы, чтобы следить за новостями рынка.

На что смотреть при покупке корпоративных облигаций

Как мы уже сказали, корпоративные облигации наименее надёжные. Поэтому перед их покупкой проверьте несколько параметров:

Кредитный рейтинг у эмитента. Для этого изучите рейтинговый пресс-релиз. Посмотрите не только на значение, но и динамику. Если рейтинг в последнее время стабильно падает, значит, финансовые дела эмитента ухудшаются — это ненадёжный эмитент.

Эмитенты из категории «А» — самые кредитоспособные и надёжные, «В» — средние, «С» — на грани банкротства, «D» — подверглись дефолту.

Пик погашения облигации. Чем ближе пик — тем выше риск дефолта. Поэтому лучше покупать бонды, в которых выплаты распределяются равномерно или пик уже прошёл.

Доходность облигации. Учитывайте не только выплаты по купонам, но и доходность к погашению, текущую доходности и доходность после уплаты налога. О всех типах доходности мы писали выше.

Условия выпуска. Изучите, есть ли у эмитента поручители и ковенанты, как часто происходят выплаты, может ли инвестор погасить облигацию по номиналу досрочно и так далее.

Как и где купить облигации

Облигации покупают на бирже. Но торговать там могут только брокеры с лицензией — именно они будут совершать сделки от вашего лица и получать за это процент.

Исключение: есть внебиржевые облигации, которыми торгую на внебиржевом рынке – напрямую от эмитента к инвестору без посредника в лице биржи. Это бонды банков, Почты России или евробонды.

Где купить внебиржевые облигации?

Через мобильное приложение эмитента, предварительно открыв инвестиционный счёт.

Через брокера.

На внебиржевом рынке (OTC-market) — это специальные площадки.

Лично в офисах компании.

Какие есть риски у владельцев облигаций

Инвестиции в облигации выгоднее, чем вклады в банке. А ещё они считаются самыми надёжными на фондовом рынке. Но инвестиций вообще без рисков не существует.

Риск № 1. Эмитент может обанкротиться, ему объявят дефолт. Но дефолт не случается в один момент – ему предшествуют финансовые трудности эмитента. Поэтому инвесторам стоит следить за делами компании, и если всё плохо, успевать перепродать бонды. Правда, цена облигаций в таких случаях сильно падает, поэтому вернуть все вложения не удастся.

Иногда эмитенты, чтобы избежать дефолта, начинают договариваться с инвесторами. Например, просят отсрочить или уменьшить платежи.

Риск № 2. Изначально облигации выпускают на биржу по номинальной цене. Но в зависимости от экономических обстоятельств и спроса цена может как падать, так и расти. Это называется волатильность. Она важна только в том случае, если вы хотите продать облигацию раньше окончания её срока.

ПРИМЕР Николай приобрёл облигации металлургического завода за 1 000 рублей, чтобы потом перепродать их на бирже. Но когда Центральный банк повысил ключевую ставку, цена на бонд упала до 500 рублей. Теперь продавать облигации завода стало невыгодно.

Есть и другие варианты инвестирования. Например, можно вложить деньги в акции или фючерсы. Ещё один вариант — инвестиции в бизнес. Они подходят для тех, кто ищет стабильный доход и минимальные риски.

Коротко

Плюсы облигаций:

Это самый надёжный вид инвестиций на фондовом рынке, особенно если покупать государственные облигации.

Доходность выше, чем у банковских вкладов. Кроме выплат в конце срока действия облигации, есть ещё выплаты по купонам.

Если продать бонд до его погашения, проценты сохраняются.

Есть недорогие бонды — можно начать с инвестиций в несколько тысяч рублей.

Если использовать индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), можно получить налоговый вычет.

На бирже есть облигации с разным сроком действия — можно инвестировать на любой срок.

Минусы облигаций: