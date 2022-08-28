Особенности кредитования юридических лиц

Предприниматели, которые развивают свой бизнес, знают: обычно для того, чтобы увеличить прибыль и масштабы компании, нужны инвестиции. Но свободные деньги для новых коммерческих целей есть не всегда, потому что большая часть средств, как правило, крутится в бизнесе.

В некоторых случаях учредители ООО обходятся внутренними резервами: расходуют прибыль, используют уставный капитал или устойчивые пассивы, берут деньги из амортизационного фонда. Но чаще оказывается, что нужны слишком крупные суммы, и в этом случае стоит обратиться за кредитом.

Рассказываем, какие кредитные программы существуют для разных целей бизнеса, какие требования у банков есть к заёмщикам, какие документы могут понадобиться и что нужно сделать, чтобы получить займ.

Виды кредитов для юридических лиц

Есть 5 самых распространённых видов кредита, которыми пользуются юридические лица. Они предназначены для решения разных коммерческих задач, поэтому каждый предприниматель может подобрать подходящий кредитный продукт. Для этого важно чётко сформулировать для себя цель, которую нужно достигнуть: приобретение автомобиля или спецтехники, закрытие кассовых разрывов или просто уплата налогов и выплата зарплаты сотрудникам. От неё будет зависеть, какой кредит окажется более подходящим.

Разовый кредит

Стандартная кредитная программа, которую используют для того, чтобы решить конкретную разовую задачу: купить оборудование, заплатить за аренду, уплатить налоги и страховые взносы.

ПРИМЕР ООО производит строительные гвозди разных видов и размеров. К компании часто обращаются крупные строительные фирмы: они готовы оформлять большие заказы с коротким сроком исполнения. Но руководство ООО вынуждено отказывать из-за того, что оборудование не позволяет выполнять такой объем работы. Чтобы перестать упускать прибыль и крупных клиентов, учредитель ООО принимает решение взять кредит на новое оборудование. Ему подойдёт разовый кредит. Предприниматель будет ежемесячно вносить платежи по индивидуальному графику и, если захочет, сможет досрочно выплатить кредит после получения прибыли от крупных клиентов.

Лизинг

Популярная кредитная программа по покупке автомобиля или спецтехники, которая часто оказывается выгоднее, чем классический автокредит. Предприниматель, который хочет взять машину в лизинг, на старте платит аванс и получает график ежемесячных арендных платежей. Он регулярно вносит деньги за использование автомобиля, а когда срок договора подходит к концу, предприниматель может выкупить этот автомобиль за остаточную стоимость.

Овердрафт

Кредитная программа для тех, кому нужно закрыть кратковременные кассовые разрывы. Например, для бизнесменов, которые платят за товар, вносят арендную плату и выплачивают деньги сотрудникам на протяжении всего месяца, а прибыль получают только, когда он заканчивается. Чтобы закрыть такой кассовый разрыв, предприниматели оформляют овердрафт.

Если его оформить, банк увеличит доступный остаток по счёту, и предприниматель сможет тратить деньги на свои цели. А когда на счёт придёт выручка, долг по займу автоматически погасится.

Факторинг

Кредитный продукт для предпринимателей, которые работают с большими объемами или по условиям контракта получают деньги с отсрочкой. Крупные объемы и постоплата могут накладываться друг на друга, потому что крупные компании часто предпочитают оплачивать товары и услуги уже после их получения.

Тем временем, деньги предпринимателю обычно нужны сразу. Чтобы он мог быстро их получить, а контрагент, согласно договорённостям, платил постфактум, между ними встаёт посредник в виде банка. Он выплачивает деньги предпринимателю, а в оговоренный срок получает средства уже от его покупателя.

Факторинг бывает двух видов:

Открытый. Покупатель знает, что должен деньги посреднику, подписывает соответствующие документы и потом переводит их на счёт банка.

Закрытый. Покупатель не знает о том, что предприниматель оформил факторинг, планово выплачивает деньги продавцу, а тот уже сам перечисляет деньги в банк.

Кредитная линия

Кредитная программа для бизнесменов, которые знают: в конкретный период деньги будут нужны регулярно, но их сумма заранее неизвестна. В этом случае банк может открыть для ООО кредитную линию с определённым лимитом. В случае необходимости предприниматель сможет брать нужные суммы денег для коммерческих целей, не оформляя заявки на кредит каждый раз. Проценты будут начислять только за то время, когда ООО пользуется деньгами.

Обычно кредитную линию открывают для крупного бизнеса со стабильной прибыль и хорошей деловой репутацией.

Условия кредитования и требования к заёмщикам

При выборе банка важно учитывать то, какие требования он предъявляет к потенциальным заёмщикам. Требования при кредитовании могут отличаться, но обычно они такие:

ООО официально зарегистрировано в РФ;

компания зарегистрирована, как минимум, 6–12 месяцев назад;

у ООО стабильный прозрачный доход;

у учредителей и гендиректора хорошая кредитная история (в том числе, как у физических лиц) и нет долгов по штрафам, налогам и исполнительным производствам;

у ООО есть залог и поручители.

Условия кредитования также могут сильно отличаться в зависимости от программы и банка. Но важно узнать и сравнить информацию до оформления кредита.

Обращайте внимание на 5 важных моментов:

1. Ставка. Зависит от категории бизнеса и кредитной истории предпринимателя, а также от вида, срока и суммы кредита.

2. Срок. Для юридических лиц кредиты обычно выдают на срок до 3 лет, но срок также может различаться в зависимости от вида кредита и индивидуальных условий. Например, овердрафт — краткосрочный займ, который обычно возвращают за 60 суток. А кредит на большую сумму для крупного надёжного клиента могут оформить на 5 лет.

3. Лимит. Рассчитывается индивидуально. При расчёте могут учитывать кредитную историю, доходы, программу кредитования.

4. График платежей. Есть два основных графика платежей: дифференцированный и аннуитетный. Некоторые банки предлагают индивидуальный график платежей с учётом потребностей и доходов клиента.

5. Обеспечение. Если у заёмщика есть обеспечение кредита, шансы на одобрение выше. В качестве залога может выступать недвижимость, транспорт или товар.

Если предприниматель впервые знакомится с кредитными продуктами и не знает всех нюансов, имеет смысл посоветоваться с профессиональным сотрудником банка. Для этого достаточно выбрать банк, который специализируется на работе с предпринимателями, и связаться со специалистом. Если учредитель ООО подробно расскажет эксперту о своей компании и бизнес-задачах, ему помогут подобрать подходящую кредитную программу.

Необходимые документы при кредитовании

Юридические лица предоставляют в банк большое количество документов. Обычно финансовая организация требует предоставить, как минимум:

заявление на предоставление кредита;

данные об учредителях и гендиректоре ООО;

учредительные документы;

образцы подписей доверенных лиц;

оттиски печатей;

справки о доходах;

справки о наличии кредитов;

документы о постановке на налоговый учёт;

отчётность по доходам и расходам

выписка с расчётного счёта;

документы на имущество для обеспечения кредита.

Список может быть намного больше. Например, если юридическое лицо открывает новый проект, банк запросит подробный бизнес-план. А в ряде случаев некоторые документы, наоборот, могут не понадобится.

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Этапы оформления

Для того чтобы получить кредит, первым делом нужно выбрать банк. Стоит обратить особое внимание банки, которые профессионально работают с предпринимателями — скорее всего, кредитные программы в них будут максимально комфортными. После того, как банк выбран, нужно сделать ещё несколько шагов.

1. Отправить предварительную заявку-анкету.

2. Проконсульироваться со специалистов, выбрать кредитную программу и получить список документов, которые надо собрать.

3. Предоставить необходимые документы.

4. Дождаться решения по заявке. Если банк запросит дополнительные документы, предоставить их.

5. Заключить договор. Важно внимательно прочитать его, а затем задать уточняющие вопросы.

6. Получить деньги. Обычно средства перечисляют на расчётный счет, но могут выдать наличными, если об этом заранее попросить.