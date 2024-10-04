Что такое акция компании простыми словами: виды, особенности и как выбирать

Инвестирование – это один из способов получать дополнительный доход. Если разобраться в процессах, доход может быть большим – его размер зависит от вложений.

Если удалось инвестировать в перспективные и быстрорастущие акции, можно жить на дивиденды. Ведь акция – это доля в бизнесе, которая даёт право претендовать на часть её дохода.

Что такое акция

Акции компании это – ценные бумаги, которые подтверждают долю в компании. Покупая акции, вы приобретаете часть бизнеса: становитесь акционером и имеете право на прибыль. Чем больше акций – тем больше прибыль. Это альтернативный способ заработка.

ПРИМЕР Иван решил заняться инвестициями в акции. Он увидел на бирже молодую компанию, которая занималась разработкой ПО. Иван решил, что у неё есть потенциал, поэтому купил акции. Через два года компания стала флагманской в своей сфере, акции и прибыль выросли в 10 раз. Иван хорошо заработал на этой сделке и продолжает пассивно зарабатывать до сих пор.

При таком виде вложений есть и риски – цены на акции могут упасть. А если компания ничего не заработала или понесла убытки, ей будет не с чего выплачивать дивиденды своим акционерам. Крайний случай – фирма может обанкротиться.

ПРИМЕР Олег стал совладельцем экологической компании. Но за прошлый год фирма ничего не заработала, поэтому он не получил дивидентов.

Перед покупкой проанализируйте рынок и изучите тенденции – какой бизнес в будущем будет активно развиваться. А какой, наоборот, потеряет актуальность. По этой же причине, если вы покупаете и продаёте акции, стоит следить за мировыми новостями – они сказываются на рынке и ценах.

ПРИМЕР Андрей уже год инвестирует в акции, при этом выбирает акции абсолютно разных компаний. Например, в сентябре месяце он приобрёл акции фармакологической компании, IT-фирмы и стартапа, который выводит новый сорт роз. Иван делает так каждый месяц, и это позволяет ему минимизировать риски. Неизвестно, какая сфера в будущем совершит прорыв, а какая прогорит.

Для чего компании выпускают акции

Чтобы бизнес рос, собственникам нужно вкладываться в развитие. Иногда для этого берут кредиты, а иногда – выпускают акции. Тогда с продажи бумаг у компании появляются дополнительные деньги, которые можно применять по своему усмотрению.

Кому продавать акции решает компания – это прописано в её уставе. Иногда стать совладельцами напрямую предлагают крупным инвесторам, а иногда акции выставляют на биржу, где купить их могут все желающие.

Виды акций

Акции бывают двух видов – обычные и привилегированные. Первые выгодны в долгосрочной перспективе и дают право участвовать в делах фирмы. Вторые подходят тем, кто в первую очередь ориентирован на прибыль.

Обыкновенные акции. Они встречаются чаще всего, хотя доходность у них ниже, чем у привилегированных.

Например, если предприятие ничего не заработало, владельцы обычных акций не получат дивиденды. А если оно обанкротится – получат выплаты во вторую очередь, после владельцев привилегированных акций.

Зато обыкновенные акции позволяют участвовать в управлении компанией, например, голосовать на собраниях. Как много полномочий у вас будет, зависит от объёма пакета акций.

ПРИМЕР У Николая есть 1% акций, поэтому он может узнать информацию о всех совладельцах компании. А у Натальи – 10%, поэтому она может инициировать аудит или собрать всех акционеров на экстренное собрание.

Обыкновенные акции подходят тем, кто хочет участвовать в делах фирмы.

Привилегированные. Эти акции не дают права управлять предприятием. Исключение: слияние или ликвидация фирмы. Зато владельцы в первую очередь получают деньги при банкротстве компании. А ещё они получают фиксированные выплаты даже при убытках предприятия.

Как и где купить акции

Самый надёжный способ приобрести акции – купить их на бирже. Например, на московской или санкт-петербургской – они самые крупные. Но прежде чем торговать на биржах, нужно завести брокерский счёт.

Как заработать на акциях

Прибыль на дивидентах. Компания сама решает, как часто их выплачивать – раз в квартал/полгода/год. Как будет считаться доходность, тоже решает предприятие. Например, это может быть размер дивидентов к настоящей цене акций, либо к той, которую вы заплатили на момент покупки.

Но дивиденды – не самый надёжный способ заработка. Если фирма ничего не заработала, по обычным акциям дивидендов не будет.

Чтобы получать больше денег со своих активов, при покупке акций обращайте внимание на их доходность.

Торговля на бирже. Альтернативный способ заработка заключается в спекуляции: купить акции по минимальной цене и продать, когда цена будет на пике. Если вы решите стать трейдером, то есть, зарабатывать на разнице в цене, вам нужно прибегнуть к услугам брокеров с лицензией. Торговать на биржах могут только они. Также брокеры подсказывают, какую сделку сейчас выгодно заключить и какие акции в будущем могут вырасти в цене. За эту работу брокеры берут комиссию.

Какие налоги платят владельцы акций

Платить налоги акционерам нужно в двух случаях:

Налог с дивидентов (НДФЛ)

Россияне платят 13%, если прибыль меньше 5 млн. руб., и 15%, если прибыль больше 5 млн. руб.

Иностранные граждане платят 30% от прибыли.

В России существует инвестиционный налоговый вычет. Он позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ при долгосрочном владении ценными бумагами или при внесении средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Налог с продажи акций

Налог с продажи акций уплачивается только в случае, если инвестор продал акции дороже, чем купил. Сумма налога рассчитывается от разницы в цене, и её удерживает брокер.

Какие есть риски у владельцев акций

Покупка и продажа акций всегда связана с рисками. И чем выше доходность акций, тем выше риски. В основном они такие:

Цена акций может как увеличиваться, так и снижаться. Это зависит от множества внешних факторов: экономических, политических, внутренних и внешних. Даже компании, которые кажутся устойчивыми, могут столкнуться с банкротством, что приведёт к обесцениванию их акций. Чтобы зафиксировать доход от роста цены акций, их нужно продать. Однако на момент продажи может не оказаться желающих купить акции. Инвестиции могут обесцениться, если курс валюты, в которой вложены деньги, изменится.

Выгодно ли инвестировать в акции компаний

Если инвестировать в правильные акции, можно иметь стабильный пассивный доход. Доходность акций порой выше, чем у банковских вкладов, так что это выгодно.

К тому же, инвесторы могут сами определять свою финансовую стратегию, например, на какой срок они инвестируют в акции. Бонусом – возможность участвовать в управлении компанией.

Инвестирование в акции станет выгодным, если придерживаться дисциплины, избегать эмоциональных решений и диверсифицировать портфель. Это значит, что не стоит вкладывать все средства в одну компанию или сектор — распределите инвестиции между разными отраслями и типами активов. Лучшие результаты достигаются при долгосрочных вложениях в компании со стабильными финансовыми показателями.