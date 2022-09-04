Условия кредитования юридических лиц

Эксперт Точка Банка рассказывает об условиях бизнес-кредитов, требованиях к компаниям и документах, которые чаще всего запрашивают.

Коротко

— Точные условия кредитования зависят от вида кредита, его суммы, срока, обеспечения и других параметров. — Разобраться в условиях программ поможет кредитный специалист. — Чтобы получить деньги от банка, компания должна работать стабильно и без просроченных долгов хотя бы три месяца.

Зачем бизнесу нужен кредит

Если бизнес хочет расти и развиваться, часто нужны заёмные деньги. С кредитом можно:

увеличить продажи и извлечь больше прибыли;

быстрее завершить строительство или ремонт;

наладить работу без перебоев и простоев.

Представьте, что турбаза хочет привлечь к себе туристов зимой, поэтому взяла кредит на 500 000 ₽ и закупила лыжи и экипировку для проката. Вот как изменились показатели бизнеса:

Показатель Без кредита С кредитом Сумма займа 0 500 000 ₽ Выручка за один зимний месяц 1 000 000 ₽ 1 700 000 ₽ Проценты по займу 0 ₽ 30 000 ₽ Чистая прибыль (при рентабельности 40%) за один зимний месяц 400 000 ₽ 650 000 ₽

Выручка в зимние месяцы увеличилась с 1 до 1,7 млн ₽. Бизнес вернул займ в первый же сезон и получил 250 000 ₽ дополнительной прибыли ((650 000 – 400 000) × 3 – 500 000).

Чтобы эффект от заёмных денег был максимальным, нужно подобрать программу с подходящими условиями. Дальше расскажем, какие существуют кредиты для бизнеса.

Виды банковских кредитов для юрлиц

По форме выдачи

Разовые кредиты — выдаются одной суммой. Подойдут для того, чтобы разом рассчитаться по крупной сделке. Например, за офис или авто.

Кредитные линии — это лимит, который банк открывает для компании, и бизнес может брать из него деньги постепенно. Удобно, когда цель растянута во времени. Например, компания строит цех, и ей не нужна вся сумма сразу. Она берёт деньги частями и платит проценты только за ту сумму, которой пользуется.

Овердрафт — это возможность уходить в минус по расчётному счёту. С овердрафтом компания проводит платежи, даже когда своих денег не хватает.

По скорости рассмотрения

Стандартные — по ним банк принимает решение в обычном режиме: собирает документы, считает финансы, оценивает залог.

Экспресс — по ним банку нужно меньше документов и времени: заявку рассмотрят за несколько дней или даже быстрее. Например, Точка Банк чаще всего одобряет экспресс-кредит за два часа. Условия программы следующие:

Сумма — до 10 млн ₽.

Срок — до 4 лет.

Ставка — 24,5% (точная ставка рассчитывается для каждого клиента индивидуально).

Выдача — одной суммой.

Платёж — ежемесячный.

Заявку можно подать онлайн на странице кредитов.

По наличию цели

Нецелевые — на развитие бизнеса в целом. Подойдут, если у компании много планов одновременно. Например, нужно купить торговую точку, сделать в ней ремонт и закупить товар. Правда, суммы нецелевых кредитов часто небольшие — до 5–10 млн ₽.

Целевые — на конкретную бизнес-цель. Например, покупку недвижимости, оборудования, транспорта, пополнение товара, открытие бизнеса. В договоре целевого займа чётко прописано, на что идут деньги. А после выдачи цель нужно подтвердить документами.

Суммы по целевым кредитам обычно крупнее, а ставки ниже. Ведь банк больше знает о бизнесе и меньше рискует, выдавая ему деньги.

Целевые кредиты, в свою очередь, делятся на:

Оборотные — займы на текущие дела компании: закупку товара или материалов, оплату аренды и коммунальные платежи, выплату зарплаты.

Инвестиционные — займы на масштабные цели: модернизацию, строительство, ремонт или крупные покупки.

Коммерческую ипотеку — деньги на покупку недвижимости для бизнеса: офиса, торгового помещения, цеха или склада. При этом покупаемую недвижимость банк берёт в залог.

Автокредиты — программы на приобретение транспорта и техники под залог этой техники.

На госконтракт — деньги на выполнение контрактов по 44-ФЗ и договоров по 223-ФЗ. У таких займов особый график погашения: платежи привязываются к расчётам по договору. То есть договор закрывается, как только заёмщику на счёт приходит выручка.

На запуск бизнеса — займы на открытие компании с нуля, например для покупки франшизы. Обычно это нестандартные программы на крупные суммы и с индивидуальным графиком платежей. По ним требуется залог и бизнес-план.

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Другие финансовые услуги:

Факторинг — покупка долгов перед бизнесом. Подходит компаниям, которые продают с отсрочкой платежа. Покажем, как работает факторинг, на примере.

ПРИМЕР Швейная фабрика поставила в гостиницу крупную партию полотенец на 300 000 ₽. По условиям договора гостиница заплатит за товар только через три месяца, а фабрике деньги нужны сейчас. Она продаёт долг банку и сразу получает 300 000 ₽ за минусом небольшой комиссии. Теперь гостиница должна деньги уже банку. А у фабрики есть деньги в обороте, на которые она может выполнить ещё один заказ.



Лизинг — долгосрочная аренда имущества с последующим выкупом. Банк покупает для бизнеса транспорт или оборудование, а затем сдаёт ему в аренду за ежемесячную плату.

ПРИМЕР Клининговая компания оформляет в лизинг микроавтобус, который стоит 1,5 млн ₽. Бизнес пользуется транспортом и платит за него банку каждый месяц, а через пять лет выкупает по остаточной стоимости за 300 000 ₽.

Банковские гарантии — это обязательство банка выплатить компенсацию за клиента, который нарушил договор с партнёром. Банк переводит деньги пострадавшей стороне, а клиент потом возвращает эту сумму банку. Гарантии часто требуются поставщикам, которые работают с госконтрактами.

ПРИМЕР Ландшафтная компания заключила контракт с городской администрацией на озеленение клумб и оформила гарантию по этому контракту на 100 000 ₽. Позже ландшафтная компания нарушила договор, не успев посадить цветы вовремя. За это банк выплатил администрации 100 000 ₽ по гарантии. Теперь компания должна закончить просроченные работы и вернуть банку деньги.



У всех этих программ будут разные сроки, суммы, графики платежей, то есть разные условия кредитования. Собрали основные параметры в таблице.

Вид кредита/ услуги Цель Сумма Срок График платежей (используется чаще других) Ставка (относительно средней по рынку) Обеспечение Экспресс Любая бизнес-цель До 5–15 млн ₽ До 3–4 лет Аннуитетные, ежемесячно Выше Нет Нецелевой Любая бизнес-цель До 5–20 млн ₽ До 3–4 лет Аннуитетные, ежемесячно Выше Нет Овердрафт Покрытие кассовых разрывов 50–70% от оборотов по счёту Транши — до 90 дней, договор — до 3 лет Из поступлений на счёт Выше Обычно нет, но возможно поручительство Оборотный Текущие нужды Чаще до 50 млн ₽ До 3–4 лет Аннуитетные, ежемесячно Средняя или ниже Залог имущества при сумме от 5–10 млн ₽ Инвестиционный Масштабные, крупные цели До 200 млн ₽ До 10–15 лет Дифференцированные, ежемесячно Ниже Залог имущества Коммерческая ипотека Покупка коммерческой недвижимости Стоимость недвижимости До 25–30 лет Дифференцированные, ежемесячно Ниже Залог покупаемой недвижимости Автокредит Покупка транспорта или техники Стоимость техники До 10–15 лет Дифференцированные, ежемесячно Ниже Залог покупаемой техники Под госконтракт Исполнение госконтракта Цена контракта Срок контракта Зависит от расчётов по контракту Средняя Залог имущественных прав по контракту На запуск бизнеса Открытие новой компании с нуля Сумма в бизнес-плане До 10–15 лет Индивидуальный график Ниже Залог имущества и поручительство Факторинг Покупка долга Сумма долга До 3–6 месяцев - Средняя Нет Лизинг Аренда имущества Стоимость имущества До 10–15 лет Лизинговый платёж, ежемесячно Средняя или ниже Нет Банковская гарантия Гарантия обязательств по договорам До 30% от суммы контракта Срок контракта + несколько месяцев В случае раскрытия банковской гарантии Средняя Залог имущества при сумме от 5–10 млн ₽

Если вам тяжело определиться с кредитом самостоятельно, расскажите о ваших целях кредитному специалисту. Он подберёт выгодную и удобную программу кредитования и поможет оформить сделку.

Будьте готовы ответить на вопросы менеджера. Он может спросить, для чего вам нужны деньги и есть ли другие действующие кредиты, какую выручку в среднем приносит бизнес, кто ваши клиенты и как часто они платят.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Требования к заёмщику

Банки предъявляют требования к банкам, которые хотят получить деньги в долг. Основные из них:

Срок регистрации — минимум 3–6 месяцев. Чем дольше работает бизнес, тем больше шансов на положительное решение. Но даже если компания открылась недавно, попробуйте подать заявку: банк смотрит не только на дату регистрации, но и на обороты по счёту, финансовые показатели и перспективы роста.

Отсутствие долгов. У компании не должно быть исполнительных производств, неоплаченных налогов или штрафов.

Хорошая кредитная история. Компания не допускала длительных просрочек по действующим и закрытым кредитам.

Стабильная выручка и прибыль. Поступлений хватает, чтобы бесперебойно возвращать займ.

Могут быть и другие требования в зависимости от суммы и вида кредита. Например, по займам от 10 млн ₽ многие банки просят залог.

Какие документы понадобятся

Чтобы рассмотреть заявку, банк запросит документы. Перечень зависит от программы кредитования. Например, по экспресс-займу или овердрафту документов нужно меньше, чем по коммерческой ипотеке.

По стандартному залоговому кредиту банк обычно запрашивает следующие документы:

Юридические: паспорта учредителей, устав, приказ о назначении директора, лицензии и разрешения на работу.

Финансовые: бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах, налоговые декларации, договоры с покупателями и поставщиками, кредитные договоры.

Залоговые: свидетельства о собственности, технические паспорта на имущество, договоры купли-продажи, договоры страхования.

Отчётные: коммерческие предложения, сметы, счета, накладные, чеки.

Как получить кредит: схема работы с банком

Как правило, чтобы оформить бизнес-кредит, компании нужно пройти следующие шаги:

Выбрать банк и подходящую кредитную программу. Проверить, подходит ли бизнес под требования банка. Подать заявку и собрать документы. Получить решение и подписать договор. Использовать деньги по назначению.

ВАЖНО

Если направить деньги на цель, которой нет в договоре, кредит потребуют вернуть досрочно ( ст. 814 Гражданского кодекса РФ ).

Также помните, что даже у нецелевого займа есть ограничения по использованию. Его нельзя разместить на депозитах, направить на погашение просроченных долгов или на личные нужды собственников.

Как получить кредит в Точка Банк

В Точка Банке можно оформить кредит полностью онлайн. Даже если у вас пока нет расчётного счёта, получить деньги можно в три шага:

Шаг 1. Узнайте предварительное решение

Для этого заполните форму на странице кредитов. Укажите ФИО собственника, ИНН компании и контактный номер телефона. Решение покажем прямо на странице через пять минут.

Шаг 2. Заполните информацию

Внесите сведения о бизнесе, прикрепите данные об оборотах и получите условия, на которых банк готов выдать вам кредит.

Шаг 3. Откройте расчётный счёт

Открыть расчётный счёт нужно для того, чтобы мы смогли перечислить вам деньги.

Как повысить шансы на одобрение кредита

Чтобы не получить отказ, лучше заранее подготовиться к кредитованию:

Погасить просроченные обязательства. Даже если вы уверены, что у компании нет долгов, проверьте это в открытых источниках. Например, через сервис налоговой службы «Прозрачный бизнес» или услугу Точка Банка «Риски бизнеса». Она доступна всем клиентам банка в личном кабинете.

Заработать кредитную историю. Если у вас есть время, оформите небольшой займ на короткий срок, перед тем как брать крупную сумму.

Предложить залог. Даже если по программе обеспечение не нужно, подумайте, что вы можете заложить банку. Это снизит риски и увеличит шансы на выдачу.

Что делать, если банк отказал по заявке

Если вы получили отказ, попробуйте узнать причину и исправить ситуацию или поищите альтернативные варианты:

узнайте о грантах, субсидиях и других программах господдержки, которые подходят вашему бизнесу;

оформите займ в микрофинансовой организации;

привлеките инвестиции;

расскажите о бизнесе на краудфандинговой платформе.