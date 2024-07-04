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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Как закрыть нулевое ИП

Иногда предприниматель открывает ИП, но фактически не ведёт бизнес и не зарабатывает. А иногда приостанавливает работу и из-за этого перестаёт получать доход. В этом случае ИП называют «нулевым».

04.07.2024
3506
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В этой статье разберёмся, надо ли платить налоги и взносы при отсутствии дохода, можно ли закрыть нулевое ИП и какие особенности процесса ликвидации надо учитывать. 

Понятие нулевого ИП 

Представьте: Игорь зарегистрировал ИП и нашёл помещение, чтобы открыть магазин одежды. 

Неожиданно ему предложили работу в офисе, о которой он давно мечтал. Игорь согласился и получил должность, а на магазин времени не хватило. Он не провёл в статусе ИП ни одной сделки, по расчётному счёту не было ни поступлений, ни расходов. 

Движений по счёту — ноль, в декларации ничего писать не надо. Поэтому такое ИП и назвали «нулевым». 

Нулевое ИП — разговорное выражение, которое означает ИП, сдающего нулевую декларацию. В законе такой формулировки нет. 

Причины закрытия ИП при нулевой деятельности

В жизни предпринимателей бывают разные ситуации. Вот несколько причин, по которым они могут закрыть ИП: 

  • ИП понял, что не хочет заниматься бизнесом;
  • бизнес не принёс ожидаемого дохода;
  • ИП занимался бизнесом, но решил поставить бизнес на паузу;
  • изменились личные/семейные обстоятельства; 
  • ИП понял, что для его бизнеса лучше подойдёт форма ООО.

Причина может быть любой — основания для прекращения деятельности ИП не нужны. 

Подготовка к закрытию ИП с нулевой деятельностью

Обычно предприниматели готовятся к тому, чтобы закрыть ИП, заранее. 

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: 

Если деятельность уже ведётся, и есть обязательства по сделкам, нельзя просто взять и закрыть ИП. 

Важно выполнить все обязательства по сделкам, сообщить контрагентам о скорой ликвидации, уволить и рассчитать сотрудников. Кроме того, необходимо снять кассу с учёта ФНС и закрыть расчётный счёт в банке.

В случае с нулевым ИП всё проще. Работа либо не ведётся, либо на паузе. А значит — нет активных сделок и работников. Поэтому подготовки к закрытию нулевого ИП не требуется. 

Пошаговая инструкция по закрытию нулевого ИП

Закрыть ИП с нулевой деятельностью можно также, как и любое другое. Особенности касаются только декларации, взносов и налогов — в зависимости от выбранной системы налогообложения. 

Заполните заявление на прекращение деятельности ИП по форме N Р26001

Заполнить заявление, чтобы закрыть ИП, можно на бумаге или на компьютере - с учётом того, как собираетесь подавать заявление. Скачать бланк можно бесплатно в Предприниматель.ру Точки.

Вот как выглядит форма № P26001. 

Если предприниматель подаёт заявление сам, он может заполнить только первые 3 поля:

  • Сведения об ИП из реестра.
  • Адрес электронной почты ИП.
  • Номер телефона заявителя.

Также в пункте 3 указывают ФИО и ставят подпись. Это лучше делать не заранее, а при подаче заявления — в присутствии должностного лица. 

Поле с информацией о том, куда ИП подал заявление, заполнит сотрудник МФЦ или ФНС. Остальные поля при личной подаче заполнять не придётся. 

Если ИП подаёт заявление о ликвидации дистанционно, надо заполнить все поля, подходящие для способа подачи. Точка подробно рассказывала как заполнить заявление в статье «Заявление на закрытие ИП»

Уплатите госпошлину

Госпошлина — 160 рублей. Её платят только ИП, которые подают документы на бумаге. Например, лично в распечатанном варианте или по почте. 

Сформировать квитанцию можно в специальном сервисе

При подаче документов в бумажном формате приложите квитанцию об уплате госпошлины. При отправке онлайн госпошлина не нужна. 

Подайте заявление

Подать заявление, чтобы закрыть ИП, можно лично, онлайн и дистанционно. 

Заполнить заявление на ликвидацию можно в удобном конструкторе Точки. Вам останется отправить документы в налоговую и дождаться подтверждения ликвидации.

Подробнее

Коротко расскажем обо всех способах. 

Лично

  • В регистрирующую ФНС по прописке. Узнать свою налоговую для регистрации можно онлайн
  • В отделение МФЦ, которое принимает заявления на закрытие ИП. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе.

Онлайн

  • На сайте ФНС. Подписать документы надо электронной цифровой подписью - КЭП. 

Дистанционно 

  • По почте. Подлинность подписи должен засвидетельствовать нотариус. 
  • Через представителя в ФНС и МФЦ. На представителя надо оформить нотариальную доверенность, а подпись ИП - заверить у нотариуса. 
  • Через нотариуса. Он сам подпишет документы усиленной КЭП нотариуса и отправит документы в налоговую.

После получения документов налоговая рассмотрит заявление и примут решение: можно ли закрыть ИП. На это у ФНС есть 5 дней. На 6-ой день предприниматель получает уведомление о ликвидации или об отказе. 

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: 

ФНС может не закрыть ИП из-за неполного пакета документов или ошибке при подаче документов. Например, ИП обратился в ближайшее отделение ФНС, а ему нужно регистрирующее по прописке. Или предприниматель отправил представителя, но не оформил на него доверенность и не заверил свою подпись на заявлении у нотариуса. 

В этом случае надо исправить недочёт и заново обратиться в налоговую — после устранения ошибки всё должно получиться.

Что делать после закрытия нулевого ИП? 

Когда ИП закрыто, обычно предприниматели подают в налоговую отчётность по своей системе налогообложения, платят налоги и взносы, рассчитанные на дату внесения в ЕГРИП записи о прекращении работы.

Но в случае с нулевым ИП есть нюансы. Расскажем о них ниже. 

Надо ли платить налоги нулевому ИП?

Если у ИП не было движений по расчётному счёту, платить налоги не надо. Раз не было доходов, то и налогов не будет. 

Есть исключение — патентная система налогообложения. Если ИП получил патент, стоимость патента надо оплатить независимо от наличия или отсутствия дохода. 

Надо ли платить страховые взносы нулевому ИП?

Фиксированные страховые взносы нужно уплачивать с первого дня регистрации ИП до дня ликвидации. Их платят независимо от осуществления деятельности, наличия доходов, убытков и других особенностей. 

Есть исключение — налог на профессиональный доход. Это режим налогообложения самозанятых, на котором страховые взносы платить не нужно.

Надо ли сдавать декларацию нулевому ИП?

Освобождения для нулёвщиков по налоговым декларациям нет. В налоговую надо сдавать даже нулевую отчетность. Это касается: ИП на ОСНО, на УСН, на ЕСХН 

Если у ИП вообще не было деятельности, отсутствуют объекты налогообложения и нет движения денег по расчетным счетам и в кассе, он может подать ЕУД — единую упрощенную декларацию. Есть исключение: по НДФЛ подать ЕУД нельзя. 

Можно ли открыть ИП после закрытия нулевого ИП?

Да, можно. Даже если первый бизнес пошёл не по плану, можно в любой момент снова открыть ИП. Процесс будет точно таким же как и в первый раз. Точка подробно рассказывала, как зарегистрировать ИП. 

Иногда для повторного получения статуса ИП надо подождать. 

  1. Если прошлое ИП принудительно закрыли по решению суда, то в течение 1 года со дня прекращения деятельности нельзя открывать новое ИП. А если ликвидация была по решению ФНС, запрет действует 3 года. 
  2. Если ИП ликвидировали из-за банкротства, открывать новое ИП нельзя в течение 5 лет.
  3. Если суд лишил ИП права заниматься предпринимательской деятельностью, открыть новое ИП можно будет только после истечения указанного срока.

Вопросы по теме

Как долго хранить документы после закрытия нулевого ИП?

Сроки хранения документов не связаны с доходов во время работы. Они зависят только от вида документов. Например, КУДиР и другие документы для исчисления налога, подтверждения дохода и расхода нужно хранить в течение 5 лет. По кадровым документам с информацией по сотрудникам есть сроки и 50, и 75 лет.

Можно ли закрыть ИП, если нет электронной подписи?

Да, можно. Подпись нужна для онлайн-подачи заявления на закрытие ИП через сервис ФНС, но есть другие способы подачи заявления на закрытие.

При необходимости выпустить КЭП можно в приложении Госключ, если есть активная учётная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового образца или подтверждённая биометрия.

Что делать, если у ИП есть задолженности?

Даже если у предпринимателя есть долги, он всё равно может сняться с учёта. Долги в этом случае переходят с ИП на физическое лицо. Их всё равно надо погасить, но на ликвидацию ИП это не повлияет. Точка подробно рассказывала о том, как закрыть ИП с долгами.

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Как закрыть нулевое ИП — Ликвидация ИП с нулевым доходом — Банк Точка