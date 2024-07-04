Как закрыть нулевое ИП

В этой статье разберёмся, надо ли платить налоги и взносы при отсутствии дохода, можно ли закрыть нулевое ИП и какие особенности процесса ликвидации надо учитывать.

Понятие нулевого ИП

Представьте: Игорь зарегистрировал ИП и нашёл помещение, чтобы открыть магазин одежды.

Неожиданно ему предложили работу в офисе, о которой он давно мечтал. Игорь согласился и получил должность, а на магазин времени не хватило. Он не провёл в статусе ИП ни одной сделки, по расчётному счёту не было ни поступлений, ни расходов.

Движений по счёту — ноль, в декларации ничего писать не надо. Поэтому такое ИП и назвали «нулевым».

Нулевое ИП — разговорное выражение, которое означает ИП, сдающего нулевую декларацию. В законе такой формулировки нет.

Причины закрытия ИП при нулевой деятельности

В жизни предпринимателей бывают разные ситуации. Вот несколько причин, по которым они могут закрыть ИП:

ИП понял, что не хочет заниматься бизнесом;

не хочет заниматься бизнесом; бизнес не принёс ожидаемого дохода;

принёс ожидаемого дохода; ИП занимался бизнесом, но решил поставить бизнес на паузу;

решил поставить бизнес на паузу; изменились личные/семейные обстоятельства;

ИП понял, что для его бизнеса лучше подойдёт форма ООО.

Причина может быть любой — основания для прекращения деятельности ИП не нужны.

Подготовка к закрытию ИП с нулевой деятельностью

Обычно предприниматели готовятся к тому, чтобы закрыть ИП, заранее.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: Если деятельность уже ведётся, и есть обязательства по сделкам, нельзя просто взять и закрыть ИП. Важно выполнить все обязательства по сделкам, сообщить контрагентам о скорой ликвидации, уволить и рассчитать сотрудников. Кроме того, необходимо снять кассу с учёта ФНС и закрыть расчётный счёт в банке.

В случае с нулевым ИП всё проще. Работа либо не ведётся, либо на паузе. А значит — нет активных сделок и работников. Поэтому подготовки к закрытию нулевого ИП не требуется.

Пошаговая инструкция по закрытию нулевого ИП

Закрыть ИП с нулевой деятельностью можно также, как и любое другое. Особенности касаются только декларации, взносов и налогов — в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Заполните заявление на прекращение деятельности ИП по форме N Р26001

Заполнить заявление, чтобы закрыть ИП, можно на бумаге или на компьютере - с учётом того, как собираетесь подавать заявление. Скачать бланк можно бесплатно в Предприниматель.ру Точки.

Вот как выглядит форма № P26001.

Если предприниматель подаёт заявление сам, он может заполнить только первые 3 поля:

Сведения об ИП из реестра.

ИП из реестра. Адрес электронной почты ИП.

Номер телефона заявителя.

Также в пункте 3 указывают ФИО и ставят подпись. Это лучше делать не заранее, а при подаче заявления — в присутствии должностного лица.

Поле с информацией о том, куда ИП подал заявление, заполнит сотрудник МФЦ или ФНС. Остальные поля при личной подаче заполнять не придётся.

Если ИП подаёт заявление о ликвидации дистанционно, надо заполнить все поля, подходящие для способа подачи. Точка подробно рассказывала как заполнить заявление в статье «Заявление на закрытие ИП».

Уплатите госпошлину

Госпошлина — 160 рублей. Её платят только ИП, которые подают документы на бумаге. Например, лично в распечатанном варианте или по почте.

Сформировать квитанцию можно в специальном сервисе.

При подаче документов в бумажном формате приложите квитанцию об уплате госпошлины. При отправке онлайн госпошлина не нужна.

Подайте заявление

Подать заявление, чтобы закрыть ИП, можно лично, онлайн и дистанционно.

Заполнить заявление на ликвидацию можно в удобном конструкторе Точки. Вам останется отправить документы в налоговую и дождаться подтверждения ликвидации. Подробнее

Коротко расскажем обо всех способах.

Лично

В регистрирующую ФНС по прописке. Узнать свою налоговую для регистрации можно онлайн.

Узнать свою налоговую для регистрации можно онлайн. В отделение МФЦ, которое принимает заявления на закрытие ИП. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе.

Онлайн

На сайте ФНС. Подписать документы надо электронной цифровой подписью - КЭП.

Дистанционно

По почте. Подлинность подписи должен засвидетельствовать нотариус.

Подлинность подписи должен засвидетельствовать нотариус. Через представителя в ФНС и МФЦ. На представителя надо оформить нотариальную доверенность, а подпись ИП - заверить у нотариуса.

На представителя надо оформить нотариальную доверенность, а подпись ИП - заверить у нотариуса. Через нотариуса. Он сам подпишет документы усиленной КЭП нотариуса и отправит документы в налоговую.

После получения документов налоговая рассмотрит заявление и примут решение: можно ли закрыть ИП. На это у ФНС есть 5 дней. На 6-ой день предприниматель получает уведомление о ликвидации или об отказе.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: ФНС может не закрыть ИП из-за неполного пакета документов или ошибке при подаче документов. Например, ИП обратился в ближайшее отделение ФНС, а ему нужно регистрирующее по прописке. Или предприниматель отправил представителя, но не оформил на него доверенность и не заверил свою подпись на заявлении у нотариуса. В этом случае надо исправить недочёт и заново обратиться в налоговую — после устранения ошибки всё должно получиться.

Что делать после закрытия нулевого ИП?

Когда ИП закрыто, обычно предприниматели подают в налоговую отчётность по своей системе налогообложения, платят налоги и взносы, рассчитанные на дату внесения в ЕГРИП записи о прекращении работы.

Но в случае с нулевым ИП есть нюансы. Расскажем о них ниже.

Надо ли платить налоги нулевому ИП?

Если у ИП не было движений по расчётному счёту, платить налоги не надо. Раз не было доходов, то и налогов не будет.

Есть исключение — патентная система налогообложения. Если ИП получил патент, стоимость патента надо оплатить независимо от наличия или отсутствия дохода.

Надо ли платить страховые взносы нулевому ИП?

Фиксированные страховые взносы нужно уплачивать с первого дня регистрации ИП до дня ликвидации. Их платят независимо от осуществления деятельности, наличия доходов, убытков и других особенностей.

Есть исключение — налог на профессиональный доход. Это режим налогообложения самозанятых, на котором страховые взносы платить не нужно.

Надо ли сдавать декларацию нулевому ИП?

Освобождения для нулёвщиков по налоговым декларациям нет. В налоговую надо сдавать даже нулевую отчетность. Это касается: ИП на ОСНО, на УСН, на ЕСХН

Если у ИП вообще не было деятельности, отсутствуют объекты налогообложения и нет движения денег по расчетным счетам и в кассе, он может подать ЕУД — единую упрощенную декларацию. Есть исключение: по НДФЛ подать ЕУД нельзя.

Можно ли открыть ИП после закрытия нулевого ИП?

Да, можно. Даже если первый бизнес пошёл не по плану, можно в любой момент снова открыть ИП. Процесс будет точно таким же как и в первый раз. Точка подробно рассказывала, как зарегистрировать ИП.

Иногда для повторного получения статуса ИП надо подождать.