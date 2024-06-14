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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Как закрыть ИП в 2026 году

Иногда бизнес развивается не по плану, и предприниматель принимает решение его закрывать — на время или навсегда. Чтобы не платить налоги и страховые взносы во время простоя, выгоднее ликвидировать ИП.

20.01.2026
31 224
31 224

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В статье расскажем всё о ликвидации ИП в 2026 году. Дадим список необходимых документов, расскажем, как их заполнить и куда подать, а также ответим на самые распространённые вопросы.

Коротко
Чтобы закрыть ИП, заполните заявление № Р26001 и подайте его в налоговую — лично, через представителя, нотариуса, МФЦ, онлайн или по почте. Госпошлина 160 ₽ потребуется только при бумажной подаче.
Налоговая закроет ИП в течение пяти рабочих дней. После этого сдайте оставшуюся отчётность и уплатите все налоги и взносы за период работы. Важно: долги не исчезают с закрытием — их нужно погасить.

Пошаговая инструкция по закрытию ИП

Вот короткая пошаговая инструкция с основными действиями при ликвидации бизнеса. 

  1. Предупредите всех контрагентов, выполните обязательства перед ними и решите судьбу будущих сделок.
  2. Увольте и рассчитайте сотрудников, подайте по ним отчётность в СФР и в налоговую.
  3. Снимите с учёта кассу и закройте расчётный счёт в банке. 
  4. Заполните заявление по форме №Р26001 и подайте его в регистрирующую налоговую. Если необходимо, приложите дополнительные документы.
  5. После получения от налоговой документов о закрытии ИП подайте закрывающую отчётность по своей системе налогообложения. Уплатите налоги и взносы.
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Сколько стоит закрыть ИП

Госпошлина за закрытие ИП — 160 ₽. Её платят, если подают или отправляют документы в распечатанном виде. Квитанцию можно сформировать на сайте ФНС. При подаче документов в электронном виде, а также через МФЦ или нотариуса госпошлина не требуется.

Госпошлина за закрытие ИП

В зависимости от ситуации стоит заложить и другие расходы: 

  • На нотариуса.
  • На отправку документов по почте.
  • На налоги и взносы в зависимости от системы налогообложения. 
  • На услуги бухгалтера для подготовки отчётности и расчётов по налогам и взносам.

Документы для ликвидации ИП

Главный документ — заявление о прекращении деятельности по форме №Р26001. Его нужно подавать в любом случае. 

Остальные документы прикладывают в зависимости от ситуации:

  • Квитанцию — если ИП платил госпошлину.
  • Паспорт — при личном обращении заявителя или для заполнения данных при отправке письма.
  • Доверенность — если документы подаёт представитель ИП.

Дополнительно можно подготовить справку о том, что предприниматель подавал в СФР данные по сотрудникам. Это выручит, если данные из СФР не успеют прийти в налоговую в указанный срок. Такие ситуации случаются редко, но если цель — закрыть ИП с первого раза, лучше перестраховаться.

Документы для закрытия ИП

Как подать документы для закрытия ИП

Предприниматель может сам выбрать удобный способ подачи документов. Расскажем о самых распространённых: лично в налоговой, через МФЦ, по почте или онлайн.

Закрыть ИП через ФНС 

Можно лично прийти в инспекцию или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте ФНС. Рассмотрим оба варианта.

Если хотите подать документы очно, следуйте алгоритму:

  1. Выберите свою регистрирующую налоговую и запишитесь на приём. 
  2. Заполните и распечатайте заявление, но пока не подписывайте — это нужно сделать в присутствии инспектора. 
  3. Уплатите госпошлину и распечатайте квитанцию об оплате.
  4. Возьмите все документы, которые нужны в вашем случае, и придите в налоговую в назначенные день и время. Не забудьте паспорт.
  5. Налоговый инспектор примет документы и выдаст расписку с ожидаемой датой получения результата.
  6. На электронную почту придёт лист записи ЕГРИП о прекращении деятельности или решение об отказе в ликвидации с указанием причин. 

Чтобы закрыть ИП онлайн, зайдите на сайт налоговой в раздел для индивидуальных предпринимателей и найдите подраздел «Прекращение деятельности ИП». Порядок действий такой:

  1. Выберите пункт «Прекратить деятельность».
  2. Авторизуйтесь в личном кабинете через «Госуслуги», с помощью ЭП или логина и пароля.
  3. Заполните заявление онлайн и подпишите его усиленной КЭП. Получить её можно на токене либо через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись». 
  4. Отправьте заявление и дождитесь ответа на электронную почту.

Предпринимателю не обязательно лично закрывать ИП — это можно поручить представителю по нотариально удостоверенной доверенности. Главное, нотариально заверить подпись на своём заявлении. Также можно делегировать подачу документов напрямую нотариусу: он сам всё заверит и отправит заявление онлайн.


В целом можно воспользоваться любым удобным способом. Например, если ИП регистрировался в одном городе, а сейчас живёт в другом, он может воспользоваться дистанционным способом подачи документов.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Иногда ИП закрывают принудительно. Решение о прекращении деятельности может вынести налоговая инспекция или суд. Если ИП признали банкротом, его тоже закрывают. 

Закрыть ИП через МФЦ

Для закрытия ИП подойдёт не каждое отделение МфЦ. Есть два требования: 

  • Отделение должно быть в том же регионе, где предприниматель регистрировал ИП. 
  • Отделение должно принимать документы на ликвидацию бизнеса. Узнать это можно по телефону. 

После того как вы выбрали отделение, нужно: 

  1. Записаться на удобное время.
  2. Подготовить документы. При этом заранее подписывать заявление не надо — это делают в присутствии сотрудника.
  3. Прийти в выбранное время, подать документы, расписаться в заявлении и получить расписку о приёме документов. 
  4. Дождаться решения ФНС. Лист записи по умолчанию придёт на электронную почту. Если нужен документ на бумаге, поставьте соответствующую галочку в заявлении. 

Уплачивать госпошлину при подаче документов через МФЦ не надо, так как документы подают не на бумаге, а в электронном виде. 

Закрыть ИП по почте 

Закрыть ИП по почте может любой предприниматель, если ему это удобно. 

  1. Распечатайте заявление и заполните его, но не подписывайте. 
  2. С этим заявлением придите к нотариусу и заверьте у него подпись.
  3. Уплатите госпошлину и распечатайте квитанцию об оплате. 
  4. Придите на почту и отправьте подготовленный пакет документов письмом с описью вложения. Опись и чек, выданный за отправку письма, желательно сохранить — это будет подтверждением отправки документов. 

Также этим способом подачи документов пользуются, если ИП задержан или находится под следствием. Подпись предпринимателя удостоверяет начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения. 

Как рассчитать и уволить сотрудников при закрытии ИП

При увольнении руководствуются трудовым договором с сотрудником и Трудовым кодексом РФ.

В день увольнения сотрудник получает несколько выплат:

  • Окончательный расчёт по зарплате.
  • Компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска.
  • Другие выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением и локальными нормативными актами.

Если ИП увольняет сотрудников в связи с прекращением деятельности, он должен сообщить об этом в государственную службу занятости через платформу «Работа в России». Сделать это надо за две недели до подачи заявления о ликвидации в ФНС. 

Если передумали закрывать ИП, после того как уже отправили уведомление в службу занятости, сообщите им о намерении продолжить работу. Сделать это нужно в течение трёх дней с момента, как приняли такое решение.

Какие налоги и взносы нужно платить при закрытии ИП

Размер налогов и страховых взносов, которые предприниматель платит при прекращении деятельности, зависит от системы налогообложения, доходов и наличия сотрудников. 

Вот что надо уплатить: 

  • Налог по выбранной системе налогообложения: УСН, АУСН, ПСН, ОСНО, ЕСХН, НПД
  • Страховые взносы за себя. В 2026 году — 57 390 ₽  + 1% c суммы дохода больше 300 000 ₽, но не более 321 818 ₽. 
  • Страховые взносы за сотрудников при их наличии. 

У каждой налоговой системы свои особенности. Например, патент может быть выдан на более длительный срок, чем фактически работал ИП. Если ИП закрывается раньше, налоговая автоматически закрывает патент и пересчитывает его стоимость пропорционально дням существования ИП.

Если патент был оплачен полностью, возникает переплата — её можно вернуть или зачесть в счёт других налогов и страховых взносов.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Сроки уплаты взносов и задолженностей

После прекращения деятельности у ИП есть 15 дней на уплату взносов за себя (п. 5 ст. 432 НК РФ). 

Сроки уплаты налогов зависят от налогового режима. Например, налоги по УСН стоит уплатить до 28 числа месяца, который идёт после месяца ликвидации. 

Если уже образовалась задолженность, то её нужно погасить как можно скорее: за каждый день просрочки налоговая начисляет пени на сумму долга.

Что делать с кассой, печатью, расчётным счётом и электронной подписью

Перед закрытием ИП необходимо решить вопросы с кассовым оборудованием, печатью, счётом и электронной подписью.

Онлайн-касса

Если у вас была зарегистрирована касса, её нужно снять с учёта. Для этого подайте заявление по форме КНД 1110062 через личный кабинет на сайте ФНС или лично в налоговой инспекции. Налоговая снимет кассу с учёта в течение пяти рабочих дней после получения заявления.

Если же ИП не подаст это заявление, то ФНС снимет кассу с учёта в одностороннем порядке при появлении записи в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП (п. 18 ст. 4.2 Федерального закона №54-ФЗ).

Печать

Печать ИП после закрытия бизнеса утрачивает юридическую силу, поэтому её следует утилизировать. Использовать печать закрытого ИП нельзя.

Расчётный счёт

Счёт необходимо закрыть. В большинстве банков для этого подают заявление на закрытие. Предварительно можно снять все деньги или перевести их на другой счёт. Альтернативный вариант — оставить остаток на счёте и указать в заявлении реквизиты, на которые банк переведёт деньги после закрытия.

Как закрыть расчётный счёт ИП

Электронная подпись

Электронная подпись прекращает действие автоматически после снятия с учёта (ст. 17.3 Федерального закона №63-ФЗ, информация с сайта ФНС от 28.07.2025). Подписывать документы и сдавать отчётность с её помощью после закрытия ИП уже нельзя.

Что будет с электронной подписью после закрытия ИП — ответ ФНС

Через какое время закрывают ИП

После подачи документов в налоговую ИП закрывают в течение пяти рабочих дней. На шестой день на электронную почту приходит подтверждение ликвидации статуса. Это максимальный срок, на практике процедура закрытия может пройти быстрее. 

Если лист записи ЕГРИП с информацией о закрытии нужен на бумаге, заранее укажите это в заявлении.

Срок закрытия ИП в 2026 году

Что делать после закрытия ИП

Подайте отчётность по своей системе налогообложения в налоговую, а также уплатите налоги и взносы, рассчитанные на дату прекращения деятельности.

Для клиентов Точка Банк на УСН «Доходы» и УСН «Доходы» + ПСН, которые не имеют сотрудников и не являются плательщиками НДС, доступна услуга по подготовке такой отчётности. Она включает КУДиР и итоговые квитанции по налогу УСН и взносам за год закрытия.

Вопросы по теме

Можно ли закрыть ИП и стать самозанятым?

Да, можно. Сначала закрываете ИП по стандартной процедуре, затем регистрируетесь как самозанятый. Пройти регистрацию можно:


— В приложении «Мой налог».


— Через портал «Госуслуги».


— Через веб-кабинет «Мой налог» на сайте ФНС.


— Через кредитную организацию или банк, которые осуществляют информационное взаимодействие с ФНС, — перечень таких организаций есть на сайте ФНС. Например, в списке есть Точка Банк.


Есть также альтернативный вариант — не закрывать ИП, а просто перейти на НПД. Если ваша деятельность подходит для НПД, можно сохранить статус ИП и зарегистрироваться в приложении «Мой налог». После этого нужно подать закрывающую декларацию, уплатить налоги и взносы, а также в течение месяца отказаться от УСН или ЕСХН.

Как закрыть бизнес, если ИП не вёл деятельность и не сдавал отчётность?

Порядок действий будет таким же, как и в других случаях. 


1. Сдать отчётность за прошлые периоды. 


2. Оплатить задолженность по страховым взносам. 


3. Подать заявление на прекращение деятельности ИП в регистрирующую налоговую.


4. После получения документов о закрытии ИП сдать отчётность за закрывающий год и уплатить взносы, рассчитанные по дату прекращения деятельности. 


Если не сдать отчётность вовремя, налоговая может выписать штраф от 1 000 ₽, а также заблокировать расчётный счёт. Кроме того, за каждый день просрочки на сумму взносов будут начисляться пени — до момента, пока предприниматель не погасит весь долг.

Какие отчёты сдавать в налоговую при ликвидации ИП?

Закрывающую декларацию. Её вид и форма зависят от режима налогообложения, на котором работал ИП до прекращения деятельности.


Если у ИП были сотрудники, кроме деклараций, необходимо подать отчёты по ним. Например, форму ЕФС-1 по страховым взносам и расчёт 6‑НДФЛ.

Как уплатить страховые взносы после закрытия ИП?

Сформировать квитанцию и уплатить страховые взносы можно на сайте ФНС.


Также можно самостоятельно рассчитать итог с помощью калькулятора взносов и уплатить через приложение банка.


Если сроки уплаты взносов уже прошли и образовался долг, информация о нём появится на «Госуслугах» и в ЕНС в личном кабинете налогоплательщика. Там же задолженность можно будет погасить.

Как прекратить деятельность ИП на время?

Никак, заморозить деятельность нельзя. Даже если ИП фактически не работает и не имеет дохода, статус сохраняется. А значит, надо платить страховые взносы, отчитываться в СФР и налоговую, платить налоги.


Если ИП хочет избежать начисления фиксированных страховых взносов, он может рассмотреть смену режима налогообложения на НПД, если подходит под требования. Вернуться с НПД на другой режим налогообложения в добровольном порядке можно будет только с 1 января следующего года.

Можно ли пользоваться расчётным счётом после закрытия ИП?

Нет. ИП открывает расчётный счёт именно для операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Когда он прекращает деятельность, становится физическим лицом. А физлица для своих операций используют только текущие счета.

Как проверить, что ИП закрыто?

Когда налоговая закроет ИП, она пришлёт уведомление в электронном формате или в бумажном, если был такой запрос. Дополнительно проверить статус ИП можно на сайте ФНС: в ЕГРИП будет указана дата прекращения деятельности.

Сколько хранить документы после ликвидации ИП?

Сроки разные и зависят от вида и типа документов. Например: 


— Срок хранения КУДиР — пять лет.


— Налоговые декларации и счета-фактуры — пять лет. При этом налоговые декларации ИП, которые были до 2002 года включительно, хранят 75 лет. 


— Документы по страховым взносам на ОМС, ОПС и на ВНиМ — шесть лет.


— Кассовые документы — пять лет после отчётного года.


— Кадровые документы и документы по заработной плате и выплате пособий при отсутствии лицевых счетов — 50 и 75 лет.

Через какое время можно открыть новое ИП после ликвидации предыдущего?

По общему правилу после появления записи в ЕГРИП о ликвидации ИП можно сразу зарегистрировать новое. Законом это не запрещено.


Но есть случаи, когда открыть новое ИП сразу не получится. Вот три часто встречающихся:


1. Закрытие ИП по решению ФНС или суда — если ИП закрыли по решению суда, новое ИП нельзя зарегистрировать в течение одного года. Если ликвидация была по решению ФНС, срок запрета составляет три года (п. 4 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).


2. Банкротство — запрет на регистрацию нового ИП в течение пяти лет с момента завершения процедуры банкротства.


3. Судебный приговор — если человека лишили права заниматься предпринимательской деятельностью по приговору суда, новое ИП можно открыть только после истечения срока запрета, установленного судом.

Можно ли закрыть ИП с долгами?

Да, наличие долгов — не основание для отказа в ликвидации. При этом закрытие ИП никак не влияет на сами долги: они не обнулятся, а останутся на физлице даже после утраты статуса индивидуального предпринимателя.


Задолженность важно погасить, иначе налоговая взыщет сумму долга в принудительном порядке.

В каком случае могут отказать в закрытии ИП?

ФНС может отказать в закрытии ИП по таким причинам (ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ):


— Предоставили неполный пакет документов.


— Подали документы не в тот регистрирующий орган.


— Не оформили доверенность на представителя.


— Не заверили нотариально документы в ситуации, когда это требуется.


— Не передали сведения в СФР.

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Как закрыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция — Точка Банк