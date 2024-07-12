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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Как закрыть ИП с долгами

Иногда предприниматели принимают решение закрыть ИП. Причины для этого бывают разными: одни навсегда уходят из бизнеса, другие — ликвидируют ИП на время. Нередко предприниматели решают закрыть ИП из-за долгов. 

12.07.2024
5461
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В этой статье разберёмся, как подготовиться к ликвидации бизнеса, можно ли закрыть ИП с долгами и что будет с задолженностью после закрытия. 

Понятие закрытия ИП и законодательная основа

Закрытие ИП — прекращение работы индивидуального предпринимателя. Имеется ввиду не только фактическая остановка деятельности, но и официальное снятие с учёта в ФНС.

Процесс ликвидации регулируется 129-ФЗ. В статье 22.3 подробно прописан перечень необходимых документов, а также особенности закрытия ИП в разных ситуациях. В том числе, если ИП признают банкротом или ликвидируют по решению суда. 

Закрытие ИП с долгами по налогам

Все индивидуальные предприниматели по общему правилу платят налоги и страховые взносы. Часто они переживают: закроют ли ИП с долгами по налогам? Да, это не препятствие для ликвидации. Но если предприниматель уплачивает налоги и страховые взносы после ликвидации ИП, он должен уложиться в конкретные сроки. Они зависят от выбранной системы налогообложения. Вот, например, сроки по налогам. 

ОСНО: НДФЛ — в течение 15 дней со дня подачи декларации за последний налоговый период. Декларацию надо сдать в течение 5 дней со дня закрытия ИП. НДС — не позднее 28 числа месяца, следующего за ликвидацией. Например, если предприниматель закрыл ИП на ОСНО 1 июня и сдал в этот день декларацию, он должен заплатить НДФЛ до 16 июня, а НДС — до 28 июля. 

УСН: до 28 числа месяца, следующего за закрытием ИП. Например, при закрытии ИП 3 марта заплатить налог надо до 28 апреля. 

ЕСХН: до 28 числа месяца, следующего за закрытием. Например, при ликвидации ИП 5 сентября заплатить налог надо до 28 октября. 

ПСН: срок зависит от конкретного патента — уплатить налог надо до окончания срока действия. То есть — до закрытия ИП. Если предприниматель ликвидировал ИП до окончания срока действия патента, он может вернуть деньги за неиспользованный период. 

Закрытие ИП при наличии долгов перед кредиторами

У ИП могут быть долги не только перед ФНС, но и перед банками.

Если на момент закрытия долг не погашен, при ликвидации ИП он переходит на физическое лицо. Дальше всё происходит стандартно: если человек не платит кредит, банк может подать в суд. 

Закрытие ИП с долгами перед контрагентами 

У ИП может быть задолженность не только перед ФНС или банком, но и перед другими предпринимателями. Чаще всего это контрагенты и арендодатели. 

Когда в бизнесе ИП начинаются сложности, ему могут пойти навстречу: поставщик отгрузит товар в счёт будущей оплаты, а арендодатель — даст отсрочку на оплату аренды офиса. Но позже по этим долгам надо расплатиться — даже если поддержка не помогла и предприниматель решил закрывать ИП. 

Вопросы о выплате долгов решают в индивидуальном порядке. Можно обсудить расчёт в рассрочку или договориться о бартере. Например, если ИП закрывает магазин одежды, он может отдать часть товара в счёт оплаты аренды. 

Если договориться не удаётся, контрагенты могут обратиться в суд. 

Закрытие ИП с долгами перед сотрудниками

Если у предпринимателя есть задолженность перед работниками, её надо погасить как можно скорее. За каждый день просрочки придётся платить 1/150 ключевой ставки ЦБ, умноженную на невыплаченные суммы.

После ликвидации ИП долги перед работниками перейдут уже на физлицо, поэтому их нужно будет погасить. Работники вправе подать в суд, если не получат деньги.

Процедура банкротства ИП

Если ИП понимает, что не сможет расплатиться по долгам, он проходит процедуру банкротства. Она отличается в зависимости от порядка — судебный или внесудебный.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: 

Если у физического лица есть статус ИП, при банкротстве учитываются все долги: и личные, и в сфере бизнеса. Статус ИП просто добавляет некоторые особенности и ограничения. Например, запрет на новую регистрацию ИП в течение 5 лет. При этом, если физлицо прекращает деятельность меньше, чем за год до внесудебной процедуры банкротства, то 5-летний запрет на открытие ИП тоже будет действовать.

Если подавать на банкротство не хочется, можно получить в налоговой отсрочку или рассрочку. Отсрочку предоставляют на срок до 1 года, а рассрочку — до 3 лет.

Порядок подачи заявления при закрытии ИП

Чтобы сняться с учёта в налоговой, индивидуальный предприниматель должен заполнить заявление по форме P26001. Точка давала пошаговую инструкцию, как правильно его заполнить

Заполненное заявление надо подать в налоговую. Сделать это можно лично, онлайн и дистанционно. 

  • Лично в регистрирующую ФНС. 
  • Лично через МФЦ. 
  • Онлайн через сервис ФНС в форме электронных документов. 
  • Почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения.
  • Почтовым отправлением с описью вложения, если ИП — подозреваемый, обвиняемый или осужденный. 
  • Через представителя в ФНС и МФЦ. 
  • Через нотариуса. 

У этих способов есть свои особенности — о них мы рассказывали в статье «Как закрыть ИП»

Получение уведомления о закрытии ИП

После подачи заявления любым из способов предприниматель ожидает решение налоговой. У ФНС есть на это пять дней. На шестой день налоговая обязана уведомить о закрытии ИП или вынести отказное решение. 

По умолчанию уведомление приходит на электронную почту, указанную в заявлении. Но иногда ИП важно получить решение в бумажном виде. Это возможно: достаточно поставить галочку в соответствующем поле при заполнении формы P26001. 

Действия после закрытия ИП 

После того, как предприниматель получил уведомление о закрытии ИП, он должен подать отчётность в налоговую. 

Для ИП на УСН Доходы и УСН Доходы + ПСН в Точке есть услуга по подготовке отчётности за год закрытия. В интернет-банке можно заказать отчётность по системе налогообложения, КУДИР и итоговые квитанций по налогу и взносам. 

Кроме того, надо уплатить налоги и взносы, рассчитанные на дату ликвидации. 

Вопросы по теме

Какое имущество может быть взыскано для погашения долгов?

Это зависит от способа взыскания: через банкротство или через приставов. Но в любом случае, при закрытом ИП в первую очередь взыскивают деньги на счетах в банках, затем — наличные деньги, затем — имущество. Например, машины, квартиры, техника, мебель и т.д. 

Есть разные исключения, например, не могут забрать единственное жилье (кроме ипотеки).

Сколько времени занимает процедура закрытия ИП с долгами?

Для закрытия ИП с долгами нужно столько же времени, сколько и для закрытия ИП без долгов. Ликвидация ИП и погашение долгов несвязанные процедуры. 

ИП подает заявление и налоговая в течение 5 принимает решение о ликвидации или об отказе в ликвидации.

Что делать, если налоговая отказывает в закрытии ИП из-за долгов?

В законе перечислен перечень оснований для отказа в ликвидации ИП, и в нем нет основания «наличие долгов». Поэтому если налоговая прислала уведомление об отказе со ссылкой только на наличие долгов, то отказ необоснован. 

Такое решение можно обжаловать. Но перед этим нужно проверить, на какую норму закона инспектор ссылается в решении об отказе. Возможно, дело не только в долгах. Тогда стоит сосредоточиться не на том, как закрыть ИП с долгами, а на причине отказа: возможно предприниматель подал неверные документы, не поставил подпись на заявлении или отправил в налоговую представителя без доверенности.

Можно ли закрыть ИП, если долги превышают активы?

Да, можно. Сумма долгов не влияет на возможность закрытия ИП. Но важно помнить: даже при ликвидации ИП задолженности надо будет погасить.

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Как закрыть ИП с долгами — Закрытие ИП с задолженностью — Банк Точка