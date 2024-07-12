Как закрыть ИП с долгами

В этой статье разберёмся, как подготовиться к ликвидации бизнеса, можно ли закрыть ИП с долгами и что будет с задолженностью после закрытия.

Закрытие ИП — прекращение работы индивидуального предпринимателя. Имеется ввиду не только фактическая остановка деятельности, но и официальное снятие с учёта в ФНС.

Процесс ликвидации регулируется 129-ФЗ. В статье 22.3 подробно прописан перечень необходимых документов, а также особенности закрытия ИП в разных ситуациях. В том числе, если ИП признают банкротом или ликвидируют по решению суда.

Закрытие ИП с долгами по налогам

Все индивидуальные предприниматели по общему правилу платят налоги и страховые взносы. Часто они переживают: закроют ли ИП с долгами по налогам? Да, это не препятствие для ликвидации. Но если предприниматель уплачивает налоги и страховые взносы после ликвидации ИП, он должен уложиться в конкретные сроки. Они зависят от выбранной системы налогообложения. Вот, например, сроки по налогам.

ОСНО: НДФЛ — в течение 15 дней со дня подачи декларации за последний налоговый период. Декларацию надо сдать в течение 5 дней со дня закрытия ИП. НДС — не позднее 28 числа месяца, следующего за ликвидацией. Например, если предприниматель закрыл ИП на ОСНО 1 июня и сдал в этот день декларацию, он должен заплатить НДФЛ до 16 июня, а НДС — до 28 июля.

УСН: до 28 числа месяца, следующего за закрытием ИП. Например, при закрытии ИП 3 марта заплатить налог надо до 28 апреля.

ЕСХН: до 28 числа месяца, следующего за закрытием. Например, при ликвидации ИП 5 сентября заплатить налог надо до 28 октября.

ПСН: срок зависит от конкретного патента — уплатить налог надо до окончания срока действия. То есть — до закрытия ИП. Если предприниматель ликвидировал ИП до окончания срока действия патента, он может вернуть деньги за неиспользованный период.

Закрытие ИП при наличии долгов перед кредиторами

У ИП могут быть долги не только перед ФНС, но и перед банками.

Если на момент закрытия долг не погашен, при ликвидации ИП он переходит на физическое лицо. Дальше всё происходит стандартно: если человек не платит кредит, банк может подать в суд.

Закрытие ИП с долгами перед контрагентами

У ИП может быть задолженность не только перед ФНС или банком, но и перед другими предпринимателями. Чаще всего это контрагенты и арендодатели.

Когда в бизнесе ИП начинаются сложности, ему могут пойти навстречу: поставщик отгрузит товар в счёт будущей оплаты, а арендодатель — даст отсрочку на оплату аренды офиса. Но позже по этим долгам надо расплатиться — даже если поддержка не помогла и предприниматель решил закрывать ИП.

Вопросы о выплате долгов решают в индивидуальном порядке. Можно обсудить расчёт в рассрочку или договориться о бартере. Например, если ИП закрывает магазин одежды, он может отдать часть товара в счёт оплаты аренды.

Если договориться не удаётся, контрагенты могут обратиться в суд.

Закрытие ИП с долгами перед сотрудниками

Если у предпринимателя есть задолженность перед работниками, её надо погасить как можно скорее. За каждый день просрочки придётся платить 1/150 ключевой ставки ЦБ, умноженную на невыплаченные суммы.

После ликвидации ИП долги перед работниками перейдут уже на физлицо, поэтому их нужно будет погасить. Работники вправе подать в суд, если не получат деньги.

Процедура банкротства ИП

Если ИП понимает, что не сможет расплатиться по долгам, он проходит процедуру банкротства. Она отличается в зависимости от порядка — судебный или внесудебный.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП: Если у физического лица есть статус ИП, при банкротстве учитываются все долги: и личные, и в сфере бизнеса. Статус ИП просто добавляет некоторые особенности и ограничения. Например, запрет на новую регистрацию ИП в течение 5 лет. При этом, если физлицо прекращает деятельность меньше, чем за год до внесудебной процедуры банкротства, то 5-летний запрет на открытие ИП тоже будет действовать.

Если подавать на банкротство не хочется, можно получить в налоговой отсрочку или рассрочку. Отсрочку предоставляют на срок до 1 года, а рассрочку — до 3 лет.

Порядок подачи заявления при закрытии ИП

Чтобы сняться с учёта в налоговой, индивидуальный предприниматель должен заполнить заявление по форме P26001. Точка давала пошаговую инструкцию, как правильно его заполнить.

Заполненное заявление надо подать в налоговую. Сделать это можно лично, онлайн и дистанционно.

Лично в регистрирующую ФНС.

регистрирующую ФНС. Лично через МФЦ.

МФЦ. Онлайн через сервис ФНС в форме электронных документов.

сервис ФНС в форме электронных документов. Почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения.

объявленной ценностью и с описью вложения. Почтовым отправлением с описью вложения, если ИП — подозреваемый, обвиняемый или осужденный.

описью вложения, если ИП — подозреваемый, обвиняемый или осужденный. Через представителя в ФНС и МФЦ.

ФНС и МФЦ. Через нотариуса.

У этих способов есть свои особенности — о них мы рассказывали в статье «Как закрыть ИП».

Получение уведомления о закрытии ИП

После подачи заявления любым из способов предприниматель ожидает решение налоговой. У ФНС есть на это пять дней. На шестой день налоговая обязана уведомить о закрытии ИП или вынести отказное решение.

По умолчанию уведомление приходит на электронную почту, указанную в заявлении. Но иногда ИП важно получить решение в бумажном виде. Это возможно: достаточно поставить галочку в соответствующем поле при заполнении формы P26001.

Действия после закрытия ИП

После того, как предприниматель получил уведомление о закрытии ИП, он должен подать отчётность в налоговую.

Для ИП на УСН Доходы и УСН Доходы + ПСН в Точке есть услуга по подготовке отчётности за год закрытия. В интернет-банке можно заказать отчётность по системе налогообложения, КУДИР и итоговые квитанций по налогу и взносам.

Кроме того, надо уплатить налоги и взносы, рассчитанные на дату ликвидации.