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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Страховые взносы после закрытия ИП в 2026 году

Закрытие ИП не освобождает от обязательств перед налоговой и фондами. Даже после ликвидации бизнеса страховые взносы нужно будет уплатить.

03.02.2026
48 967
48 967

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В статье разберём, какие страховые взносы нужно уплатить при ликвидации ИП, в какие сроки это делать и как правильно всё оформить после закрытия бизнеса. Приведём конкретные примеры расчётов.

Коротко
После закрытия ИП страховые взносы нужно уплатить в течение 15 дней с даты внесения записи о ликвидации в ЕГРИП. Платить нужно только за фактическое время работы, а не за весь год. В 2026 году годовая сумма фиксированных взносов — 57 390 ₽, с неё и рассчитывают платёж за отработанное время.
Есть исключения. ИП на НПД освобождены от уплаты обязательных взносов. А ИП на АУСН не платят фиксированную часть за себя и за сотрудников, кроме взносов на травматизм. Освобождение также может действовать временно — например, если ИП был призван на военную службу или находился в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет.

Что относится к страховым взносам индивидуального предпринимателя

У ИП есть обязательства перед налоговой. Одно из них — уплата страховых взносов. Платить их важно, чтобы получать медицинскую помощь и пенсионные выплаты.

Фиксированные страховые взносы ИП обязательны, их размер утверждается каждый год. Обычно он растёт: в 2025 году предприниматели вносили 53 658 ₽, в 2026 году сумма увеличилась до 57 390 ₽, а в 2027 она составит 61 154 ₽. 

При этом, если ИП заработал больше 300 000 ₽ за год, нужно заплатить ещё 1% с превышающей суммы. Но есть ограничение: в 2026 году это не более 321 818 ₽. Такие взносы называют дополнительными.

При этом, если предприниматель закрывает ИП, он должен разобраться со взносами не только за себя, но и за своих работников.

Страховые взносы ИП в 2026 году: сколько и как платить

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Как уплатить страховые взносы после закрытия ИП

Размер фиксированных страховых взносов пересчитывается пропорционально дням, когда ИП было открыто. Покажем перерасчёт на примере.

Представьте: 1 января 2026 года Василий открыл ИП. Но быстро понял, что ООО — более выгодная организационная форма для его бизнеса. 4 апреля 2026 года он ликвидировал ИП. 

Платить надо только за то время, когда Василий вёл деятельность. И неважно, работал ли он на самом деле. Если ИП зарегистрировано как действующее, оно считается действующим вне зависимости от реальной работы.

Рассчитать сумму взносов к уплате можно за три действия.

1. Определяем количество полных месяцев работы ИП. В нашем примере это три месяца — январь, февраль и март. 

2. Определяем общее количество дней в месяце, который отработан частично, и количество отработанных дней в этом месяце. Всего в апреле 30 дней, а отработано было четыре дня.

3. Подставляем цифры в формулу.

Сумма к уплате = (фиксированные взносы ÷ 12) × полные месяцы + (фиксированные взносы ÷ 12 ÷ дни в месяце) × отработанные дни

(57 390 / 12) x 3 + (57 390 / 12 / 30) x 4 = 14 985,17

Значит, страховой взнос — 14 985,17 ₽. 

Заплатить можно: 

  • В личном кабинете ФНС через пополнение ЕНС.
  • По квитанции через мобильное приложение банка.
  • Офлайн через кассу с указанием необходимых реквизитов. 

Сформировать и скачать квитанции можно на сайте налоговой в разделе «Уплата налогов и пошлин». 

Как закрыть ИП в 2026 году

Заявление на закрытие ИП в 2026 году: форма Р26001

Срок уплаты страховых взносов после ликвидации ИП 

Когда индивидуальный предприниматель ликвидирует бизнес, срок уплаты всех взносов сокращается. Если в обычное время взносы должны уплачиваться до конца календарного года, то страховые взносы ИП при закрытии платят быстрее.

Срок закрытия ИП в 2026 году

Срок уплаты страховых взносов ИП сокращается до 15 дней со дня внесения в ЕГРИП записи о прекращении деятельности.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Когда ИП может не платить фиксированные взносы

В Налоговом кодексе есть перечень случаев, когда ИП может не платить фиксированные страховые взносы за себя. Освобождение действует только на определённый период.

Например, взносы не платят на время военной службы по призыву или по контракту. Также их можно не платить в период ухода за ребёнком до полутора лет. Чтобы получить освобождение, ИП подаёт в налоговую заявление и подтверждающие документы.

Фиксированные страховые взносы могут не платить ИП, которые применяют специальные налоговые режимы — НПД и АУСН.

Налог НПД у ИП: как считать, сроки уплаты

Кому выгодно применять АУСН

На НПД предприниматель освобождён от уплаты обязательных страховых взносов. Это прямо предусмотрено законом. При желании взносы можно перечислять добровольно.

При АУСН фиксированные взносы за себя и взносы за сотрудников заменяет повышенная налоговая ставка. При этом остаётся обязанность платить взносы на травматизм за сотрудников. Их сумма фиксированная и не зависит от количества работников. В 2026 году она составляет 2 959 ₽.

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Страховые взносы ИП при закрытии в 2026 году: размер и сроки уплаты — Точка Банк