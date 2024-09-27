Страховые взносы после закрытия ИП в 2026 году

Коротко

Есть исключения. ИП на НПД освобождены от уплаты обязательных взносов. А ИП на АУСН не платят фиксированную часть за себя и за сотрудников, кроме взносов на травматизм. Освобождение также может действовать временно — например, если ИП был призван на военную службу или находился в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет.

После закрытия ИП страховые взносы нужно уплатить в течение 15 дней с даты внесения записи о ликвидации в ЕГРИП. Платить нужно только за фактическое время работы, а не за весь год. В 2026 году годовая сумма фиксированных взносов — 57 390 ₽, с неё и рассчитывают платёж за отработанное время.