Заявление на закрытие ИП в 2026 году: форма Р26001

Коротко

При личной подаче в налоговую оставшиеся поля заполнит сотрудник ФНС, а вам останется в его присутствии подписать форму. А при онлайн‑подаче документ нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.



В заявлении Р26001 на закрытие ИП укажите ОГРНИП, ФИО, email и телефон. Если вам нужен бумажный документ о прекращении деятельности ИП, поставьте цифру 1 в соответствующей ячейке.