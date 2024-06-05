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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Заявление на закрытие ИП в 2026 году: форма Р26001

Хотите закрыть ИП? Надо подготовить документы. Один из них — заявление по форме P26001.

26.01.2026
10 897
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В статье расскажем, как заполнить заявление на ликвидацию ИП в 2026 году и куда его подать. А также разберёмся, что ещё может понадобиться для закрытия ИП в России. 

Коротко
В заявлении Р26001 на закрытие ИП укажите ОГРНИП, ФИО, email и телефон. Если вам нужен бумажный документ о прекращении деятельности ИП, поставьте цифру 1 в соответствующей ячейке.
При личной подаче в налоговую оставшиеся поля заполнит сотрудник ФНС, а вам останется в его присутствии подписать форму. А при онлайн‑подаче документ нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Бланк заявления P26001

Актуальный бланк заявления утверждён приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. Форма размещена в Приложении №10 к этому приказу. 

Заявление по форме Р26001 состоит из двух страниц. Ниже можно ознакомиться с ними и скачать бланк документа.

Страница 1

Официальная форма заявления по КНД 1112512 о государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ИП). Первая часть: поля для ОГРНИП, ФИО ИП и способа получения документов.

Страница 2

Продолжение формы заявления о закрытии ИП (КНД 1112512): разделы о способе подачи заявления (лично или через МФЦ) и об удостоверении подписи нотариусом или иным уполномоченным лицом.
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Как заполнить форму Р26001

Форму заполняет сам индивидуальный предприниматель, который хочет ликвидировать статус ИП. 

Вот какие поля есть:

  • Данные об ИП, которые содержатся в ЕГРИП. Это ОГРНИП, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя. Узнать ОГРНИП можно онлайн
  • Адрес электронной почты. Нужен для получения информации о прекращении деятельности ИП. Иногда предприниматели хотят получить лист записи ЕГРИП на руки — в бумажном формате. Для этого надо поставить значение 1 в соответствующем поле. 
  • Номер телефона заявителя. Индивидуальный предприниматель оставляет телефон при регистрации, чтобы специалисты налоговой могли позвонить ему при необходимости. Также есть дополнительное поле для ФИО заявителя. Если документ подписан усиленной КЭП, вносить данные в это поле не надо. 
  • Заявление предоставлено непосредственно заявителем. Заполняют, когда ИП лично обратился в регистрирующую налоговую или МФЦ. Информацию в это поле вносит должностное лицо. 
  • Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке. Заполняют, если ИП нотариально заверил свою подпись, чтобы закрыть ИП через представителя. Указывают, кто засвидетельствовал подлинность подписи: нотариус, его заместитель или другое должностное лицо, уполномоченное заверять подписи. 
  • Подпись заявителя удостоверяю. Расписываются в том случае, если ИП содержится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы. Подпись оставляет начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения.

Если ИП подаёт заявление по форме P26001 сам, достаточно заполнить первые три поля. Четвёртое заполнит сотрудник ФНС или МФЦ, а пятое и шестое заполнять не понадобится.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Образец заполнения формы Р26001

Заполнить заявление несложно — вся информация у предпринимателя уже есть. 

Ниже смотрите пример заполнения основных полей, если заявление подаёт сам ИП. А чтобы сэкономить время и силы, вы можете воспользоваться конструктором от Точка Банк.

Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ИП, форма Р26001

Куда подать заявление

ИП вправе сам выбрать удобный способ подачи документов. Сделать это можно очно, онлайн и дистанционно. 

Как закрыть ИП в 2026 году

Рассмотрим семь вариантов, как можно подать заявление о прекращении деятельности ИП. 

  1. Лично в регистрирующую ФНС. Важно выбрать именно регистрирующий орган, а не просто ближайшее отделение. Узнать адрес своей налоговой можно онлайн
  2. Лично через МФЦ. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе. Заранее убедитесь, что выбранный МФЦ принимает заявления на закрытие ИП. 
  3. Онлайн через сервис ФНС в форме электронных документов. Они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью ИП. Её можно получить на токене либо выпустить через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
  4. Почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения. Подпись ИП на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.
  5. Почтовым отправлением с описью вложения, если ИПподозреваемый, обвиняемый или осуждённый. Подпись удостоверяет начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения.
  6. Через представителя в ФНС и МФЦ. Лично или почтовым отправлением — по нотариально удостоверенной доверенности. Подпись ИП на заявлении должна быть заверена нотариально. 
  7. Через нотариуса. Документы отправляют в электронном формате и подписывают усиленной КЭП нотариуса. 

Самый простой из этих способов — онлайн‑подача через сервис ФНС. У предпринимателей часто есть усиленная КЭП, так что подписание бумаг не занимает много времени.


А если предприниматель снова захочет заняться бизнесом, он сможет вновь зарегистрировать ИП. Это можно сделать в любое время после появления информации о прекращении деятельности в ЕГРИП. Процедура будет такой же, как и в первый раз.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Что ещё нужно для закрытия ИП

Заявление — главный документ. Но иногда могут понадобиться и другие. Среди них: 

  • Паспорт. Нужен только при личном обращении физического лица. Например, если ИП сам всё распечатал и пришёл в регистрирующую налоговую. 
  • Квитанция об уплате государственной пошлины — 160 ₽. Она нужна, только если ИП подаёт документы в бумажном формате. Если отправить заявление в электронном виде через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса, платить не придётся.
  • Доверенность или её копия. Нужна, если пакет документов подаёт представитель ИП. В доверенности должны быть прописаны полномочия представителя — важно указать, что он уполномочен ликвидировать ИП. И оригинал, и копию надо нотариально заверить.

Есть ещё один документ — справка о том, что ИП сдавал сведения в СФР. Формально она не нужна: налоговая сама запрашивает эти данные. Но если ответ из СФР задержится, ФНС может отказать в ликвидации. Поэтому на практике лучше заранее взять эту справку в СФР и приложить к пакету документов.

Вопросы по теме

Отправил заявление на ликвидацию, но пришёл отказ. Почему?

Иногда ФНС присылает отказ. Вот почему он может прийти:


— Приложили не все нужные документы.


— Обратились не в то отделение.


— Не заверили документы у нотариуса, когда это требовалось.


— ИП не предоставил в СФР данные о сотрудниках.

Что делать после ликвидации?

Нужно подать отчётность по своей системе налогообложения в ФНС. А ещё — уплатить налоги и взносы, рассчитанные на дату ликвидации.


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Заявление на закрытие ИП в 2026 году: форма Р26001 с образцом заполнения — Точка Банк