Заявление на закрытие ИП в 2026 году: форма Р26001

В статье расскажем, как заполнить заявление на ликвидацию ИП в 2026 году и куда его подать. А также разберёмся, что ещё может понадобиться для закрытия ИП в России.
Бланк заявления P26001
Актуальный бланк заявления утверждён приказом ФНС от 31.08.2020 №ЕД-7-14/617@. Форма размещена в Приложении №10 к этому приказу.
Заявление по форме Р26001 состоит из двух страниц. Ниже можно ознакомиться с ними и скачать бланк документа.
Страница 1
Страница 2
Как заполнить форму Р26001
Форму заполняет сам индивидуальный предприниматель, который хочет ликвидировать статус ИП.
Вот какие поля есть:
- Данные об ИП, которые содержатся в ЕГРИП. Это ОГРНИП, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя. Узнать ОГРНИП можно онлайн.
- Адрес электронной почты. Нужен для получения информации о прекращении деятельности ИП. Иногда предприниматели хотят получить лист записи ЕГРИП на руки — в бумажном формате. Для этого надо поставить значение 1 в соответствующем поле.
- Номер телефона заявителя. Индивидуальный предприниматель оставляет телефон при регистрации, чтобы специалисты налоговой могли позвонить ему при необходимости. Также есть дополнительное поле для ФИО заявителя. Если документ подписан усиленной КЭП, вносить данные в это поле не надо.
- Заявление предоставлено непосредственно заявителем. Заполняют, когда ИП лично обратился в регистрирующую налоговую или МФЦ. Информацию в это поле вносит должностное лицо.
- Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке. Заполняют, если ИП нотариально заверил свою подпись, чтобы закрыть ИП через представителя. Указывают, кто засвидетельствовал подлинность подписи: нотариус, его заместитель или другое должностное лицо, уполномоченное заверять подписи.
- Подпись заявителя удостоверяю. Расписываются в том случае, если ИП содержится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы. Подпись оставляет начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения.
Образец заполнения формы Р26001
Заполнить заявление несложно — вся информация у предпринимателя уже есть.
Ниже смотрите пример заполнения основных полей, если заявление подаёт сам ИП. А чтобы сэкономить время и силы, вы можете воспользоваться конструктором от Точка Банк.
Куда подать заявление
ИП вправе сам выбрать удобный способ подачи документов. Сделать это можно очно, онлайн и дистанционно.
Рассмотрим семь вариантов, как можно подать заявление о прекращении деятельности ИП.
- Лично в регистрирующую ФНС. Важно выбрать именно регистрирующий орган, а не просто ближайшее отделение. Узнать адрес своей налоговой можно онлайн.
- Лично через МФЦ. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе. Заранее убедитесь, что выбранный МФЦ принимает заявления на закрытие ИП.
- Онлайн через сервис ФНС в форме электронных документов. Они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью ИП. Её можно получить на токене либо выпустить через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
- Почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения. Подпись ИП на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.
- Почтовым отправлением с описью вложения, если ИП — подозреваемый, обвиняемый или осуждённый. Подпись удостоверяет начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения.
- Через представителя в ФНС и МФЦ. Лично или почтовым отправлением — по нотариально удостоверенной доверенности. Подпись ИП на заявлении должна быть заверена нотариально.
- Через нотариуса. Документы отправляют в электронном формате и подписывают усиленной КЭП нотариуса.
Что ещё нужно для закрытия ИП
Заявление — главный документ. Но иногда могут понадобиться и другие. Среди них:
- Паспорт. Нужен только при личном обращении физического лица. Например, если ИП сам всё распечатал и пришёл в регистрирующую налоговую.
- Квитанция об уплате государственной пошлины — 160 ₽. Она нужна, только если ИП подаёт документы в бумажном формате. Если отправить заявление в электронном виде через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса, платить не придётся.
- Доверенность или её копия. Нужна, если пакет документов подаёт представитель ИП. В доверенности должны быть прописаны полномочия представителя — важно указать, что он уполномочен ликвидировать ИП. И оригинал, и копию надо нотариально заверить.
Есть ещё один документ — справка о том, что ИП сдавал сведения в СФР. Формально она не нужна: налоговая сама запрашивает эти данные. Но если ответ из СФР задержится, ФНС может отказать в ликвидации. Поэтому на практике лучше заранее взять эту справку в СФР и приложить к пакету документов.