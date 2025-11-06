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Премиум-программа для продавцов на Ozon: что это и как в неё попасть

На Ozon есть премиум-программа для продавцов. В неё входят бонусы для продвижения магазина и повышения продаж.

06.11.2025
1717
1717

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Селлеры Ozon могут вступить в премиум-программу. Доступ к ней дают только магазинам с качественным товаром и высоким уровнем сервиса. Подписка платная: в зависимости от тарифа меняется и набор привилегий. 

Точка Банк расскажет, какие бонусы получают участники Premium, как вступить в программу и сколько это стоит.

Коротко
Ozon разработал премиум-программу для продавцов, которые хотят увеличить продажи и укрепить репутацию на площадке.

Всего есть четыре тарифа: Premium Lite, Premium, Premium Plus и Premium Pro.

Независимо от подписки доступны следующие бонусы: баллы за скидки, поднятие товаров в поиске, расширенная аналитика, приоритет в чате с техподдержкой и обучающие курсы.

Есть эксклюзивные функции, которые входят только в дорогие тарифы, например бейдж с короной, закрепление отзывов, автоматические ответы на них и подсветка магазина на витрине и в карточке товара.

Суть и преимущества премиум-программы

При покупке подписки Premium селлер получает доступ к закрытым функциям, которые увеличивают продажи и укрепляют репутацию магазина. Таких функций много, полный их список зависит от выбранного тарифа:

Premium Lite ➜ Premium ➜ Premium Plus ➜ Premium Pro

Есть привилегии, которые доступны всем.

Баллы за скидки. Ozon устанавливает дополнительную скидку на товар, но делает это от имени продавца, а ему компенсирует разницу в цене баллами. Этими бонусами можно оплатить логистику, продвижение и другие услуги.

Поднятие товаров в поиске. Если цена вашего товара ниже, чем у конкурентов, или сопоставима с ней, такую карточку отмечают яркой плашкой «Цена что надо» и продвигают в поиске. 

Доступ к расширенной аналитике. Всем подписчикам дают доступ к дополнительным показателям в разделе «Аналитика продавца», разделам «Аналитика площадки», «Товары в поиске» и «Что продавать на Ozon».

Приоритет в чате с техподдержкой. Премиум-продавцам отвечают быстрее, чем другим. 

Курсы на платформе «Ozon Обучение». Там собраны вебинары и интерактивные программы по продвижению, аналитике, логистике и другим направлениям.

Эксклюзивные функции входят не во все тарифы. Например бейдж с изображением короны — это как галочка в соцсетях. Он обозначает премиум-продавца на Ozon и демонстрирует его особый статус. По статистике, 61% покупателей больше доверяют селлерам с премиум-бейджем, и он увеличивает конверсию на 26,6%. 

В тарифе Premium иконка чёрно-белая, и она видна везде, кроме поисковой ленты. В тарифах Premium Plus и Premium Pro она становится ещё заметнее — фиолетовой.

Рядом с названием магазина отображается фиолетовая корона премиум-продавца

Как стать премиум-продавцом на Ozon

Подписку может оформить только селлер, который прошёл автоматическую проверку. Чтобы узнать, есть ли у вас доступ, перейдите в раздел «Premium для продавцов». Там появятся баннер с приглашением и все тарифы. Принять приглашение могут только пользователи с ролью «Управляющий» и «Администратор».

Спецпредложения от Озон отображаются в личном кабинете селлера

Также подписка подключится автоматически, если вы откроете раздел с закрытым доступом, например аналитический отчёт, и согласитесь оформить премиум. 

Подписку можно активировать, если перейти в закрытый раздел, например отчёт о конкурентах

Основные требования для получения premium-статуса

Ozon не раскрывает критерии, по которым проверяет селлеров перед приглашением в программу. Это нужно, чтобы мошенники не получили доступ к инструментам.

Известно только, что оценка товаров должна быть от 4,5 — этот показатель пересчитывают ежедневно. И если он опустится ниже минимальной границы, стикер с пометкой «Премиум» временно отключат.

Раньше в «Базе знаний» маркетплейса были указаны и другие критерии получения премиума:

  • процент своевременно завершённых заказов равен либо выше 96%;
  • ценовой индекс до 1,07, то есть цена товара на Ozon не должна сильно превышать цену аналогичных товаров на других сайтах.

Несмотря на то что сейчас этих критериев нет в доступе, можно предположить, что они так же важны для автоматической проверки.

Принципы работы премиум-программы

Некоторые инструменты, например расширенная аналитика, доступны через 10–15 минут после подключения тарифа. Остальные появляются в течение дня.

Стоимость подписки зависит от тарифа. Плату за неё списывают сразу при подключении, а потом — в начале каждого нового месяца подписки. 

Если вы никогда не пользовались программой или это было до 1 октября 2022 года, то можете подключить пробный период. Он бесплатный и длится 30 дней с момента активации. Потом плату будут списывать автоматически.

Механика контроля показателей участников

Ozon каждый день следит, чтобы все участники соответствовали требованиям. Если селлер перестанет подходить под условия, подписку отключат.

Стоимость участия в премиум-программе

Цена зависит от привилегий конкретного тарифа.

Premium Lite
4 990 ₽ в месяц
Premium
9 990 ₽ в месяц
Premium Plus
24 990 ₽ в месяц
Premium Pro
24 990 ₽ в месяц + 1,5% от цены товара первый месяц, далее — 2,5%
Поднятие в поиске товаров с супервыгодным индексом цен10%12,5%15%20%
Поднятие в поиске товаров с выгодным индексом цен7,5%10%12,5%17,5%
Баллы за скидки++До 20% большеДо 20% больше
Защита от рекомендаций чужих товаров на странице магазина+++
Бейдж в карточке товара, на странице магазина и в чатахЧёрно-белая коронаФиолетовая коронаФиолетовая корона
Фильтр «Товары premium-продавцов» в поиске и каталоге для покупателей +++
Бейдж в поискеФиолетовая коронаФиолетовая корона
Бесплатное закрепление отзывов на товары+
Скрытие блока «Есть дешевле»  +
Подсветка магазина в карточке товара и на витрине+
Продвижение через подписку на магазин+
Поднятие в разделе «Избранные магазины и бренды»  +
Логотип магазина в фильтрах+
Автоматические ответы на отзывы покупателей+
Шаблоны для ответов на отзывы покупателей30 шаблонов
Скидка 10% на рассылку бонусов продавца и умную рассылку5 рассылокБез ограниченийБез ограничений
Бесплатные рассылки в CRM50 000 в месяц50 000 в месяц
Количество сотрудников с доступом к расширенной аналитике22Без ограниченийБез ограничений
Больше показателей в разделах «Аналитика продавца», «Аналитика площадки», а также расширенные отчёты «Товары в поиске» и «Что продавать на Ozon»    ++++
Расширенный отчёт «Конкурентная позиция»До 2 конкурентовДо 8 конкурентовВсе конкуренты
Анализ продаж всех конкурентов на Озон и других площадках+
Поисковые запросы по товарам конкурентов+
Подключение системы учёта к Seller API: отзывы и вопросы, чаты с покупателями, расширенная аналитика, отчёт о реализации по дням+
Подключение системы учёта к Seller API: аналитика по поисковым запросам+
Метки на товары++
Расширенный функционал в кабинете бренда++
Приоритет в чате с поддержкой++++
Курсы от «Ozon Обучение»  ++++

Что делать, если Ozon отменил подписку

Площадка может самостоятельно отменить подписку в двух случаях:

  • селлер перестал соответствовать требованиям;
  • на балансе не хватает денег для оплаты. Если сумма появится в течение 14 дней, подписку автоматически возобновят.

Кейсы использования и примеры расчёта окупаемости

Реальные отзывы о премиум-программе можно найти в чатах с партнёрами Ozon. Большинство селлеров покупает самые бюджетные тарифы — Premium Lite и Premium ради расширенной аналитики.

Большинство селлеров интересует только аналитика

Дорогие тарифы — Premium Plus и Premium Pro покупают реже. Они дольше окупаются и нужны не всем магазинам. 

На окупаемость подписки влияют разные факторы:

  1. Объём продаж.
  2. Количество SKU.
  3. Сезонность бизнеса.
  4. Количество конкурентов.
  5. Маржинальность товаров.
ПРИМЕР
ИП Деревянко продаёт товары для дома: тапочки, полотенца, постельное бельё и пижамы. Всего в магазине 50 видов товаров.

За прошлый месяц на расчётный счёт ей поступило 300 000 ₽. Чтобы увеличить продажи на 10%, предприниматель оформила подписку Premium стоимостью 9 990 ₽ в месяц. При таких условиях подписка окупится за три месяца.
ПРИМЕР
ООО «Бьютти» продаёт декоративную и уходовую косметику. Всего в магазине 200 позиций.

За прошлый месяц на расчётный счёт поступил 1 млн ₽. Для увеличения продаж на 15–20% магазин оформил подписку Premium Plus стоимостью 24 990 ₽ в месяц. При таких условиях подписка окупится меньше чем за неделю.

Практические рекомендации для селлеров

Премиум-статус нужен далеко не всем. Например, если вы только начали продавать на маркетплейсах, у вас маленький ассортимент или вы торгуете эксклюзивными товарами, у которых нет аналогов, подключать тариф пока рано.

Преимущества программы будут полезны:

  • магазинам с оборотом от 300 000 ₽ в месяц;
  • продавцам с большим ассортиментом товаров;
  • конкурентным нишам;
  • магазинам с сезонными товарами.

Чтобы использовать подписку на максимум, регулярно просматривайте все доступные отчёты, анализируйте конкурентов, экспериментируйте с наполнением карточек и проходите обучающие курсы от Ozon.

Заключение

Премиум-программа — полезный инструмент для продвижения магазина на маркетплейсе. Он делает товары в выдаче более заметными, привлекает пользователей и повышает их доверие. Благодаря Premium продавцы увеличивают объём продаж и средний чек. 

Селлерам, которые подключили подписку, доступны привилегии: расширенная аналитика, приоритет в чате поддержки, поднятие товаров в поиске и другие. Список бонусов зависит от выбранного тарифа.

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