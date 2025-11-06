Премиум-программа для продавцов на Ozon: что это и как в неё попасть

Селлеры Ozon могут вступить в премиум-программу. Доступ к ней дают только магазинам с качественным товаром и высоким уровнем сервиса. Подписка платная: в зависимости от тарифа меняется и набор привилегий.
Точка Банк расскажет, какие бонусы получают участники Premium, как вступить в программу и сколько это стоит.
Всего есть четыре тарифа: Premium Lite, Premium, Premium Plus и Premium Pro.
Независимо от подписки доступны следующие бонусы: баллы за скидки, поднятие товаров в поиске, расширенная аналитика, приоритет в чате с техподдержкой и обучающие курсы.
Есть эксклюзивные функции, которые входят только в дорогие тарифы, например бейдж с короной, закрепление отзывов, автоматические ответы на них и подсветка магазина на витрине и в карточке товара.
Суть и преимущества премиум-программы
При покупке подписки Premium селлер получает доступ к закрытым функциям, которые увеличивают продажи и укрепляют репутацию магазина. Таких функций много, полный их список зависит от выбранного тарифа:
Premium Lite ➜ Premium ➜ Premium Plus ➜ Premium Pro
Есть привилегии, которые доступны всем.
Баллы за скидки. Ozon устанавливает дополнительную скидку на товар, но делает это от имени продавца, а ему компенсирует разницу в цене баллами. Этими бонусами можно оплатить логистику, продвижение и другие услуги.
Поднятие товаров в поиске. Если цена вашего товара ниже, чем у конкурентов, или сопоставима с ней, такую карточку отмечают яркой плашкой «Цена что надо» и продвигают в поиске.
Доступ к расширенной аналитике. Всем подписчикам дают доступ к дополнительным показателям в разделе «Аналитика продавца», разделам «Аналитика площадки», «Товары в поиске» и «Что продавать на Ozon».
Приоритет в чате с техподдержкой. Премиум-продавцам отвечают быстрее, чем другим.
Курсы на платформе «Ozon Обучение». Там собраны вебинары и интерактивные программы по продвижению, аналитике, логистике и другим направлениям.
Эксклюзивные функции входят не во все тарифы. Например бейдж с изображением короны — это как галочка в соцсетях. Он обозначает премиум-продавца на Ozon и демонстрирует его особый статус. По статистике, 61% покупателей больше доверяют селлерам с премиум-бейджем, и он увеличивает конверсию на 26,6%.
В тарифе Premium иконка чёрно-белая, и она видна везде, кроме поисковой ленты. В тарифах Premium Plus и Premium Pro она становится ещё заметнее — фиолетовой.
Рядом с названием магазина отображается фиолетовая корона премиум-продавца
Как стать премиум-продавцом на Ozon
Подписку может оформить только селлер, который прошёл автоматическую проверку. Чтобы узнать, есть ли у вас доступ, перейдите в раздел «Premium для продавцов». Там появятся баннер с приглашением и все тарифы. Принять приглашение могут только пользователи с ролью «Управляющий» и «Администратор».
Спецпредложения от Озон отображаются в личном кабинете селлера
Также подписка подключится автоматически, если вы откроете раздел с закрытым доступом, например аналитический отчёт, и согласитесь оформить премиум.
Подписку можно активировать, если перейти в закрытый раздел, например отчёт о конкурентах
Основные требования для получения premium-статуса
Ozon не раскрывает критерии, по которым проверяет селлеров перед приглашением в программу. Это нужно, чтобы мошенники не получили доступ к инструментам.
Известно только, что оценка товаров должна быть от 4,5 — этот показатель пересчитывают ежедневно. И если он опустится ниже минимальной границы, стикер с пометкой «Премиум» временно отключат.
Раньше в «Базе знаний» маркетплейса были указаны и другие критерии получения премиума:
- процент своевременно завершённых заказов равен либо выше 96%;
- ценовой индекс до 1,07, то есть цена товара на Ozon не должна сильно превышать цену аналогичных товаров на других сайтах.
Несмотря на то что сейчас этих критериев нет в доступе, можно предположить, что они так же важны для автоматической проверки.
Принципы работы премиум-программы
Некоторые инструменты, например расширенная аналитика, доступны через 10–15 минут после подключения тарифа. Остальные появляются в течение дня.
Стоимость подписки зависит от тарифа. Плату за неё списывают сразу при подключении, а потом — в начале каждого нового месяца подписки.
Если вы никогда не пользовались программой или это было до 1 октября 2022 года, то можете подключить пробный период. Он бесплатный и длится 30 дней с момента активации. Потом плату будут списывать автоматически.
Механика контроля показателей участников
Ozon каждый день следит, чтобы все участники соответствовали требованиям. Если селлер перестанет подходить под условия, подписку отключат.
Стоимость участия в премиум-программе
Цена зависит от привилегий конкретного тарифа.
|Premium Lite
4 990 ₽ в месяц
|Premium
9 990 ₽ в месяц
|Premium Plus
24 990 ₽ в месяц
|Premium Pro
24 990 ₽ в месяц + 1,5% от цены товара первый месяц, далее — 2,5%
|Поднятие в поиске товаров с супервыгодным индексом цен
|10%
|12,5%
|15%
|20%
|Поднятие в поиске товаров с выгодным индексом цен
|7,5%
|10%
|12,5%
|17,5%
|Баллы за скидки
|+
|+
|До 20% больше
|До 20% больше
|Защита от рекомендаций чужих товаров на странице магазина
|—
|+
|+
|+
|Бейдж в карточке товара, на странице магазина и в чатах
|—
|Чёрно-белая корона
|Фиолетовая корона
|Фиолетовая корона
|Фильтр «Товары premium-продавцов» в поиске и каталоге для покупателей
|—
|+
|+
|+
|Бейдж в поиске
|—
|—
|Фиолетовая корона
|Фиолетовая корона
|Бесплатное закрепление отзывов на товары
|—
|—
|—
|+
|Скрытие блока «Есть дешевле»
|—
|—
|—
|+
|Подсветка магазина в карточке товара и на витрине
|—
|—
|—
|+
|Продвижение через подписку на магазин
|—
|—
|—
|+
|Поднятие в разделе «Избранные магазины и бренды»
|—
|—
|—
|+
|Логотип магазина в фильтрах
|—
|—
|—
|+
|Автоматические ответы на отзывы покупателей
|—
|—
|—
|+
|Шаблоны для ответов на отзывы покупателей
|—
|—
|—
|30 шаблонов
|Скидка 10% на рассылку бонусов продавца и умную рассылку
|—
|5 рассылок
|Без ограничений
|Без ограничений
|Бесплатные рассылки в CRM
|—
|—
|50 000 в месяц
|50 000 в месяц
|Количество сотрудников с доступом к расширенной аналитике
|2
|2
|Без ограничений
|Без ограничений
|Больше показателей в разделах «Аналитика продавца», «Аналитика площадки», а также расширенные отчёты «Товары в поиске» и «Что продавать на Ozon»
|+
|+
|+
|+
|Расширенный отчёт «Конкурентная позиция»
|—
|До 2 конкурентов
|До 8 конкурентов
|Все конкуренты
|Анализ продаж всех конкурентов на Озон и других площадках
|—
|—
|—
|+
|Поисковые запросы по товарам конкурентов
|—
|—
|—
|+
|Подключение системы учёта к Seller API: отзывы и вопросы, чаты с покупателями, расширенная аналитика, отчёт о реализации по дням
|—
|—
|—
|+
|Подключение системы учёта к Seller API: аналитика по поисковым запросам
|—
|—
|—
|+
|Метки на товары
|—
|—
|+
|+
|Расширенный функционал в кабинете бренда
|—
|—
|+
|+
|Приоритет в чате с поддержкой
|+
|+
|+
|+
|Курсы от «Ozon Обучение»
|+
|+
|+
|+
Что делать, если Ozon отменил подписку
Площадка может самостоятельно отменить подписку в двух случаях:
- селлер перестал соответствовать требованиям;
- на балансе не хватает денег для оплаты. Если сумма появится в течение 14 дней, подписку автоматически возобновят.
Кейсы использования и примеры расчёта окупаемости
Реальные отзывы о премиум-программе можно найти в чатах с партнёрами Ozon. Большинство селлеров покупает самые бюджетные тарифы — Premium Lite и Premium ради расширенной аналитики.
Большинство селлеров интересует только аналитика
Дорогие тарифы — Premium Plus и Premium Pro покупают реже. Они дольше окупаются и нужны не всем магазинам.
На окупаемость подписки влияют разные факторы:
- Объём продаж.
- Количество SKU.
- Сезонность бизнеса.
- Количество конкурентов.
- Маржинальность товаров.
За прошлый месяц на расчётный счёт ей поступило 300 000 ₽. Чтобы увеличить продажи на 10%, предприниматель оформила подписку Premium стоимостью 9 990 ₽ в месяц. При таких условиях подписка окупится за три месяца.
За прошлый месяц на расчётный счёт поступил 1 млн ₽. Для увеличения продаж на 15–20% магазин оформил подписку Premium Plus стоимостью 24 990 ₽ в месяц. При таких условиях подписка окупится меньше чем за неделю.
Практические рекомендации для селлеров
Премиум-статус нужен далеко не всем. Например, если вы только начали продавать на маркетплейсах, у вас маленький ассортимент или вы торгуете эксклюзивными товарами, у которых нет аналогов, подключать тариф пока рано.
Преимущества программы будут полезны:
- магазинам с оборотом от 300 000 ₽ в месяц;
- продавцам с большим ассортиментом товаров;
- конкурентным нишам;
- магазинам с сезонными товарами.
Чтобы использовать подписку на максимум, регулярно просматривайте все доступные отчёты, анализируйте конкурентов, экспериментируйте с наполнением карточек и проходите обучающие курсы от Ozon.
Заключение
Премиум-программа — полезный инструмент для продвижения магазина на маркетплейсе. Он делает товары в выдаче более заметными, привлекает пользователей и повышает их доверие. Благодаря Premium продавцы увеличивают объём продаж и средний чек.
Селлерам, которые подключили подписку, доступны привилегии: расширенная аналитика, приоритет в чате поддержки, поднятие товаров в поиске и другие. Список бонусов зависит от выбранного тарифа.