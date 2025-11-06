Премиум-программа для продавцов на Ozon: что это и как в неё попасть

Коротко



Всего есть четыре тарифа: Premium Lite, Premium, Premium Plus и Premium Pro.



Независимо от подписки доступны следующие бонусы: баллы за скидки, поднятие товаров в поиске, расширенная аналитика, приоритет в чате с техподдержкой и обучающие курсы.



Есть эксклюзивные функции, которые входят только в дорогие тарифы, например бейдж с короной, закрепление отзывов, автоматические ответы на них и подсветка магазина на витрине и в карточке товара.



Ozon разработал премиум-программу для продавцов, которые хотят увеличить продажи и укрепить репутацию на площадке.