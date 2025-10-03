Баллы за скидки на Ozon: полный обзор для продавцов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Участие в программе Ozon выгодно для всех: покупатели получают дополнительные скидки на товар, а селлеры — бонусные баллы. Подробнее о том, как получать и распоряжаться этими баллами, расскажет Точка Банк.

Коротко У Ozon есть программа стимулирования продаж: в обмен на скидки для покупателей можно получить баллы от маркетплейса. Ими можно оплатить вознаграждения, комиссии и другие расходы селлера.

Что такое баллы за скидки и на что их можно потратить

Баллы за скидки Ozon — это бонусные баллы от маркетплейса. Их получают селлеры, которые продают товар с дополнительной скидкой. Ozon сам устанавливает такие скидки, но делает это от имени продавца, а ему потом компенсирует разницу в цене.

Один рубль скидки = один балл

Баллы можно списать:

На оплату вознаграждения за продажу.

Доставку до покупателя.

Компенсацию за возвраты, невыкупы и отмены.

Другие услуги Ozon .

Как баллы влияют на доход

Участвуя в этой программе, продавец не теряет ни рубля. Маркетплейс начисляет баллы, равные сумме скидки, а затем списывает их на оплату вознаграждения и услуг площадки в этом же месяце. Поэтому итоговый доход селлера не меняется.

ПРИМЕР Предприниматель продал товаров на 700 000 ₽ за месяц. Из этих денег 250 000 ₽ ушло на комиссии маркетплейсу и оплату дополнительных услуг. — Если индивидуальный предприниматель не участвует в программе: Заработок за месяц: 700 000 – 250 000 = 450 000 ₽.



— Если индивидуальный предприниматель участвует в программе: Допустим, Ozon установил скидки на 30 000 ₽. За это индивидуальный предприниматель получил 30 000 бонусов, которые ушли на оплату вознаграждения. А значит, ему осталось заплатить маркетплейсу: 250 000 – 30 000 = 220 000 ₽. Продажа товара со скидкой: 700 000 – 30 000 = 670 000 ₽. Заработок за месяц: 670 000 – 220 000 = 450 000 ₽.

Программа почти всегда выгодна для селлера, так как стимулирует продажи, но не уменьшает доход. Обычно продавцы отказываются от участия в редких случаях.

Поскольку скидки на товар устанавливает сам маркетплейс, с подключёнными баллами невозможно проконтролировать итоговую цену. Поэтому, если у продавца есть договорённость с производителем по минимальной цене продаж, скидки за баллы лучше отключить. Ольга Чинова Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года

Как списываются баллы

Оплатить баллами можно до 99% дополнительных расходов. Если баллов получилось больше, разницу вернут деньгами в виде премии.

Если меньше — направят в полном объёме на выплату вознаграждения и оплату других услуг Ozon.

ПРИМЕР В августе предприниматель заработал 10 000 баллов. А стоимость услуг маркетплейса составила 15 000 ₽. Индивидуальный предприниматель оплатил из собственных денег: 15 000 – 10 000 = 5 000 ₽. В сентябре предприниматель заработал 12 000 баллов. Стоимость услуг Ozon составила 9 000 ₽. Маркетплейс заплатил индивидуальному предпринимателю премию 12 000 – 9 000 = 3 000 ₽.

Где посмотреть начисленные и списанные баллы на Ozon

Баллы можно и нужно отслеживать — это помогает понять, какие скидки даёт маркетплейс и как они зависят от ваших действий. Дальше расскажем, как узнать, сколько баллов и за какой товар начислила вам площадка.

Как посмотреть, на какой товар установлена скидка

Ozon устанавливает скидки не на весь товар. Чтобы посмотреть позиции, которые попадают в программу:

Зайдите в личный кабинет продавца. Откройте вкладку «Цены и акции». Откройте раздел «Цены на товары». Найдите товары с бело-голубым значком в колонке «Цена для покупателя».

Позиции со скидкой отмечены специальным знаком

Как посмотреть начисленные баллы

Баллы можно увидеть в «Отчёте о реализации». Он формируется за каждый месяц в разделе «Финансы» — «Документы».

Другой способ — загрузить статистику прямо в личном кабинете. Для этого:

Перейдите в раздел «Финансы». Откройте подраздел «Экономика магазина». Откройте вкладку «Баллы за скидки».

Начисленные баллы увидите в режиме онлайн, списанные — до 8-го числа следующего месяца

Как баллы учитываются в отчётности

Когда продавец формирует отчётность для налоговой, к доходам нужно отнести:

Доход от продажи товара за минусом скидки.

Премию от маркетплейса в случае, если баллов начислено больше, чем списано на дополнительные услуги.

К расходам относится:

Вознаграждение маркетплейса за реализацию товаров.

Стоимость других услуг с учётом баллов.

Перерасход баллов, который возникает при большом количестве возвратов.

Для селлеров на общей системе налогообложения и УСН «Доходы минус расходы» участие в программе никак не повлияет на итоговый налог. А для тех, кто применяет УСН «Доходы», сумма налога будет чуть меньше, ведь расчёт производят от доходов с учётом скидки.