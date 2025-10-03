Баллы за скидки на Ozon: полный обзор для продавцов

Участие в программе Ozon выгодно для всех: покупатели получают дополнительные скидки на товар, а селлеры — бонусные баллы. Подробнее о том, как получать и распоряжаться этими баллами, расскажет Точка Банк.
Что такое баллы за скидки и на что их можно потратить
Баллы за скидки Ozon — это бонусные баллы от маркетплейса. Их получают селлеры, которые продают товар с дополнительной скидкой. Ozon сам устанавливает такие скидки, но делает это от имени продавца, а ему потом компенсирует разницу в цене.
Один рубль скидки = один балл
Баллы можно списать:
- На оплату вознаграждения за продажу.
- Доставку до покупателя.
- Компенсацию за возвраты, невыкупы и отмены.
- Другие услуги Ozon .
Как баллы влияют на доход
Участвуя в этой программе, продавец не теряет ни рубля. Маркетплейс начисляет баллы, равные сумме скидки, а затем списывает их на оплату вознаграждения и услуг площадки в этом же месяце. Поэтому итоговый доход селлера не меняется.
— Если индивидуальный предприниматель участвует в программе:
Программа почти всегда выгодна для селлера, так как стимулирует продажи, но не уменьшает доход. Обычно продавцы отказываются от участия в редких случаях.
Как списываются баллы
Оплатить баллами можно до 99% дополнительных расходов. Если баллов получилось больше, разницу вернут деньгами в виде премии.
Если меньше — направят в полном объёме на выплату вознаграждения и оплату других услуг Ozon.
Где посмотреть начисленные и списанные баллы на Ozon
Баллы можно и нужно отслеживать — это помогает понять, какие скидки даёт маркетплейс и как они зависят от ваших действий. Дальше расскажем, как узнать, сколько баллов и за какой товар начислила вам площадка.
Как посмотреть, на какой товар установлена скидка
Ozon устанавливает скидки не на весь товар. Чтобы посмотреть позиции, которые попадают в программу:
- Зайдите в личный кабинет продавца.
- Откройте вкладку «Цены и акции».
- Откройте раздел «Цены на товары».
- Найдите товары с бело-голубым значком в колонке «Цена для покупателя».
Позиции со скидкой отмечены специальным знаком
Как посмотреть начисленные баллы
Баллы можно увидеть в «Отчёте о реализации». Он формируется за каждый месяц в разделе «Финансы» — «Документы».
Другой способ — загрузить статистику прямо в личном кабинете. Для этого:
- Перейдите в раздел «Финансы».
- Откройте подраздел «Экономика магазина».
- Откройте вкладку «Баллы за скидки».
Начисленные баллы увидите в режиме онлайн, списанные — до 8-го числа следующего месяца
Как баллы учитываются в отчётности
Когда продавец формирует отчётность для налоговой, к доходам нужно отнести:
- Доход от продажи товара за минусом скидки.
- Премию от маркетплейса в случае, если баллов начислено больше, чем списано на дополнительные услуги.
К расходам относится:
- Вознаграждение маркетплейса за реализацию товаров.
- Стоимость других услуг с учётом баллов.
- Перерасход баллов, который возникает при большом количестве возвратов.
Для селлеров на общей системе налогообложения и УСН «Доходы минус расходы» участие в программе никак не повлияет на итоговый налог. А для тех, кто применяет УСН «Доходы», сумма налога будет чуть меньше, ведь расчёт производят от доходов с учётом скидки.
Если селлер платит НДС, премию Ozon нужно признать доходом и включить в налоговую базу по НДС.