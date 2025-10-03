Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркетплейсы
  4. Баллы за скидки на Ozon: полный обзор для продавцов
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Баллы за скидки на Ozon: полный обзор для продавцов

Продавайте со скидками, получайте рост продаж и баллы, чтобы оплачивать услуги маркетплейса. 

03.10.2025
19 517
19 517

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Участие в программе Ozon выгодно для всех: покупатели получают дополнительные скидки на товар, а селлеры — бонусные баллы. Подробнее о том, как получать и распоряжаться этими баллами, расскажет Точка Банк.

Коротко
У Ozon есть программа стимулирования продаж: в обмен на скидки для покупателей можно получить баллы от маркетплейса. Ими можно оплатить вознаграждения, комиссии и другие расходы селлера.

Что такое баллы за скидки и на что их можно потратить

Баллы за скидки Ozon — это бонусные баллы от маркетплейса. Их получают селлеры, которые продают товар с дополнительной скидкой. Ozon сам устанавливает такие скидки, но делает это от имени продавца, а ему потом компенсирует разницу в цене.

Один рубль скидки = один балл

Баллы можно списать:

  • На оплату вознаграждения за продажу.
  • Доставку до покупателя.
  • Компенсацию за возвраты, невыкупы и отмены.
  • Другие услуги Ozon .

Как баллы влияют на доход

Участвуя в этой программе, продавец не теряет ни рубля. Маркетплейс начисляет баллы, равные сумме скидки, а затем списывает их на оплату вознаграждения и услуг площадки в этом же месяце. Поэтому итоговый доход селлера не меняется.

ПРИМЕР
Предприниматель продал товаров на 700 000 ₽ за месяц. Из этих денег 250 000 ₽ ушло на комиссии маркетплейсу и оплату дополнительных услуг.
— Если индивидуальный предприниматель не участвует в программе:
Заработок за месяц:
700 000 – 250 000 = 450 000 ₽.

— Если индивидуальный предприниматель участвует в программе:
Допустим, Ozon установил скидки на 30 000 ₽. За это индивидуальный предприниматель получил 30 000 бонусов, которые ушли на оплату вознаграждения. А значит, ему осталось заплатить маркетплейсу:
250 000 – 30 000 = 220 000 ₽.
Продажа товара со скидкой:
700 000 – 30 000 = 670 000 ₽.
Заработок за месяц:
670 000 – 220 000 = 450 000 ₽.

Программа почти всегда выгодна для селлера, так как стимулирует продажи, но не уменьшает доход. Обычно продавцы отказываются от участия в редких случаях.

Поскольку скидки на товар устанавливает сам маркетплейс, с подключёнными баллами невозможно проконтролировать итоговую цену. Поэтому, если у продавца есть договорённость с производителем по минимальной цене продаж, скидки за баллы лучше отключить.

Ольга ЧиноваПредприниматель на маркетплейсах с 2021 года

Как списываются баллы

Оплатить баллами можно до 99% дополнительных расходов. Если баллов получилось больше, разницу вернут деньгами в виде премии.

Если меньше — направят в полном объёме на выплату вознаграждения и оплату других услуг Ozon.

ПРИМЕР
В августе предприниматель заработал 10 000 баллов. А стоимость услуг маркетплейса составила 15 000 ₽. Индивидуальный предприниматель оплатил из собственных денег: 15 000 – 10 000 = 5 000 ₽.
В сентябре предприниматель заработал 12 000 баллов. Стоимость услуг Ozon составила 9 000 ₽. Маркетплейс заплатил индивидуальному предпринимателю премию 12 000 – 9 000 = 3 000 ₽.

Где посмотреть начисленные и списанные баллы на Ozon

Баллы можно и нужно отслеживать — это помогает понять, какие скидки даёт маркетплейс и как они зависят от ваших действий. Дальше расскажем, как узнать, сколько баллов и за какой товар начислила вам площадка.

Как посмотреть, на какой товар установлена скидка

Ozon устанавливает скидки не на весь товар. Чтобы посмотреть позиции, которые попадают в программу:

  1. Зайдите в личный кабинет продавца.
  2. Откройте вкладку «Цены и акции».
  3. Откройте раздел «Цены на товары».
  4. Найдите товары с бело-голубым значком в колонке «Цена для покупателя».

Позиции со скидкой отмечены специальным знаком

Как посмотреть начисленные баллы

Баллы можно увидеть в «Отчёте о реализации». Он формируется за каждый месяц в разделе «Финансы» — «Документы».

Другой способ — загрузить статистику прямо в личном кабинете. Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Финансы».
  2. Откройте подраздел «Экономика магазина».
  3. Откройте вкладку «Баллы за скидки».

Начисленные баллы увидите в режиме онлайн, списанные — до 8-го числа следующего месяца

Как баллы учитываются в отчётности

Когда продавец формирует отчётность для налоговой, к доходам нужно отнести:

  • Доход от продажи товара за минусом скидки.
  • Премию от маркетплейса в случае, если баллов начислено больше, чем списано на дополнительные услуги.

К расходам относится:

  • Вознаграждение маркетплейса за реализацию товаров.
  • Стоимость других услуг с учётом баллов.
  • Перерасход баллов, который возникает при большом количестве возвратов.

Для селлеров на общей системе налогообложения и УСН «Доходы минус расходы» участие в программе никак не повлияет на итоговый налог. А для тех, кто применяет УСН «Доходы», сумма налога будет чуть меньше, ведь расчёт производят от доходов с учётом скидки.

Если селлер платит НДС, премию Ozon нужно признать доходом и включить в налоговую базу по НДС.

Вопросы по теме

Можно ли возвращать скидки рублями, а не баллами?

Нет, конвертировать баллы в рубли напрямую не выйдет.

Можно ли управлять расходованием баллов?

Нет, маркетплейс установил порядок списания баллов. Направить баллы на другие платежи нельзя.

Как посчитать количество баллов за одну продажу?

В разделе личного кабинета «Цены и акции» перейдите во вкладку «Цены на товары», найдите нужный товар в таблице и вычтете из значения в колонке «Цена для покупателя» значение в соседнем столбце «Ваша цена».

Что будет с уже начисленными баллами в случае возврата товара?

Такие баллы спишутся. Если заказ возвращают в следующем месяце, итоговое значение баллов может уйти в минус. Такую разницу нужно будет доплатить маркетплейсу, а в бухгалтерском учёте отнести на расходы.

Как прекратить участие в программе?

Отключать программу, так же как и подключать обратно, можно через службу поддержки Ozon. На процесс уйдёт три рабочих дня.

Другие статьи по теме

10 ИЮНЯ 2025
23 784
Ольга Чинова
Что такое кабинет Ozon Seller и как он работает
10 ИЮНЯ 2025
30 418
Ольга Чинова
Что такое кабинет Wildberries Seller и как он работает

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Баллы за скидки Ozon Seller: что это, налогообложение — Точка Банк