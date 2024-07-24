Как отследить позиции карточек товара на Ozon

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В этой статье Точка расскажет, как анализировать позиции карточек в рейтинге Ozon, от чего они зависят и как можно на них повлиять.

Зачем отслеживать позиции карточек товаров

Товары, стоящие на первых 10–15 местах в выдаче, собирают больше всего продаж. Если пользователь не нашёл в подборке нужный товар, он скорее изменит запрос, чем начнёт листать дальше второй страницы. Поэтому селлеры борются за первые места в поиске: чем выше позиция, тем больше продаж.

Разберёмся, как можно улучшить характеристики карточки и поднять её в выдаче.

Что влияет на ранжирование карточек на Озоне

Есть несколько критериев, которые определяют, попадёт ли ваш товар в топ. У каждого свой вес — уровень влияния на повышение позиции:

Популярность. Учитывается, как часто пользователи взаимодействуют с товаром: выбирают среди прочих в каталоге, кликают, добавляют в корзину/избранное. Вес — 0–15%.

Конверсия продаж. Учитывается, сколько человек, просмотревших карточку товара, купили его за последние два месяца. Вес — 15–25%.

Соответствие товара поисковому запросу по характеристикам и текстовому описанию. Важно, чтобы ключевые слова в карточке соответствовали реальности.

Например, если продавец продаёт колготки, в карточке товара должно быть указано именно это название. Если совпадений по ключевым словам не будет, карточка не попадёт в топ. Вес — 20–40%.

Низкая стоимость товара и скидки. Озон отдаёт предпочтение товарам, которые имеют самую низкую цену среди аналогичных. Но не стоит демпинговать, то есть продавать по искусственно заниженной цене. Маркетплейс быстро адаптируется под действия продавцов и может изменить принцип ранжирования. Вес — 5–15%.

Рейтинг магазина и карточки. Учитывается количество отзывов и их статус — положительный или отрицательный. Вес — 5–10%.

Персонификация запросов. Озон подготавливает для каждого покупателя индивидуальную подборку из 2 000 товаров, которые он купит с наибольшей вероятностью. Вес — 10–15%.

Доставка. Оценивается скорость стандартной доставки и наличие экспресс-доставки. Вес — 5–15%.

Правильная категория. Должно быть корректное соотношение товар – категория.

Ещё есть дополнительные бустинги и дебустинги, которые добавляют или отнимают у товара дополнительные баллы. Расскажем о них подробнее.

Понижающие коэффициенты (дебустинг)

Негативно на товаре сказываются:

Доставка больше трёх дней.

Грубые нарушения правил площадки.

Низкий рейтинг карточки и магазина.

Повышающие коэффициенты (бустинг)

Товары получают повышающий коэффициент, если:

Платное продвижение. Селлер покупает его у самой площадки.

Логистика. Бустинг даётся за следующие виды доставки:

Важно: у одного товара может быть только один бустинг логистики.

Скорость доставки. Если товар доставляется за 1–2 дня, Озон поднимает его в поиске.

Участие в глобальных акциях Ozon. Например, «Марафон скидок», «11.11» или «Чёрная пятница».

Цена. Система начисляет дополнительные баллы товарам, которые продаются по выгодным ценам. Чем выгоднее цена, тем больше бустинг. А самым выгодным дополнительно добавляют бейдж «Цена что надо». Полный список индексов цен можно посмотреть Система начисляет дополнительные баллы товарам, которые продаются по выгодным ценам. Чем выгоднее цена, тем больше бустинг. А самым выгодным дополнительно добавляют бейдж «Цена что надо». Полный список индексов цен можно посмотреть здесь

5% — умеренный индекс,

7,5% — выгодный,

10% — выгодный с подпиской Premium,

12,5% — выгодный с подпиской Premium Plus.

Эластичный бустинг

В 2025 году Озон запустил ещё один способ продвижения в поиске — эластичный бустинг. Это постоянная распродажа на маркетплейсе: вы устанавливаете скидку на товар, а Озон вас за это продвигает. Чем выше скидка, тем больше бустинг.

ПРИМЕР Например, вы устанавливаете скидку 15% — получаете буст 50%. Точный размер бустинга зависит от категории товара.

Отключить скидку можно в любой момент в личном кабинете, и товар сразу исчезнет из акции.

«Эластичный бустинг» — это замена старым акциям «Бустинг х2», «Бустинг х3» и «Бустинг х4».

Как подключить эластичный бустинг

Подключить его можно в личном кабинете Озон Селлер → Цены → Акции от Ozon.

Подключить эластичный бустинг можно в разделе Цены → Акции от Ozon

Дальше находите «Эластичный бустинг» → Добавьте товар → Установите скидку.

Как работает механизм ранжирования

1. Алгоритм маркетплейса отбирает карточки, которые максимально точно соответствуют запросу покупателя. Ozon проверяет название, категорию товара, магазин, а также характеристики, которые прописал пользователь. Например, цвет, размер, модель, тип ткани, стилистику и т.д.

Чем больше у вас попаданий в запрос, тем выше шанс занять верхние места. Именно поэтому в таблице нужно максимально подробно прописывать все атрибуты и характеристики. Отзывы и вопросы о товаре на данном этапе не проверяются.

2. Система собирает каталог, состоящий из 500 000 потенциальных артикулов, которые в теории могут подойти пользователю под его запрос. Теперь это нужно проверить на практике.

Для этого Озон сравнивает, насколько кандидаты соответствуют каждому отдельному слову из поискового запроса. После анализа по каждому слову результаты складываются, и система решает, какие товары пройдут дальше.

3. Озон оценивает рейтинг товара в каталоге. Чем он выше, тем больший повышающий коэффициент насчитает система: он может быть от 0 до 25%.

4. Маркетплейс оценивает характеристики товара:

Частоту добавления товара в корзину или в избранное.

Конверсию продаж.

Цену.

Рейтинг товара и количество отзывов.

Чем лучше показатели по каждой категории, тем больше бонусных баллов от Озона получает селлер. Чем больше баллов, тем выше товар.

5. Система анализирует все карточки, которые прошли предыдущие этапы проверки, и сравнивает их между собой. Побеждают те, у которых нет понижающих коэффициентов, но при этом есть бонусы. Здесь, как и на предыдущих этапах, все повышающие и понижающие коэффициенты суммируются, если они не взаимоисключающие.

ПРИМЕР У селлера есть «платье женское». Органически он набрал 0,6 балла. Но товар сейчас на распродаже, а значит, ему добавляется бустинг. И вот уже оценка выросла до 0,8.

Это хороший результат, но у карточки низкий рейтинг, поэтому применяется дебустинг — рейтинг падает до 0,42.



6. Система анализирует все карточки, которые прошли проверку, по всем показателям. Дальше пользователь получает каталог из 2 000 товаров, которые больше всего соответствуют его запросу. И если клиент пролистает список до конца, то каталог развернётся, и появится ещё 2 000 товаров.

Как узнать позицию товара на Озон бесплатно

Узнать на каком месте ваш товар выдается в поисковой выдаче можно прямо в личном кабинете Озон.

1. Зайдите в категорию «Аналитика».

2. Перейдите во вкладку «Товары в поиске».

3. В пустое поле введите поисковый запрос, который нужно проверить. Например, «платье женское».

4. В списке справа от запроса нужно выбрать регион, который хотите проверить. Например, если хотите узнать, на каком месте покупатели из Москвы видят вашу позицию по запросу «платье женское», пишите «Москва».

5. В подразделе «Ваши товары» выберите артикулы товаров, у которых надо замерить позиции. По одному запросу можно выбрать до 500 товаров.

6. Формирование запроса завершено. Теперь нажмите на синюю кнопку «Показать результаты» – готово.

Платформа Озон выдаст отчет в виде таблицы, и если товар попадает в выдачу по данному запросу, то в последней колонке будет прописана его позиция. Если товар в выдачу по запросу не попал, вы увидите это в колонке «Статус».

Как часто нужно проводить анализ позиций

Селлер сам определяет частоту анализа. Главное — проводить его регулярно, чтобы отслеживать падения и вовремя их корректировать.

Я рекомендую на старте проверять позиции каждый день, а далее один раз в неделю. Это позволит держать руку на пульсе вне зависимости от сезонности, праздников, выходных и других событий. Для удобства можно сохранить запросы и товары, чтобы каждый раз не вводить данные. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Обычно крупные селлеры могут анализировать позиции каждый день, а начинающие — пару раз в месяц.

Как поднять товар в поисковой выдаче

Выше мы перечислили характеристики, которые важны, чтобы попасть в топ. И на большинство из них продавец может повлиять.

Правильно заполните карточку. Текстовая релевантность — один из важнейших критериев, поэтому важно заполнить все атрибуты и составить SEO-описания товаров.

Отгрузите товары на склад Озона. Если выбирать между fbs и fbo, выбирайте второе — это даст вашей карточке преимущество.

Выберите привлекательные иллюстрации. Система этот пункт не учитывает, но он зачастую является решающим для покупателя. Красивые фотографии привлекают внимание и выгодно выделяют товар в каталоге, а значит, выше шанс, что кликнут именно на него.

Правильно определите категорию товара в разделе «Каталог». Если артикул стоит в неправильной категории, система не продвинет его в топ. Изучите витрину каталога и посмотрите, в каких категориях стоят конкуренты.

Не завышайте цены. Озон любит скидки, распродажи и минимальную стоимость, поэтому если у другого продавца этот же товар можно купить дешевле, маркетплейс предложит покупателю именно его. К тому же в вашей карточке будут показаны аналогичные товары с более низкими ценами.

Работайте с отзывами. Стимулируйте покупателей, чтобы они оставляли отзывы, — это влияет на рейтинг. Конечно, среди них могут быть и отрицательные — это нормально, но их должно быть меньше, чем положительных. С возражениями нужно работать вежливо и ни в коем случае нельзя их игнорировать.