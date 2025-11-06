Wildberries Цифровой: как продавать диджитал-товары

Теперь на Wildberries можно продавать не только вещи, но и виртуальные товары, например подписки на музыку и онлайн-тренировки. Все они собраны на отдельной платформе Digital Wildberries, или Wildberries Цифровой.
Точка Банк расскажет, почему выгодно и удобно продавать digital-товары и как это делать правильно.
Там торгуют онлайн-курсами, электронными и аудиокнигами, игровой валютой, сертификатами и скидочными купонами.
Чтобы начать продавать, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, открыть магазин и наполнить его товарами.
С продажи каждого площадка возьмёт фиксированную комиссию в размере 5% от стоимости.
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Описание Wildberries Цифрового
Вайлдберриз Цифровой — это отдельный маркетплейс для продажи виртуального контента: онлайн-курсов, электронных книг, чек-листов, сертификатов, игровых валют, музыки и индивидуальных консультаций.
Такие товары нельзя потрогать. После оплаты они появляются в личном кабинете, откуда их можно загрузить на компьютер или смартфон. Для использования digital-товаров нужны гаджеты.
Продавцы могут использовать маркетплейс не как основной, а как дополнительный канал продаж:
— Вместе с тренажёрами продавать видеоуроки по фитнесу.
— Вместе с семенами и луковицами продавать обучение по выращиванию цветочных растений.
— Вместе с товарами для маникюра и педикюра продавать гайды по трендовому дизайну и быстрому снятию покрытия.
Категории товаров на Wildberries Цифровом
Преимущества работы с Wildberries
Стать продавцом и создать свой магазин могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Регистрация в личном кабинете бесплатная. За продажу каждой единицы товара маркетплейс берёт фиксированную плату — 5% от стоимости.
Чтобы стать продавцом, нужно принять правила торговой площадки
Площадка WB Digital работает так же, как и основной маркетплейс, — здесь тоже проводят акции и скидки.
Плюсы и минусы торговли цифровыми товарами
Точка Банк собрал в таблицу все преимущества и недостатки продажи digital-контента.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на хранении и доставке: не нужно закупать товары у поставщика, делать маркировку, поставлять их на склад Wildberries и оплачивать дополнительные услуги
|Высокая конкуренция: создать виртуальный контент может любой желающий. Если у вас нет уникального продукта или своей лояльной аудитории, продавать может быть сложно
|Мгновенная продажа: покупатели получают доступ к контенту сразу после оплаты
|Вероятность кражи: такой товар могут купить, а потом начать передавать третьим лицам
|Автоматизация бизнес-процессов: продавцу нужно создать карточку товара и загрузить готовый продукт. Сайт сам выдаст файл клиенту через личный кабинет
|Ограничения на продажу: у селлера должны быть права на продажу цифрового товара. Если WB запросит эти документы, их нужно предоставить в течение пяти дней. Если документов не окажется, продавца обвинят в нарушении прав на интеллектуальную собственность
|Отсутствие брака: электронный товар не может прийти с браком или испорченным
|Неограниченные продажи: виртуальный контент можно продавать неограниченное количество раз. Селлер создаёт продукт один раз и больше не тратит время и силы
Сколько можно заработать на продаже цифровых товаров
Трудно сказать, сколько можно заработать на продаже цифровых товаров в интернете. Рынок только начинает расти, поэтому объём продаж пока небольшой. Но, по статистике, в первом полугодии 2025 года онлайн-товары показали самую высокую динамику продаж — 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Заработок магазина цифровых товаров на Wildberries Digital зависит от качества контента, его стоимости и продвижения на площадке, лояльной аудитории продавца и других факторов.
Рядом с каждым товаром отображается количество продаж. Любой селлер может посмотреть, какие позиции у конкурентов продаются чаще всего
Альтернативы Wildberries Цифровому
В России есть несколько площадок для торговли виртуальными продуктами.
Яндекс Маркет
На этой площадке открыть магазин могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чтобы продавать цифровые товары, селлер должен обрабатывать заказы через API. Для этого понадобится программное решение, например телеграм-бот.
Раздел с цифровыми товарами на Яндекс Маркете
Ozon
На Ozon можно продавать игры, программное обеспечение, подписки на кинотеатры, книги и музыку. Продавать электронные и аудиокниги могут только цифровые сервисы и электронные библиотеки, такие как «Литрес», MyBook и другие.
Раздел с цифровыми товарами на Ozon
Molz
Платформа подойдёт авторам, у которых уже есть лояльная аудитория и которые не хотят создавать отдельный сайт для продажи цифровых продуктов. Molz — это готовое решение, для торговли нужно купить один из тарифов. В самый дешёвый за 190 ₽ в месяц входят 20 товаров и 20 ГБ дискового пространства.
Площадка работает не как маркетплейс, а как конструктор для создания персональной витрины
Советы по продаже цифровых товаров на WB
Чтобы успешно торговать диджитал-контентом на Wildberries, следуйте рекомендациям:
Подготовьте качественный контент. От этого зависит, насколько привлекателен будет товар на витрине. Добавьте в инфографику изображения и информацию, которая будет полезна потенциальным покупателям: что входит в файл, для чего он нужен, в течение какого периода действует и как им воспользоваться.
Подписка на онлайн-кинотеатр открывает доступ к турецким сериалам — об этом можно узнать из инфографики
Используйте маркетинговые приёмы. Чтобы увеличить ценность покупки, продавайте товары комплектами, например «электронная книга + вебинар». Или добавляйте видеоотзывы прямо в карточку товара, чтобы вызвать больше доверия у пользователей.
Если продавец прикрепил видео, оно появится в карточке товара
Привлекайте внимание аудитории. Это можно сделать с помощью грамотной SEO-оптимизации карточки и платной внутренней рекламы на площадке. Существует партнёрский сервис Barter, где блогеры получают товар по бартеру, а потом оставляют отзыв с фото и снимают серию рекламных историй. В самый дешёвый тариф Lite за 25 000 ₽ входят 15 отзывов с фото, 50 000 охватов и 15 рекламных интеграций.