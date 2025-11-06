Wildberries Цифровой: как продавать диджитал-товары

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Теперь на Wildberries можно продавать не только вещи, но и виртуальные товары, например подписки на музыку и онлайн-тренировки. Все они собраны на отдельной платформе Digital Wildberries, или Wildberries Цифровой.

Точка Банк расскажет, почему выгодно и удобно продавать digital-товары и как это делать правильно.

Коротко

Там торгуют онлайн-курсами, электронными и аудиокнигами, игровой валютой, сертификатами и скидочными купонами.

Чтобы начать продавать, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, открыть магазин и наполнить его товарами.

С продажи каждого площадка возьмёт фиксированную комиссию в размере 5% от стоимости.

Wildberries создал отдельную платформу для продажи цифрового контента — Wildberries Цифровой, или Digital Wildberries.

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Описание Wildberries Цифрового

Вайлдберриз Цифровой — это отдельный маркетплейс для продажи виртуального контента: онлайн-курсов, электронных книг, чек-листов, сертификатов, игровых валют, музыки и индивидуальных консультаций.

Такие товары нельзя потрогать. После оплаты они появляются в личном кабинете, откуда их можно загрузить на компьютер или смартфон. Для использования digital-товаров нужны гаджеты.

Продавцы могут использовать маркетплейс не как основной, а как дополнительный канал продаж:

— Вместе с тренажёрами продавать видеоуроки по фитнесу.

— Вместе с семенами и луковицами продавать обучение по выращиванию цветочных растений.

— Вместе с товарами для маникюра и педикюра продавать гайды по трендовому дизайну и быстрому снятию покрытия.

Категории товаров на Wildberries Цифровом

Преимущества работы с Wildberries

Стать продавцом и создать свой магазин могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Регистрация в личном кабинете бесплатная. За продажу каждой единицы товара маркетплейс берёт фиксированную плату — 5% от стоимости.

Чтобы стать продавцом, нужно принять правила торговой площадки

Площадка WB Digital работает так же, как и основной маркетплейс, — здесь тоже проводят акции и скидки.

Плюсы и минусы торговли цифровыми товарами

Точка Банк собрал в таблицу все преимущества и недостатки продажи digital-контента.

Плюсы Минусы Экономия на хранении и доставке: не нужно закупать товары у поставщика, делать маркировку, поставлять их на склад Wildberries и оплачивать дополнительные услуги Высокая конкуренция: создать виртуальный контент может любой желающий. Если у вас нет уникального продукта или своей лояльной аудитории, продавать может быть сложно Мгновенная продажа: покупатели получают доступ к контенту сразу после оплаты Вероятность кражи: такой товар могут купить, а потом начать передавать третьим лицам Автоматизация бизнес-процессов: продавцу нужно создать карточку товара и загрузить готовый продукт. Сайт сам выдаст файл клиенту через личный кабинет Ограничения на продажу: у селлера должны быть права на продажу цифрового товара. Если WB запросит эти документы, их нужно предоставить в течение пяти дней. Если документов не окажется, продавца обвинят в нарушении прав на интеллектуальную собственность Отсутствие брака: электронный товар не может прийти с браком или испорченным Неограниченные продажи: виртуальный контент можно продавать неограниченное количество раз. Селлер создаёт продукт один раз и больше не тратит время и силы

Сколько можно заработать на продаже цифровых товаров

Трудно сказать, сколько можно заработать на продаже цифровых товаров в интернете. Рынок только начинает расти, поэтому объём продаж пока небольшой. Но, по статистике, в первом полугодии 2025 года онлайн-товары показали самую высокую динамику продаж — 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заработок магазина цифровых товаров на Wildberries Digital зависит от качества контента, его стоимости и продвижения на площадке, лояльной аудитории продавца и других факторов.

Рядом с каждым товаром отображается количество продаж. Любой селлер может посмотреть, какие позиции у конкурентов продаются чаще всего

Альтернативы Wildberries Цифровому

В России есть несколько площадок для торговли виртуальными продуктами.

Яндекс Маркет

На этой площадке открыть магазин могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чтобы продавать цифровые товары, селлер должен обрабатывать заказы через API. Для этого понадобится программное решение, например телеграм-бот.

Раздел с цифровыми товарами на Яндекс Маркете

Ozon

На Ozon можно продавать игры, программное обеспечение, подписки на кинотеатры, книги и музыку. Продавать электронные и аудиокниги могут только цифровые сервисы и электронные библиотеки, такие как «Литрес», MyBook и другие.

Раздел с цифровыми товарами на Ozon

Molz

Платформа подойдёт авторам, у которых уже есть лояльная аудитория и которые не хотят создавать отдельный сайт для продажи цифровых продуктов. Molz — это готовое решение, для торговли нужно купить один из тарифов. В самый дешёвый за 190 ₽ в месяц входят 20 товаров и 20 ГБ дискового пространства.

Площадка работает не как маркетплейс, а как конструктор для создания персональной витрины

Советы по продаже цифровых товаров на WB

Чтобы успешно торговать диджитал-контентом на Wildberries, следуйте рекомендациям:

Подготовьте качественный контент. От этого зависит, насколько привлекателен будет товар на витрине. Добавьте в инфографику изображения и информацию, которая будет полезна потенциальным покупателям: что входит в файл, для чего он нужен, в течение какого периода действует и как им воспользоваться.

Подписка на онлайн-кинотеатр открывает доступ к турецким сериалам — об этом можно узнать из инфографики

Используйте маркетинговые приёмы. Чтобы увеличить ценность покупки, продавайте товары комплектами, например «электронная книга + вебинар». Или добавляйте видеоотзывы прямо в карточку товара, чтобы вызвать больше доверия у пользователей.

Если продавец прикрепил видео, оно появится в карточке товара