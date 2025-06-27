SEO-оптимизация карточек товара на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Без SEO-оптимизации даже самый востребованный продукт на маркетплейсе может затеряться среди аналогичных. В статье собрали информацию, как оптимизировать карточку товара на Wildberries, чтобы повысить кликабельность и продажи.

Что такое SEO-продвижение и оптимизация товарной карточки

Товарная карточка — это главный инструмент продаж в интернет-магазине. Основные поля карточки:

Название товара должно быть содержательным описанием. Начинайте наименование товара со слова, отвечающего на вопрос «что?». После этого уточните «какая?» Например, вместо «Зимняя куртка» пишите «Куртка зимняя». К этому добавьте, например, «мужская, утеплённая, ветронепроницаемая».

Качественные изображения и видео — 3–5 фотографий с разных ракурсов и видео с демонстрацией продукта. Товар должен занимать не менее 50% места на обложке, на нём должна быть указана главная информация про товар и его преимущества.

Цена с указанием скидок и акционных предложений.

Подробные характеристики — размеры, материалы, страна производства.

Описание, которое отвечает на вопрос покупателя: «Почему стоит купить именно этот продукт?».

SEO-оптимизация превращает карточку в инструмент привлечения клиентов из поисковых систем. Она ведёт целевой трафик по конкретным запросам и повышает конверсию в покупки.

Чтобы товар находили на маркетплейсе, нужно подобрать правильные слова — те, которые покупатели вбивают в поиск. Без этого карточка не будет появляться в результатах.

С помощью разных сервисов, например Яндекс Вордстат, можно определить, какие именно фразы используют потенциальные клиенты при поиске

Ключевые слова вписываются в текст описания, характеристики и другие элементы карточки.

Ещё один бесплатный инструмент подбора ключевых слов — отчёт «Популярные запросы». Здесь можно посмотреть, что чаще всего ищут на ВБ за выбранный период, и получить готовые фразы с частотностью.

Введите запрос, чтобы получить готовые фразы с частотностью

Как работают алгоритмы Wildberries

Маркетплейс WB использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа поведения покупателей. Система собирает и обрабатывает данные о товарах и действиях пользователей. Затем создаются прогнозные модели — они определяют предпочтения и помогают подбирать под каждый запрос подходящие товары.

Wildberries ищет изделия по ключам — словам, которые вводят покупатели. Если в карточке есть эти слова — товар покажут в результатах поиска. Благодаря этому, например, по запросу «зимнее пальто» система показывает именно одежду для холодного сезона, а не верхнюю одежду на весну.

Когда алгоритмы определяют, какой товар выводить по ключевому слову, они учитывают:

соответствие запросу;

историю поиска конкретного пользователя;

качество оформления карточек;

сезонные и праздничные закономерности спроса.

Зачем нужно SEO

SEO-оптимизация карточки товара на Вайлдберриз помогает поднять карточку в поиске маркетплейса и во внешних поисковых системах. Работа с ключевыми словами позволяет:

увеличить количество категорий, в которых отображается изделие;

расширить охват по разным поисковым запросам;

поднять позиции в выдаче WB;

улучшить видимость в Яндекс и Google.

Куда добавить ключевые фразы в карточке товара

Главное правило — ключевые фразы должны органично вписываться в текст. Ключевые слова нужно размещать в разных полях.

Наименование товара: главный ключ — в начало.

Характеристики товара: подробно укажите их в зависимости от категории. Например, для одежды — состав, размеры, а для техники — параметры и функции. Правильное заполнение позволяет добавить товар в подкатегории, например «для офиса», «большие размеры», «подарки».

Описание товара: пропишите дополнительные ключи, равномерно распределите их по тексту.

Дополнительные категории дают дополнительный трафик

Какие есть этапы подбора ключевых фраз для WB

Чтобы покупатели находили то, что им нужно, важно правильно подобрать ключевые фразы. Вот как это сделать.

Шаг 1. Исследуйте ключевые слова

Подбор ключевых слов состоит из нескольких этапов.

Формирование базовых запросов. На этом этапе выбирают основные фразы, которые описывают продукт. Важно учитывать разные варианты поиска и их синонимы. Например, брюки-карго могут искать как «карго», «штаны» или «брюки». Добавление уточняющих слов («хвостов»). Здесь подбираются более детализированные запросы, которые помогают точнее описать товар. Например: «мужские брюки-карго», «спортивные футболки», «зимние женские куртки». Очистка и отбор ключевых фраз. В финальном списке должно остаться 10–30 релевантных запросов, чтобы избежать переоптимизации.

Шаг 2: Оптимизируйте заголовки

При работе с ключевыми словами в заголовках рекомендуем:

Сделать заголовок удобным для чтения — он должен быть простым и понятным для поисковых алгоритмов и покупателей.

Размещать главный ключ в начале — это повышает его значимость.

Выбирать правильную категорию для продукта и через характеристику вставать в дополнительные категории.

Использовать среднечастотные запросы и УТП в нишах с большим количеством конкурентов.

Избегать копирования заголовков конкурентов.

Минимизировать повторение слов — система автоматически удалит дубли.

Оптимально использовать не более 40 символов, чтобы заголовок отображался корректно (максимальный размер — 60 символов).

При необходимости заголовки можно будет поменять.

Шаг 3. Оптимизация описания товара

Описание должно быть информативным и отвечать на потенциальные вопросы покупателей.

Начните с определения основных поисковых запросов, которые точно отражают суть продаваемого изделия. Например, ботинки могут искать как «демисезонная обувь». Эти ключевые фразы обязательно должны присутствовать и в названии, и в описании.

Следующий шаг — дополнить базовые ключи уточняющими характеристиками: полом и возрастом покупателя, материалом, особенностями модели. Например, «джинсы женские с высокой талией» или «брюки детские зимние утеплённые». Важно оставлять только релевантные запросы.

Шаг 4. Оптимизация характеристик товара

Проанализируйте популярные запросы и фильтры, по которым покупатели чаще всего ищут что-то аналогичное. Это поможет подобрать наиболее релевантные формулировки.

Важно указывать только точные и соответствующие изделию параметры. Если сумка сделана из ткани, не нужно писать, что она плетёная — это введёт покупателей в заблуждение.

Шаг 5. Оптимизация изображений

Качественные изображения — важный фактор привлечения покупателей. Снимки должны быть чёткими и детализированными, с минимальным разрешением 700×900 пикселей, чтобы покупатель мог рассмотреть все особенности будущей покупки.

Используйте чистый белый или нейтральный фон — это помогает сконцентрировать внимание именно на продукте.

Не забывайте заполнять атрибут «alt» — текстовое описание изображения. Это не только помогает в SEO-продвижении, так как можно добавить ключевые слова, но и гарантирует, что даже при проблемах с загрузкой картинки пользователь поймёт, что изображено.

Шаг 6. Отзывы и рейтинги

Реальные оценки и комментарии покупателей не только влияют на решение новых клиентов, но и учитываются поисковыми алгоритмами. Важно своевременно отвечать на все отзывы, даже негативные, и использовать в ответах ключевые слова и фразы.

Как собрать и кластеризовать ключевые слова

При выборе слов для семантики можно применять несколько подходов:

Поисковые подсказки Wildberries (вводим основной запрос и смотрим варианты).

Блок «С этим товаром искали» в карточках конкурентов.

Анализ заголовков и описаний товаров из топовой выдачи.

Фильтры поиска по категориям (материал, фасон, цвет).

Раздел «Аналитика» в личном кабинете продавца.

Начните с самостоятельного анализа — запишите все возможные варианты названий, которые могут прийти в голову покупателю. Это основа будущего списка ключевых фраз.

Специализированные сервисы значительно упростят работу: Яндекс Вордстат покажет частотность запросов, а инструменты, например сервис Точки по SEO-описанию товаров для маркетплейсов, помогут глубже проанализировать семантику.

Типы запросов по частотности:

Высокочастотные — общие фразы с высокой конкуренцией с количеством запросов 100 000 и более в месяц («женская сумка»).

Среднечастотные — более конкретные запросы в количестве от 10 000 до 100 000 запросов в месяц («женская сумка из экокожи»).

Низкочастотные — узкоспециализированные фразы с менее чем 10 000 запросов в месяц («женская сумка из экокожи с длинным ремнём»).

Важно соблюдать меру — использование более 10–12 ключевых фраз в одной карточке может привести к санкциям со стороны системы. Можно распределить слова в следующей пропорции: 30% высокочастотных, 40% среднечастотных и 30% низкочастотных запросов или 30%/50%/20%.

Подсказки в строке поиска Wildberries

Когда вы начинаете вводить название товара в поисковую строку маркетплейса, система автоматически показывает популярные варианты запросов.

Например, при вводе слова «наушники» в поисковой строке сайта могут появиться подсказки «наушники беспроводные», «наушники проводные», «наушники беспроводные большие» и другие

Эти фразы — источник ключевых слов, они помогают расширить семантическое ядро и лучше понять, как покупатели ищут нужную позицию.

Анализ конкурентов

Разбор карточек конкурентов помогает понять, какие фразы лучше работают в названиях и описаниях, как распределять ключевые слова и в каких категориях стоит размещать информацию.

Изучение отзывов на покупки у конкурентов показывает слабые места — возможно, покупатели жалуются на качество материалов или удобство использования. Эти данные помогут сделать акцент на преимуществах товара.

Оптимально анализировать минимум пять карточек конкурентов. Для анализа можно использовать как встроенные инструменты маркетплейса (раздел «Аналитика» с данными по просмотрам и продажам), так и сторонние сервисы.

В Wildberries появился новый инструмент — отчёт «Сравнение конкурентов».

Сервис помогает понять, по каким ключевым запросам покупатели находят и покупают товары у конкурентов, и даёт рекомендации, как оптимизировать карточку товара

Сервисы для сбора ключей

Для эффективной SEO-оптимизации карточек есть несколько специализированных сервисов. Одни предлагают функционал для подбора релевантных запросов, другие позволяют также анализировать, как продвигаются конкуренты.

Для базового анализа можно воспользоваться бесплатными решениями — Яндекс Вордстат и Google Trends. Но они отражают общую поисковую активность в интернете, а не конкретно на Wildberries.

В чём распространённые ошибки при SEO-оптимизации карточек товара

Неграмотно подобранные ключевые слова. Не стоит использовать только высокочастотные или низкочастотные запросы, а тем более — неподходящие ключи.

Чрезмерное увлечение ключевиками. Перегрузка ключами — это спам, который понижает карточку. К тому же при запуске продвижения на нерелевантные ключи будет расходоваться бюджет. Поэтому используйте только основные запросы.

Противоречивые данные в разных разделах. Например, когда в характеристиках указан один размер или фасон, а в описании — другой. Алгоритмы маркетплейса воспринимают такие несоответствия как попытку обмана и наказывают понижением позиций.

Неправильно заполненные параметры характеристики. Это лишает карточку возможности попасть в нужные категории. Нельзя упоминать чужие торговые марки — это грозит серьёзными санкциями вплоть до блокировки.

Копирование контента у лидеров продаж. Даже точное повторение текстов топовых карточек не гарантирует аналогичных результатов. Лучше добавьте эмоций и заботы в свои тексты — это выделит такие карточки среди других.

Как оценивать результаты SEO-оптимизации

Для оценки результатов нужно сравнить позиции товара до и после внесения изменений. Обычно система переиндексирует карточку в течение нескольких дней. Рост позиций подтвердит успешную оптимизацию, отсутствие изменений или ухудшение показателей — это показатель, что следует продолжить работу с семантикой.

Для оценки используют ключевые метрики:

CTR (соотношение кликов к показам).

Количество показов и переходов за выбранный период.

Общий рост заказов и улучшение позиций. Чтобы проверить эти данные, можно установить плагины, например бесплатный Marketpapa, и отслеживать, как действия повлияли на текущее положение карточек.

Что делать, если позиции не растут

Когда позиции продаваемой продукции не улучшаются, стоит провести комплексную проверку. Начните с анализа ниши, возможно, проблема в падающем спросе, повышенной конкуренции, сезонности, демпинге конкурентов или появлении доминирующих игроков.

Важно проверить текущую видимость карточки: по каким запросам она показывается и на каких позициях. Ухудшение показателей может быть связано с возросшим процентом возвратов, снижением рейтинга.

Работа с контентом карточки часто даёт хороший результат:

Пересмотрите заголовок и описание, они должны быть информативными и привлекательными.

Добавьте качественные фотографии, которые демонстрируют товар с лучшей стороны.

Постарайтесь получить больше положительных отзывов.

Заключение

SEO-продвижение на Wildberries — это постоянная работа. Вот главное, что нужно запомнить:

Ключевые слова — основа видимости. Используйте релевантные запросы в названии, характеристиках и описании, но избегайте переспама. Контент карточки должен быть полезным для покупателя и удобным для алгоритмов. Чёткие заголовки, детальные описания и качественные фото повышают конверсию. Анализ и тестирование — следите за позициями, CTR, отзывами и поведением конкурентов. Точные характеристики влияют на ранжирование так же сильно, как и тексты. Актуальность — регулярно обновляйте карточку с учётом изменений спроса и требований маркетплейса.