Инфографика для Wildberries: создание, требования и примеры

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Почему на карточку конкурента с такой же футболкой, как у вас, кликают чаще? Часто причина в инфографике. В статье рассказываем, как сделать качественную инфографику для Wildberries с реальными примерами, и рекомендуем приложения для удобной работы.

Коротко

Создать инфографику можно в фоторедакторе WB и в сторонних приложениях.

Элементы надо размещать на картинке так, чтобы её не перекрывали плашки WB.

Распространённые ошибки: слишком яркий фон, перегруженность текста, неудачный выбор места для элементов. У Wildberries есть собственные технические и визуальные требования к инфографике.

Что такое инфографика на Wildberries и для чего она нужна

Инфографика — это графические элементы в карточке, которые дополняют изображение товара. С их помощью можно передать основные характеристики и особенности продукции.

Надписи на изображении — элементы инфографики

У покупателей на сайте нет возможности померить товар, взять его в руки, оценить материал и удобство. Качественная инфографика — способ зацепить внимание покупателя и заранее ответить на возможные вопросы о продукте.



Инфографика выполняет несколько функций.

1. Информационная:

Позволяет покупателю быстро ознакомиться с ключевыми характеристиками товара

Заменяет длинный текст визуальными элементами

Демонстрирует комплектацию товара без необходимости читать описание

Даёт инструкцию по применению товара в наглядной форме

Помогает в выборе размера (актуально для одежды и обуви)

Демонстрирует результаты использования продукта

2. Маркетинговая:

Привлекает внимание к карточке товара среди конкурентов

Выделяет преимущества продукта через визуальные акценты

Повышает узнаваемость бренда благодаря единому стилю

Повышает конверсию за счёт наглядной подачи информации

Снижает количество вопросов от покупателей

Ускоряет принятие решения о покупке

Также с помощью инфографики можно вынести на изображения важную для клиентов информацию:

Сертификаты и награды

Отзывы клиентов

Цитаты с экспертным мнением о товаре



Информация в характеристиках товара не заменит инфографику. Во-первых, чтобы дойти до характеристик, покупатель должен захотеть открыть карточку. Первое впечатление он получает из изображения. Во-вторых, клиенту не нужны все характеристики — обычно есть 2–3 параметра, на которые покупатель обращает внимание. С помощью инфографики можно сделать на них акценты.

В этой карточке продавец подчеркнул мощность всасывания пылесоса, длину провода, количество насадок и гарантийный срок

Как создать качественную инфографику для Wildberries

Хорошо продумайте информацию на первой картинке. Она должна зацепить клиента, чтобы он захотел открыть карточку. Проанализируйте, какие потребности покупатель может закрыть с помощью продукта, и опишите их в карточке.

Инфографика в карточке ниже отвечает на вопросы:

Не будет ли свет бить в глаза?

Работает ли лампа без проводов?

Смогу ли я отрегулировать лампу так, как мне удобно?

Как ещё можно использовать лампу?

Покупатель узнает ответы, ещё не открыв описание, и быстрее примет решение о покупке.

Двигайтесь от общего к частному. На первом изображении перечислите главное, что нужно знать покупателю. Далее раскройте эти пункты подробнее или добавьте второстепенные параметры. Также можно показать варианты, как и где использовать товар.

Например, в карточке модема на первой картинке можно указать «Радиус действия — 15 метров». На следующем слайде раскрыть, что это значит: в двухкомнатной квартире сильный сигнал будет в каждой комнате.

Покажите уникальность товара. На Wildberries большая конкуренция. Подумайте, чем выделяется ваш продукт, и отметьте акцентами в инфографике.

В этой карточке продавец подчёркивает бесшумную работу пылесоса и предлагает фильтр в подарок

Требования Wildberries к инфографике

У Wildberries есть два типа требований к оформлению инфографики: технические и визуальные.

Технические параметры файлов

У изображения должна быть вертикальная ориентация с соотношением сторон 3:4. Формат файла — JPG, PNG или WEBP. Минимальное разрешение — 700х900 px, а размер — до 10 мегабайт. В одной карточке нельзя размещать больше 30 картинок.

Визуальные требования

Изображения должны быть качественными:

У фотографий нейтральный фон, контрастный товару. Так фон не будет отвлекать внимание от продукции.

Товар виден полностью, не обрезан на первой фотографии, картинка — чёткая, без дефектов.

Товар занимает большую часть картинки и выглядит презентабельно.

Модели позируют в естественных расслабленных позах.

Фотографии сделаны в одном стиле.

Запреты Wildberries в инфографике

По правилам маркетплейса на инфографике нельзя:

Использовать оценки в характеристиках: «самый быстрый интернет», «дешевле не найдёте» и так далее.

Указывать название маркетплейса и брендов конкурентов.

Писать цену и размер скидки. Для этих данных предусмотрены поля в карточке товара.

Размещать элементы так, чтобы они закрывали изображение товара.

Использовать фотографии детей в вульгарных образах.

Нарушать авторские права. Фотографии или их элементы не должны быть плагиатом.

Дискредитировать третьих лиц. Изображения не должны вредить репутации других людей и компаний.

Размещать материалы, запрещённые законодательством РФ. Инфографика не должна пропагандировать порнографию, насилие, разжигать социальную, религиозную и прочую вражду.

Где размещать элементы инфографики на фото товара

Размещайте элементы так, чтобы их не перекрывали плашки от Wildberries. Оставляйте левый верхний угол свободным для значка «New» — им маркетплейс обозначает новые товары. Правый верхний угол — для кнопки добавления товара в избранное (значок сердца).

Всю нижнюю часть изображения тоже лучше оставлять свободной. В левом нижнем углу отображаются плашки «Промотовар», «Распродажа» и размер скидки. Также внизу при наведении курсора появляется надпись «Быстрый просмотр».

Нужно ли писать название товара на фото

Это делать необязательно, но желательно. Особенно, если по картинке не сразу понятно, что именно продаётся.

Например, здесь на модели — рубашка, топ и брюки. Без подписи неочевидно, что продаётся рубашка На этой картинке есть подпись: покупатель точно не запутается

В идеале для высокой конверсии в карточку выбирайте фотографии, где с первой секунды понятно, какой товар продаëтся.

Распространённые ошибки при разработке инфографики

Перегруженность информацией. Иногда продавцы стремятся уместить на первой картинке как можно больше характеристик. В результате карточку сложно воспринимать. Лучше выбрать несколько главных для покупателя моментов, а остальное разместить на следующих слайдах и в описании продукции.

Слишком яркий или пёстрый фон. Из-за этого может быть сложно прочитать текст и рассмотреть продукцию.

Нелогичное расположение элементов. Хороший вариант — помещать товар по центру изображения или немного правее. Если он сильно смещён вбок и перекрыт надписями, а на первом плане — название бренда или продукции, покупателю сложнее будет воспринять информацию.

Пример неудачной инфографики: большое количество информации. Взгляду сложно выделить главное. Пылесос занимает меньшую часть изображения и частично сливается с фоном из-за схожих цветов.

Пример удачной инфографики для Wildberries

Швабра с отжимом

Картинка качественная, нейтральный фон не отвлекает на себя внимание. Товар выглядит привлекательно.

На первом изображении продавец не перегружает внимание клиентов большим количеством деталей и сообщает только название и бренд, делая два акцента: «Выбор 1 000 000 семей» и «365 дней гарантии».

На следующих картинках селлер раскрывает преимущества продукта:

Показывает, как работает товар:

Показывает комплектацию:

Даёт инструкцию, как решить возможные проблемы:

ТОП-5 приложений для создания инфографики

На Wildberries есть встроенный фоторедактор для создания инфографики. С его помощью можно поменять фон изображения, сделать коллаж, добавить тексты и иконки. Чтобы отредактировать фотографию, кликните на плашку «Открыть редактор» в карточке товара.

Вот ещё пять приложений, которые удобно использовать для создания карточек.

WBcard. У приложения большой ассортимент: более 300 готовых шаблонов и 15 000 фонов. Для создания картинок можно использовать нейросети.

Доступно два тарифа: бесплатный и «Дизайнер» за 550 ₽ в месяц. В бесплатном доступен базовый набор ассортимента (шрифтов, карточек, иконок и фонов) и есть ограничения по количеству удаления фона в день. В «Дизайнере» ассортимент постоянно пополняется и расширяется, нет ограничений на удаление фона. Можно генерировать описания и преимущества товара с помощью нейросетей.

Wondercard. Позволяет создавать изображения для Wildberries и Ozon с помощью готовых шаблонов или делать свои. На шаблонах можно переставлять и убирать элементы.

Есть три тарифа: «Старт», «Годовой» за 750 ₽ в месяц при оплате за год и «Месячный» за 1 490 ₽ в месяц. В бесплатном тарифе доступен только один базовый шаблон и ограничен доступ к элементам. В годовом и месячном — полный функционал.

InfoGraffer. Преимущество сервиса: за дополнительную плату позволяет загружать изображения из конструктора через API сразу на сайт Wildberries и Ozon.

Доступно два тарифа: «Стандарт» за 1 390 ₽ в месяц и «Профессионал» за 2 990 ₽ в месяц. В «Профессионале» можно загружать картинки на маркетплейсы без ограничений, массово обрабатывать фотографии и использовать свой шрифт. В остальном функционал в тарифах одинаковый.

SUPA. Сервис для создания разного типа контента: от постов для соцсетей и видео до плакатов и открыток на праздники. В том числе есть возможность делать инфографику для Ozon и Wildberries.

Доступно три тарифа: бесплатный, «Премиум» (за 415 ₽ в месяц) и «Индивидуальный» (цену можно узнать, если написать в поддержку ). В бесплатном можно использовать ограниченное количество шаблонов и элементов, в «Премиум» — дополнительные шаблоны и элементы, а также добавлять до 5 дополнительных пользователей и загружать свои шрифты. Тарифом «Индивидуальный» могут пользоваться более 5 человек, также он даёт доступ к API и премиум-поддержку.



Нейросеть для создания карточек от Точка Банка. Позволяет создать продающую карточку онлайн с помощью искусственного интеллекта за несколько минут. Достаточно загрузить одно изображение и описать пожелания по фону, чтобы нейросеть предложила подходящие варианты.

Когда инфографики недостаточно: как повысить прибыль на Wildberries

Даже идеально сделанная инфографика не гарантирует, что покупатель обратит внимание на товар. Чтобы повысить позицию продукции в поиске и увеличить конверсию переходов в карточку, важно делать SEO-оптимизацию: использовать ключевые слова в заголовке и описании.

Чтобы найти ключевые слова, проанализируйте запросы пользователей через сервис Яндекс Вордстат. Изучите описания у топовых карточек по вашему запросу. Также можно использовать поисковые подсказки Wildberries: начните вводить название товара в поиск и посмотрите, какие слова подставляет система. Затем органично используйте ключи в тексте.