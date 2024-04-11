Плюсы и минусы оплаты по QR-коду

В последние пару лет предприниматели стали принимать оплату по QR-коду наравне с безналичным и наличным расчётом. Для того, чтобы начать получать платежи по QR-коду, владельцу бизнеса достаточно подключить такую возможность в своём интернет-банке. Это бесплатно и занимает всего несколько минут.

Расскажем, какие преимущества и недостатки есть у QR-кодов, как ими пользоваться и кому подойдёт такой способ приёма платежей.

Какие плюсы и минусы есть у QR-кодов?

Рассмотрим, какие преимущества и недостатки есть у оплаты по СБП.

Плюсы оплаты по QR-кодам

У оплаты по QR-кодам есть много преимуществ, но главное достоинство — низкая комиссия. Она в 3-5 раз меньше, чем комиссия за эквайринг. Для примера, комиссия за использование Системы Быстрых Платежей при операциях на сумму 1 000 000 рублей составит всего 7000 рублей. А для некоторых категорий ещё меньше — 4 000 рублей.

У оплаты по QR-кодам есть ещё четыре важных преимущества.

Скорость зачисления. Деньги через СБП зачисляются моментально. Скорость не зависит от времени суток, дней недели, праздничных дней и других факторов. Это одно из ключевых преимуществ для предпринимателей, ведь их средства постоянно задействованы, и кассовые разрывы могут провоцировать проблемы. Безопасность. Навести камеру на QR-код, проверить реквизиты и подтвердить оплату безопаснее, чем вводить данные банковской карты на разных сайтах. Важно быть бдительным в любом случае — мошенники регулярно придумывают новые способы обмана, и полностью безопасных способов оплаты, к сожалению, не существует. Но использование QR-кодов снижает риски. Удобство. При обычных переводах по реквизитам покупатели вводят большое количество данных. Особенно это касается онлайн-оплаты. Любая ошибка может привести к тому, что деньги уйдут не по адресу. С QR-кодами таких проблем нет: в них сразу зашифрованы реквизиты и наименование платежа, а в некоторых случаях и сумма. Это значит, что покупателю не нужно вручную вводить данные, а риск ошибки сведён к минимуму. Мгновенный возврат средств. Если покупатель решил отказаться от товара и получить деньги назад, он сможет вернуть их в тот же день. Процедура возврата такая же, как при оплате банковской картой или наличными. Покупатель должен принести товар и чек, а также назвать продавцу свой телефон и банк, в который надо перечислить деньги.

Оплата по QR-коду считается формой безналичного расчёта, поэтому при проведении платежа через кассу, продавец указывает вид оплаты как «безналичный платёж» и выдаёт чек.

После этого продавец оформит возврат через кассу. Порядок действий зависит от банка предпринимателя. Например, в Точке можно зайти в интернет-банк, найти входящую операцию и нажать кнопку «Возврат». Затем указать сумму возврата, проверить номер телефона и банк покупателя, подтвердить возврат смс-кодом.

Вернуть деньги можно любым законным способом, но сделать это через Систему Быстрых Платежей проще и комфортнее. Деньги через СБП вернутся на счёт мгновенно, а вот в других случаях покупателю, возможно, придётся подождать.

Кроме того, QR-платежи удобны для тех, кто привык платить без использования банковской карты. Для оплаты через СБП нужен только смартфон.

Минусы оплаты по QR-кодам

Предприниматель, который подключает возможность оплаты по QR-кодам, должен знать и о некоторых минусах новой системы. Они есть и для бизнеса, и для клиентов.

Процесс оплаты может быть дольше, чем при платежах банковской картой. Это связано с тем, что покупатель должен достать телефон, зайти в приложение и подтвердить оплату. У уверенных пользователей смартфонов это займёт несколько секунд. Если покупатель раньше не сталкивался с QR-платежами, понадобится время, чтобы разобраться. Возможность платить по QR-коду зависит от того, как работает смартфон. Если у покупателя разрядился телефон, сломалась камера или возникли проблемы с интернетом, он не сможет оплатить покупку через СБП. За оплату по QR-коду не начисляют кэшбэк. Платёж проходит через Систему Быстрых Платежей, поэтому кэшбэк не предусмотрен. При этом, некоторые банки начисляют плательщикам бонусные баллы, а предприниматели иногда мотивируют покупателей бонусами или приятными подарками. С учётом того, что комиссия за использование СБП низкая, предпринимателю выгоднее предоставить покупателю бонус и получить от него оплату QR-кодом. Некоторые покупатели не знают об оплате через QR-коды и не хотят пробовать новое. Способ оплаты, при котором нужно заходить в банковское приложение, может показаться небезопасным. Кроме того, человек может просто не захотеть тратить время на то, чтобы зайти в приложение и подтвердить оплату: ему может быть комфортнее просто приложить карту к терминалу.

Беспроигрышный вариант для предпринимателя — подключение возможности оплаты через СБП наряду с другими способами платежей. Нужно предоставить покупателю несколько удобных способов расплатиться за покупки: наличными, банковской картой или по QR-коду. Тогда ИП или руководитель ООО сможет пользоваться преимуществами разных способов оплаты и экономить на комиссии.

Как пользоваться QR-кодом?

Подключить возможность принимать платежи по QR-коду легко. Порядок действий зависит от банка. Например, клиент Точки может просто зайти в интернет-банк, перейти в раздел QR-платежей и создать универсальный и многоразовый код. После этого код можно распечатать или сделать наклейку с ним.

У клиентов Точки появилась новая возможность формировать QR-коды: теперь это можно делать через телеграм-бот. Предприниматель может подключить его в интернет-банке, а затем настроить доступы для работников, которые принимают оплату от клиентов и покупателей. Сотруднику будет достаточно написать в чат-боте сумму покупки, чтобы мгновенно получить в ответ динамический QR-код и ссылку на оплату. После того, как покупатель отсканирует его и подтвердит оплату, деньги придут на счёт юрлица в режиме реального времени, а бот сообщит о зачислении платежа. Чтобы воспользоваться бесплатным телеграм-ботом, нужно открыть счёт в Точке и настроить QR-платежи. Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение рабочего дня. Подробнее

Также стоит сделать короткую инструкцию для покупателей — это позволит сократить время на объяснение того, как пользоваться новой системой.

Инструкция может состоять всего из нескольких шагов. Например:

Откройте камеру на телефоне или банковское приложение. Наведите камеру на QR-код. Подтвердите оплату.

Деньги зачисляются через Систему Быстрых Платежей моментально. Обычно через 10 секунд после подтверждения они уже оказываются на счёте предпринимателя. Он может в любой момент проверить, поступил ли платёж.

Кому подходит оплата по QR-коду?

Принимать оплату по QR-коду могут ИП и юридические лица. Ограничений по сферам деятельности нет. Главное, чтобы бизнес был законным.

Обычно QR-коды используют магазины, кофейни, рестораны и другие представители малого и среднего бизнеса.