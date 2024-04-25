Комиссии при оплате по QR-коду

Использование QR-кодов для оплаты через СБП — один из самых простых способов для приёма платежей от покупателей.

Расскажем, какие виды комиссий бывают, зависят ли они от сферы деятельности и как предприниматель может вернуть уплаченную комиссию.

Виды комиссий для разных сфер бизнеса

Предприниматели, которые подключают QR-коды и получают оплату по Системе Быстрых Платежей, платят комиссию только СБП.

Есть две процентные ставки для комиссий: либо 0,4% от суммы, либо 0,7%. Размер ставки зависит от того, каким видом бизнеса занимается предприниматель, но это в любом случае в несколько раз ниже комиссии за эквайринг.

Важно: за ЖКУ установлена отдельная ставка — 0,2%, но не более 10 рублей.

Ставка 0,4% действует для следующих сфер бизнеса:

медицинские услуги;

товары повседневного спроса, лекарства, БАДы;

образование, транспорт;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

страховые компании;

управляющие компании, ПИФы, инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды.

Также она распространяется на самозанятых. Для всех остальных категорий бизнеса действует комиссия в размере 0,7% от суммы. При этом, она не может превышать 1500 рублей, вне зависимости от процентной ставки.

Оплата через СБП приходит мгновенно. Она зачисляется в любое время суток, вне зависимости от выходных и праздников. Это важно для многих предпринимателей, так как позволяет избежать кассовых разрывов. Убедиться, что платёж дошел можно, если подключить уведомление. В Точке можно выбрать подходящий формат: push-уведомления, уведомления по электронной почте или через бот для QR-платежей. Оставьте заявку на нашем сайте и менеджеры помогут настроить QR-платежи через телеграм-бот. Подробнее о QR-платежах

Виды комиссий для клиентов

Покупатели и клиенты не платят комиссию за использование СБП. Её платит только предприниматель, который принимает платежи.

У клиентов, которые платят по QR-коду есть другой важный нюанс: банки не начисляют им кешбэк и другие бонусы за оплату по QR-коду через СБП.

Также для покупателей есть ограничение по максимальной сумме платежа. Единовременно по СБП можно перевести не больше 1 000 000 рублей. Если сумма покупки больше, платёж можно разбить на несколько частей. При этом, сумма покупки не суммируется с другими тратами покупателя. Например, с его переводами друзьям или родственникам через СБП.

Чтобы подключить оплату по QR-коду в Точке, достаточно зайти в интернет-банк, перейти в раздел с QR-платежами и создать универсальный и многоразовый код. Уже через 10 минут после регистрации можно будет принимать первые платежи. Вы сможете распечатать QR-код или сделать наклейку, чтобы покупатели могли легко оплатить товар или услугу. Подробнее

Как подключить QR-код?

Использовать QR-коды можно в разных сферах бизнеса. Оплата через СБП подходит для магазинов, сайтов, маркетплейсов, салонов красоты, ресторанов, служб доставки и сотен других площадок.

QR-коды бывают двух видов:

Статические. Информация в них зашифровывается один раз и больше не меняется. В таких случаях QR-код обычно шифрует реквизиты предпринимателя, а покупатель вводит сумму сам. Код можно распечатать, поместить в тейбл-тент и разместить около кассы. Подходит для предпринимателей, у которых немного товаров и услуг, а также нет очередей. Динамические. Создаются для каждой покупки индивидуально, причём, сразу на определённую сумму. Покупатель не может её изменить и просто подтверждает оплату по QR-коду. Подходит для предпринимателей, которые выставляют клиентам счета с разными суммами в зависимости от набора покупок. Например, в ресторанах или на маркетплейсах. Код чаще показывают на экране терминала или печатают на чеке. А если покупку делают в интернет-магазине, код выводится на экран покупателя.

Иван Медведевских, продакт-менеджер Точки: Точка разработала телеграм-бот для приема платежей по QR-кодам. Предприниматель подключает бот и даёт доступы сотрудникам. Когда сотруднику нужно принять платёж, он пишет сумму покупки в чат-боте и получает в ответ QR-код. Клиент сканирует его, подтверждает оплату и деньги отправляются на счёт предпринимателя, а бот сообщает о зачислении денег. При этом, предоставлять сотрудникам доступ в интернет-банк не требуется. Остаётся лишь оформить операцию в онлайн-кассе и подготовить чек. Оставьте заявку на сайте, чтобы настроить QR-платежи и подключить телеграм-бот. Если вы уже клиент Точки, можете сделать это в интернет-банке в разделе «QR-платежи». Подробнее

Специальное оборудование для подключения не нужно. Но в большинстве случаев нужна касса, так как оплата по QR-коду считается безналичным расчётом.

Есть категории бизнеса, которые могут работать без кассы. Например, носильщики, продавцы газет и журналов или самозанятые. Список исключений прописан в статье 2 Закона № 54-ФЗ. Все, кто в него не попадает, должны использовать кассу и формировать чек. Оплату по QR-коду в этом случае помечают, как безналичный платёж. Банковская карта покупателю при этом не нужна.

Создать QR-код для своей компании можно в банке, в котором открыт расчётный счёт для бизнеса. Для этого надо оставить заявку на подключение в финансовой организации, выбрать способ установки сервиса и сформировать коды.